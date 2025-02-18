В Британии считают, что будет достаточно разместить "несколько десятков тысяч" миротворцев в Украине, - The Guardian

В Великобритании считают, что Европе будет достаточно отправить в Украину "несколько десятков тысяч" миротворцев, а не 100-150 тысяч, как говорил президент Владимир Зеленский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Источники издания в оборонной сфере Великобритании считают, что "миротворческую" роль в Украине может играть сравнительно небольшой контингент в "несколько десятков тысяч" военных или даже меньше.

Они ссылаются на то, что войска Запада могли бы использовать возможности разведки и наблюдения для мониторинга любых попыток России нарушить условия потенциального "перемирия".

Читайте также: Только США могут обеспечить сдерживание Путина, - Гилли

Также источники The Guardian рассказывают об альтернативном варианте, который вообще предполагает отсутствие западных войск в Украине и сосредоточение на дальней разведке.

Великобритания одной из первых заявила публично о готовности или потенциальной готовности к размещению своих сил в Украине для обеспечения контроля над "прекращением огня".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения мира между Украиной и Россией может понадобиться контингент в 100 тысяч военных.

Читайте также: Парламент Нидерландов принял резолюцию о возможной миротворческой миссии в Украине