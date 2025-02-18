Не видел сообщений о трехступенчатом плане урегулирования войны в Украине, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с американской делегацией заверил, что лично он не видел сообщений о том, что Россия и США на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, слова российского министра цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
"Объяснили нашим американским собеседникам, что появление войск НАТО в Украине неприемлемо", - добавил Лавров.
Ранее издание Fox News сообщило, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
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Щоб воно, падло, вже здохло.
А як щодо аналізу того що це висловлювання означа?
Це пеперевертає шахівницю, із розрахунків Трумпа, що " Європейці повинні ввести війська для гарантії"?
Чи це означа, що тепер Трумп і карло знайдуть" миротворців" в Африці і будуть змушувати Україну погодитися на то?
Думаю якщо американську гоп-компанію публічно потикати писком у лайно ще декілька разів то їм набридне, і вони знайдуть собі іншу гарячу тему а кацапів залишать там де зараз. Наразі вибухає грандіозний скандал зі примусовим зміщенням мера Нью Йорку, це має Трампа розважити на деякий час.
1. Вивід всіх окупаційних військ з території України, включаючи Крим та звільнення всіх полонених
2. Репарації зі сторони агресора
3. Суд над військовими злочинцями
Як такий план? Мабуть справедливий.
Є ще наступні пункти
1. Роззброєння рф. Забрати всі ядерні арсенали
2. Справедливі вибори
3. Референдум для пригнічених народів про вихід з рф та створення власних держав