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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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США предлагали "ввести мораторий" на удары по объектам энергетики РФ и Украины, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии американская сторона предлагала ввести мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его слова цитирует российский пропагандистский "ТАСС" и "РИА-Новости".

"США предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты РФ и Украины", - заявил он.

Лавров также добавил, что Россия якобы не ставила своей целью "нанести ущерб энергетической системе Украины" и, мол, не атакует гражданские объекты Украины.

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Он также добавил, что когда обе стороны назначат переговорные команды, то переговоры между РФ и США по Украине "будут продолжаться регулярно".

В целом же, есть основания полагать, что США стали лучше слышать позицию РФ, сказал Лавров.

Напомним, ночью 17 февраля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по Ильскому НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не может быть и речи о территориальных уступках Украине, - Лавров

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех, придется пойти на уступки, - Рубио

Автор: 

Лавров Сергей (2329) россия (96420) США (27325) энергетика (2579) Удары по РФ (382)


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Топ комментарии
+21
Побили всі ТЕЦ ГРЕС і тепер мораторіи?
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18.02.2025 16:22 Ответить
+20
Хіба ми бьємо по ворожій енергетиці? Звичайно що ні. Ми стійко бережемо комфорт нацистів россії, а самі сидимо у темряві. Комфорт агрессорі - це найвища цінність для нас.
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18.02.2025 16:20 Ответить
+16
Смердючий, брехливий кентавр, здохни падло!!!
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18.02.2025 16:22 Ответить
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Такое ощущение что уже дохлый. биоробот алеша
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18.02.2025 16:19 Ответить
Хіба ми бьємо по ворожій енергетиці? Звичайно що ні. Ми стійко бережемо комфорт нацистів россії, а самі сидимо у темряві. Комфорт агрессорі - це найвища цінність для нас.
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18.02.2025 16:20 Ответить
Смердючий, брехливий кентавр, здохни падло!!!
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18.02.2025 16:22 Ответить
Побили всі ТЕЦ ГРЕС і тепер мораторіи?
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18.02.2025 16:22 Ответить
Звиздуни кучкуються. Це Кацапія тепер більш страждає від нищівних наших ударів. не дарма в угоді, що готується, є пункт заборонити Україні мати ракети дальністю більше 250 км.
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18.02.2025 16:22 Ответить
А такий мораторій пішов би на користь Україні чи ні, як вважаєте?
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18.02.2025 16:23 Ответить
Звісно ні, Україна не може вибити і 0.1% енергетики росії, а росія вибила умовно 50% генеруючих потужностей України. Тож треба добивати кацапів! Он їх США вже навіть рятують від неминуючого колапсу!
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18.02.2025 16:31 Ответить
Десь на кінець лютого 2022-го року? Можливо.
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18.02.2025 16:31 Ответить
Правильно, но вот только нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы никакого отношения к объектам энергетики отношения не имеют.
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18.02.2025 16:23 Ответить
І нафтоперегонні станції на стратегічних трубопроводах, тим більше що нафта там не кацапська.
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18.02.2025 16:26 Ответить
Типу,чесний бій?))Уроди.
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18.02.2025 16:23 Ответить
ну так і Україне на б"є )))
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18.02.2025 16:24 Ответить
Украина может покупать оружие США через своих европейских союзников. Я хочу увидеть как Трамп будет рубить под ВПК США или не будет? Скорее не будет чем будет. А если оружие США начнет поступать в Украину не в качестве помощи, а в качестве закупок? Какие могут быть тогда ограничения?
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18.02.2025 16:24 Ответить
Ця- недокінь,бреше як сивий мерін.
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18.02.2025 16:25 Ответить
Нє ну я не проти. Мораторій так мораторій - Томагавками більше не битимо.
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18.02.2025 16:25 Ответить
Лошадь нічого путнього не скаже, тому точніша інформація може бути від США..
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18.02.2025 16:26 Ответить
Не від теперішньої команди - вони туману будуть наганяти.
На факти треба орієнтуватися, а не на слова.
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18.02.2025 16:27 Ответить
Маєш довіру до команди рижих поців?
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18.02.2025 16:29 Ответить
Руді поци більше дадуть правдивої інформаціїї, ніж людина, яка запевняє, що паРашка не била по нашій енергосистемі...
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18.02.2025 16:35 Ответить
Ну ви поняли який мир це буде. Рашисти і далі будуть гатити по Україні і говорити що це не ми це Україна сама себе. Трамп буде щось розказувати про "обидві сторони"... А Україну будуть контролювати щоб і даже косо не дивились в сторону рашистів.
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18.02.2025 16:28 Ответить
Украина для ВПК США золотой клиент, тем более если Украина станет ключевым покупателем. Трампу туда лучше свой пятак не сунуть или вся его команда включая водителей и уборщиков просить станут политически мертвыми.
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18.02.2025 16:29 Ответить
...а окремі члєни -- не лише політіческі.

Дуже багатьом впливовим людям вони вже на мозолі наступили.
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18.02.2025 16:36 Ответить
Які гарні тварини - коні, але яке мерзенне це чмо, що маскується під благородного коня.
Цей недогебельс навіть близько не може порівнюватись з кіньми. Максимум він тягне на осла або ішака.
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18.02.2025 16:35 Ответить
Коняру в останній момент загнуздали, бо поїхав Рубіо. Не було б,матюгальник сидів би у Москві, наливав би Маньці облігації.
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18.02.2025 16:46 Ответить
бердянськ, маріуполь......??????
нам потрібен дозвіл?
новоросійськ і досі буде недоторканий, бо там піндосовські гроші?
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18.02.2025 16:48 Ответить
про страждання мирних мешканцІв - нІц, а "єнергетику " їм скода.... тож треба продовжувати і ні в кого дозволів не запитувати! Так ми поставимо їх на коліна!
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18.02.2025 17:19 Ответить
США на це не підуть, бо Україна виносить нефтянку росії власними беспілотниками - США не конролюють цю ситуацію зовсім
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18.02.2025 18:13 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@allgolobutsky/30650 Олексій Голобуцький вірно зауважив на брехню Лаврова (після атаки укриття ЧАЕС): «Росія НІКОЛИ не піддавала небезпеці систему енергозбереження України», а саме:
==
"Переговори, вже в попередньому раунді яких Лавров не те що бреше, а демонстративно плює в очі американській стороні. Треба дійсно дуже, дуже хотіти завершити війну, аби після такого думати, ніби переговори з Росією можуть бути успішними, варто тільки знайти відповідні аргументи і вигідні Путіну пропозиції".
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18.02.2025 19:38 Ответить
 
 