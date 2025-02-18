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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Идти на ультиматумы России не собираюсь, - Зеленский о переговорах между США и РФ

Зеленский заявил, что ни на какие ультиматумы РФ не пойдет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на ультиматумы России.

Об этом глава государства сказал во время общения с общиной в Анкаре, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии происходят об Украине без участия Украины.

По его словам, когда в начале полномасштабного вторжения началась помощь в разных объемах Украине от разных стран, в этот момент РФ поставила ультиматум, в частности, уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России. Также, как рассказал глава государства, россияне хотели поставить в Украине пророссийское руководство государства, "чтобы оно полностью было в вертикали Путина".

"И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что "никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси и в Турции с россиянами не было".

"Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь",- подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, - Fox News

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Читайте также: США хотят окончательного прекращения войны, а не временного, как это было раньше, - Уолц

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) переговоры (5090) россия (96420) США (27325)


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Топ комментарии
+30
Правильна заява в правильний момент. Очікування треба підрізати під корінь поки вони не зросли і не заколосилися.
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18.02.2025 16:32 Ответить
+13
Так зараз про ті ультиматуми мова не йде, зараз говорять тільки про припинення вогню і наступні за ним вибори. А ти чого так розхвилювався?
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18.02.2025 16:32 Ответить
+13
Продовжуй втішувати себе цими мантрами.
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18.02.2025 16:40 Ответить
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будемо сподіватись, що не добіжить.
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18.02.2025 20:04 Ответить
Зеленському колись хтось це скаже у вічі, це не ЗСУ винні (у нас армія одна з найкращих в світі), це не наші союзники винні, це ти все просрав зі своїми менеджерами - потужними корупціонерами, від початку і до кінця війни. Маємо те що маємо.
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18.02.2025 18:33 Ответить
зельоноє гівно ніхто питати не буде
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18.02.2025 18:49 Ответить
Лайф-хак: на перемовини Зелі треба взяти бабку "(Сколька?!) Да ты *****!"
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18.02.2025 18:53 Ответить
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18.02.2025 19:27 Ответить
Усі піздюки, такі як Зеленський, при брудних договорняках, хитрих мансах, бандитських кидаловах, - завжди розказують що вони білі і пухнасті.
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18.02.2025 20:01 Ответить
тобто? Зеленський п'ять років при владі і нічого не робив для захисту країни? Ти дивився виступ Зеленського на Мюнхенській конференції? Ні? Ото затули Пельку
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18.02.2025 22:51 Ответить
В спам - єрмако-москальський бот.
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19.02.2025 00:17 Ответить
подивиись в Ютубі, як Зеленський виступав на Мюнхенській конференції
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19.02.2025 13:07 Ответить
В спам москалику.
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19.02.2025 15:05 Ответить
а це він говорив, що готовий на все заради миру? у нього якась біполярочка, чи як його розуміти?
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18.02.2025 20:03 Ответить
Боже, сколько кацапни и подкацапников набежала в эту ветку.
Выборы возможны только после отмены военного положения. И на каких основаниях его отменять? Ну допустим кацапы перестанут стрелять масштабно, надеясь на победу прокацапного кандидата который отпишет им все что угодно, т.е. подпишет безоговорочную капитуляцию ( называйте безоговорочную капитуляцию как вам угодно, это не меняет ничего). А если нет, то опять двадцать пять, та же война, только с отдохнувшими кацапами с накопленной бронетехникой и без западного оружия, , с полураспущеной армией и ещё одним миллионом ухилянтов в Европе.
Так какой в этом смысл?
Все что они предлагают -- это капитуляция либо война с более сильным врагом ослабшей армией. Никакого смысла для Украины.
Если кто то надеется выбрать Залужного ( а не пророссийского кандидата либо Вовочку опять), то тут единственный вариант это военная хунта в качестве временного правительства если на это будет поддержка Британии и ЕС. Иначе никак
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18.02.2025 21:19 Ответить
довго думав аби написати мачню кацапською мовою?
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18.02.2025 22:49 Ответить
Никакой капитуляции Украины не будет: Трамп - это невежественный недоумок, который никогда не изучал европейскую историю и ничего не соображает в менталитете европейских народов. Украина находится в центре европейского континента, то есть, крупнейшая после 1945 года война три года ведётся на территории Европы. В понедельник 17 февраля все крупнейшие страны Евросоюза уже приняли твердое решение о том, что будут заниматься безопасностью континента и помощью Украине сами, без заокеанского придурка-дементия.

Украине будет выделена срочная дополнительная помощь в размере 6 миллиардов евро.
Военный бюджет стран Евросоюза составляет 450 миллиардов евро в год, общая численность армий = 3 миллиона 240 тысяч военнослужащих.

На смотринах в Мюнхене все лидеры европейских странах воочию убедились, что новое правительство США - это сборище невежественных дурновоспитанных провинциальных гопников.
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19.02.2025 02:57 Ответить
Не совсем понятно какое отношение капитуляция Украины может иметь к приведенной вами информацией и мнениями.
Что касается европейских армий, то даже с британской численность едва ли доходит до полутора миллионов. И что с того? Вы можете например что 133000 персонала греческой армии например отправятся защищать Польшу и Литву, когда у них Турция по боком? Или например 150-180000 итальянской армии снимутся с сиесты и поедут к мышам в окопы.
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19.02.2025 06:02 Ответить
уважаемый Дезар, Украина НЕ капитулирует, потому что 17 февраля главы правительств и государств Евросоюза на сверхсрочном саммите в Париже приняли решение обеспечить безопасность Украины, ибо это прямая защиты их собственной безопасности.

15 февраля на Мюнхенской конференции все высшие руководители Евросоюза поняли, что к власти в США пришли невежественные гопники и циничные торгаши и поэтому Европе надо брать дело глобальной безопасности на континенте в свои руки.

Сейчас армия Украины - крупнейшая и самая боеспособная в Европе: Евросоюз начнёт массированно вооружать ВСУ и срочно увеличивать свои вооруженные силы, что самостоятельно защитить Европу от моцковской Орды.
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19.02.2025 07:21 Ответить
Молодець, все вірно!
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18.02.2025 22:00 Ответить
Те що Зеленського так не бажае Путин , стое того , щоб Він продовжував бути президентом, ….ненавість Путіна найкращий індикатор…
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19.02.2025 00:44 Ответить
Тим більше коли Трамп говорить про ниський рейтинг …., не з censor він взяв цю інформацію ? Зеленський в 22 не зрадив Українців не покинув країну,…. Тепер черга , на мою думку , українців , за це йому подякувати , вибравши його знов…
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19.02.2025 00:55 Ответить
Найскладніший момент зараз, а не 3 роки тому, Зеленський. Тоді за тобою були сотні тисяч професійних військових. Зараз за тобою сотні тисяч кріпаків.
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19.02.2025 01:54 Ответить
Ти зрадив Україну вже давно, йди хоч як якось. Це то само як.ти навалив повні штани, а кажеш воняє не від мене, а від Петра, а воняє то від Вови
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19.02.2025 02:10 Ответить
Люди то чують де хто навалив, чи то Вовино, чи Петра
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19.02.2025 02:12 Ответить
Ахаха
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19.02.2025 02:13 Ответить
Мобілізуйте його хтось, вже як рік пора.
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19.02.2025 02:59 Ответить
всруся але не покорюся
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19.02.2025 04:16 Ответить
дивно як мєстєчковий єврей перейняв ментальність пересічного українця 😀
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19.02.2025 04:18 Ответить
Ну то пересічні українці здриснули до Америки і голосують за рудого коміка.
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20.02.2025 01:47 Ответить
до Америки не здристають а їдуть у пошуках кращої долі і тут нема чого соромитися
чи ви тих українців які поїхали на початку 20 сторіччя у Штати та Канаду теж причислите до втікачів та ухилянтів?
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20.02.2025 01:51 Ответить
Мова не про те, хто куди втік. На початку війни я втікла до Британії, а мій брат пішов на фронт. Тому я не засуджую ані тих хто поїхав за океан, ані тих, хто лишився в окупації. Йдеться про те, що за дивним збігом обставин, шукачі кращої долі виправдовують свою підтримку рудого своїми шкурними інтересами на новому місці, і срати хотіли на те, як ся лишить Ненька.
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21.02.2025 21:46 Ответить
так визнаю - шкурні інтереси в нас передусім
зараз багато американців переживають такий період як у житті після того як розірвали шлюб або дорослі діти поїхали у коледж
стільки років жив для інших - допомагав, витрачав сили і гроші, а зараз тупо хочу пожити для себе прийшов час
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21.02.2025 23:16 Ответить
Отож .! Не те що ваше трампидло , не пройшло і місяця як воно вмостило свою сраку в крісло президента , а вже і всралося і покорилося . ***** з нього тепер - вірьовки плете . Позорисько .
Іржавий не президент США а ганчірка , об яку ***** витер ноги .
Тьху , гидота 🤮 .
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19.02.2025 06:01 Ответить
Хто тебе питатиме,генералісімус ср@ний
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19.02.2025 08:26 Ответить
Ультиматуми росії, та ні! Це вже твікс: ru+usa нам починають ультиматуми пред'являти.
Ні на які поступки! Ні за що!
Будемо воювати до останнього, навіть якщо сша долучиться підтримувати русню, що по суті вона вже зробила.
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19.02.2025 10:41 Ответить
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