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Киевскую область атакуют российские беспилотники, в регионе работает ПВО, - ОВА

Атака шахедов на Киевщину 19 февраля

В ночь на 19 февраля россияне атакуют Киевскую область беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 18 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Также смотрите: Бойцы ПВО уничтожают российский ударный беспилотник Shahed: "Підбив! Знімай, Вован! Ай, красава!". ВИДЕО

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Киевская область (4238) ПВО (2887) Шахед (1232) война в Украине (4964)


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А тампакс про успіх переговорів... Ось тобі відповідь... Поки підорафія і їй подібні не будуть стерті з лиця землі сталого миру не буде!
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19.02.2025 00:25 Ответить
Кацапня ще більше біснується від цих переговорів ,
де Трамп вихваляє кацапів , а володя кремлівський
на його погдляд , є розумним і сильним хлопцем 😡
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19.02.2025 00:33 Ответить
 
 