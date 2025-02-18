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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Лавров: Появление в Украине миротворцев из стран НАТО "неприемлемо" для России

Лавров заявил, что для России неприемлемо появление миротворцев в Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для Москвы будет неприемлемым размещение военных из стран НАТО на территории Украины в случае достижения соглашения об урегулировании войны.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Эр-Рияде после переговоров с делегацией США, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Российский министр комментировал обсуждение в Европе потенциальной отправки военных для содействия миру в Украине.

Лавров отметил, что глава Кремля Владимир Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО и "поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету"

"Поэтому, объяснили мы (делегации США - ред.) сегодня, появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом - под флагом ЕС или национальными флагами - ничего в этом плане не меняет. Это для нас, конечно же, неприемлемо", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мелони об отправке войск в Украину: самый сложный и наименее эффективный способ обеспечить мир, - СМИ

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предлагали "ввести мораторий" на удары по объектам энергетики РФ и Украины, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2329) миротворцы (1185) НАТО (10176) россия (96420)


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Топ комментарии
+18
І шо буде?? Мені, наприклад, морда лаврова неприйнятна...
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18.02.2025 16:47 Ответить
+16
ну от і все.
посіділи покалякали і за старе.
але тепер, терористи вже не не терористи, а переговорна сторона, бо там хороші парні, які не хочуть вбивати.
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18.02.2025 16:51 Ответить
+13
Як там по-конячому-гадки не маю,а по нашому-ПНХ!!!
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18.02.2025 16:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І шо буде?? Мені, наприклад, морда лаврова неприйнятна...
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18.02.2025 16:47 Ответить
Як там по-конячому-гадки не маю,а по нашому-ПНХ!!!
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18.02.2025 16:49 Ответить
А прийнятно що рашиські варвари убивають українців і руйнують Україну ? здохни рашиська мерзота.
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18.02.2025 16:49 Ответить
Конь пи..ор
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18.02.2025 16:50 Ответить
Игогог
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18.02.2025 16:51 Ответить
ну от і все.
посіділи покалякали і за старе.
але тепер, терористи вже не не терористи, а переговорна сторона, бо там хороші парні, які не хочуть вбивати.
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18.02.2025 16:51 Ответить
Та не плутайте, він не кінь - він ішак.
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18.02.2025 16:52 Ответить
Коні це гарні граціозні тварини.
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18.02.2025 16:54 Ответить
Ішаки це русифіковані віслюки.
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18.02.2025 16:55 Ответить
ще одне підтвердження: росія не піде на жодну серйозну поступку, ще й натомість вимагає капітуляції України.

і паралельно з цим, делегація з США в аравії втирає, що "всі сторони мають чимось пожертвувати", спеціально забуваючи, що втрачає тільки Україна ...
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18.02.2025 16:53 Ответить
Дыбил сказал Дыбилу что я хочу так чтобы все были Дыбилами!!!а не легче утилизировать всех этих Дыбилов и в Реале жить норм?!Прошли или нет времена РАБОВ????
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18.02.2025 16:53 Ответить
Ну як вам переговори? Пока що ***** насрав на переговорний стіл і вимазав своїм гівном трампівській команді морди. За це Трамп запросив рашистів в америку відновити свої посольства. Америка вже стала великою чище потрібно гівна з чемодана поїсти?
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18.02.2025 16:54 Ответить
На ватные хотелки-нехотелки ВСЕМ пардон, накакать...
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18.02.2025 16:54 Ответить
Цікаво, а північнокорейці конину вживають?
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18.02.2025 16:54 Ответить
Ну і де тут компроміс ? "рускі миротворці" і 50 тисячне військо??
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18.02.2025 16:56 Ответить
Що і вимагалося довести.
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18.02.2025 17:00 Ответить
Це не перемовини. Це чергова спроба нав'язати нам капітуляцію, бо на россії скінчилися ресурси для війни.
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18.02.2025 17:02 Ответить
А в України типу їх багато тих ресурсів. Україна теж на грані.
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18.02.2025 17:08 Ответить
В нас тил -країни НАТО.
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18.02.2025 17:14 Ответить
Значить потрібно розміщувати на території московії-Україні це прийнятно!
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18.02.2025 17:05 Ответить
Пішов *****.
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18.02.2025 17:09 Ответить
сам факт обговорення з москалями теми НАТО і виборів це втручання в внутрішні справи і позбавлення незалежності
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18.02.2025 17:09 Ответить
Кремлівськи тушканчики не повинні втручатися в наші справи.
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18.02.2025 17:16 Ответить
Сумній конячці пуйла потрібні миротворці з півн. кореї та китаю.
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18.02.2025 17:19 Ответить
Означає що вони ніх.. не хочуть миру а просто хочуть зробити перерву.
Без миротворців хіба надання нам 150 винищувачів та десь мінімум 500 крилатих ракет з доступом до геоінформаційної системи та можливістю орієнтування по рельєфу і дозвіл бити по Москві, плюс збільшення кількості ППО для прикриття аеродромів...
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18.02.2025 17:28 Ответить
А Україну НЕ влаштовують "миротворці" не з країн НАТО!
Вже надивились за 7(сім!) років "спостерігачів" ОБСЄ" на орділо!
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18.02.2025 18:05 Ответить
Іди в дупу, зал...па кінська
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18.02.2025 18:07 Ответить
"Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що для Москви буде неприйнятним розміщення військових з країн НАТО на території України у разі досягнення угоди про врегулювання війни." Джерело: https://censor.net/ua/n3536511

А для України є непрйнятним розміщення військових з РФ та її поплічників на території України.
До відома перемовників. Якщо вже ніяких військових, то ніяких.
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18.02.2025 18:09 Ответить
Смерть кацапії!
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18.02.2025 18:13 Ответить
Для України також неприйнятно, що росіянське МЗС очолює "стара коняка", і що далі?
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18.02.2025 18:30 Ответить
Да кто вас спрашивать будет, ублюдки рашистские?

На ваше свинячье мнение украинцы справляли малую и большую нужду!
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18.02.2025 18:54 Ответить
Старому Говорящому Шкапові давно пора в ковбасний цех.
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18.02.2025 18:57 Ответить
Все що неприйнятне московії - потрібно робите, це те що знесилює їх , а нас наближає до миру і перемоги
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18.02.2025 19:43 Ответить
 
 