Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев. ВИДЕО
Сегодня, 19 февраля 2025 года, в Киев с официальным визитом прибыл спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Как отмечается, на вокзале Келлога встретила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.
Комментируя журналистам свой визит в Киев, Келлог сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".
Накануне сообщалось, что Келлог отправился в Украину.
Топ комментарии
+9 ALEX SUROVV #593022
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+8 Wild MadDog
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+8 Центр 820 #589399
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за келлога мова, най працює в силу усіх своїх можливостей, хоча б якась надія
пацани з 82-ої us airborne (форт брегг) його так називали - "g-dad"
по жизні поважний чотиризірковий Генерал, ветеран Вьєтнаму
.
келлог неодноразово заявляв, що @уйло ненадійний партнер у перемовинах, тому довіряти угодам із @уйлостаном не варто
келлог вважає, що військова підтримка України є інтересом національної безпеки сша
якось так, може щось і буде позитивне
газети б читав хоч інколи, кацапський ботяра
.
а от Діду з віком розслабився - військові підряди, м'яка постіль, телефонні перемовини із шоуменами
не той вже airborne, не той, хоча добре, що хоча б @уйлу сліпо не вірить яко його босс
але ж, кацапи вже відстрілялись.
келлог може не сцятися в укритті.
нагодуйте його борщем, голубцями, хреновухой та виштовхайте з хати до його хазяїна.
йому треба на поклон до хвуйла..
в команді трампона нормальних людей неможе бути.
"Как пагодка в Мацкве?"
Максим Мирович
https://x.com/MirovichMedia
@MirovichMedia
https://x.com/MirovichMedia/status/1892122505294295086
Ощущения снова как в феврале 2022-го. Когда все говорили - у вас ничего не выйдет, уже всё решено, вас уже нет - а Украина просто взяла меч и пошла один-на-один биться с драконом.
"Принцесса захлопнула крышку клавесина" (с)
"Elvis has left the building" (с)
Події, гулє...
мрії-хотілки фашиста )(уйла про мир - капітуляцію для України, з знищенням її
територіальної цілісності та суверенітету. А заразом і з цим злочинно видурити якомога
більше природних багатств з України. Ну що ж як приїхав так і поїде несолоно хлібавши.