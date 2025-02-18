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США в Совбезе ООН: мир для Украины должен предусматривать надежные гарантии безопасности, чтобы исключить повторение войны

США в ООН о гарантиях безопасности

Мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы исключить повторение войны.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия для обвинений Украины в невыполнении Минских договоренностей, что якобы привело к войне, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Келли призвал РФ "немедленно прекратить войну против Украины, которая не только нарушает международное право, но и является стратегической ошибкой для России".

"Шумиха России относительно Минских соглашений отвлекает внимание от фундаментальных, неоспоримых фактов: Украина является суверенной, независимой страной, а незаконная захватническая война России нарушает Устав ООН",- заявил дипломат.

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Он отметил, что целью Минских соглашений было прекращение боевых действий и восстановление контроля Украины над своей территорией в пределах международно признанных границ. Келли подчеркнул, что РФ подписала эти соглашения, но так и не выполнила ни одного из обязательств, на которые согласилась.

Во время выступления представитель США в Совбезе ООН напомнил слова министра обороны США Пита Гегсета, который заявил на прошлой неделе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, что США хотят суверенной и процветающей Украины.

"Но мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины, которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью", - сказал дипломат.

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По его словам, "погоня за этой иллюзорной целью" лишь затянет войну и повлечет еще больше страданий.

"Длительный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы исключить повторение войны. Это не должен быть Минск 3.0",- подчеркнул Келли.

Он также добавил, что нынешние переговоры являются выходом из сложившейся ситуации.

"Если Россия выберет трудный путь, это приведет к еще большим затратам для ее экономики и потерям на поле боя... Украина, Россия и наши европейские партнеры должны быть частью этого разговора. Мы также призываем другие государства-члены ООН присоединиться к нам в стремлении положить конец этому конфликту", - призвал Келли.

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Автор: 

США (27325) Совбез ООН (1130) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+6
Як гарантія безпеки, штаб радбез ООН перенести в Запоріжжя чи Харків. А всі посольства на кордони України- росії.
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18.02.2025 23:26 Ответить
+5
США в Радбезі ООН: мир для України має передбачати надійні гарантії безпеки, щоб унеможливити повторення війни
=============
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже
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18.02.2025 23:22 Ответить
+5
то НАТА то Мінські домовленості, то президент не такий, то Українці усі фашисти, то через одного. по суті якось пофіг шо там на болотах вякають. усе вирішує ЗСУ
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18.02.2025 23:37 Ответить
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І?
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18.02.2025 23:12 Ответить
папа Франциск присмерті
Трамп хоче переконати весь світ що він і є наступний папа
короче - все одразу - миротворець, лауреат премії миру, новий папа, ... і напевне далі сам Мессія!
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18.02.2025 23:29 Ответить
Наприклад, наявність великих видобувальних компаній США на території, близкої до теперішньої лініі зіткнення. Я не пропоную порадувати їм копалини, але контракт насправді буде більше про безпеку та гарантії, ніж про прибутки.
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18.02.2025 23:14 Ответить
Так, так вже бачу як вистраюються бажаючі на таке серед МАГА-чортів , а не просто бажають грабонути Україну на 5.5 трлн баксів
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18.02.2025 23:17 Ответить
Тьомич привіт, думав, що ти мені наснився 😸. Гарного вечора. ( Правда шахеди літають 😿🤬)
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18.02.2025 23:19 Ответить
Привіт, тримайтесь. Мені зараз он знайомі з Одеси теж про це казали
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18.02.2025 23:30 Ответить
Сьогодні дивлюся їх багатенько може бути
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18.02.2025 23:30 Ответить
А як вони її грабонуть, якщо там стріляють?
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18.02.2025 23:19 Ответить
Ну мова ж про те коли не будуть
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18.02.2025 23:31 Ответить
І буде як з газовою трубою до зупинки транзиту - летітиме по 200 шахедів за ніч, але всі як назло мимо американських компаній
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18.02.2025 23:29 Ответить
Ух ты! Это твой первый НЕ анти-украинский пост . Что случилось, ты не заболел? Или выходной взял?
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18.02.2025 23:41 Ответить
Когось ще цікавить цей балаган?
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18.02.2025 23:17 Ответить
Країни Африки, там смаколики дають😸
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18.02.2025 23:17 Ответить
США в Радбезі ООН: мир для України має передбачати надійні гарантії безпеки, щоб унеможливити повторення війни
=============
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже
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18.02.2025 23:22 Ответить
Як гарантія безпеки, штаб радбез ООН перенести в Запоріжжя чи Харків. А всі посольства на кордони України- росії.
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18.02.2025 23:26 Ответить
Поганий і хороший поліцейський. Трамп як раз хороший, а в ролі поганого всі інші з його команди.
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18.02.2025 23:26 Ответить
"Росія звинуватила Україну в невиконанні Мінських домовленостей, що нібито призвело до війни" - до речі, в Україні до 2022-го року з Банкової циркулювала фраза "Україна, Порошенко не виконували Мінські домовленості, тому війна продовжувалась". А з лютого 2022-го ця фраза трансформувалась в "Порошенко Мінськими домовленостями здав Україну".

Так що сторонній фіг що зрозуміє в цих спекуляціях....
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18.02.2025 23:29 Ответить
Цей ********* під назвою оон коли небудь закриється? Кацапські вбивці сидять там яким там зовсім не місце і звинувачують в чомусь жертву. Америкоси які нас обеззброїли, потім втюхали нам гарантії якими витерли жопу, а тепер кожен рік відсувають наші границ і розказують що потрібно підписати нові гарантії, а те що ми втратили нам вже не повернути. Да після цього їх всіх спалити там потрібно.
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18.02.2025 23:36 Ответить
головне всіх заплутать - i це і є "мистецтво укладати угоди!"
треба вирубати новини...
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18.02.2025 23:36 Ответить
то НАТА то Мінські домовленості, то президент не такий, то Українці усі фашисти, то через одного. по суті якось пофіг шо там на болотах вякають. усе вирішує ЗСУ
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18.02.2025 23:37 Ответить
Американская вонь про нереальность границ 1991 года. Сами США определяют эту фашистскую реальность, когда какой-то фюрер захватывает чужие земли.
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18.02.2025 23:56 Ответить
Краще кордони 1918 ))) звісно з відбувшимся об'єднавчим союзом з КНР ( кримськотатарською половинию Криму)
Там щоправда західні кордони в ЕС , але зате східні кордони - разом і Кубань
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19.02.2025 00:30 Ответить
на )(уйлостані їх обзивають піндосами, для нас драп вже став таким же 3,14дором як і )(уйло. хоча він таке ж зморщене і нікчемне )(уйло в червоній підорці як і бункерне.
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18.02.2025 23:59 Ответить
Так віримо!!
Саме ради цього Гамерика обрала свій квартал, будуть такі Потужні менеджери, що до Марсу вонізма досягне....
🤡🤡🤡
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19.02.2025 00:27 Ответить
Ну якшо вже сша в ООН говорить те що територіальну цілісність України не треба відновлювати,то який взагалі сенс Україні перебувати в цьому цирку?Треба звідти виходити якнайскорше.
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19.02.2025 03:40 Ответить
Тому що Україну свого часу банально наїпали з безпекою, а мали ж надати місце постійного члена РБ ООН та НАТО. Жодна країна в світі не зробила більше для миру ніж Україна і ось така вдячність. Тому треба зрозуміти, що зараз у нас немає жодних аргументів для тих що там засідають їм пох.
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19.02.2025 04:58 Ответить
Гарантії для кого?
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19.02.2025 07:33 Ответить
Влучне запитання. Судячи з дій Трампа його хвилюють лише гарантії безпеки для РФ і х..а особисто))
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19.02.2025 09:52 Ответить
 
 