Парламент Нидерландов принял резолюцию о возможной миротворческой миссии в Украине

Нижняя палата парламента Нидерландов требует от правительства занять "конструктивную позицию" относительно участия в "послевоенных миротворческих силах" в Украине.

Об этом сообщает издание NOS, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, большинство представителей нижней палаты парламента страны проголосовали за поддержку резолюции.

"Парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если будет достигнуто перемирие между Украиной и Россией. Это не обязательно должно происходить под флагом НАТО, поскольку министр обороны США уже заявил, что не видит роли США или НАТО в такой миротворческой миссии, говорится в резолюции.

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Издание добавляет, что крупнейшая партия в нижней палате проголосовала против предложения.

В то же время партия GroenLinks-PvdA поддержала предложение, хотя их представитель заявила, что на самом деле считает, что еще слишком рано обсуждать отправку голландских войск.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

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