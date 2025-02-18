Уолтц отверг утверждение, что США общаются с РФ за спинами Украины и ЕС: консультируемся с нашими союзниками ежедневно

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц отрицает, что США общаются с Россией за спинами у Украины и Евросоюза. По его словам, Вашингтон "консультируется с союзниками на ежедневной основе".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Уолтц подчеркнул преимущества "челночной дипломатии", которая была "всегда в истории и везде". Также чиновник напомнил, что звонок Дональда Трампа Владимиру Зеленскому был буквально через несколько минут после звонка диктатору РФ Владимиру Путину.

"Если вы хотите свести две стороны, вы должны говорить с двумя сторонами, это здравый смысл",- сказал советник Трампа.

Кроме этого, он напомнил, что госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс встречались с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а семь членов администрации США в Европе одновременно показали насколько важно для Трампа взаимодействовать с союзниками.

"Президент Трамп говорил с президентом Макроном только вчера. Премьер-министр Стармер прибудет в Вашингтон на следующей неделе... Мы продолжим отвергать утверждения, что с нашими союзниками не консультировались: с ними консультировались и консультируются буквально на ежедневной основе, и мы будем продолжать это делать", - также напомнил Уолтц.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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