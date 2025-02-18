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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Парламент Нидерландов принял резолюцию о возможной миротворческой миссии в Украине

Миротворцы в Украине: В Нидерландах приняли резолюцию 18 февраля

Нижняя палата парламента Нидерландов требует от правительства занять "конструктивную позицию" относительно участия в "послевоенных миротворческих силах" в Украине.

Об этом сообщает издание NOS, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, большинство представителей нижней палаты парламента страны проголосовали за поддержку резолюции.

"Парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если будет достигнуто перемирие между Украиной и Россией. Это не обязательно должно происходить под флагом НАТО, поскольку министр обороны США уже заявил, что не видит роли США или НАТО в такой миротворческой миссии, говорится в резолюции.

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Издание добавляет, что крупнейшая партия в нижней палате проголосовала против предложения.

В то же время партия GroenLinks-PvdA поддержала предложение, хотя их представитель заявила, что на самом деле считает, что еще слишком рано обсуждать отправку голландских войск.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

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Автор: 

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а хтось просив їх? ти хоч раз чув щось подібне від зелених?
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18.02.2025 21:01 Ответить
збиття літака - це не привід вводити війська в Україну. можна відразу ці війська на мацкву послати. але то по твоїй логіці. якщо вона в тебе є.
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18.02.2025 21:32 Ответить
дуже сильно не вистачає мобільних груп ППО, взяли б на себе цю функцію, не чекаючи закінчення війни, хочаб на правобережжі
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18.02.2025 20:55 Ответить
У березні 1918 року німецькі війська вступили до Києва. Це відбувалося під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни, в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1918) наступу австрійсько-німецьких військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 Центральних держав, які були запрошені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Українською Центральною Радою у рамках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Берестейських домовленостей.

З приходом німців у Києві миттєво встановилися порядок і спокій. Зникли грабунки й насильства. Навіть пізньої ночі можна було ходити по вулицях, не відчуваючи небезпеки. Відкрилися театри, кінематограф, ресторани, магазини. Зголоднілі за війну німецькі солдати були просто приголомшені великою кількістю продуктів харчування у київських магазинах, вони, типово, купчилися біля вітрин, де були виставлені смажені поросята, кури, гуси, качки, сало, масло, цукор і різні солодощі, які можна було придбати без усяких карток і за порівняно низькими цінами. Зранку на базарах німці залюбки купували сало, що стало звичайною на той час картиною.

Господарювали німці у Києві з притаманною їм схильністю до порядку. Був віддрукований прекрасний план міста німецькою мовою, на київських перехрестях з'явилися таблички з німецькими написами. Місто вкрилося павутиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD телефонних і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 телеграфних дротів, які зв'язували між собою німецькі установи. Поновилися зв'язки з Європою: відкрилися два великих книжкових магазини, які крім книжкових новинок отримували свіжі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD берлінські й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C віденські газети.
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18.02.2025 20:55 Ответить
А може перший абзац й не треба було...цікаво, яка була б реакція...
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18.02.2025 21:08 Ответить
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18.02.2025 21:53 Ответить
Головне , що на ядерку Україну розвели США з РФ , а безпеку нехай гарантують інші. Прикольно.
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18.02.2025 20:58 Ответить
 
 