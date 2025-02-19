Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев. ВИДЕО

Сегодня, 19 февраля 2025 года, в Киев с официальным визитом прибыл спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, на вокзале Келлога встретила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит в Киев, Келлог сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США назначили Келлога своим представителем в переговорной группе с РФ по Украине, - BBC

Накануне сообщалось, что Келлог отправился в Украину.