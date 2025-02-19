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Новости Война
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Война - единственное, что держит Зеленского при власти, - The Hill

Зеленский держится за власть благодаря войне

Президент Владимир Зеленский не позволяет закончиться войне только потому, что это лишит его власти в Украине.

Об этом говорится в материале The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Что, если Зеленский, вместо того, чтобы быть героем этой истории, на самом деле является человеком, который не позволит закончиться войне - не для блага своего народа, а потому, что мир будет означать его собственную гибель? Хороший лидер ставит на первое место выживание своей нации. Он знает, когда нужно сражаться, и, что более важно, он знает, когда нужно вести переговоры. Зеленский, однако, дал понять, что его власть зависит от войны, и только от войны", - пишет издание.

Автор предполагает, что если закончится война, то закончится и президентство Зеленского.

Читайте: Я не поеду в Саудовскую Аравию. Визит перенесли на 10 марта, - Зеленский

Издание отмечает, что ситуация на поле боя ухудшается, солдаты уходят в СОЧ, а "принудительный призыв превращается в нечто похожее на похищение". В то же время Зеленский снова продлил военное положение.

"Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Нет спасения. Потому что если закончится война, закончится и его президентство. И это, больше всего, объясняет, почему война должна продолжаться", - говорится в материале.

Автор считает это признаком не уверенного правительства, а "отчаянного режима, который пытается удержаться силой".

"И все же война должна продолжаться. Это единственное, что держит Зеленского у власти. Если бы он назначил выборы, то, скорее всего, проиграл бы. Поддержка его падает... Сейчас не 2022 год. Оптимизм тех первых месяцев, когда мир верил, что Украина может отбросить Россию, исчез. Даже США, крупнейший спонсор Украины, медленно сокращают поддержку, а вашингтонские инсайдеры признают, что полная победа Украины больше не является целью", - пишет автор.

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В материале Зеленского сравнивают с рядом мировых лидеров, которые "цеплялись за власть".

"Совсем недавно Саддам Хусейн удерживал свою диктатуру еще долго после того, как Ирак был побит санкциями и междоусобицами, управляя опустошенной страной, вместо того, чтобы отказаться от контроля. Муаммар Каддафи мог бы попросить убежища и спасти Ливию от кровавого коллапса, но его эго требовало бороться до конца, в результате чего его вытащили на улицу и казнили.

Роберт Мугабе грабил Зимбабве, пока его народ голодал, растянув свое правление на десятилетия, пока даже его собственная партия не смогла больше терпеть руины. Зеленский присоединяется к длинной череде лидеров, которые ставят собственное благосостояние выше благосостояния своих народов", - отметили там.

Смотрите: Зеленский о массированной атаке на Одессу: войска РФ ударили по энергетике в морозную погоду. Российские представители врали на встрече в Эр-Рияде. ВИДЕО

Автор: 

война (1414) Зеленский Владимир (21064) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+43
Цей Hill - він чиє видання? З ким пов'язаний?
Бо лаптями тхне за кілометр.
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19.02.2025 10:18 Ответить
+41
Земля круглая, а карма - стерва, и вот теперь Зе узнает, как это, когда тебя поливают говном из каждого утюга...
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19.02.2025 10:17 Ответить
+37
Ну и тут они, к сожалению, абсолютно правы. И он за власть держится зубами
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19.02.2025 10:18 Ответить
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А хто тоді українці, котрі думають, що головне протриматись до смерті пуйла, і далі все закінчиться? Такі теж є і немало.
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19.02.2025 11:15 Ответить
Твій Х-уйло помре (можливо скоро, якщо відкине копита, як його улюблений збирач земель, то менше року залишилося), але він не може передати владу дочкам (зжеруть їх), і наступника не може призначити також, як його призначив попередник-алкаш 31.12.1999, отже, від моменту коли Х-уйло дасть дуба, буде у вас велика катавасія.
Передивитися ще раз фільм "Смерть Сраліна", чи що, думаю, це ваш найближчий сценарій.
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19.02.2025 11:33 Ответить
У русні є приклад Грузії.
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19.02.2025 11:33 Ответить
Україна не проголосує за проросійського кандидата при одній умові: буде кандидат від ліберальних проукраїнських сил, який візьме в оборот 73%. Якщо ж його не буде, і виставлять виключно Зе, Залужний, Порошенко, то все може бути.
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19.02.2025 11:38 Ответить
Я вважаю що Україна при будь яких варіантах не проголосує за кацапську маріонетку . На даний момент ще неможливо .
У всіх кацапським маріонеток разом взятих - рейтинг нижче плінтуса .
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19.02.2025 11:59 Ответить
Ну за зе же проголосовали в 2019 целых 73%) ты слишком высокого мнения о нашем мудром нариде. Хотя ты вроде тоже в эти 73 входишь)
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19.02.2025 12:46 Ответить
Те що ти не розумієш, не означає що московити ніколи не мали можливостей і ресурсів маніпулювати всіма виборами в Україні. Уже навіть до США добралися, а тобі посполитому все ніяк пилина не спаде. Хоч би раз в дзеркало глянув з критичною оцінкою.
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19.02.2025 17:05 Ответить
О Господи ,, як ви мені вже обридли , ікспєрди сопливі .. Іди дивися в своє дзеркало сам , скільки влізе , тільки не пхай носа в мої коментарі .
Ну не подобається щось , ну то йди собі далі , тебе ж ніхто не чіпає ,, так ніт , треба обов'язково сісти й висратись під чужим коментарем .
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19.02.2025 17:38 Ответить
Якщо ти публічно насрав у своєму коментарі, то потрібно ж це все прикрити щоб не смерділо на всі сторони чи залишити як є, бо ти кайфуєш від свого запаху?
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19.02.2025 17:54 Ответить
Ти лазиш в інтернеті щоб чуже лайно прикривати ,, та ще й своєю мордякою .? Ну ну .!
Успіхів тобі , в твойом нєльогком трудє , дебіла шмат !
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19.02.2025 18:11 Ответить
Після вибору наряду у 2019р. не можна бути впевненим ні в чому. Краще не ризикувати
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20.02.2025 03:41 Ответить
Абсолютна правда, і ні слова крім правди. Проте про викрадення цивільних, про катівні на підвалах, про показове розкрадання грошей на бруківці і харчуванні армії відомо було вже декілька років, чому ж The Hill прокинувся тільки сьогодні? Так, краще пізно ніж ніколи, але це все демонструє ручну керованість ЗМІ в США. І небачену, страшенну корупцію в USAID, нам така й не снилась. Керованість ЗМІ та корупція, і ці люди забороняють нам колупатись в носі.
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19.02.2025 11:04 Ответить
Як завжди, вкраїнчики читають те що на поверхні.

Я згоден, що час зе і слуг спливає.

Але зверніть увагу, як філігранно трамп, медіа США порівнюють владу України з каддафі, хусейном. Увага, не путіна порівнюють ! А країну, де вже змінилось ШІСТЬ президентів, звинувачують у диктатурі.

Про путіна (25 років диктатури), для якого кінець війни - смерть, у статті ні слова.
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19.02.2025 11:07 Ответить
бо в Україні диктатура, досить вже на це закривати очі
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19.02.2025 18:54 Ответить
ну от бл..дь досидівся ...зеленський ,кидай крісло іді* т ...далі буде ще гірше і для тебе у першу чергу ...як шо підеш у ліс ,перекриєш кисень, цім двом заколотникам ,трампу та ху* лу...
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19.02.2025 11:07 Ответить
Чому ви не вказали,що це надруковано в https://thehill.com/opinion/ Opinion і що :The views expressed by contributors are their own and not the view of The Hill?
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19.02.2025 11:08 Ответить
Це щось змінює по суті написаного?
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19.02.2025 11:20 Ответить
Був шанс нарка здихатись як і овоча в 2022р,але його врятував елдак не без допомоги ЗМІ
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19.02.2025 11:12 Ответить
Це гарний приклад життєвої мудрості що будь-які речі т у цьому світі не діляться на чорні і білі. Є ще і сіре Поставимо питання: Підігрує ця стаття Кремлю? однозначно так! Чи написана у цій статті відверта неправда і брехня? Однозначно - ні....... Тобто об'єктивна і правильна відповідь знаходиться десь посередині.
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19.02.2025 11:15 Ответить
Поновлені нападки на Порошенка обернулися для зе бумерангом-зе почав отримувати своє...
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19.02.2025 11:17 Ответить
Пфф, прозріли. Українці це вже давно знають - закінчення війни - кінець зеленої какістократії. Тому Гундоса тварюка і чіпляється за війну до останнього, промивши мізки ура-пропагандою своєму стаду. Тому зелена ******* і завила :"Ніяких виборів!!!!", бо зараз Гундосого Калігулу влегку зробить і Заслужений, і Порох, і Кличко і пень трухлявий.
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19.02.2025 11:20 Ответить
всі вже забули про ту нещасну та невинну росію, яку Зеленський змусив воювати з Україною..., тому шо російський президент вже 20 років мріє піти на пенсію(з 14 року так точно)..., а тут то Порошенко то Зеленський йому не дають, змушують воювати... типова позиція злочинця - я не винен, це жертва мене спровокувала...
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19.02.2025 11:22 Ответить
От скільки пуніноїдів повилазило!!! Зеленський звісно не ангел і багато в чому винен. Але Ви покидьки що - хочете назад Януковоща чи Медведчука?
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19.02.2025 11:24 Ответить
Ми хочемо Залужного.
Народ свій вибір зробив, це як у 2004 році із Ющенко.
А покидьок зелений - ти.
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19.02.2025 11:33 Ответить
Подоляцька контора кинула своїх ботів на очорнювання президента США,тільки не пояснює,яким чином їх зермак може закінчити війну,а лише,що президент США нібито домагається капітуляції країни.
Логіки в зеботів-ноль.
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19.02.2025 11:48 Ответить
Думаю Трамп зараз буде тиснути на Зе, після його невтішних виразів.

Підключить всі західні ЗМІ і Зе, змішають з брудом.
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19.02.2025 11:30 Ответить
Немає що там мішати.
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19.02.2025 11:50 Ответить
Ай я яй путіноїди, ай я яй порохоботи...
Нє раскачівайтє лодку...
Та Путін вже ж напав.
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19.02.2025 11:32 Ответить
Можно написать этому экспердуну - https://x.com/ghlionn
Я сам не пользуюсь твитером
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19.02.2025 11:34 Ответить
Напиши тут відповідь. Ми почитаємо.
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19.02.2025 11:56 Ответить
В мережі пройшли слова Д.Кулеби, щоправда,дещо вирвані з контексту,та які актуальні вони:
Мир-політична смерть Зеленського.
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19.02.2025 11:40 Ответить
є у цій статті слова "виживання своєї(!!) нації". ми не його, зєлєнскага, нація. воно тут на гастролях (сказав не я). тому автор "the hill" має рацію. й поставивши зєлєнскага в один ряд із хуссейном, гаддафі та мугабе, можу лише від усієї душі, щиро побажати найвелчнішому лідору кінця перших двох!!
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19.02.2025 12:10 Ответить
Ми без хілих розберемося.
Краще б рабсію чи ********** зайнялись чи кимчиндрин з сісосі самі рейтингові &демократичні?
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19.02.2025 12:17 Ответить
Яким чином розберемося? Опозиція -не на часі. Зібрання та мітинги заборонені. А то путін нападе.
Веніславський заявляє що і після підписання мирної угоди військовий стан скасовувати не будуть, а то путін нападе.
Як ти зібрався змінювати владу?
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19.02.2025 12:24 Ответить
Будут выборы после войны - сможете проголосовать за своего кандидата.
Вот так меняется президент и ВР в Украине. Во время войны выборов не будет.
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19.02.2025 19:33 Ответить
Наконец адекватная статья в иностранных сми
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19.02.2025 12:43 Ответить
Обычная заказная статья... Кто автор? Кому принадлежит The Hill? Или как связана газета с Трапом или связанными ним лицам? Не карлсон случайно ли автор статьи?
Это мы ведь напали на маскву, а они, несчастные, защищаются. У них отечественная война, надо их понимать, путин любит руский нарот...
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19.02.2025 12:46 Ответить
караул, царя-батюшку образили
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19.02.2025 18:55 Ответить
"Хороший лідер ставить на перше місце виживання своєї нації". А яка у хрипатого нація "своя"? Тільки не треба про "політичну націю" і тому подібну херню, бо блазень виховувався у сімейці, далекій від поваги до українців, і до української нації та сімейка показала своє ставлення на прикладі дєдушкі - НКВДіста. А як ставиться до української нації внучок, він не приховував, ніколи.
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19.02.2025 12:49 Ответить
В 22 році цей зелений, гундосий наркоман тікав би з України зі своєю шоблою як в жопу поранений сайгак. Та українцям на жаль, а зермаковському кодлу на втіху, х..ло розпочало повномасштабний наступ.
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19.02.2025 12:53 Ответить
В любом случае мог написать такое только продажный блогер , аналитик. Или просто враг Украины. Выборы только после окончания войны. Зе как президент не всех кстраивает. И я в их числе. Но выборы после победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.02.2025 13:00 Ответить
Це ти ж і є ворог України , кого ти вже перемогло разом з цим мародером? Зсу, інвалідів, обмежено придатних, волонтерів, фопів ,фермерів ще кого?Ти ж і дальше бажаєш таких звитяг.Ви ,підараси зеленського, набагато більше зло для України чим навіть кати -кацапи.
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19.02.2025 13:27 Ответить
У Львові проходить віче національно-державницьких яких сил з критикою зевлади.
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19.02.2025 13:10 Ответить
Так це правда Зе плиснява разом з кодлом на вихід,бо вони внутрішні прострочені окупанти
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19.02.2025 13:12 Ответить
Неправильне формулювання явища.
Зє-лю тримають при владі гроші, Гроші, ГРОШІ...
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19.02.2025 13:25 Ответить
А як Зеленський може завершити війну, якщо він її не починав? Здатись утиркам з рашки? Чий цей Hill?
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19.02.2025 14:39 Ответить
таке городять що не перелізеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2025 15:58 Ответить
Цитата из: The Hill - Зеленский, вместо того, чтобы быть героем этой истории, на самом деле является человеком, который не позволит закончиться войне - не для блага своего народа, а потому, что мир будет означать его собственную гибель .
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19.02.2025 18:27 Ответить
Суцільний рашистський проплачений пропагандонський понос.
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19.02.2025 18:52 Ответить
ні, це правда, яка багато кому не подобається
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19.02.2025 18:58 Ответить
Ні це не правда.Кадафі,Хусейн і інша шобла це компашка пуйла і саме з ним їх треба порівнювати.Але для деяких американських журношлюх більше подобаються рублі ніж реальність.
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19.02.2025 22:34 Ответить
Боневтік Боневтікович опинився біля розбитого корита ! Здавайся зєля , тільки не Трампу і не путіну ....а УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ !!! І покайся за всю свою глупоту і дурість. Казала мама вчися сину!
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19.02.2025 19:59 Ответить
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