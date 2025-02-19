Киевскую область атакуют российские беспилотники, в регионе работает ПВО, - ОВА

В ночь на 19 февраля россияне атакуют Киевскую область беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 18 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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