Лавров: Появление в Украине миротворцев из стран НАТО "неприемлемо" для России
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для Москвы будет неприемлемым размещение военных из стран НАТО на территории Украины в случае достижения соглашения об урегулировании войны.
Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Эр-Рияде после переговоров с делегацией США, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Российский министр комментировал обсуждение в Европе потенциальной отправки военных для содействия миру в Украине.
Лавров отметил, что глава Кремля Владимир Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО и "поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету"
"Поэтому, объяснили мы (делегации США - ред.) сегодня, появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом - под флагом ЕС или национальными флагами - ничего в этом плане не меняет. Это для нас, конечно же, неприемлемо", - добавил он.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.
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посіділи покалякали і за старе.
але тепер, терористи вже не не терористи, а переговорна сторона, бо там хороші парні, які не хочуть вбивати.
і паралельно з цим, делегація з США в аравії втирає, що "всі сторони мають чимось пожертвувати", спеціально забуваючи, що втрачає тільки Україна ...
Без миротворців хіба надання нам 150 винищувачів та десь мінімум 500 крилатих ракет з доступом до геоінформаційної системи та можливістю орієнтування по рельєфу і дозвіл бити по Москві, плюс збільшення кількості ППО для прикриття аеродромів...
Вже надивились за 7(сім!) років "спостерігачів" ОБСЄ" на орділо!
А для України є непрйнятним розміщення військових з РФ та її поплічників на території України.
До відома перемовників. Якщо вже ніяких військових, то ніяких.
На ваше свинячье мнение украинцы справляли малую и большую нужду!