Война - единственное, что держит Зеленского при власти, - The Hill
Президент Владимир Зеленский не позволяет закончиться войне только потому, что это лишит его власти в Украине.
Об этом говорится в материале The Hill, передает Цензор.НЕТ.
"Что, если Зеленский, вместо того, чтобы быть героем этой истории, на самом деле является человеком, который не позволит закончиться войне - не для блага своего народа, а потому, что мир будет означать его собственную гибель? Хороший лидер ставит на первое место выживание своей нации. Он знает, когда нужно сражаться, и, что более важно, он знает, когда нужно вести переговоры. Зеленский, однако, дал понять, что его власть зависит от войны, и только от войны", - пишет издание.
Автор предполагает, что если закончится война, то закончится и президентство Зеленского.
Издание отмечает, что ситуация на поле боя ухудшается, солдаты уходят в СОЧ, а "принудительный призыв превращается в нечто похожее на похищение". В то же время Зеленский снова продлил военное положение.
"Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Нет спасения. Потому что если закончится война, закончится и его президентство. И это, больше всего, объясняет, почему война должна продолжаться", - говорится в материале.
Автор считает это признаком не уверенного правительства, а "отчаянного режима, который пытается удержаться силой".
"И все же война должна продолжаться. Это единственное, что держит Зеленского у власти. Если бы он назначил выборы, то, скорее всего, проиграл бы. Поддержка его падает... Сейчас не 2022 год. Оптимизм тех первых месяцев, когда мир верил, что Украина может отбросить Россию, исчез. Даже США, крупнейший спонсор Украины, медленно сокращают поддержку, а вашингтонские инсайдеры признают, что полная победа Украины больше не является целью", - пишет автор.
В материале Зеленского сравнивают с рядом мировых лидеров, которые "цеплялись за власть".
"Совсем недавно Саддам Хусейн удерживал свою диктатуру еще долго после того, как Ирак был побит санкциями и междоусобицами, управляя опустошенной страной, вместо того, чтобы отказаться от контроля. Муаммар Каддафи мог бы попросить убежища и спасти Ливию от кровавого коллапса, но его эго требовало бороться до конца, в результате чего его вытащили на улицу и казнили.
Роберт Мугабе грабил Зимбабве, пока его народ голодал, растянув свое правление на десятилетия, пока даже его собственная партия не смогла больше терпеть руины. Зеленский присоединяется к длинной череде лидеров, которые ставят собственное благосостояние выше благосостояния своих народов", - отметили там.
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Передивитися ще раз фільм "Смерть Сраліна", чи що, думаю, це ваш найближчий сценарій.
У всіх кацапським маріонеток разом взятих - рейтинг нижче плінтуса .
Ну не подобається щось , ну то йди собі далі , тебе ж ніхто не чіпає ,, так ніт , треба обов'язково сісти й висратись під чужим коментарем .
Успіхів тобі , в твойом нєльогком трудє , дебіла шмат !
Я згоден, що час зе і слуг спливає.
Але зверніть увагу, як філігранно трамп, медіа США порівнюють владу України з каддафі, хусейном. Увага, не путіна порівнюють ! А країну, де вже змінилось ШІСТЬ президентів, звинувачують у диктатурі.
Про путіна (25 років диктатури), для якого кінець війни - смерть, у статті ні слова.
Народ свій вибір зробив, це як у 2004 році із Ющенко.
А покидьок зелений - ти.
Логіки в зеботів-ноль.
Підключить всі західні ЗМІ і Зе, змішають з брудом.
Нє раскачівайтє лодку...
Та Путін вже ж напав.
Я сам не пользуюсь твитером
Мир-політична смерть Зеленського.
Краще б рабсію чи ********** зайнялись чи кимчиндрин з сісосі самі рейтингові &демократичні?
Веніславський заявляє що і після підписання мирної угоди військовий стан скасовувати не будуть, а то путін нападе.
Як ти зібрався змінювати владу?
Вот так меняется президент и ВР в Украине. Во время войны выборов не будет.
Это мы ведь напали на маскву, а они, несчастные, защищаются. У них отечественная война, надо их понимать, путин любит руский нарот...
Зє-лю тримають при владі гроші, Гроші, ГРОШІ...