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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Не видел сообщений о трехступенчатом плане урегулирования войны в Украине, - Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с американской делегацией заверил, что лично он не видел сообщений о том, что Россия и США на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова российского министра цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Объяснили нашим американским собеседникам, что появление войск НАТО в Украине неприемлемо", - добавил Лавров.

Ранее издание Fox News сообщило, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине.

Также читайте: США хотят окончательного прекращения войны, а не временного, как это было раньше, - Уолц

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности от США - единственный способ сдержать РФ от повторного нападения на Украину, - Стармер

Автор: 

Лавров Сергей (2329) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+2
ахахаха голова лошадиная сраный клоун
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18.02.2025 16:06 Ответить
+2
Дайте йому сіна...
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18.02.2025 16:11 Ответить
+1
Нанюхався коксу,тому і не бачив.
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18.02.2025 16:05 Ответить
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Нанюхався коксу,тому і не бачив.
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18.02.2025 16:05 Ответить
Оцього. Подрібнив і нанюхався



Щоб воно, падло, вже здохло.
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18.02.2025 16:17 Ответить
Ти тільки це у новині побачив?
А як щодо аналізу того що це висловлювання означа?
Це пеперевертає шахівницю, із розрахунків Трумпа, що " Європейці повинні ввести війська для гарантії"?
Чи це означа, що тепер Трумп і карло знайдуть" миротворців" в Африці і будуть змушувати Україну погодитися на то?
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18.02.2025 16:23 Ответить
********* конспірологію?
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18.02.2025 18:02 Ответить
А ти не розумієш написаного? Підліток?
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18.02.2025 19:50 Ответить
ахахаха голова лошадиная сраный клоун
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18.02.2025 16:06 Ответить
Ці договірники шо були в різних кімнатах?
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18.02.2025 16:06 Ответить
Бо лошадь хоче кітайцов і бразільцов.
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18.02.2025 16:06 Ответить
"Пояснили нашим американським співрозмовникам, що поява військ НАТО в Україні неприйнятна", але не пояснили .ЩО РАШИСТСЬКІ ОКУПАЦІЙНІ ВІЙСКА І ВБИВЦІ В УКРАЇНІ З 14 РОКУ ТЕЖ НЕ ПРИЙНЯТНІ...
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18.02.2025 16:07 Ответить
Дайте йому сіна...
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18.02.2025 16:11 Ответить
у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
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18.02.2025 16:13 Ответить
Та живуче падло, від краплі не відкидає копита.....
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18.02.2025 16:14 Ответить
Краще Біломору.
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18.02.2025 16:18 Ответить
Нормас побакланили, навіть не зрозуміли чи домовилися і про що.
Думаю якщо американську гоп-компанію публічно потикати писком у лайно ще декілька разів то їм набридне, і вони знайдуть собі іншу гарячу тему а кацапів залишать там де зараз. Наразі вибухає грандіозний скандал зі примусовим зміщенням мера Нью Йорку, це має Трампа розважити на деякий час.
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18.02.2025 16:11 Ответить
1 , припинення вогню 2. вибори 3. остаточна угода
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18.02.2025 16:12 Ответить
Ну в том что старый коняка нихрена не видит нет ничего странного, пора на шкуродёрню.
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18.02.2025 16:25 Ответить
В мене також є плат з 3 пунктів (може його вже хтось і запропоновував)
1. Вивід всіх окупаційних військ з території України, включаючи Крим та звільнення всіх полонених
2. Репарації зі сторони агресора
3. Суд над військовими злочинцями
Як такий план? Мабуть справедливий.

Є ще наступні пункти
1. Роззброєння рф. Забрати всі ядерні арсенали
2. Справедливі вибори
3. Референдум для пригнічених народів про вихід з рф та створення власних держав
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18.02.2025 18:15 Ответить
лошадь, ну так це і не будуть війська НАТО. це будуть війська Антипутінської коаліції. і на них не буде діяти стаття 5 Статуту НАТО, а буде діяти стаття 51 Статуту ООН.
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18.02.2025 18:33 Ответить
 
 