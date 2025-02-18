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Только США могут обеспечить сдерживание Путина, - Гилли

Трамп не предаст НАТО и Украину, - Гили

Только Соединенные Штаты могут обеспечить сдерживание российского диктатора Владимира Путина от повторного нападения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

"Нам нужна гарантия безопасности для Украины в Украине, которая была бы способна обеспечить то, что президент Трамп пообещал и говорит, что он хочет, то есть прочный мир, который требует прекращения российской атаки и отсутствия повторения этого в будущем", - отметил он.

Гилли отметил, что европейские страны должны играть ведущую роль в этой гарантии, но нуждаются в поддержке со стороны США.

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"Потому что, в конце концов, только США могут обеспечить сдерживание Путина, что не позволит ему атаковать снова", - добавил он.

По словам Гилли, детали таких гарантий для Украины разрабатываются. Британский премьер Кир Стармер обсудит этот вопрос с Трампом во время их встречи в ближайшее время.

"Но единственное, чего я не собираюсь делать, это обсуждать детали работы, которую мы делаем, дискуссий, которые мы ведем с союзниками и США, потому что единственное, чего я не хочу делать, это делать Путина хоть немного умнее", - подчеркнул министр обороны Великобритании.

Также читайте: Мир находится в новой эре угроз, это требует новой эпохи для обороны, - Гилли

Автор: 

Великобритания (5046) путин владимир (31651) США (27325) Гилли Джон (53) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+9
може, досить цим американським лайном світ годувать?
останні років 20 це не америка, це продавці понтів та блефу.
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18.02.2025 17:21 Ответить
+9
Економіка Німеччни - в 2,8 рази більше російської.
Економіка Британії - в 2,4 рази більше російської.
Економіка Франції - більше, чим в 2 рази, російської.
Економіка Італії - в 1,8 рази.
Тільки ці країни - лідери Європи перевіщують рашку в 10 (ДЕСЯТЬ!!!) разів економічно.
От скажіть, як так можна керувати країнами, щоб не мати ******** армій та озброєння, бути заляканними рашкою та сподіватися тільки на США?
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18.02.2025 17:29 Ответить
+7
Поки що сша не стримують московський режим а навпаки допомагають йому розростатись
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18.02.2025 17:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
може, досить цим американським лайном світ годувать?
останні років 20 це не америка, це продавці понтів та блефу.
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18.02.2025 17:21 Ответить
Кращої америка у мене для вас нема пане Сашко,тому нам усім і Європейцям прийдется працювати з такою яку ми маємо
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18.02.2025 17:44 Ответить
Ну с*ка, видатний майстер перемовин.
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18.02.2025 17:26 Ответить
Поки що сша не стримують московський режим а навпаки допомагають йому розростатись
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18.02.2025 17:28 Ответить
Британія що теж вже, ну не того, за штатними штанами ховається?
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18.02.2025 17:28 Ответить
Економіка Німеччни - в 2,8 рази більше російської.
Економіка Британії - в 2,4 рази більше російської.
Економіка Франції - більше, чим в 2 рази, російської.
Економіка Італії - в 1,8 рази.
Тільки ці країни - лідери Європи перевіщують рашку в 10 (ДЕСЯТЬ!!!) разів економічно.
От скажіть, як так можна керувати країнами, щоб не мати ******** армій та озброєння, бути заляканними рашкою та сподіватися тільки на США?
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18.02.2025 17:29 Ответить
Не экономика воюет, а люди и оружие. Что касается Европы, они давно забили болт на оборону и решили что США будут их защищать.
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18.02.2025 17:57 Ответить
США - це боягузи, яких нагнув пуйло
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18.02.2025 17:37 Ответить
Гоги Швили Гили ваще грузины окупируют
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18.02.2025 17:39 Ответить
Щось, США більше не викликають довіри, і їхні гарантії теж!
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18.02.2025 17:39 Ответить
А чиї гарантії викликають, якщо не секрет? Бо я таких не бачу.
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18.02.2025 18:43 Ответить
А створити окремий, військовий, без США блок, бажання нема? Воювати все одне придется, а гуртом не то шо батьку бити легше а і нову коричневу чуму неофашизму рашизм можливо тоді добити у її лігві. А Москву ЗСУ штурмувати будут, як шо вам трошки боязливо.
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18.02.2025 17:41 Ответить
На це підуть роки і роки і не факт, що вийде щось боєздатне. Бо для цього потрібен безумовний лідер, а в Європі такого поки що не спостерігається. Лебідь, рак і щука.
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18.02.2025 19:00 Ответить
Я це розумію, но важливий саме перший крок. Шлях здолає той хто іде, а не той хто стоїть на одному місці.
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18.02.2025 19:28 Ответить
Звісно. Але, судячи з результатів останніх Мюнхенської та Паризької посиденьок, там і до першого кроку ще кілька років.
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18.02.2025 19:54 Ответить
Це історія про те, як один кремлівський агент може перетворити найпотужнішу країну на мильну бульбашку та посміховисько менш як за місяць.
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18.02.2025 17:48 Ответить
Почему он агент? Он просто антиглобалист
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18.02.2025 17:58 Ответить
Какие глупые и тупые заявления, делаю чиновники такого высокого ранга.

Да если завтра вся Европа прекратит торговать с быдлостаном, путлера свои удавят!
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18.02.2025 18:50 Ответить
 
 