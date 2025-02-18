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Россияне совершили 73 обстрела Сумщины в течение дня, повреждены 6 домов

Обстрелы Сумщины

18 февраля россияне совершили 73 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 151 взрыв.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (19 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Хотинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), атака БПЛА (1 взрыв), атака FPV-дронов (12 взрывов). В результате атаки повреждены 6 частных домов.
  • Великописаревская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), атака FPV-дронов (12 взрывов), артиллерийский обстрел (11 взрывов), минометные обстрелы (17 взрывов).
  • Эсманьская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), атака FPV-дронов (4 взрыва).

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  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (12 взрывов), минометов (19 взрывов) и сбросили ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Белопольская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Миропольская громада: осуществлены пуски КАБов (3 взрыва).
  • Глуховская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (2 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Путивльская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

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обстрел (28205) Сумская область (3403) война в Украине (4964)


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