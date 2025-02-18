Франция не планирует отправлять сухопутные войска в Украину, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас его государство не готовится отправлять свои сухопутные войска для боевых действий в Украину, но Париж рассматривает такую возможность как будущую гарантию безопасности.

Об этом сообщает Le Figaro и Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Франция не готовится отправлять сухопутные войска на линию фронта (в Украину. - Ред.)", - сказал Макрон.

В то же время среди решений для предоставления гарантий безопасности Украине в рамках возможного мирного соглашения с РФ французский лидер считает возможным "отправить экспертов или даже войска в ограниченном количестве, за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность".

Среди вариантов гарантий безопасности для Украины Макрон также назвал перевооружение украинцев, а также возможно и членство страны в НАТО.

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"Это то, о чем мы думаем с британцами", - добавил Макрон.

Президент Франции также заявил, что думает о возможности "принять решение в рамках переговоров о миротворческой операции под мандатом Организации Объединенных Наций, которая бы действовала вдоль линии фронта".

Также он добавил, что поговорит с Путиным по телефону снова, если "это будет полезно для ситуации".

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

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