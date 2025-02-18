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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Уолтц отверг утверждение, что США общаются с РФ за спинами Украины и ЕС: консультируемся с нашими союзниками ежедневно

Уолтц Уолтц отрицает, что США общаются с РФ за спинами союзников

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц отрицает, что США общаются с Россией за спинами у Украины и Евросоюза. По его словам, Вашингтон "консультируется с союзниками на ежедневной основе".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Уолтц подчеркнул преимущества "челночной дипломатии", которая была "всегда в истории и везде". Также чиновник напомнил, что звонок Дональда Трампа Владимиру Зеленскому был буквально через несколько минут после звонка диктатору РФ Владимиру Путину.

"Если вы хотите свести две стороны, вы должны говорить с двумя сторонами, это здравый смысл",- сказал советник Трампа.

Кроме этого, он напомнил, что госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс встречались с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а семь членов администрации США в Европе одновременно показали насколько важно для Трампа взаимодействовать с союзниками.

"Президент Трамп говорил с президентом Макроном только вчера. Премьер-министр Стармер прибудет в Вашингтон на следующей неделе... Мы продолжим отвергать утверждения, что с нашими союзниками не консультировались: с ними консультировались и консультируются буквально на ежедневной основе, и мы будем продолжать это делать", - также напомнил Уолтц.

Читайте также: Идти на ультиматумы России не собираюсь, - Зеленский о переговорах между США и РФ

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Читайте также: США и РФ не хотели, чтобы Украина была на переговорах в Саудовской Аравии, - Bloomberg

Автор: 

переговоры (5090) россия (96420) США (27325) Евросоюз (17337) Майк Уолтц (92)


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Топ комментарии
+10
Це якись цирк, коли ворог та друг ворога щось там обговорють про Україну.
Нічого, окрім ворожих планів щодо України, там не буде.
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18.02.2025 17:03 Ответить
+9
Ага. Не вірте очам своїм, затуліть носа і їжте ось цей шоколад який вам ***** зі свого чемодана передав
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18.02.2025 16:57 Ответить
+9
трампон з путіноїдом створили сьогодні союз.
Ганьба Штатам, які в засос з маньяком путлєром, який весь в крові!
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18.02.2025 17:07 Ответить
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Цинічно!
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18.02.2025 16:55 Ответить
"посадовець нагадав, що дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському був буквально за декілька хвилин після дзвінка диктатору РФ Володимиру Путіну." - піндос нічого не перепутав з черговістю дзвінків ? То це Україна напала на балалайню ? Потрібно було спочатку у ботоксного запитати, як його старого коротконого ботоксного нікчему зобидили ?
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18.02.2025 17:55 Ответить
Ботексному сцарьку моЦковии писец а в какой упаковке будет этот писец, значения не имеет.
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18.02.2025 16:56 Ответить
Ти напевно сліпий і глухий, якщо розказуєш ці казки.
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18.02.2025 17:29 Ответить
Ну так мы скоро увидим сказки это или нет.
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18.02.2025 17:33 Ответить
Ага. Не вірте очам своїм, затуліть носа і їжте ось цей шоколад який вам ***** зі свого чемодана передав
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18.02.2025 16:57 Ответить
Човники ))) Орбан їх покусав. Той ще тот фрегат
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18.02.2025 17:02 Ответить
От лошади ******** заразился
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18.02.2025 17:02 Ответить
Це якись цирк, коли ворог та друг ворога щось там обговорють про Україну.
Нічого, окрім ворожих планів щодо України, там не буде.
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18.02.2025 17:03 Ответить
Ніколи Трамп не був ***** другом.
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18.02.2025 17:12 Ответить
Я й в не писав тут про минуле.
Ким він там був чи не був.
Я про теперішнє.
Схоже щось змінилося.
Тепер він йому якщо не друг, то у підпорядкуванні.
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18.02.2025 17:17 Ответить
Чергові конспірологічні теорії які нічим не підтверджені.
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18.02.2025 17:32 Ответить
Ага, особливо коли ще в середині 90х трампутін їздив до роzzії, наприклад на відкриття першого казино яке тримали бандити з Тамбовської братви членом якої на той час був путлер.
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18.02.2025 17:27 Ответить
По перше, докази давай. По друге, ну їздив і їздив.
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18.02.2025 17:34 Ответить
Ґугль в поміч.
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18.02.2025 18:00 Ответить
не був, то став
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18.02.2025 18:24 Ответить
Не став.
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18.02.2025 18:31 Ответить
*****, ***** ликует, оно добилось того, что не могло сделать за предыдущие 3 года при Бидоне, благодаря избранного реднеками Трампу, теперь представители рф ведут напрямую переговоры с главными представителями главного на раене, переговоры об Украине без Украины, пока остальная Европейская шелупонь ждет за детским столом, и довольствуется тем, что пока еще у представителей Трампа хватает чувство такта не называть вещи своими именами.
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18.02.2025 17:05 Ответить
Ты так пишешь как будто переговаривать с Россией это какая-то привилегия. Лол. Это для США Путин царь и бог.
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18.02.2025 17:48 Ответить
трампон з путіноїдом створили сьогодні союз.
Ганьба Штатам, які в засос з маньяком путлєром, який весь в крові!
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18.02.2025 17:07 Ответить
Ну він правду каже.При трампі США поступово стають країною з авторитарним режимом.Звістно союзники змінились.З демократичних країн ЄС,Британіі,Австраліі,Півд.Кореі,Японіі на тоталітарні рашку,китай,СА та інших.Навіть Ізраель поступово перетворюється на авторитарщину.
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18.02.2025 17:16 Ответить
Оно там с кем-то консультируется )))
У Тампона уже есть ПЛАН за 24 часа 😃
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18.02.2025 18:43 Ответить
 
 