Враг штурмовал Торецк, продолжались бои в Васюковке, - ОСГВ "Хортица"
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки и Загрызово. Успеха не имел, понес потери, отошел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, на Лиманском направлении атаки захватчиков были направлены на наши укрепления неподалеку Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Ямполовки и в Серебрянском лесу. Потерь наших позиций не допущено.
На Северском направлении противник не оставляет попыток обойти позиции Сил обороны в районе Белогоровки с юга. Продолжается выявление и уничтожение штурмовых групп захватчиков.
"На Краматорском и Торецком направлениях российская армия штурмовала наши укрепления в районах Предтечино, Дилиевки, Крымского, Щербиновки и в Торецке. Продолжались бои в Васюковке. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.
По данным ОСГВ "Хортица", на Покровском направлении оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Тарасовки, Водяного Второго, Малиновки, Променя, Песчаного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Новоалександровки, Алексеевки, Дачного и Удачного. Неподалеку Запорожья, Надиевки, Новотроицкого и Улаклы противник пытался проводить наступательные действия с применением авто- и бронетехники. При отражении атак Силы обороны уничтожили и повредили два танка, две ББМ и три автомобиля.
Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник атаковал наши позиции вблизи Зеленовки и в районе Новоселки. В районе Константинополя для доставки своих штурмовых подразделений враг применял мото- и бронетехнику. В результате огневого поражения было уничтожено и повреждено одну ББМ и два мотоцикла оккупантов. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения.
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В бетоні і на бетоні, з вибитими вікнами, без світла, тепла, води !!!
Чи головна проблема - це ТЦК і бронь ???