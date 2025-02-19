Президент Владимир Зеленский не позволяет закончиться войне только потому, что это лишит его власти в Украине.

Об этом говорится в материале The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Что, если Зеленский, вместо того, чтобы быть героем этой истории, на самом деле является человеком, который не позволит закончиться войне - не для блага своего народа, а потому, что мир будет означать его собственную гибель? Хороший лидер ставит на первое место выживание своей нации. Он знает, когда нужно сражаться, и, что более важно, он знает, когда нужно вести переговоры. Зеленский, однако, дал понять, что его власть зависит от войны, и только от войны", - пишет издание.

Автор предполагает, что если закончится война, то закончится и президентство Зеленского.

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Издание отмечает, что ситуация на поле боя ухудшается, солдаты уходят в СОЧ, а "принудительный призыв превращается в нечто похожее на похищение". В то же время Зеленский снова продлил военное положение.

"Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Нет спасения. Потому что если закончится война, закончится и его президентство. И это, больше всего, объясняет, почему война должна продолжаться", - говорится в материале.

Автор считает это признаком не уверенного правительства, а "отчаянного режима, который пытается удержаться силой".

"И все же война должна продолжаться. Это единственное, что держит Зеленского у власти. Если бы он назначил выборы, то, скорее всего, проиграл бы. Поддержка его падает... Сейчас не 2022 год. Оптимизм тех первых месяцев, когда мир верил, что Украина может отбросить Россию, исчез. Даже США, крупнейший спонсор Украины, медленно сокращают поддержку, а вашингтонские инсайдеры признают, что полная победа Украины больше не является целью", - пишет автор.

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В материале Зеленского сравнивают с рядом мировых лидеров, которые "цеплялись за власть".

"Совсем недавно Саддам Хусейн удерживал свою диктатуру еще долго после того, как Ирак был побит санкциями и междоусобицами, управляя опустошенной страной, вместо того, чтобы отказаться от контроля. Муаммар Каддафи мог бы попросить убежища и спасти Ливию от кровавого коллапса, но его эго требовало бороться до конца, в результате чего его вытащили на улицу и казнили.



Роберт Мугабе грабил Зимбабве, пока его народ голодал, растянув свое правление на десятилетия, пока даже его собственная партия не смогла больше терпеть руины. Зеленский присоединяется к длинной череде лидеров, которые ставят собственное благосостояние выше благосостояния своих народов", - отметили там.

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