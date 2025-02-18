В Британии считают, что будет достаточно разместить "несколько десятков тысяч" миротворцев в Украине, - The Guardian
В Великобритании считают, что Европе будет достаточно отправить в Украину "несколько десятков тысяч" миротворцев, а не 100-150 тысяч, как говорил президент Владимир Зеленский.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Источники издания в оборонной сфере Великобритании считают, что "миротворческую" роль в Украине может играть сравнительно небольшой контингент в "несколько десятков тысяч" военных или даже меньше.
Они ссылаются на то, что войска Запада могли бы использовать возможности разведки и наблюдения для мониторинга любых попыток России нарушить условия потенциального "перемирия".
Также источники The Guardian рассказывают об альтернативном варианте, который вообще предполагает отсутствие западных войск в Украине и сосредоточение на дальней разведке.
Великобритания одной из первых заявила публично о готовности или потенциальной готовности к размещению своих сил в Украине для обеспечения контроля над "прекращением огня".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения мира между Украиной и Россией может понадобиться контингент в 100 тысяч военных.
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І той, і другий живуть виключно своїми амбіціями та інтересами.
То може просто опудала поставити?
То саме з миротворцями буде.
Чи може гібридне вторгнення іранських проксі? Типу місцева "Дирляндія з Моторолами"?
Можу англійською написати, але ж не прочитає той розумник.
В 22-му в один зі своїх перших п***рєзів я попав з нашими британцями. Ціла команда ветеранів SAS.
Ми близькі друзі зараз.
Витягував на собі тоді пораненого британця. І чомусь британське посольство ноту протесту не заявило кацапам.
якщо на західному кордоні Польщі?
то як додати щє декілька десятків тисяч - то точно буде досить!
на певний чяс...
напередодні 6-денної війни в Ізраілі на кордоні між Єгиптом (?) і Ізраілем стояла миротворча міссія ООН. Єгиптяни підійшли і сказали "у вас є пів-години щоб з@батись".
ПС. Я не думаю, що козломорді настільки цивілізовані, що будуть когось попереджати, а просто виїдуть на бесі і почнуть стріляти.
і шо тоді?