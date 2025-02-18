Переговоры в Саудовской Аравии - значительный первый шаг к миру, - Белый дом

В Белом доме назвали переговоры с представителями РФ в Саудовской Аравии "монументальным шагом к миру".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация, включая президента США Дональда Трампа, также вела прямое общение с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По ее словам, вчера Трамп разговаривал с европейскими союзниками, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. А уже на следующей неделе в Вашингтон прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

"Таким образом, мы обеспечиваем, чтобы все стороны были услышаны. Но вы должны говорить с обеими сторонами конфликта, чтобы действительно вести переговоры и решать проблему. И это значительный первый шаг к миру".

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