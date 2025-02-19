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Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев. ВИДЕО

Сегодня, 19 февраля 2025 года, в Киев с официальным визитом прибыл спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, на вокзале Келлога встретила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит в Киев, Келлог сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США назначили Келлога своим представителем в переговорной группе с РФ по Украине, - BBC

Накануне сообщалось, что Келлог отправился в Украину.

Автор: 

США (27325) Кит Келлог (170) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+9
Повезіть цього під а ра в Одесу, Суми і тд хай побачить як ***** хоче міра і до чого привели вчорашні переговори
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19.02.2025 10:09 Ответить
+8
ну шо, Діду, з Богом...
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19.02.2025 10:02 Ответить
+8
на якого драпа він нам потрібен? тези психічно хворого лідора США вже почули, і послали його вслід за сруцьким кораблем.
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19.02.2025 10:05 Ответить
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ну шо, Діду, з Богом...
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19.02.2025 10:02 Ответить
для тебе вже )(уйло став Богом?
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19.02.2025 10:06 Ответить
до чого тут @уйло?
за келлога мова, най працює в силу усіх своїх можливостей, хоча б якась надія
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19.02.2025 10:08 Ответить
джозеф кіт келлог, 12.05.1944 р.н., 80 років наразі
пацани з 82-ої us airborne (форт брегг) його так називали - "g-dad"
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19.02.2025 10:18 Ответить
Нахіба? Нехай їхає до свого рудого господаря! Нам такі «друзі»-взагалі не друзі!
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19.02.2025 10:03 Ответить
Прийшов нас ограбили і підвести до капітуляції. ХАй іде краще до свого союзника
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19.02.2025 10:03 Ответить
А , він хто ? )
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19.02.2025 10:04 Ответить
для *** - Дід Піхто, а

по жизні поважний чотиризірковий Генерал, ветеран Вьєтнаму

.
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19.02.2025 15:10 Ответить
Чого ви , він то поважна людина , але хто він в розрізі закінчення війни? а ніхто ... трамп назначив його бути для нас заспокійливим , а реальні ,,рішали'' інші.
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20.02.2025 04:52 Ответить
на якого драпа він нам потрібен? тези психічно хворого лідора США вже почули, і послали його вслід за сруцьким кораблем.
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19.02.2025 10:05 Ответить
Приїхав "руки викручувать"...
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19.02.2025 10:32 Ответить
Генерал Келог один з небагатьох порядних людей і прихильників України в гоп-компанії рудого
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19.02.2025 15:12 Ответить
Побачимо... Команда - тому й "команда" - що діє "командою"... І багато залежить від її "капітана"...
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19.02.2025 15:33 Ответить
келлог один з небагатьох нині діючої адмінстрації сша, хто підтримав та позитивно оцінив дозвіл сша на нанесення Україною ударів далекобійною зброєю по @уйлостану
келлог неодноразово заявляв, що @уйло ненадійний партнер у перемовинах, тому довіряти угодам із @уйлостаном не варто
келлог вважає, що військова підтримка України є інтересом національної безпеки сша
якось так, може щось і буде позитивне
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19.02.2025 10:41 Ответить
Велкам на фронт! Чи засцить?
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19.02.2025 10:05 Ответить
Келлог - десантник, який пройшов В'єтнам.
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19.02.2025 10:30 Ответить
З фронту пишеш?
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19.02.2025 10:32 Ответить
Келог вже був Лимані і на Донбасі,

газети б читав хоч інколи, кацапський ботяра

.
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19.02.2025 15:14 Ответить
головне шоб у бункері вночі не було чутно завивання сигналів повітряної тривоги. У такому віці важливо добре висипатись, інакше тиск підвищується.
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19.02.2025 10:07 Ответить
... і срачка-перелячка може статися!
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19.02.2025 10:08 Ответить
ну це навряд чи, до генералів у United States Army осбливо високі вимоги до сфінктерів ануса - вони повинні у критичний момен в змозі перекусити ствол гвинтівки М14.
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19.02.2025 10:25 Ответить
діду вже 22 роки не у війську, тому зі сфінктером там вже є питання
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19.02.2025 10:33 Ответить
я впевнений - перед призначенням у штабі трампа проводили іспити для кандидатів на силу певних м'язів, які повинні компенсувати когнитивні вади. Подивіться хоча би на гегсета.
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19.02.2025 10:46 Ответить
та то вертухай з гуантнамо, тому цей скілс у нього професійний, та й за віком діферент
а от Діду з віком розслабився - військові підряди, м'яка постіль, телефонні перемовини із шоуменами
не той вже airborne, не той, хоча добре, що хоча б @уйлу сліпо не вірить яко його босс
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19.02.2025 10:50 Ответить
ну так, гегсет взагалі ствол Barrett M82 перекусює.
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19.02.2025 10:57 Ответить
можливо сирен і не буде - могли "домовитися" із рашкою про тишу на ці дні
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19.02.2025 10:18 Ответить
це з області конспірології. Три доби у Києві тривоги будуть як завжди.
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19.02.2025 10:27 Ответить
от і все: 13:08, а келога вже потягли до бомбосховища.
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19.02.2025 13:09 Ответить
немає чим Вам заперечити - помилявся!!!
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19.02.2025 13:12 Ответить
тому шо хутіну все одно хто приїхав - чи то грек, чи американець.
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19.02.2025 14:27 Ответить
цікаво, що може нам принести плазуючий міньйон брехливого нарциса рудого чубчика?
але ж, кацапи вже відстрілялись.
келлог може не сцятися в укритті.
нагодуйте його борщем, голубцями, хреновухой та виштовхайте з хати до його хазяїна.
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19.02.2025 10:08 Ответить
Повезіть цього під а ра в Одесу, Суми і тд хай побачить як ***** хоче міра і до чого привели вчорашні переговори
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19.02.2025 10:09 Ответить
Вова, where is the money - what money ? I don't owe you anything, I owe only to my parents. I'm a normal passenger, I'm 42.
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19.02.2025 10:09 Ответить
I`m not loh, I`m 42 (that`s fit better)
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19.02.2025 10:20 Ответить
Враховуючи ту хвилю презирства і хейту які отримали США протягом останнього тижня нам потрібно "тягнути час". Іншими слова посилаючись на Конституцію туманно щось талдичити. Зелені таке вміють. Побачимо як будуть реалізовувати навички.
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19.02.2025 10:10 Ответить
переговори про капітуляцію-тепер це скоріше посланець путіна
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19.02.2025 10:11 Ответить
Чомусь ми не раді його бачити
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19.02.2025 10:14 Ответить
щось він попутав-
йому треба на поклон до хвуйла..
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19.02.2025 10:21 Ответить
Поки Америка поновлює дипломатичні відносини з ***********, без цього кацапська розвідка не може повноцінно працювати, цей дід приїхав до нас, щоб відвернути увагу від головної стратегії відновлення стосунків з ******.
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19.02.2025 10:22 Ответить
путінська хвойда келог прибув до Величного Києва!
в команді трампона нормальних людей неможе бути.
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19.02.2025 10:26 Ответить
Рекомендую почитать чинне законодавство України... Конституцію, закон про воєнний стан, наприклад...
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19.02.2025 10:36 Ответить
Тобі "********* завернуть" захотілося? Дивися краще, як те " золотое высказывание" в США втілюваться починає... Чи ти у нас із "внутріМКАДівських американців", і у тебе Вашінгтон - лівіше Домодєдово?
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19.02.2025 13:46 Ответить
"Плювок лайном" - це не "утверждение"...
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19.02.2025 15:35 Ответить
Йди нахєр, кацапе!...
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19.02.2025 15:48 Ответить
...... З нормальними людьми - "по-нормальному"... З кацапами - "по-кацапськи"... Ви ж іншої мови не розумієте...
"Как пагодка в Мацкве?"
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19.02.2025 16:54 Ответить
.....................................
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19.02.2025 17:44 Ответить
У Трампа в сотні разів більше менеджерів. І він ними керує... Але його, основна маса політиків, все одно, вважає ДЛБЙБом... Так що можеш не пишаться сильно, і "йти нахєр"...
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19.02.2025 18:34 Ответить
куйла свого раследуй..
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19.02.2025 12:02 Ответить
Кіт справляє враження адекватної людини. Його дочка активно допомагає Україні. Але ж Трамп прислухається до Маска.
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19.02.2025 10:35 Ответить
як же ж США та Україні не вистачає Маккейна..
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19.02.2025 10:41 Ответить
https://x.com/MirovichMedia

Максим Мирович



https://x.com/MirovichMedia

@MirovichMedia


https://x.com/MirovichMedia/status/1892122505294295086

Ощущения снова как в феврале 2022-го. Когда все говорили - у вас ничего не выйдет, уже всё решено, вас уже нет - а Украина просто взяла меч и пошла один-на-один биться с драконом.
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19.02.2025 10:43 Ответить
Спостерігаємо сеанс миттєвого перефарбовування зелених і розвороту на 180 градусів 😃
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19.02.2025 10:50 Ответить
Як чекали - так і зустріли....
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19.02.2025 10:57 Ответить
давай Келлог...тобі потрібен Порошенко , для розумної зустрічи !!!
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19.02.2025 11:15 Ответить
Після того що "лошадь"внесла Рубіо в вуха ,а той розповів рудому нарцису, доповідь Келлага буде перервана словами .... ти не правий Келлаг ,іди на пенсію або ще на якесь на... .
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19.02.2025 11:41 Ответить
Спецпредставник США Келлог прибув до Києва

"Принцесса захлопнула крышку клавесина" (с)
"Elvis has left the building" (с)
Події, гулє...
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19.02.2025 12:09 Ответить
Трамп не слухає ніяких радників, якщо їх думка не співпадає з його. Тож це чисто церемоніальна поїздка
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19.02.2025 12:45 Ответить
Справляє враження адекватного і толкового чувака...
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19.02.2025 12:55 Ответить
Кремлівський холуй Трамп прислав свого баскака настирливо нав'язувати нездійсненні
мрії-хотілки фашиста )(уйла про мир - капітуляцію для України, з знищенням її
територіальної цілісності та суверенітету. А заразом і з цим злочинно видурити якомога
більше природних багатств з України. Ну що ж як приїхав так і поїде несолоно хлібавши.
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19.02.2025 13:46 Ответить
 
 