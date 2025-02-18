Я не поеду в Саудовскую Аравию. Визит перенесли на 10 марта, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию на фоне российско-американских переговоров.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.
"Мы абсолютно честные, открытые. Я не хочу "совпадений" (с делегациями США и РФ. - Ред.). Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии, у меня хорошие очень отношения с Мухаммедом (Мухаммед ибн Салман, премьер. - Ред.). Мы только что связались, договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом.
Соединенные Штаты, мы их ожидаем в Киеве", - сказал он.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
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До чого ж брехлива морда нашого "президента". Чесне воно і відкрите - навіть не кліпнув брешучи. В Омані воно співпадінь не боялося, а зараз бач - вишвирнули його звідусіль, як прашиве кошеня - то воно белькоче - і не хотілося мовляв.
Якшо представники США прилітять в Київ, то нахіба ти попрешся до Саудитів? На сонечку погрітися та шаурму зʼїсти?
P.S. солдат :" я не піду в це село/селище/місто бо там можуть бути москалі"