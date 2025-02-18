Франция не планирует отправлять сухопутные войска в Украину, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас его государство не готовится отправлять свои сухопутные войска для боевых действий в Украину, но Париж рассматривает такую возможность как будущую гарантию безопасности.
Об этом сообщает Le Figaro и Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Франция не готовится отправлять сухопутные войска на линию фронта (в Украину. - Ред.)", - сказал Макрон.
В то же время среди решений для предоставления гарантий безопасности Украине в рамках возможного мирного соглашения с РФ французский лидер считает возможным "отправить экспертов или даже войска в ограниченном количестве, за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность".
Среди вариантов гарантий безопасности для Украины Макрон также назвал перевооружение украинцев, а также возможно и членство страны в НАТО.
"Это то, о чем мы думаем с британцами", - добавил Макрон.
Президент Франции также заявил, что думает о возможности "принять решение в рамках переговоров о миротворческой операции под мандатом Организации Объединенных Наций, которая бы действовала вдоль линии фронта".
Также он добавил, что поговорит с Путиным по телефону снова, если "это будет полезно для ситуации".
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.
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Определился бы уже - то ли труселя надеть, то ли крестик снять...
відправим/не відправим.
гарантії/не гарантії.
як до діла, навіть потенційно, опа і його нема в конюшні...
Що ж там такого ЗЄ наляпав...
Ну це вже прям новий рівень "солідарності"... Це вже не якісь там "стурбованості"! Але, скоріш за все, це залишиться лише словами.
десь перевернувся Бонапарт.
Після нього Франція виїзджала тільки за рахунок Британії, з якою він воював.
чи то гвардія у Франції вже не та, чи то Франція...
Зливалися навіть маючи чисельну та технічну перевагу над ворогом.
От хибащо у Кримську війну кацапам наваляли. Але тільки завдяки англічанам.
"Ми втратили первенство, Англія була останньою яка потопила флагман ворожого флоту!"
це просто хлопці зайняті були - сіяли, орали...
хочя 2ге місце для Британії теж непоганий результат, як на мене
Бісмарк же ж українці на "чайках" потопили. Ми взагалі велика морська держава з мотобайдарками у калюжі. 😁
Що нам ті англічане, які нам ці байдарки дали.
де мацква, плаває? - нема мацкви, не плаває - і це факт...
ви натякуєте на те, що Україна гола боса і свого нічого немає, а на дотатку?
в мене для вас тоді дві новини:
1. дякуємо 73% за те що на дотатку.
2. Пан Черчіль гопака танцював коли японці розбомбили Перл-Харбор - "тепер Америка точно вступить в війну!"
Вони воювали і виграли купу війн. Ми програли і втратили державність.
І зараз без них нас би знов вже не було.
well, whatever...
без образ, але ви видергуєте з історії тільки ті факти які влаштовують вас,
а це не є гарно - або вся історія, або в дупу історію.
до речі кацапня, знову ж таки без образ,
робить теж саме - що їй подобається з історії те тягне,
а іншого начебто і не було...
Чи це Британія втрачала державність?
Чи може це Україна була володаркою морів та найбільшою колоніальною державою сторіччами?
Що саме я пересмикнув?
хто захопив вперше у світі у ядерної держави її території?
ти мудак, дядя
Чого вартує наша армія без зброї? У нас багато своєї зброї? Чи пропетляємо на волонтерських дронах?
І зараз, коли США перестали бути нашим союзником, від Британії залежить ще більше.
ми дали доні 2 рази - в 2016 і 2024ми.
тобто - 2:1 в пользу Штатів!
але є чютке передбачяння - скоро Україна зрівняє рахунок!
А ми стоїмо враскоряку вже три роки.
І там не стояло питання чи мобілізувати спермофонд перед виборами.
бо перед тим прийшов гегемон і захтів поржать,
по дорозі знищівщі все, що мало хочь якийсь стосунок до захисту держави.
ну таке...
А зараз становище таке, що все йде до капітуляції.
Потім наші потомки будуть пишатися нами, як ми козаками, яких давно вже нема.
Ой сходили за море у похід - молодці які. А кацапські царі їх вирізали, як баранів.
А потім Британія раздовбала весь флот Аргентини.
Не треба порівнювати нас та англічан. Коли їм треба, вони воюють і роблять це добре.
Коли нам треба, у нас купа відмазок, негараздів та ухилянтів.
а ЗСУ частину курщини захопили
це крутіше
Скоріш за все, йому наказали не подразнювати і забути. Що він і робить.
Інша справа, що я вважаю, що про нього має трубити якась неурядова група. Типу "ми з Україну", і тут вже сша рота не заткнуло б.
і так, він таки дійсно тупий. без суфлера до інтерв'ю допускати його не можна. не розумніше яника..