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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Переговоры в Саудовской Аравии - значительный первый шаг к миру, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

В Белом доме назвали переговоры с представителями РФ в Саудовской Аравии "монументальным шагом к миру".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация, включая президента США Дональда Трампа, также вела прямое общение с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По ее словам, вчера Трамп разговаривал с европейскими союзниками, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. А уже на следующей неделе в Вашингтон прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

"Таким образом, мы обеспечиваем, чтобы все стороны были услышаны. Но вы должны говорить с обеими сторонами конфликта, чтобы действительно вести переговоры и решать проблему. И это значительный первый шаг к миру".

Читайте также: Уолц отверг утверждение, что США общаются с РФ за спинами Украины и ЕС: консультируемся с нашими союзниками ежедневно

Автор: 

США (27325) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+28
Крок до грандіозного обсьору.

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18.02.2025 23:29 Ответить
+24
Повна маячня...
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18.02.2025 23:28 Ответить
+17
Трамп легалізує кремлівську потвору навіть з більшою швидкістю, ніж очікувалося.
Штати, як гаранти демократії в усьому світі, після таких дій, швидко прямують на звалище цивилізації.
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18.02.2025 23:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Повна маячня...
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18.02.2025 23:28 Ответить
Значний крок в рюську дупіту.
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18.02.2025 23:33 Ответить
перша епічна поразка Трампа і його нереалістичних ідей та лозунгів, з журналу коміксів про супермена!
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18.02.2025 23:53 Ответить
мучаються бідаки по еміратам - сіли би десь на яхті Шахрезада та побалакали б по справжньому
Булгаков - пророк
- Вот всё у вас как на параде, - заговорил он, - салфетку - туда, галстук - сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
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18.02.2025 23:40 Ответить
Значний перший кро до make america weak again
З огляду на те , як з подачі маріонетки Кремля трампа , сша прогибається перед рашкою
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18.02.2025 23:29 Ответить
Крок до грандіозного обсьору.

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18.02.2025 23:29 Ответить
3,14стаболи.котрі язиками чешуть про мир.не мають абсолютно ніякого відношення до "монументальних кроків до миру,які можна робитилише справами.а не іпальниками."
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18.02.2025 23:30 Ответить
Так, крок до миру, русского мира
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18.02.2025 23:32 Ответить
я привіз вам мир (с) це десь з цієї опери.
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18.02.2025 23:32 Ответить
Гуйня.
Пердь "з підливою".
Ще по голові себе погладьте!
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18.02.2025 23:33 Ответить
Судячи з гулу шахедів, це крок до нового "рекорду" з кількості запущених...
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18.02.2025 23:34 Ответить
Переговоры приводят к ещё большим жертвам так как бункерный, то ли от радости, то ли от злости начинает бить по мирному населению. Любая попытка вести переговоры с бункерной мразью, приводит к умышленным ударам по больницам, по жилым домам по беззащитным людям.
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18.02.2025 23:34 Ответить
Западным политикам которые думают что могут договориться с путлером, нужно начинать брать ответственность за смерти людей в Украине после их звонков к маньяку
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18.02.2025 23:36 Ответить
А чому не до купівлі Гренландії? Ні данійців, ні українців на перемовинах не було.
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18.02.2025 23:35 Ответить
Трамп легалізує кремлівську потвору навіть з більшою швидкістю, ніж очікувалося.
Штати, як гаранти демократії в усьому світі, після таких дій, швидко прямують на звалище цивилізації.
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18.02.2025 23:36 Ответить
Росіяни відразу після зустрічі заявили, що переговори пройшли непогано, сторони домовилися враховувати інтереси один одного.

Радник Путіна Ушаков зазначив - поки важко сказати, що Росія та США зближуються, але розмова про це була.
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18.02.2025 23:38 Ответить
Ця зустріч була для вирішення власних інтересів між Штатами та )(уйлостаном, про Україну навіть питання не було.
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18.02.2025 23:42 Ответить
В Україні давно не було виборів. Зараз Зеленський має 4% підтримки. Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів, - Трамп.
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18.02.2025 23:38 Ответить
Даже если бы это и было так. То не Путину и Трампу решать а народу Украины.
Иначе это не демократия а профанация.
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18.02.2025 23:43 Ответить
народ нічого не вирішує, йому пропонують готові рішення.

він може вибрати тільки дуже погано або ще гірше
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19.02.2025 06:51 Ответить
Це на кацапстані так розмірковують а УКРАЇНЦІнація яка не мириться такому
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19.02.2025 08:24 Ответить
Ти забувся про іще один його висер - кацапи не хочуть руйнувати Київ (( трумп щось знатне вживає ((
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18.02.2025 23:43 Ответить
а обнульонному )(уйлу він цього не пропонує. з нашими гнидами розберемось без драпа.
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18.02.2025 23:43 Ответить
Выборы это момент слабости выгодный для России и выигрыш времени. Украине нужно чтобы Россия ослабла.
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18.02.2025 23:45 Ответить
Яким боком воно трампа обходить схоже з путаніним домовляються поставити свого замість зеленського за спиною України про Україну два дірявих дондона домовляються
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19.02.2025 08:21 Ответить
Маленький крочок Трампа то "величезний стрибок для людства"...😅😂🤣🤣🤣
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18.02.2025 23:38 Ответить
У прірву ((
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18.02.2025 23:44 Ответить
Для Украины и Европы ваши договорняки ничего не значат. Через 2 года республиканцы приползут на коленях в Украину и Европу за поддержкой на выборах и будут посланы всем стадом
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18.02.2025 23:39 Ответить
а чим може Україна і Європа допомогти на виборах? зробити бенз по доллар за галлон? чи середньостатистичного реднека хвилює ше шось?
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19.02.2025 00:15 Ответить
Европа имеет очень тесные родственные связи с США тем более Великобритания которые являются прямыми избирателями в США. Прыгнув на Европу и кинув Великобританию, Трамп и его команда вместе осуществили политический геноцид.
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19.02.2025 00:24 Ответить
це вже в минулому. реднекам і зумерам на це насрати. до того ж міграційна політика останніх 20-30 років значно змістила зв'язки, про які ви говорите в бік азії та латинської америки.
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19.02.2025 00:28 Ответить
5 годин потужного ніх*я.

Ще погано стало від думки, що цілих 4 сраних роки ми бачитемо покер фейс керолайн лівітт, з рота якої лунатимуть нічого не варті слова.
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18.02.2025 23:39 Ответить
Цирк шапіто у виконання пуйловських клоунів
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18.02.2025 23:39 Ответить
То є так, будемо мирно жити без надр й більшості теріторій.
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18.02.2025 23:40 Ответить
бажаю щоб драп подох разом з )(уйлом.
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18.02.2025 23:41 Ответить
***** їх говном облив а вони обтікають і розказують що це монументальний крок до миру. Ну не дебіли? В чому ви мир побачили? Покажіть їм їхній мір як рашистські виродки знову ******** Україну
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18.02.2025 23:43 Ответить
Челы плюнули на весь миропорядок. Вы же себе яму роете.
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18.02.2025 23:44 Ответить
Вони планують на Марс здриснути. ((
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18.02.2025 23:46 Ответить
Они искренне верят, что ничего не изменится.
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18.02.2025 23:50 Ответить
Якраз навпаки - вони щиро вірять у те , що підімнуть весь світ в угоду власним забаганкам , саме гидке що покищо світ цьому ніякого опору не чинить .
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18.02.2025 23:58 Ответить
Они смотрят в прошлое, а не будущее. Нет там никаких планов на будущее. Это как у нас хотели вернуться в брежневский период.
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19.02.2025 00:10 Ответить
Не плутай трампонів і ***** , трампонам совок нівхер не потрібний , а від "мірового господства " очки кров'ю наливаються . Правда трампони забулися що десь тихенько поки що сидить сіпін і чекає поки ці ідіоти обісруться .
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19.02.2025 00:17 Ответить
У США есть огромная ностальгия по 50ым и по 80ым. Южный парк даже придумал целый мем - memberberries - говорящие ягоды, которые рассказывают как в прошлом было лучше. Именно эти идеи привели к первому строку Трампа.
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19.02.2025 00:20 Ответить
Хай буде гречка . Але тоді ********** !
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19.02.2025 00:40 Ответить
У слові "пук" Білий дім робить аж три помилки. Правильно буде "перший пук".
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18.02.2025 23:48 Ответить
тоді шість , правильно літери рахуй .
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18.02.2025 23:59 Ответить
Рівень політики в ********* світі.
1. Президент США: У війні з Україною русня втратила 600 тисяч. людей.
2. Президент США: Ми надали Україні 150+ мілярдів найбільше з усіх партнерів (Щоб вбивати москалів на війні)
3. Президент США: Пан путін давайте сраку буду цілувати, будем миритись. Ну вбили 600к ваших ватніків за наші гроші, ну буває. Ми нейтральні, будемо посредниками в переговорах між вами і Україною. Ви ж нам довіряєте правда?

І що саме цікаве путін такий ну окей будем перемовлятись в позиції раком, ну вбили 600к кацапів за ваші гроші і шо. Глотнем.
Дуже це все дивно.

Поки єдиний хто не глотає то Україна.
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18.02.2025 23:48 Ответить
Результати, наслідків діяльності, зятя прутіна-мізуліна в Аравії, підтвердила група учасників, цього дійства!
Швейцарія, для такого пошибу балачок, не по чину буде, для них!
Прутіна-мізуліна, привселюдно, нагнула челядників діда Трампа-бите вухо....
Компетентності, отої самої, АМЕРИКАНСЬКої, там, і не було.... Аматори, з Вашингтона, були за головних...
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18.02.2025 23:56 Ответить
Та то шо ви собі там вирішили з куйлом нікого не цікавить!Ви пропонуєте нам здатись і закінчити війну і всерівно потім померти??Та ну нах,такий план.Вже краще мирний атом зробити не мирним,ніж зігнити десь в магадані!Я б на місці зелі вже давно дав команду працювати над ядерними боєголовками...
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18.02.2025 23:59 Ответить
не тей вже Дім Білий, не ті вже кроки.
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19.02.2025 00:01 Ответить
Подяка американцям, зокрема Байдену і Трампу, що підтримували Україну у найбільш смертоносні для українців часи. Більше, чи меньше - це вже інше. Головне, що надавали допомогу. А дареному коню в зуби не заглядують. Дякуємо. Історія кожному дасть свою оцінку і розставить крапки над "і"
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19.02.2025 00:02 Ответить
Ваня , лягай спатоньки !
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19.02.2025 00:04 Ответить
Взагалі ніякого кроку до миру немає взагалі! Крок до миру - це більша кількість поставленої зброї для ЗСУ!
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19.02.2025 00:03 Ответить
Дайте мені її за горло потримати.
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19.02.2025 00:03 Ответить
Вони собі там поговорили і покрокували до миру. Так ніби росія зі США воює, а не з Україною.
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19.02.2025 00:07 Ответить
Пампушка вирішив,що взявши а союзники рашку, переможе Китай. Але а цій грі на трьох-США -бита карта. Рудого лоха розвели.Такої країни більше немає. Гуд бай,Америка!
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19.02.2025 00:09 Ответить
трампісти надихнулись, дивлячись на те, як русня завалює м'ясом Україну і вирішили, шо ті тепер так само завалять для них китай. боже, які кончені.
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19.02.2025 00:21 Ответить
Не факт
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19.02.2025 00:22 Ответить
"білий курятник".
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19.02.2025 00:25 Ответить
Мир - это война...?!
Всё по Оруэллу...
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19.02.2025 06:00 Ответить
США в пізді
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19.02.2025 09:31 Ответить
 
 