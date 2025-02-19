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Британия может отправить истребители Typhoon в Украину в рамках миротворческой миссии, - The Times

Великобритания может отправить истребители Typhoon в Украину

Великобритания может направить в Украину многоцелевые истребители Typhoon в рамках миротворческой миссии.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Там обсудили способы обеспечить выполнение гарантий безопасности для Украины без необходимости размещения большого количества войск.

Миссия воздушного контроля под руководством Великобритании может быть создана по модели миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии.

Источник в Королевских военно-воздушных силах Великобритании заявил, что это более вероятно, чем установление бесполетной зоны. Обсуждения на ранней стадии.

"Мы готовы сделать все, что нам скажут", - добавил собеседник.

Также читайте: В Британии считают, что будет достаточно разместить "несколько десятков тысяч" миротворцев в Украине, - The Guardian

Автор: 

авиация (2871) Великобритания (5046) миротворцы (1185)


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Топ комментарии
+19
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
Илон Маск про прибытие в Эр-Рияд Сергея Лаврова: «Вот так выглядит компетентное руководство».
К своему посту он прикрепил видео РИА Новости и ВГТРК. В отношении МИА «Россия сегодня», в которое входят РИА Новости, и ВГТРК действуют американские санкции.
Это, по-моему, уже не лизание. Это вот прям отсасывание. В прямом эфире.
Какой там это уже пздц за сегодня?
Вот и считайте (с).
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19.02.2025 09:12 Ответить
+8
А теперь читаем оригинал новости...
"British Typhoons may help keep peace in Ukraine - if Russia drops objections"
"Британские «Тайфуны» могут помочь сохранить мир на Украине - если Россия откажется от возражений"

Может хватит уже манипулировать и выдать желаемое за действительность?
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19.02.2025 09:21 Ответить
+5
Мудрому наріду США віднійше, який то 3,14здець. Нехай то рахує отой мудрий нарід США, як наш мудрий нарід рахує 3,14здеці зелених та особисто товарисча ЗЕ.
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19.02.2025 09:38 Ответить
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Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
Илон Маск про прибытие в Эр-Рияд Сергея Лаврова: «Вот так выглядит компетентное руководство».
К своему посту он прикрепил видео РИА Новости и ВГТРК. В отношении МИА «Россия сегодня», в которое входят РИА Новости, и ВГТРК действуют американские санкции.
Это, по-моему, уже не лизание. Это вот прям отсасывание. В прямом эфире.
Какой там это уже пздц за сегодня?
Вот и считайте (с).
показать весь комментарий
19.02.2025 09:12 Ответить
Мудрому наріду США віднійше, який то 3,14здець. Нехай то рахує отой мудрий нарід США, як наш мудрий нарід рахує 3,14здеці зелених та особисто товарисча ЗЕ.
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19.02.2025 09:38 Ответить
Звідки у шиза-дивака-аутіста десятки міл'ярдів лише на придбання твітора????....
Мабуть дуже вкладаються гебісти чи китайозні комуняки
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19.02.2025 09:40 Ответить
Маска вже давно завербували .Але при Байдену воно стялося так відкрито підрахувати оркостану .Зараз же він у відкриту працює на лаптів.
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19.02.2025 10:38 Ответить
Чергова новина про нульовий КПД.
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19.02.2025 09:18 Ответить
Та и Швеція МОЖЕ Гріпени відправити
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19.02.2025 09:20 Ответить
А моеже і не відправити. Пустопорожня балаканина.
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19.02.2025 09:20 Ответить
А теперь читаем оригинал новости...
"British Typhoons may help keep peace in Ukraine - if Russia drops objections"
"Британские «Тайфуны» могут помочь сохранить мир на Украине - если Россия откажется от возражений"

Может хватит уже манипулировать и выдать желаемое за действительность?
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19.02.2025 09:21 Ответить
чого вам все не подобається? такі новини заповнюють порожнечу... начебто щось сказав, а насправді - нічого...
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19.02.2025 09:29 Ответить
А може і не може. Технічна база є? Чи просто вкид для пірашистів? А, для Украінців. Не тікай, ми вдома.
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19.02.2025 09:24 Ответить
Снова може не може. сплошной ****** через рот. предаставь услугу покажи результат и после *****.
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19.02.2025 09:25 Ответить
Йшов 2027 рік. Тайфуни літають над Британією.
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19.02.2025 09:30 Ответить
Ну ще як варіант - прикривають "хаб єдності" в Берліні...
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19.02.2025 09:43 Ответить
А ***** - проти.
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19.02.2025 09:38 Ответить
"Ми готові зробити все, що нам скажуть"

Ключеве тут - шо нам скажуть.
А хто повинен вам сказати?
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19.02.2025 09:42 Ответить
може
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19.02.2025 09:54 Ответить
mayby yes, mayby no, mayby rain, mayby snow... погода - ни жар, ни холод, Все перемешалось. А радостей - целый ворох, А может быть, самая малость... Но грусти изведано вдосталь.
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19.02.2025 09:54 Ответить
,,... а может быть ворона ,тра-та, тра-та , тра-та , та..."
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19.02.2025 10:03 Ответить
 
 