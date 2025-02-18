США предлагали "ввести мораторий" на удары по объектам энергетики РФ и Украины, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии американская сторона предлагала ввести мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, его слова цитирует российский пропагандистский "ТАСС" и "РИА-Новости".
"США предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты РФ и Украины", - заявил он.
Лавров также добавил, что Россия якобы не ставила своей целью "нанести ущерб энергетической системе Украины" и, мол, не атакует гражданские объекты Украины.
Он также добавил, что когда обе стороны назначат переговорные команды, то переговоры между РФ и США по Украине "будут продолжаться регулярно".
В целом же, есть основания полагать, что США стали лучше слышать позицию РФ, сказал Лавров.
Напомним, ночью 17 февраля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по Ильскому НПЗ.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
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На факти треба орієнтуватися, а не на слова.
Дуже багатьом впливовим людям вони вже на мозолі наступили.
Цей недогебельс навіть близько не може порівнюватись з кіньми. Максимум він тягне на осла або ішака.
нам потрібен дозвіл?
новоросійськ і досі буде недоторканий, бо там піндосовські гроші?
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"Переговори, вже в попередньому раунді яких Лавров не те що бреше, а демонстративно плює в очі американській стороні. Треба дійсно дуже, дуже хотіти завершити війну, аби після такого думати, ніби переговори з Росією можуть бути успішними, варто тільки знайти відповідні аргументи і вигідні Путіну пропозиції".