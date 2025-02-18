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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Я не поеду в Саудовскую Аравию. Визит перенесли на 10 марта, - Зеленский

Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию

Президент Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию на фоне российско-американских переговоров.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

"Мы абсолютно честные, открытые. Я не хочу "совпадений" (с делегациями США и РФ. - Ред.). Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии, у меня хорошие очень отношения с Мухаммедом (Мухаммед ибн Салман, премьер. - Ред.). Мы только что связались, договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом.

Соединенные Штаты, мы их ожидаем в Киеве", - сказал он.

Читайте: США и РФ не хотели, чтобы Украина была на переговорах в Саудовской Аравии, - Bloomberg

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Также читайте: Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, - Fox News

Автор: 

визит (3120) Зеленский Владимир (21064) Саудовская Аравия (340)


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Топ комментарии
+17
Позиція правильна, хочеться щоб в ці тяжкі часи для України Президент не здав назад і не боявся,
Україна переможе!
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18.02.2025 16:54 Ответить
+8
"Ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу "співпадінь"

До чого ж брехлива морда нашого "президента". Чесне воно і відкрите - навіть не кліпнув брешучи. В Омані воно співпадінь не боялося, а зараз бач - вишвирнули його звідусіль, як прашиве кошеня - то воно белькоче - і не хотілося мовляв.
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18.02.2025 16:56 Ответить
+5
Патрушев мабуть захорів,
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18.02.2025 16:56 Ответить
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Засада, даремно Рубіо літав. Ну нічого, хай звикає.
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18.02.2025 16:51 Ответить
Х/з, чи поїдеш ти туди взагалі, проїбун чортів...
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18.02.2025 16:53 Ответить
США та рашка , на весь світ , сказали що будуть домовлятися самі - от і не поїде ...
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18.02.2025 16:53 Ответить
Позиція правильна, хочеться щоб в ці тяжкі часи для України Президент не здав назад і не боявся,
Україна переможе!
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18.02.2025 16:54 Ответить
Дурень думкой багатие
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18.02.2025 16:58 Ответить
Нах сходи.
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18.02.2025 17:48 Ответить
Зелена курво ! Ти тцк ашник або під@рас ?
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18.02.2025 17:22 Ответить
А ти кацап засцяний?
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18.02.2025 18:17 Ответить
Патрушев мабуть захорів,
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18.02.2025 16:56 Ответить
"Ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу "співпадінь"

До чого ж брехлива морда нашого "президента". Чесне воно і відкрите - навіть не кліпнув брешучи. В Омані воно співпадінь не боялося, а зараз бач - вишвирнули його звідусіль, як прашиве кошеня - то воно белькоче - і не хотілося мовляв.
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18.02.2025 16:56 Ответить
НАЙ НЕЗЙОМНИЙ ХОЧЕ ТИЛКИ ОЧИ ВОРОГА БАЧИТИ У КРЕМЛИ
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18.02.2025 16:57 Ответить
поплач, може стане легше. ти ж лідор як ні як
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18.02.2025 16:58 Ответить
"Ми тільки що зв'язалися, домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом. Сполучені Штати, ми їх очікуємо в Києві "

Якшо представники США прилітять в Київ, то нахіба ти попрешся до Саудитів? На сонечку погрітися та шаурму зʼїсти?
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18.02.2025 17:02 Ответить
Ішак почав, вчергове, бикувати. І це його фінішний аккорд перед закономірним фіаско.
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18.02.2025 17:02 Ответить
Скажімо так, його ж ніхто не примушує шось підписувати? Я повторююсь, але складається враження, що він просто боїться росії.
P.S. солдат :" я не піду в це село/селище/місто бо там можуть бути москалі"
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18.02.2025 17:04 Ответить
Схожий на персонажа бойовиків 90 тих. Коли щось спер у бандюків, а тепер бігає шукає захисту у крутого копа, чи намагається стравити одну банду на іншу.
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18.02.2025 17:05 Ответить
100%
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18.02.2025 17:47 Ответить
рф, кндр, иран... Похоже, что у уже сформированной "оси зла" намечается пополнение.
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18.02.2025 17:06 Ответить
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18.02.2025 17:07 Ответить
ОМАН ЙОМУ СПОДОБАВСЯ БІЛЬШЕ
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18.02.2025 17:15 Ответить
не покликали дяді! дарма бігав під ногами
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18.02.2025 17:45 Ответить
Кому він ці понти розводить?(я з братвою бухаю , мене вори знають,) Навіщо він взагалі тому Мухаммеду здався?Що вони з ним можуть вирішити?Просрало все ,чмо зелене. Розписався за 180 млрд, отримав 55 ,винен 500., Вова - не лох.
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18.02.2025 19:03 Ответить
Клоунив там не треба
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18.02.2025 19:23 Ответить
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18.02.2025 20:56 Ответить
 
 