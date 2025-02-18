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Новости Мирные переговоры
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США назначили Келлога своим представителем в переговорной группе с РФ по Украине, - BBC

Кит Келлог будет представителем США в переговорной группе по войне в Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог будет представлять Вашингтон на переговорах с РФ по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Вашингтон выбрал Келлога в качестве представителя своей переговорной группы относительно войны в Украине.

Помощник Путина добавил, что Келлог будет вести диалог с Киевом и ЕС, а для переговоров с Москвой Вашингтон должен назначить другого человека.

Читайте также: Сегодня вечером Келлог отправляется в Киев, - Reuters

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Впоследствии агентство Reuters писало, что представители США и России встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни для начала переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.

Читайте также: Путин готов к переговорам с Зеленским, - Песков. АУДИО

Автор: 

США (27325) переговоры с Россией (1204) Кит Келлог (170)


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Топ комментарии
+11
ЗЄля може повозити по губах тільки Україні.
За її межами - він ніхто.
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18.02.2025 19:19 Ответить
+9
Парашный вброс насчёт того, что Ху#ла устраивает любой Президент, кроме Янелоха говорит о том, что его устраивает ТОЛЬКО Янелох. Читайте всё, что заявляют свинособаки НАОБОРОТ.
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18.02.2025 19:15 Ответить
+4
сегодня Зеля повозил по губам не только Пыне, но и Трамбу.
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18.02.2025 19:08 Ответить
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сегодня Зеля повозил по губам не только Пыне, но и Трамбу.
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18.02.2025 19:08 Ответить
ЗЄля може повозити по губах тільки Україні.
За її межами - він ніхто.
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18.02.2025 19:19 Ответить
не треба плутати свої губи, з українскими!
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18.02.2025 19:29 Ответить
Реєстрація: 18 лютого 2025

Дуже цінна думка ОПшного троля з новим акаунтом.
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18.02.2025 19:43 Ответить
я висловлюю свої думки. твоє "мненie " мені не цікаво!
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18.02.2025 19:48 Ответить
Дата твоєї реєстрації - це факт.

Думки у бота...
Не сміши. Це у тебе який за рахунком акаунт, соска Єрмаківська?
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18.02.2025 19:51 Ответить

Розважаєтесь, пане Герхард, ганяючи "подоляцького плоскогубця" статевою ганчіркою?
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18.02.2025 21:41 Ответить
Десь ще покищо ваша колега одна бігає. 😁
Все одно проколиться на чомусь.
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18.02.2025 19:52 Ответить
України та ЄС. за Рашке інший представник буде
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18.02.2025 19:10 Ответить
Да я не такая я жду трамвая..это к американцам кажется игра будет веселой...а не раз два война уйди...
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18.02.2025 19:11 Ответить
То хто бреше - Ушаков чи російська служба ББС?
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18.02.2025 19:14 Ответить
Валкi позорниє.
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18.02.2025 19:15 Ответить
Парашный вброс насчёт того, что Ху#ла устраивает любой Президент, кроме Янелоха говорит о том, что его устраивает ТОЛЬКО Янелох. Читайте всё, что заявляют свинособаки НАОБОРОТ.
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18.02.2025 19:15 Ответить
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18.02.2025 21:02 Ответить
От тільки про Порошенка вони те саме говорили..
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18.02.2025 21:32 Ответить
Как ни странно, до поры до времени их Порох тоже устраивал.
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18.02.2025 22:23 Ответить
Ага а точніше до іногурації.
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19.02.2025 05:59 Ответить
На мить уявив кумедну ситуацію.
Українці почули/прочитали це, поворушили звивинами головного мозку та й вирішили: гаразд, обираймо Залужного!

...А потім уявив, яке виття на болотах станеться...
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18.02.2025 21:49 Ответить
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18.02.2025 19:26 Ответить
Тю...прочитав - Тесли випускають на запорізькому пивзаводі...
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18.02.2025 19:52 Ответить
Штати після цього не більш, як для мене, ***** по визову ...
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18.02.2025 19:55 Ответить
 
 