США назначили Келлога своим представителем в переговорной группе с РФ по Украине, - BBC
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог будет представлять Вашингтон на переговорах с РФ по окончанию войны в Украине.
Об этом сообщает российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.
По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Вашингтон выбрал Келлога в качестве представителя своей переговорной группы относительно войны в Украине.
Помощник Путина добавил, что Келлог будет вести диалог с Киевом и ЕС, а для переговоров с Москвой Вашингтон должен назначить другого человека.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Впоследствии агентство Reuters писало, что представители США и России встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни для начала переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.
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