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Россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение, - мэр

одеса

В ночь на 19 февраля россияне нанесли массированный удар по густонаселенному району Одессы.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

обстрел (28205) Одесса (7953) Одесская область (3690) Одесский район (211) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+24
"росія дуже добре себе показала"-Трамп.
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19.02.2025 01:42 Ответить
+9
Путінтрамп, -здохніть тварюки!
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19.02.2025 01:42 Ответить
+9
А ми по черговій бочці безпонтовій, з мазутом. Бо ніззя так само, морозити кацапню, бо ми людяні, ми щочку ліву підставляємо, хоча як вчили предки препізідєнта, треба око за око
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19.02.2025 01:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вже біжить перед тобою звітувати.
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19.02.2025 01:43 Ответить
Нахера мне звіти рыжегочленососа?
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19.02.2025 02:11 Ответить
Не он пока говорит что путя напал, но если бы он был президентом то путин не напал бы, ну он скоро встречается с ним и не удивлюсь что он при путине скажет Украина на грани и скоро бы сдалась и потеряла бы все, но Я остановил это и Я сделал сделку
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19.02.2025 02:11 Ответить
Да вот, он сегодня сказал что у Украины было 3 года закончить войну, а лучше было и не начинать ее. Это тебе его цитата.
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19.02.2025 02:20 Ответить
Он сказал это про ЕС!! Чего ес не позвали на переговоры, не понятно где цензор взял там Украину
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19.02.2025 02:39 Ответить
А что ЕС нужно было "не начинать"?
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19.02.2025 02:49 Ответить
ЗСУ все одне продовжать русню крошити.
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19.02.2025 02:46 Ответить
Лопатами...
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19.02.2025 07:50 Ответить
Ні, як кацапи, с ******* на віслюках.
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19.02.2025 07:53 Ответить
Время Трампа уже истекает. Через 2 года демократы выдавят республиканцев да и многие республиканцы не захотят хоронить политическую карьеру из за шизофренический идей Трампа. Время Трампа ограничено сроками после чего его просто сделают недееспособным президентом, а сделать это легко - Сейчас Конгресс начнет блокировать любые предложения администрации Трампа и уже через месяц Трамп может получить Импичмент за то что не выполняет своих обязанностей.
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19.02.2025 02:12 Ответить
"Время Трампа уже истекает" 🤣
ви впевнені шо ви зараз серьозно?
місяця не пройшло, а по всьому світу пересрач, а попереду щє 4 роки...
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19.02.2025 02:16 Ответить
Предвыборная компания в США начинается с первого дня президентства после инаугурации.
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19.02.2025 04:05 Ответить
в мене на сю годину - 9-12 вечора..
в вас 4-17.
шо зі сном?
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19.02.2025 04:14 Ответить
я сплю з 19 до 03
це киздець якийсь
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19.02.2025 04:41 Ответить
бачю сцинку , бачю...
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19.02.2025 04:49 Ответить
спробуй не спати зовсім - може поправишся....
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19.02.2025 05:05 Ответить
та і спи собі - тобі, казлу, заважає хто?
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19.02.2025 05:38 Ответить
а може на кантракт і в Україну? - і **** тебе нема - і всі проблеми вирішіні...
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19.02.2025 05:41 Ответить
як це вирішить твої проблеми?
вони у ДНК
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19.02.2025 05:52 Ответить
свої виріши, тоба....
на вирішення моїх проблем ти мені потрібен з рівністю на ***.
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19.02.2025 05:59 Ответить
а що в тебе за проблеми?
ну окрім поганого характеру та легкої їбанутості?
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19.02.2025 08:30 Ответить
ні за що - розумію тебе дратує мій американський парапорець?
та і до сракі...
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19.02.2025 08:38 Ответить
да мені покуй на твою омерику ганебну
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19.02.2025 08:50 Ответить
абліжі патбілет!
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19.02.2025 08:53 Ответить
підар же корку не викінув - підар жде!
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19.02.2025 09:04 Ответить
Время Трампа уже истекает.
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19.02.2025 04:30 Ответить
дурня починаєтся з народження і закінчюєтся домовиною.....
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19.02.2025 05:02 Ответить
Путінтрамп, -здохніть тварюки!
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19.02.2025 01:42 Ответить
"росія дуже добре себе показала"-Трамп.
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19.02.2025 01:42 Ответить
Того презерватива келога тепер рилом по всіх зруйнованих фашистами місцях повозити
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19.02.2025 01:45 Ответить
Це вже мир?
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19.02.2025 01:45 Ответить
Ой не спеши. Есть два слова да, или нет. В прочности у зайчика.
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19.02.2025 01:51 Ответить
Одесса мать рузьких городов. Пропагандоны там хотят жить.
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19.02.2025 01:49 Ответить
Київ-мати, Ростов-батько
"Повісті временних літ", 882 рік
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19.02.2025 06:32 Ответить
Фальшак. І жодної "матері" там нема.
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19.02.2025 08:08 Ответить
Насправді то фальшування пропаганди. Фраза "Се буде мати градам руським" означає "Це (місце) буде руським городом", тобто: започаткую на цьому місці черговий город, опорник, форпост, фортецю з гарнізоном. Якусь "матір" тут вбачили фальсифікатори історії зі Старої Площі, 4.
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19.02.2025 08:12 Ответить
А ми по черговій бочці безпонтовій, з мазутом. Бо ніззя так само, морозити кацапню, бо ми людяні, ми щочку ліву підставляємо, хоча як вчили предки препізідєнта, треба око за око
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19.02.2025 01:50 Ответить
Зуб за зуб.
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19.02.2025 01:53 Ответить
Потрібно говорити весь час по всьому світу про ці злочини. Особливо зараз.
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19.02.2025 01:53 Ответить
Та вони кайфують з цієї движухі. В них нічого цікавого не відбувається, а стрічку новин заповнювати ж треба.
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19.02.2025 08:13 Ответить
Зовнішня політика дєрьмакак і просроченого ухилянта провалена!! Світу немає звідки знати правду!!
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19.02.2025 01:58 Ответить
А дійсно де цей ларьочнік останніми днями вештається? Не здивуюсь якщо він і зливає Зеленського
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19.02.2025 02:05 Ответить
Ну технічно кажучи там де закінчується політика - починається війна. Тому вона давно провалена.
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19.02.2025 02:49 Ответить
Зараз про цн потрібно говорити з кожної праски, щоб перебити балачки просправедливиймир від 2-х ******.
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19.02.2025 02:03 Ответить
Воювати треба, а не пацякати.
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19.02.2025 02:10 Ответить
Так я про дипломатію.
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19.02.2025 02:10 Ответить
Чемоданом можешь быть. Дипломатом, трудно.
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19.02.2025 02:13 Ответить
Мабуть про це домовилися з ****** вчора на переговорах. ***** російське злий коп, ***** американське добрий коп? Просто гейніальна стратегія.
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19.02.2025 02:08 Ответить
Авже ж, а мабуть коли 3 роки їбашили ракетами та іноди десятки людей вбивали і наносили набагато більш руйнувань, то це була змова Пу і Бідона. Цензорята із своєю шизою антитрампівською взагалі дахом поїхали.
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19.02.2025 02:30 Ответить
Ну під перемовини тоді якось не в саудівські аравії їздили, а до нас в Київ США приїжджали. І магічним чином обстріли припинялись. Подейкують найвеличнішому іноді фейкові сирени іноземним представникам доводилось вмикати, щоб полякати, бо обстріли вщухали різко.
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19.02.2025 02:52 Ответить
Мне интересно как американцы будут отбеливать свою репутацию от дерьма Трампа ведь к террориста у США особая любовь после атаки на небоскребы.

После начала https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) вторжения на Украину в 2022 году https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Эстония, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F Чехия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерланды, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия, а также https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 Парламентская ассамблея ОБСЕ, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Европейский парламент и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Парламентская ассамблея НАТО в различных формулировках объявили российский режим террористическим из-за систематического насилия против мирного населения, намеренных ударов по гражданским объектам и гражданской инфраструктуре и других примеров насилия и устрашения украинцев для достижения политических целей.
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19.02.2025 04:03 Ответить
Позже к этим странам присоединилась Великобритания и Франция если я не ошибаюсь
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19.02.2025 04:07 Ответить
це не ***** на Україну напало - це Україна напала сама на себе!
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19.02.2025 05:14 Ответить
трамп ідіот
і не дивно, що його
поставила саме росія при владі
як і всі роки це робила в Україні
воно говорить про те, що міста в Україні зруйновані, підтримка 4%,
і тут же говорить,
що росія не хоче руйнувати міста.
Кончена і дурна скотина
путіна потрібно вбити.
росію знищити.
а почати з трампа, бо саме зараз почнеться хаос.
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19.02.2025 05:30 Ответить
а давайте заместо буби на пожизняк виберемо доню!
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19.02.2025 06:55 Ответить
Так йому 78, скільки він протягне, вже в маразмі судячи з текстів…
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19.02.2025 07:57 Ответить
парубок!
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19.02.2025 08:10 Ответить
схема проста
скидуемось грошіма
наймаемо блеквотер якийсь
ті роблять крокус-2

не допомогло?
збір і крокус-3

...

профіт

я не бачу інших варіантів
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19.02.2025 08:33 Ответить
 
 