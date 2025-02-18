Идти на ультиматумы России не собираюсь, - Зеленский о переговорах между США и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на ультиматумы России.

Об этом глава государства сказал во время общения с общиной в Анкаре, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии происходят об Украине без участия Украины.

По его словам, когда в начале полномасштабного вторжения началась помощь в разных объемах Украине от разных стран, в этот момент РФ поставила ультиматум, в частности, уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России. Также, как рассказал глава государства, россияне хотели поставить в Украине пророссийское руководство государства, "чтобы оно полностью было в вертикали Путина".

"И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что "никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси и в Турции с россиянами не было".

"Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь",- подчеркнул Зеленский.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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