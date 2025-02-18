США предлагали "ввести мораторий" на удары по объектам энергетики РФ и Украины, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии американская сторона предлагала ввести мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его слова цитирует российский пропагандистский "ТАСС" и "РИА-Новости".

"США предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты РФ и Украины", - заявил он.

Лавров также добавил, что Россия якобы не ставила своей целью "нанести ущерб энергетической системе Украины" и, мол, не атакует гражданские объекты Украины.

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Он также добавил, что когда обе стороны назначат переговорные команды, то переговоры между РФ и США по Украине "будут продолжаться регулярно".

В целом же, есть основания полагать, что США стали лучше слышать позицию РФ, сказал Лавров.

Напомним, ночью 17 февраля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по Ильскому НПЗ.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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