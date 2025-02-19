Британия может отправить истребители Typhoon в Украину в рамках миротворческой миссии, - The Times
Великобритания может направить в Украину многоцелевые истребители Typhoon в рамках миротворческой миссии.
Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.
Там обсудили способы обеспечить выполнение гарантий безопасности для Украины без необходимости размещения большого количества войск.
Миссия воздушного контроля под руководством Великобритании может быть создана по модели миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии.
Источник в Королевских военно-воздушных силах Великобритании заявил, что это более вероятно, чем установление бесполетной зоны. Обсуждения на ранней стадии.
"Мы готовы сделать все, что нам скажут", - добавил собеседник.
Топ комментарии
+19 Ksenia VB
показать весь комментарий19.02.2025 09:12 Ответить Ссылка
+8 Виталий #548501
показать весь комментарий19.02.2025 09:21 Ответить Ссылка
+5 Старый зольдат
показать весь комментарий19.02.2025 09:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@StarshinaZapasa
Илон Маск про прибытие в Эр-Рияд Сергея Лаврова: «Вот так выглядит компетентное руководство».
К своему посту он прикрепил видео РИА Новости и ВГТРК. В отношении МИА «Россия сегодня», в которое входят РИА Новости, и ВГТРК действуют американские санкции.
Это, по-моему, уже не лизание. Это вот прям отсасывание. В прямом эфире.
Какой там это уже пздц за сегодня?
Вот и считайте (с).
Мабуть дуже вкладаються гебісти чи китайозні комуняки
"British Typhoons may help keep peace in Ukraine - if Russia drops objections"
"Британские «Тайфуны» могут помочь сохранить мир на Украине - если Россия откажется от возражений"
Может хватит уже манипулировать и выдать желаемое за действительность?
Ключеве тут - шо нам скажуть.
А хто повинен вам сказати?