Киевскую область атакуют российские беспилотники, в регионе работает ПВО, - ОВА
В ночь на 19 февраля россияне атакуют Киевскую область беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 18 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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де Трамп вихваляє кацапів , а володя кремлівський
на його погдляд , є розумним і сильним хлопцем 😡