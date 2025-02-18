США и РФ не хотели, чтобы Украина была на переговорах в Саудовской Аравии, - Bloomberg

Соединенные Штаты и Россия были против присутствия представителей Украины на переговорах в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы Зеленский был представлен на переговорах.

"Но как американцы, так и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев", - пишет Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с процессом подготовки переговоров.

Мухаммед бин Салман, в то же время отмечает издание, планирует проинформировать президента Украины о роли королевства в созыве переговоров, а также о его дискуссии с российскими и американскими официальными лицами.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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