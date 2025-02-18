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Новости Война
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Наши воины отразили два штурма: сначала оккупанты наступали на бронетехнике, второй раз - на мотоциклах. ВИДЕО

Враг продолжает попытки штурма позиций украинских сил на Времевском направлении. На этот раз оккупанты использовали бронетехнику, автомобили и мотоциклы, пытаясь прорвать оборону.

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Сначала колонна в составе танка с тралом и трех БМП с пехотой пыталась воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для прорыва. Разведка своевременно обнаружила движение противника, после чего операторы ударных БпЛА нанесли точные удары. Танк уничтожен, БМП повреждены, а пехота ликвидирована, сообщает Цензор.НЕТ.

Затем оккупанты попытались прорваться на автомобилях, квадроциклах и мотоциклах, но были разгромлены ударами украинских беспилотников.

Защитники 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады продолжают эффективно уничтожать врага.

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) штурм (540) уничтожение (7383) Отдельная президентская бригада (73)


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Наші воїни відбили два штурми: спершу окупанти наступали на бронетехніці, вдруге - на мотоциклах

А шо: рузьге (чи пак, китайські) байки крутіші за бронетехніку?
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18.02.2025 22:54 Ответить
Третій раз пішки....😸
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18.02.2025 22:56 Ответить
Їбаште їх браття, чим можемо допомагаємо. Слава Україні!
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18.02.2025 22:59 Ответить
цікаво на яких мотоциклах. мабуть з коляскою - Панонія або Урал, або ІЖ
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18.02.2025 23:09 Ответить
в них щє віслюкі є і пара коників, тому це щє не кінець кацнавали.
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18.02.2025 23:10 Ответить
Накабздон виє 24/7
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18.02.2025 23:25 Ответить
Both are beautiful - clip and sound track. Anybody can help out with the band name?
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18.02.2025 23:27 Ответить
Питання:
"Що означає президентська бригада" !? Там - що президенти воюють?
Якщо так - то давайте створимо нар.депівську бригаду, прокурорську бригаду і т.д. І саме головне - хай вони самі себе фінансують!
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19.02.2025 11:28 Ответить
 
 