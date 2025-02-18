Только США могут обеспечить сдерживание Путина, - Гилли
Только Соединенные Штаты могут обеспечить сдерживание российского диктатора Владимира Путина от повторного нападения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.
"Нам нужна гарантия безопасности для Украины в Украине, которая была бы способна обеспечить то, что президент Трамп пообещал и говорит, что он хочет, то есть прочный мир, который требует прекращения российской атаки и отсутствия повторения этого в будущем", - отметил он.
Гилли отметил, что европейские страны должны играть ведущую роль в этой гарантии, но нуждаются в поддержке со стороны США.
"Потому что, в конце концов, только США могут обеспечить сдерживание Путина, что не позволит ему атаковать снова", - добавил он.
По словам Гилли, детали таких гарантий для Украины разрабатываются. Британский премьер Кир Стармер обсудит этот вопрос с Трампом во время их встречи в ближайшее время.
"Но единственное, чего я не собираюсь делать, это обсуждать детали работы, которую мы делаем, дискуссий, которые мы ведем с союзниками и США, потому что единственное, чего я не хочу делать, это делать Путина хоть немного умнее", - подчеркнул министр обороны Великобритании.
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останні років 20 це не америка, це продавці понтів та блефу.
Економіка Британії - в 2,4 рази більше російської.
Економіка Франції - більше, чим в 2 рази, російської.
Економіка Італії - в 1,8 рази.
Тільки ці країни - лідери Європи перевіщують рашку в 10 (ДЕСЯТЬ!!!) разів економічно.
От скажіть, як так можна керувати країнами, щоб не мати ******** армій та озброєння, бути заляканними рашкою та сподіватися тільки на США?
Да если завтра вся Европа прекратит торговать с быдлостаном, путлера свои удавят!