США в Совбезе ООН: мир для Украины должен предусматривать надежные гарантии безопасности, чтобы исключить повторение войны

Мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы исключить повторение войны.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия для обвинений Украины в невыполнении Минских договоренностей, что якобы привело к войне, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Келли призвал РФ "немедленно прекратить войну против Украины, которая не только нарушает международное право, но и является стратегической ошибкой для России".

"Шумиха России относительно Минских соглашений отвлекает внимание от фундаментальных, неоспоримых фактов: Украина является суверенной, независимой страной, а незаконная захватническая война России нарушает Устав ООН",- заявил дипломат.

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Он отметил, что целью Минских соглашений было прекращение боевых действий и восстановление контроля Украины над своей территорией в пределах международно признанных границ. Келли подчеркнул, что РФ подписала эти соглашения, но так и не выполнила ни одного из обязательств, на которые согласилась.

Во время выступления представитель США в Совбезе ООН напомнил слова министра обороны США Пита Гегсета, который заявил на прошлой неделе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, что США хотят суверенной и процветающей Украины.

"Но мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины, которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью", - сказал дипломат.

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По его словам, "погоня за этой иллюзорной целью" лишь затянет войну и повлечет еще больше страданий.

"Длительный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы исключить повторение войны. Это не должен быть Минск 3.0",- подчеркнул Келли.

Он также добавил, что нынешние переговоры являются выходом из сложившейся ситуации.

"Если Россия выберет трудный путь, это приведет к еще большим затратам для ее экономики и потерям на поле боя... Украина, Россия и наши европейские партнеры должны быть частью этого разговора. Мы также призываем другие государства-члены ООН присоединиться к нам в стремлении положить конец этому конфликту", - призвал Келли.

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