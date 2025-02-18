Уолтц отверг утверждение, что США общаются с РФ за спинами Украины и ЕС: консультируемся с нашими союзниками ежедневно
Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц отрицает, что США общаются с Россией за спинами у Украины и Евросоюза. По его словам, Вашингтон "консультируется с союзниками на ежедневной основе".
Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Уолтц подчеркнул преимущества "челночной дипломатии", которая была "всегда в истории и везде". Также чиновник напомнил, что звонок Дональда Трампа Владимиру Зеленскому был буквально через несколько минут после звонка диктатору РФ Владимиру Путину.
"Если вы хотите свести две стороны, вы должны говорить с двумя сторонами, это здравый смысл",- сказал советник Трампа.
Кроме этого, он напомнил, что госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс встречались с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а семь членов администрации США в Европе одновременно показали насколько важно для Трампа взаимодействовать с союзниками.
"Президент Трамп говорил с президентом Макроном только вчера. Премьер-министр Стармер прибудет в Вашингтон на следующей неделе... Мы продолжим отвергать утверждения, что с нашими союзниками не консультировались: с ними консультировались и консультируются буквально на ежедневной основе, и мы будем продолжать это делать", - также напомнил Уолтц.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нічого, окрім ворожих планів щодо України, там не буде.
Ким він там був чи не був.
Я про теперішнє.
Схоже щось змінилося.
Тепер він йому якщо не друг, то у підпорядкуванні.
Ганьба Штатам, які в засос з маньяком путлєром, який весь в крові!
У Тампона уже есть ПЛАН за 24 часа 😃