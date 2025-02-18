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В Британии считают, что будет достаточно разместить "несколько десятков тысяч" миротворцев в Украине, - The Guardian

Какое количество миротворческого контингента в Украине рассматривают британцы

В Великобритании считают, что Европе будет достаточно отправить в Украину "несколько десятков тысяч" миротворцев, а не 100-150 тысяч, как говорил президент Владимир Зеленский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Источники издания в оборонной сфере Великобритании считают, что "миротворческую" роль в Украине может играть сравнительно небольшой контингент в "несколько десятков тысяч" военных или даже меньше.

Они ссылаются на то, что войска Запада могли бы использовать возможности разведки и наблюдения для мониторинга любых попыток России нарушить условия потенциального "перемирия".

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Также источники The Guardian рассказывают об альтернативном варианте, который вообще предполагает отсутствие западных войск в Украине и сосредоточение на дальней разведке.

Великобритания одной из первых заявила публично о готовности или потенциальной готовности к размещению своих сил в Украине для обеспечения контроля над "прекращением огня".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения мира между Украиной и Россией может понадобиться контингент в 100 тысяч военных.

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Автор: 

Великобритания (5046) миротворцы (1185)


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Топ комментарии
+10
Точно, щоб можна було швидко евакуювати, не встураючи у конфлікт.

То може просто опудала поставити?
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18.02.2025 22:24 Ответить
+5
Та Україна знає чого варті всі ці оон, червоний хрест, обсє і т.д.
То саме з миротворцями буде.
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18.02.2025 22:27 Ответить
+4
у Львові?! чи в Ужгороді?!
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18.02.2025 22:21 Ответить
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у Львові?! чи в Ужгороді?!
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18.02.2025 22:21 Ответить
Они не понимают о чем речь. Вообще люди просто не вникают в ситуацию. Как те кто за Украину, так и против. Оттого они верят всему что говорит наша ОПа или же Россия, в зависимости от симпатий.
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18.02.2025 22:24 Ответить
Бо вони дуже помиляються, вважаючи ***** та ЗЄ цивілізованими лідерами, які виходять з міркувань інтересів своїх країн.
І той, і другий живуть виключно своїми амбіціями та інтересами.
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18.02.2025 22:26 Ответить
Они не понимают того уровня вранья, который принят в постСССР. Они слишком честные по своей натуре.
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18.02.2025 22:28 Ответить
вони просто тупі
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19.02.2025 00:05 Ответить
Люди всегда меряют по себе. У нас привыкли что все врут и не верят честным. Там привыкли, что все честные и верят любому вранью.
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19.02.2025 00:09 Ответить
за 3 роки могли б роздуплитися. Якщо цього не сталося -вони тупі ідіоти
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19.02.2025 00:30 Ответить
Точно, щоб можна було швидко евакуювати, не встураючи у конфлікт.

То може просто опудала поставити?
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18.02.2025 22:24 Ответить
Цілком достатньо.
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18.02.2025 22:25 Ответить
Чистый пиар. Посмотрите на Ливан. Хезболла прям мимо застав миротворцев вооружения таскала и на расстоянии меньше 200 метров от них ракеты запускала. А они упорно делали вид что ничего не происходит. Ведь если начать выполнять обязанности то в них и с миномёта шмальнуть могут, а так стоишь и рапортуешь что всё в порядке.
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18.02.2025 22:26 Ответить
Та Україна знає чого варті всі ці оон, червоний хрест, обсє і т.д.
То саме з миротворцями буде.
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18.02.2025 22:27 Ответить
Цель миротворцев в Ливане было остановить ливанскую гражданскую войну. Они эту миссию успешно выполняли. А не защищать Израиль или бороться с Хизбаллой.
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18.02.2025 22:27 Ответить
А там гражданська??
Чи може гібридне вторгнення іранських проксі? Типу місцева "Дирляндія з Моторолами"?
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19.02.2025 00:38 Ответить
Почитай про гражданскую войну в Ливане,если тебе интересно. Ливан был могучей страной, но религиозные конфликты разрушили её. Оттого вот больше всего ливанцы когда их бомбил Израиль месяцами боялись не Израиля, а что это как-то приведет к возобновлению гражданки. Но даже Хизбалла не хочет гражданки.
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19.02.2025 00:40 Ответить
Хизбалла это по сути местные шииты, которых там 30 процентов ливанцев кажется. Это как Хамас в Палестине. Просто местные военизированные формирования. Это не так как у нас на Донбассе было.
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19.02.2025 00:43 Ответить
2 мілйон тільки зрівняємся з ****** , а от 4 -6 млн альянс вже відберем в ***** копалини і поділимо справедливо між собою , а московію знову зробимо маленькою
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18.02.2025 22:26 Ответить
І хто ж там такий умнік в UK?
Можу англійською написати, але ж не прочитає той розумник.
В 22-му в один зі своїх перших п***рєзів я попав з нашими британцями. Ціла команда ветеранів SAS.
Ми близькі друзі зараз.
Витягував на собі тоді пораненого британця. І чомусь британське посольство ноту протесту не заявило кацапам.
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18.02.2025 22:27 Ответить
Зробимо Британію знов Великою! Україну теж.
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18.02.2025 22:31 Ответить
Таке собі велике та безпорадне ОБСЕ.
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18.02.2025 22:41 Ответить
Не вважаю себе останньою інстанцією у прийнятті правильних рішень. Проте негативний досвід для українців вже знайомий з участі миротворчих споглядачівна Донбасі. Наполягаю, що без чітких зобов'язань оцих "майбутніх миротворців" та дозволу на використання всього арсеналу зброї у разі порушення будь-якою стороною мирних угод, їх роль зведеться до висловлювань чергових стурбованостей. І констатації фактів у вигляді стат. звітів про порушення. А щодо кількості, то це на розсуд командуючого цим угрупуванням та його бойового досвіду воювати не кількістю, а мистецтвом. Зважаючи що противники дуже ослаблені за три роки.
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18.02.2025 22:44 Ответить
Типу здаля з ейфелової вежі в бінокль будуть спостерігати коли рашисти полізуть? А потім вони швиденько примчать на допомогу коли рашисти з корейцями полізуть на наші позиції розташовані за 10 метрів ?
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18.02.2025 22:52 Ответить
це залежить від того де, з якою місією вони і якими повноваженнями вони будуть розташовані.
якщо на західному кордоні Польщі?
то як додати щє декілька десятків тисяч - то точно буде досить!
на певний чяс...
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18.02.2025 23:02 Ответить
не хочеться перебріхувати (читав давно) але....
напередодні 6-денної війни в Ізраілі на кордоні між Єгиптом (?) і Ізраілем стояла миротворча міссія ООН. Єгиптяни підійшли і сказали "у вас є пів-години щоб з@батись".
ПС. Я не думаю, що козломорді настільки цивілізовані, що будуть когось попереджати, а просто виїдуть на бесі і почнуть стріляти.
і шо тоді?
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18.02.2025 23:21 Ответить
 
 