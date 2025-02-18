Переговоры в Саудовской Аравии - значительный первый шаг к миру, - Белый дом
В Белом доме назвали переговоры с представителями РФ в Саудовской Аравии "монументальным шагом к миру".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация, включая президента США Дональда Трампа, также вела прямое общение с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По ее словам, вчера Трамп разговаривал с европейскими союзниками, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. А уже на следующей неделе в Вашингтон прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер:
"Таким образом, мы обеспечиваем, чтобы все стороны были услышаны. Но вы должны говорить с обеими сторонами конфликта, чтобы действительно вести переговоры и решать проблему. И это значительный первый шаг к миру".
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Булгаков - пророк
- Вот всё у вас как на параде, - заговорил он, - салфетку - туда, галстук - сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
З огляду на те , як з подачі маріонетки Кремля трампа , сша прогибається перед рашкою
Пердь "з підливою".
Ще по голові себе погладьте!
Штати, як гаранти демократії в усьому світі, після таких дій, швидко прямують на звалище цивилізації.
Радник Путіна Ушаков зазначив - поки важко сказати, що Росія та США зближуються, але розмова про це була.
Иначе это не демократия а профанация.
він може вибрати тільки дуже погано або ще гірше
Ще погано стало від думки, що цілих 4 сраних роки ми бачитемо покер фейс керолайн лівітт, з рота якої лунатимуть нічого не варті слова.
1. Президент США: У війні з Україною русня втратила 600 тисяч. людей.
2. Президент США: Ми надали Україні 150+ мілярдів найбільше з усіх партнерів (Щоб вбивати москалів на війні)
3. Президент США: Пан путін давайте сраку буду цілувати, будем миритись. Ну вбили 600к ваших ватніків за наші гроші, ну буває. Ми нейтральні, будемо посредниками в переговорах між вами і Україною. Ви ж нам довіряєте правда?
І що саме цікаве путін такий ну окей будем перемовлятись в позиції раком, ну вбили 600к кацапів за ваші гроші і шо. Глотнем.
Дуже це все дивно.
Поки єдиний хто не глотає то Україна.
Швейцарія, для такого пошибу балачок, не по чину буде, для них!
Прутіна-мізуліна, привселюдно, нагнула челядників діда Трампа-бите вухо....
Компетентності, отої самої, АМЕРИКАНСЬКої, там, і не було.... Аматори, з Вашингтона, були за головних...
Всё по Оруэллу...