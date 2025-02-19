Трамп "может возобновить полезный диалог" с Путиным, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что американский лидер Дональд Трамп "может возобновить полезный диалог" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

По словам Макрона, Трамп "создает стратегическую двусмысленность для президента Путина".

Также, отметил французский лидер, Трамп использует "очень твердые слова" и создает "неопределенность", которая "может помочь оказывать давление".

Напомним, после переговоров РФ и США в Садовской Аравии издание Fox News сообщило, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

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