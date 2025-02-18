Наши воины отразили два штурма: сначала оккупанты наступали на бронетехнике, второй раз - на мотоциклах. ВИДЕО

Враг продолжает попытки штурма позиций украинских сил на Времевском направлении. На этот раз оккупанты использовали бронетехнику, автомобили и мотоциклы, пытаясь прорвать оборону.

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Сначала колонна в составе танка с тралом и трех БМП с пехотой пыталась воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для прорыва. Разведка своевременно обнаружила движение противника, после чего операторы ударных БпЛА нанесли точные удары. Танк уничтожен, БМП повреждены, а пехота ликвидирована, сообщает Цензор.НЕТ.

Затем оккупанты попытались прорваться на автомобилях, квадроциклах и мотоциклах, но были разгромлены ударами украинских беспилотников.

Защитники 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады продолжают эффективно уничтожать врага.

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