Британия может отправить истребители Typhoon в Украину в рамках миротворческой миссии, - The Times

Великобритания может направить в Украину многоцелевые истребители Typhoon в рамках миротворческой миссии.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Там обсудили способы обеспечить выполнение гарантий безопасности для Украины без необходимости размещения большого количества войск.

Миссия воздушного контроля под руководством Великобритании может быть создана по модели миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии.

Источник в Королевских военно-воздушных силах Великобритании заявил, что это более вероятно, чем установление бесполетной зоны. Обсуждения на ранней стадии.

"Мы готовы сделать все, что нам скажут", - добавил собеседник.

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