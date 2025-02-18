Не видел сообщений о трехступенчатом плане урегулирования войны в Украине, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с американской делегацией заверил, что лично он не видел сообщений о том, что Россия и США на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова российского министра цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Объяснили нашим американским собеседникам, что появление войск НАТО в Украине неприемлемо", - добавил Лавров.

Ранее издание Fox News сообщило, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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