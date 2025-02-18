Лавров: Появление в Украине миротворцев из стран НАТО "неприемлемо" для России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для Москвы будет неприемлемым размещение военных из стран НАТО на территории Украины в случае достижения соглашения об урегулировании войны.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Эр-Рияде после переговоров с делегацией США, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Российский министр комментировал обсуждение в Европе потенциальной отправки военных для содействия миру в Украине.

Лавров отметил, что глава Кремля Владимир Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО и "поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету"

"Поэтому, объяснили мы (делегации США - ред.) сегодня, появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом - под флагом ЕС или национальными флагами - ничего в этом плане не меняет. Это для нас, конечно же, неприемлемо", - добавил он.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

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