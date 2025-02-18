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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Франция не планирует отправлять сухопутные войска в Украину, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сейчас его государство не готовится отправлять свои сухопутные войска для боевых действий в Украину, но Париж рассматривает такую возможность как будущую гарантию безопасности.

Об этом сообщает Le Figaro и Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Франция не готовится отправлять сухопутные войска на линию фронта (в Украину. - Ред.)", - сказал Макрон.

В то же время среди решений для предоставления гарантий безопасности Украине в рамках возможного мирного соглашения с РФ французский лидер считает возможным "отправить экспертов или даже войска в ограниченном количестве, за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность".

Среди вариантов гарантий безопасности для Украины Макрон также назвал перевооружение украинцев, а также возможно и членство страны в НАТО.

Читайте также: В Британии считают, что будет достаточно разместить "несколько десятков тысяч" миротворцев в Украине, - The Guardian

"Это то, о чем мы думаем с британцами", - добавил Макрон.

Президент Франции также заявил, что думает о возможности "принять решение в рамках переговоров о миротворческой операции под мандатом Организации Объединенных Наций, которая бы действовала вдоль линии фронта".

Также он добавил, что поговорит с Путиным по телефону снова, если "это будет полезно для ситуации".

Читайте также: Парламент Нидерландов принял резолюцию о возможной миротворческой миссии в Украине

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

Читайте также: Большинство немцев поддерживает участие Бундесвера в возможной миротворческой миссии в Украине

Автор: 

миротворцы (1185) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1380) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+6
Це просто балачки. Він же каже я може і буду, а може і ні. Не звертайте уваги. Тяга до балаканини це національна риса французів
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18.02.2025 23:01 Ответить
+6
А потім:" путін буде готовий напасти на НАТО...." Та йому вже напевно " гріх" цього не робити. Ви нам двері в НАТО " при відкрили", а росії ворота роздяпили.
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18.02.2025 23:10 Ответить
+5
Як же ви вже задрали Україну й українців зі своїми грьобаними імпотентними військами! Просто за@бали!
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18.02.2025 23:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А шо таке?
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18.02.2025 22:59 Ответить
Якщо пасують Франції, Британія, Німеччина то на інші країни ЄС мало надії 😿. Щось екстрені наради ЄС не пішли на користь, тільки гірше стало.
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18.02.2025 23:01 Ответить
Ні не стало нічого ні гірше не краще. Поки що це просто балачки.
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18.02.2025 23:02 Ответить
Якби Україна просила зброю то нам би давали зброю. Якщо Україна просить щоб закінчилась війна, вони допоможуть щоб війна закінчилась. Але тут як в анекдоті де рибак зловив підглухувату золоту рибку і попросив великий пеніс и зразу опинився посеред тенісного корту
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18.02.2025 23:24 Ответить
Це просто балачки. Він же каже я може і буду, а може і ні. Не звертайте уваги. Тяга до балаканини це національна риса французів
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18.02.2025 23:01 Ответить
Йому нажаль наступний строк на виборах здається не передбачено. А нові прези та міністри танцюють США/росія
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18.02.2025 23:03 Ответить
Засцяв півень пірнастий!
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18.02.2025 23:02 Ответить
Да шо ж такое.... 4 пары сандалей на день у макроши.
Определился бы уже - то ли труселя надеть, то ли крестик снять...
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18.02.2025 23:03 Ответить
і пішли жувати соплі по черговому колу.
відправим/не відправим.
гарантії/не гарантії.
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18.02.2025 23:05 Ответить
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18.02.2025 23:05 Ответить
схоже миротворцями тут будуть білобрисі іранці корейці(північні) та китайці, всі інші озабочені тільки язиками здатні молоти, особливо це стосується героїчного мікрона
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18.02.2025 23:05 Ответить
Як же ви вже задрали Україну й українців зі своїми грьобаними імпотентними військами! Просто за@бали!
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18.02.2025 23:06 Ответить
Потому что все эти разговоры о миротворцах это полная глупость. И французы это прекрасно понимают.
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18.02.2025 23:08 Ответить
ПАтАму Что мушкетери завжди йдуть в ... ОБХОД.
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18.02.2025 23:13 Ответить
А потім:" путін буде готовий напасти на НАТО...." Та йому вже напевно " гріх" цього не робити. Ви нам двері в НАТО " при відкрили", а росії ворота роздяпили.
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18.02.2025 23:10 Ответить
Щось мені підказує, що і Франція, і інші країни пошкодують у майбутньому за свої рішення не втручатись у війну. Якби не сталось, що врятувавши життя кількох сотень своїх солдатів, не наразитись на мільйоні жертви своїх народів.
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18.02.2025 23:10 Ответить
Вони без бою втікнуть в Британію, а потім після повернення знову будуть брити голови своїх жінок,за стосунки з окупантами
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19.02.2025 08:07 Ответить
Хоч би вже по Версалю прилетіло!
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18.02.2025 23:12 Ответить
от же ж лядський мусья,
як до діла, навіть потенційно, опа і його нема в конюшні...
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18.02.2025 23:13 Ответить
Бобік здох...
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18.02.2025 23:18 Ответить
А до зустрічі з ЗЄ збиралися.
Що ж там такого ЗЄ наляпав...
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18.02.2025 23:19 Ответить
"відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості, за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність".

Ну це вже прям новий рівень "солідарності"... Це вже не якісь там "стурбованості"! Але, скоріш за все, це залишиться лише словами.
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18.02.2025 23:24 Ответить
можуть ще подрочити з солідарності
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19.02.2025 04:00 Ответить
"Гвардія помирає, але в похід не рушає!" (c)
десь перевернувся Бонапарт.
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18.02.2025 23:26 Ответить
Бонарарт вже 200 років вентилятором крутиться.
Після нього Франція виїзджала тільки за рахунок Британії, з якою він воював.
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18.02.2025 23:33 Ответить
так, але в його чяси було "Гвардія помирає але не здається!"
чи то гвардія у Франції вже не та, чи то Франція...
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18.02.2025 23:39 Ответить
Так от після нього вже здавалися аж бігом.
Зливалися навіть маючи чисельну та технічну перевагу над ворогом.
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18.02.2025 23:44 Ответить
це правда, адік навіть сам не очікував і геббельса ледве не всосав на радощях - "Францію за 2 тиждні?"
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18.02.2025 23:49 Ответить
а може з Бонапартами напряг...
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18.02.2025 23:45 Ответить
Так і після нього були Бонапарти. Але французи були вже не ті.
От хибащо у Кримську війну кацапам наваляли. Але тільки завдяки англічанам.
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18.02.2025 23:47 Ответить
Англічяни бідкалися після того як хлопці відправили кацапнячю "мацкву"разом з екіпажем крабів годувать -
"Ми втратили первенство, Англія була останньою яка потопила флагман ворожого флоту!"
це просто хлопці зайняті були - сіяли, орали...
хочя 2ге місце для Британії теж непоганий результат, як на мене
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18.02.2025 23:59 Ответить
Ну да.
Бісмарк же ж українці на "чайках" потопили. Ми взагалі велика морська держава з мотобайдарками у калюжі. 😁
Що нам ті англічане, які нам ці байдарки дали.
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19.02.2025 00:02 Ответить
не дуже розумію до чого ви ведете, а як би і чим не потопили?
де мацква, плаває? - нема мацкви, не плаває - і це факт...
ви натякуєте на те, що Україна гола боса і свого нічого немає, а на дотатку?
в мене для вас тоді дві новини:
1. дякуємо 73% за те що на дотатку.
2. Пан Черчіль гопака танцював коли японці розбомбили Перл-Харбор - "тепер Америка точно вступить в війну!"
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19.02.2025 00:13 Ответить
Я до того, що не треба *** з пальцем рівняти.
Вони воювали і виграли купу війн. Ми програли і втратили державність.

І зараз без них нас би знов вже не було.
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19.02.2025 00:21 Ответить
шо за меншовартість?
well, whatever...
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19.02.2025 00:32 Ответить
Це історичні факти.
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19.02.2025 00:36 Ответить
так історичні.
без образ, але ви видергуєте з історії тільки ті факти які влаштовують вас,
а це не є гарно - або вся історія, або в дупу історію.
до речі кацапня, знову ж таки без образ,
робить теж саме - що їй подобається з історії те тягне,
а іншого начебто і не було...
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19.02.2025 00:45 Ответить
Україна не втрачала державність?
Чи це Британія втрачала державність?
Чи може це Україна була володаркою морів та найбільшою колоніальною державою сторіччами?

Що саме я пересмикнув?
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19.02.2025 00:48 Ответить
а хто відігнав кацапів та їбе другу армію світу?
хто захопив вперше у світі у ядерної держави її території?
ти мудак, дядя
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19.02.2025 04:02 Ответить
Чи ми можемо без їх ракет, снарядів, гаубиць, танків, літаків?

Чого вартує наша армія без зброї? У нас багато своєї зброї? Чи пропетляємо на волонтерських дронах?

І зараз, коли США перестали бути нашим союзником, від Британії залежить ще більше.
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19.02.2025 00:40 Ответить
пусте сперечяння - Україна дала бубі в 2019му,
ми дали доні 2 рази - в 2016 і 2024ми.
тобто - 2:1 в пользу Штатів!
але є чютке передбачяння - скоро Україна зрівняє рахунок!
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19.02.2025 00:51 Ответить
От тільки США не стали раком після цього.
А ми стоїмо враскоряку вже три роки.
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19.02.2025 01:04 Ответить
ц ети так стоїш
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19.02.2025 04:03 Ответить
Коли японці розбомбили Перл Харбор, Британія вже виграла битву за Британію.

І там не стояло питання чи мобілізувати спермофонд перед виборами.
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19.02.2025 00:23 Ответить
не мені вам розповідати, що Україна продирявила ту мацкву-калошу своїми останніми Нептунами.
бо перед тим прийшов гегемон і захтів поржать,
по дорозі знищівщі все, що мало хочь якийсь стосунок до захисту держави.
ну таке...
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19.02.2025 00:29 Ответить
І що? Ну попишалися, покидали чепчики у повітря.

А зараз становище таке, що все йде до капітуляції.

Потім наші потомки будуть пишатися нами, як ми козаками, яких давно вже нема.
Ой сходили за море у похід - молодці які. А кацапські царі їх вирізали, як баранів.
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19.02.2025 00:45 Ответить
Якось Аргентина дуже хизувалася тим, що з третього разу змогла втопити британський вертольотоносець.
А потім Британія раздовбала весь флот Аргентини.

Не треба порівнювати нас та англічан. Коли їм треба, вони воюють і роблять це добре.
Коли нам треба, у нас купа відмазок, негараздів та ухилянтів.
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19.02.2025 00:07 Ответить
то англія захопила аргентину? ядерну державу?

а ЗСУ частину курщини захопили
це крутіше
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19.02.2025 04:04 Ответить
"французький макарон" старий друг куйла.По його вказівці "макарон" зібрав європейських аферистів, щоб вони виклали свої карти у відношенні захисту України.Тепер куйло в курсі.що можна і дальше окуповувати Україну .позаяк ЄС-шайка лицемірних брехунів.які поховалися(поки що за високими могилами вбитих куйлом українців...
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18.02.2025 23:27 Ответить
І вони ще дивуються чому їх не запросили? Годі того що французів вписали в країни-переможниці у другій світовій.
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18.02.2025 23:28 Ответить
вони всіх збирали якраз))
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19.02.2025 00:01 Ответить
в першу чергу заяви про відправку своїх військ в Україну повинні зробити підписанти Будапешта - Штати, Британія та навіть і комуняки китайські, які пізніше теж приєдналися до підпису Будапешта. і далі від цього мають плясати уже Макрони, Шольци/Мерци та інші. Політична відповідальність найбільша саме на підписантах Будапешта. не юридична, бо там по суті нема ніякої юридичної відповідальності ("дякуючи" нашим тодішнім кіровнікам), а саме політична відповідальність за те, що тиснули на Україну, щоб вона пошвидше роззроювалась. Чому про це не говорить наш гундосік? чому про це не говорять наші дипломати? Навіть Макрон у минулому році у лютому про це почав говорити, а потім і замовк, бо ніхто не підхопив його ідею. ладно Макрон.. а що ж наші кіровніки? носилися з тими самітами миру і планами перемоги, поки не обісралися.. позорисько... кому більше треба? Макрону? Шольцу? чи все таки Гундосіку нашому? так отож.. бачили, що обирали, тепер їжте і не дякуйте...
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18.02.2025 23:36 Ответить
мабуть штати сказали замовкнуть на цю дуже незручну тему
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19.02.2025 00:02 Ответить
про це мали нагадати наші кіровніки ще у лютому 22-го року.
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19.02.2025 00:04 Ответить
це робилося неоднократно, зе навіть нагадував що непогано б було яз повернути, якщо так невдобно вийшло. А потім затикався... думаємо, чому?
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19.02.2025 00:09 Ответить
та нічого не робилося. Вова тільки блєяв, що якщо ми не в НАТО, то тоді ядерку будемо відновлювати. а це шантаж, ультиматум. а мають бути законні звернення, як державного мужа, а не якогось балабола з Трускавця.. у перший же день відкритого вторгнення Вова мав звернутися до світу, до ООН з законною вимогою задіяти статтю 51 Статуту ООН про колективну оборону. зробив він це? ні. а повинен був. це як Кувейт зробив з Іраком, коли на нього напав Ірак. блокують каци це на Радбезі, тоді просовуй це питання через Генасамблею. а щоб підкріпити силу своїх звернень про військову допомогу до світової спільноти далі Вова мав би апелювати до тої фількіної Будапештської бумажки, яка хоч і не має юридичної сили, проте має політичну силу. США і Британія, як підписанти її та той же Китай, який пізніше приєднався до Будапештського меморандуму повинні мати політичну відповідальність за цей документ. говорив це Вова? хєр там. а мав би. особливо в контексті Китаю, щоб той відчув свою частину політичної відповідальності і був справді нейтральним і не посилав кацапам товари подвійного значення, а зараз уже не здивуюсь якщо він і зброю уже таємно посилає кацапам (були вже такі дані, що ракетну установку китайську наші лупанули у Ростовській області). І на базі Рамштайну не тільки мали обговорювати поставки зброї в Україну, але Вова там мав піднімати питання про формування групи військ антипутінської коаліції для заходу в Україну для колективної оборони від агресора згідно статті 51 Статуту ООН. Ось що повинно було робитися... а не ті корчі із тими самітами миру і планами перемоги. переміг? так отож...
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19.02.2025 00:48 Ответить
я не думаю що він такий тупий, що цим не скористався б. Погодьтеся це найнеприємніше питання, яке він може задати харантам, і на яке у них немає відповіді.
Скоріш за все, йому наказали не подразнювати і забути. Що він і робить.
Інша справа, що я вважаю, що про нього має трубити якась неурядова група. Типу "ми з Україну", і тут вже сша рота не заткнуло б.
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19.02.2025 01:02 Ответить
та не скоріш за все... якби там щось наказували йому, то 100% воно би десь вилізло у змі. насамперед у західних. тут навіть мови нема.. і нічого такого подібного у західних змі не було. тож у подібні накази віри немає.
і так, він таки дійсно тупий. без суфлера до інтерв'ю допускати його не можна. не розумніше яника..
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19.02.2025 03:01 Ответить
Один відправив свої війська. Сумна іронія, вибачте. Праві були націоналісти в політиці, які криком кричали «не віддавайте ЯЗ, поки не станемо на ноги».
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19.02.2025 00:47 Ответить
віддавати ядерну зброю потрібно було тільки взамін на вступ у НАТО. американці тоді навіть натякали нашим кіровнікам, шо кращими і реальними гарантіями безпеки є тільки членство в НАТО, а не той Будапешстський папірець. наші вибрали папірець. ось послухайте, дуже цікаве. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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19.02.2025 01:02 Ответить
Оце "потужно"!!! Слова "справжнього лідера" Європи, *****...
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18.02.2025 23:43 Ответить
ще один куколд. Ніхжра він робити не збирається: він просто торгує хлєбалом і важно дує щоки. Він думав, шо вот зараз всі як зберуться і замість нього все як придумають. А насправді "лідери ЄС"- там одні інфантіли, разом з ним, які не хочуть брати на себе відповідальність за показ сили набираючій оберти віссі зла. Нашо він інших скликає - взагалі не ясно. Тіпа - тепер ще їм мозги попудрити?
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18.02.2025 23:51 Ответить
Допоки не прилетить і шось тяжке по Берліну та Вашинготну - доти вони будуть рєпу чесати. Такшо таке.
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18.02.2025 23:52 Ответить
Я один бачу шо зміст статті не відповідає назві???? Бо планувати та готовити це різні речі, все може бути вже сплановано, але не приготовлено до втілення плану! Це як зробити планування (проект) на будування хати, мати все шо тра для того але людей не наймаєшь бо не на часі, або погода не дозволяє!!
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18.02.2025 23:53 Ответить
Спочатку США запустили історію про справжню стать дружини Макрона- Троньйо, а тепер Макрон виконує всі накази Трампа бо від нього -алежить чи не буде розкручено справу.
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19.02.2025 00:06 Ответить
А потім дивуються,чому їх на переговори не кличуть. Ваше місце біля параші.
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19.02.2025 00:08 Ответить
Пане Емануеле! Наразі не стоїть питання участі французьких військ у війні в Україні! Але забезпечити українців зброєю, що Франція може виділити, було б дуже вчасним кроком. По можливості, заради безпеки всієї Європи
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19.02.2025 00:11 Ответить
Так. І не «по можливості», а зробити «все можливе і більше». Вони втратять все своє благополуччя, якщо не інвестують в безпеку. Це природня аксіома.
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19.02.2025 00:42 Ответить
Якщо ніхто не готовий відправляти війська, то як можна надати гарантії безпеки Україні? Як вони будуть захищатися від Світової війни, яка вже майже неминуча? Вони люто відстають від змін в світі. Така собі стадія заперечення. Україна - гарант безпеки Європи. Для нас - тягар. Для них - деяка можливість відкупитись грошима. І вони вже мають пояснювати «електорату», що жити в ракушці не вийде, «фестиваль» закінчено, політиків, які «сподобаються лохторату» більше не буде, соціалка закривається. І якщо зараз не затягнути паски на кілька сот євро, не кинути все на допомогу Україні (=точніше інвестувати у власну безпеку) - буде Езопова зопа.
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19.02.2025 00:26 Ответить
Макрон здувся. "А как дысал, как дысал"
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19.02.2025 00:59 Ответить
Підождіть, це той самий Макрон, який рвався вводити війська в Україну, а Гундос йому відмовив? А де ж дівся його бойовий запал, коли реально дійшло до діла?
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19.02.2025 01:08 Ответить
то планує, то не планує ... Зрозуміло, що ніхто за нас воювати не буде, вони й за себе воювати не бкудуть... Нагадайте, скільки Франція протрималась у 1940? Зараз і стільки не протримаються.
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19.02.2025 08:58 Ответить
 
 