США и РФ не хотели, чтобы Украина была на переговорах в Саудовской Аравии, - Bloomberg
Соединенные Штаты и Россия были против присутствия представителей Украины на переговорах в Саудовской Аравии.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы Зеленский был представлен на переговорах.
"Но как американцы, так и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев", - пишет Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с процессом подготовки переговоров.
Мухаммед бин Салман, в то же время отмечает издание, планирует проинформировать президента Украины о роли королевства в созыве переговоров, а также о его дискуссии с российскими и американскими официальными лицами.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
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