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Трамп "может возобновить полезный диалог" с Путиным, - Макрон

Макрон считает, что Трамп возобновит полезный диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что американский лидер Дональд Трамп "может возобновить полезный диалог" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

По словам Макрона, Трамп "создает стратегическую двусмысленность для президента Путина".

Также, отметил французский лидер, Трамп использует "очень твердые слова" и создает "неопределенность", которая "может помочь оказывать давление".

Напомним, после переговоров РФ и США в Садовской Аравии издание Fox News сообщило, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Читайте: Франция не планирует отправлять сухопутные войска в Украину, - Макрон

Автор: 

путин владимир (31651) Трамп Дональд (5842) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+14
діалог із світовим терористом не може бути "корисним" апріорі
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19.02.2025 09:56 Ответить
+11
Макрон зламався, несіть нового!
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19.02.2025 09:58 Ответить
+8
Треба до переговорної групи залучити того прикордонника з острова Зміїний, у нього тоді нормально получилось і зараз нормально получиться!
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19.02.2025 09:59 Ответить
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0525
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19.02.2025 09:55 Ответить
"Хватай мішки , вокзал рушає ! "

- коротка характеристика сьогоднішнього дня в світовому політикумі .
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19.02.2025 10:07 Ответить
"Остановітє зємлю - йа сойду!" - в перекладі))
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19.02.2025 11:30 Ответить
корисний ідіот відновлює корисний діалог

.
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19.02.2025 15:16 Ответить
діалог із світовим терористом не може бути "корисним" апріорі
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19.02.2025 09:56 Ответить
Макрон зламався, несіть нового!
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19.02.2025 09:58 Ответить
Треба до переговорної групи залучити того прикордонника з острова Зміїний, у нього тоді нормально получилось і зараз нормально получиться!
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19.02.2025 09:59 Ответить
В якості лише корисного ідіота
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19.02.2025 10:00 Ответить
місце драпа в психлікарні.
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19.02.2025 10:01 Ответить
Казали "зеклован, зеклован".. Просто ми ще справжнього рудого клована не бачили..
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19.02.2025 10:03 Ответить
кожен в своєму шапіто , нічого дивного, був же Карандаш , був Попов , був Нікулін , а цирки -різні.

Від цього , правда не краще, клепку потрібно вмикати не лише клованам , а тим хто цих клованів закидає у владу , в першу чергу.
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19.02.2025 11:16 Ответить
Макрону та Європі не заспокоювати себе потрібно, а брати ініціативу в свої руки і діяти, бо це все може дуже погано закінчитися, в тому числі, і для них. Просто бісить, коли найрозвинутіші країни Європи, дивлячись, як Україна 3-й рік практично самотужки стримує повномасштабну навалу "2-ї армії світу", проявляють повну "політичну та лідерську імпотентність".
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19.02.2025 10:08 Ответить
Ох вже цей Макрон. Скучив за своїм коханим. Насправді це все просто балачки замість справ.
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19.02.2025 10:11 Ответить
дивно,як світ прогинається під старого рудого довбо..ба, який прогинається під двох старих вузькосраких дово..бів
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19.02.2025 10:16 Ответить
Щось цей макарон як хамелеон.
То такий рішучий аж до введення військ в Україну,то задню.
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19.02.2025 10:17 Ответить
та піздець вже навідновлявся ... що не фраза трампона та рашистів - повна срака

про зельону Гниду просто мовчу вже
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19.02.2025 10:29 Ответить
Корисний діалог для хутіна! Рижий нас звинувачує у цій війні, саме ми винні у тому, що кацапня нас знищує. От така хєрня виявляється.
Раніше ми чекали, коли здохне *****, а зараз вже треба чекати, коли подохнуть вже ці два старих мудака.
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19.02.2025 10:45 Ответить
"...коли подохнуть вже ці два старих мудака" - і замість них прийдуть до влади умовний маск і умовний мільчаков (це той неонацист який любить фоткатися на фоні загиблих українських воїнів).
Світ просто іпанувся при переході з постіндустріальної епохи в інформаційну. Особистості (люди) дезорієнтовані в океані інформації, яка на них нахлинула. І краще не буде. З часом, років за 50-70, в лідери будуть обирати відкритих людожерів чи інших збоченців.
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19.02.2025 11:41 Ответить
А умовний маск прийде до влади не тільки в Америці, цих ультраправих фашистів і в європах повно, особливо серед молоді. За 50-70 років світу може вже і не бути.
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19.02.2025 11:46 Ответить
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19.02.2025 10:48 Ответить
От нафіга Макрон це робить? Лизати сраку Трампа енергічніше ніж Венс з Рубіо він не зможе. Бути друзякою як Орбан чи ***** - теж. Лизати сраку заради процессу лизання сраки?
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19.02.2025 11:17 Ответить
Йому лячно 😨! Він тупо боїться непередбачуваного Трампа. Занадто добре зараз життя у Франції і він не хоче втрачати цей добробут.
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19.02.2025 11:49 Ответить
Всі заскучилися за секс дзвінками фюреру.То пісець
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19.02.2025 13:07 Ответить
 
 