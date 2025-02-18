Идти на ультиматумы России не собираюсь, - Зеленский о переговорах между США и РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на ультиматумы России.
Об этом глава государства сказал во время общения с общиной в Анкаре, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии происходят об Украине без участия Украины.
По его словам, когда в начале полномасштабного вторжения началась помощь в разных объемах Украине от разных стран, в этот момент РФ поставила ультиматум, в частности, уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России. Также, как рассказал глава государства, россияне хотели поставить в Украине пророссийское руководство государства, "чтобы оно полностью было в вертикали Путина".
"И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", - заявил Зеленский.
Глава государства добавил, что "никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси и в Турции с россиянами не было".
"Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь",- подчеркнул Зеленский.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
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Выборы возможны только после отмены военного положения. И на каких основаниях его отменять? Ну допустим кацапы перестанут стрелять масштабно, надеясь на победу прокацапного кандидата который отпишет им все что угодно, т.е. подпишет безоговорочную капитуляцию ( называйте безоговорочную капитуляцию как вам угодно, это не меняет ничего). А если нет, то опять двадцать пять, та же война, только с отдохнувшими кацапами с накопленной бронетехникой и без западного оружия, , с полураспущеной армией и ещё одним миллионом ухилянтов в Европе.
Так какой в этом смысл?
Все что они предлагают -- это капитуляция либо война с более сильным врагом ослабшей армией. Никакого смысла для Украины.
Если кто то надеется выбрать Залужного ( а не пророссийского кандидата либо Вовочку опять), то тут единственный вариант это военная хунта в качестве временного правительства если на это будет поддержка Британии и ЕС. Иначе никак
Украине будет выделена срочная дополнительная помощь в размере 6 миллиардов евро.
Военный бюджет стран Евросоюза составляет 450 миллиардов евро в год, общая численность армий = 3 миллиона 240 тысяч военнослужащих.
На смотринах в Мюнхене все лидеры европейских странах воочию убедились, что новое правительство США - это сборище невежественных дурновоспитанных провинциальных гопников.
Что касается европейских армий, то даже с британской численность едва ли доходит до полутора миллионов. И что с того? Вы можете например что 133000 персонала греческой армии например отправятся защищать Польшу и Литву, когда у них Турция по боком? Или например 150-180000 итальянской армии снимутся с сиесты и поедут к мышам в окопы.
15 февраля на Мюнхенской конференции все высшие руководители Евросоюза поняли, что к власти в США пришли невежественные гопники и циничные торгаши и поэтому Европе надо брать дело глобальной безопасности на континенте в свои руки.
Сейчас армия Украины - крупнейшая и самая боеспособная в Европе: Евросоюз начнёт массированно вооружать ВСУ и срочно увеличивать свои вооруженные силы, что самостоятельно защитить Европу от моцковской Орды.
чи ви тих українців які поїхали на початку 20 сторіччя у Штати та Канаду теж причислите до втікачів та ухилянтів?
зараз багато американців переживають такий період як у житті після того як розірвали шлюб або дорослі діти поїхали у коледж
стільки років жив для інших - допомагав, витрачав сили і гроші, а зараз тупо хочу пожити для себе прийшов час
Іржавий не президент США а ганчірка , об яку ***** витер ноги .
Тьху , гидота 🤮 .
Ні на які поступки! Ні за що!
Будемо воювати до останнього, навіть якщо сша долучиться підтримувати русню, що по суті вона вже зробила.