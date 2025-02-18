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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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США и РФ не хотели, чтобы Украина была на переговорах в Саудовской Аравии, - Bloomberg

США и РФ против присутствия Украины на переговорах в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты и Россия были против присутствия представителей Украины на переговорах в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы Зеленский был представлен на переговорах.

"Но как американцы, так и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев", - пишет Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с процессом подготовки переговоров.

Мухаммед бин Салман, в то же время отмечает издание, планирует проинформировать президента Украины о роли королевства в созыве переговоров, а также о его дискуссии с российскими и американскими официальными лицами.

Также читайте: Идти на ультиматумы России не собираюсь, - Зеленский о переговорах между США и РФ

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Читайте: Трамп и Путин вряд ли встретятся на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, - Ушаков

Автор: 

россия (96420) Саудовская Аравия (340) США (27325) переговоры с Россией (1204)


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Трамп , чомусь , думає що він дуже розумний і хитрий - але схоже в нього з'явився шанс стати президентом США , який облажався найбільше ....
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18.02.2025 16:46 Ответить
позор штатів. обрали руде гівно і америку опускають вже нижче плінтуса. рудий смокче у пуйла
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18.02.2025 16:46 Ответить
Ох вже ці "співрозмовники" та "джерела"...
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18.02.2025 16:46 Ответить
А він же поряд, Салман запросив , хоча Бубону сказали - проводь вибори і Аравії підтвердили.
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18.02.2025 16:50 Ответить
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18.02.2025 17:09 Ответить
два ублюдка вирішили поділити світ
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18.02.2025 17:21 Ответить
пуйло таки добився свого. Трампон попросився до нього на переговори
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18.02.2025 18:31 Ответить
Ці переговори виглядають приблизно так:
Зустрілися дві собаки, покружляли одна біля одної, понюхали одна у другої під хвостом, та й розбіглися кожна в свою конуру щоб обдумати, а чим же там пахло.
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18.02.2025 18:51 Ответить
 
 