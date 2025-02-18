Наши воины отразили два штурма: сначала оккупанты наступали на бронетехнике, второй раз - на мотоциклах. ВИДЕО
Враг продолжает попытки штурма позиций украинских сил на Времевском направлении. На этот раз оккупанты использовали бронетехнику, автомобили и мотоциклы, пытаясь прорвать оборону.
Сначала колонна в составе танка с тралом и трех БМП с пехотой пыталась воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для прорыва. Разведка своевременно обнаружила движение противника, после чего операторы ударных БпЛА нанесли точные удары. Танк уничтожен, БМП повреждены, а пехота ликвидирована, сообщает Цензор.НЕТ.
Затем оккупанты попытались прорваться на автомобилях, квадроциклах и мотоциклах, но были разгромлены ударами украинских беспилотников.
Защитники 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады продолжают эффективно уничтожать врага.
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А шо: рузьге (чи пак, китайські) байки крутіші за бронетехніку?
"Що означає президентська бригада" !? Там - що президенти воюють?
Якщо так - то давайте створимо нар.депівську бригаду, прокурорську бригаду і т.д. І саме головне - хай вони самі себе фінансують!