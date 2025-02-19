Рашисты атаковали энергетический объект на Одесщине

Ночью 18 февраля 2025 года враг в очередной раз атаковал Одесскую область. Оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК. Без света осталась часть домов в Одессе и в Одесском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на утро энергетики восстановили электроснабжение для почти 15 тысяч семей, переподключив их с резервных линий там, где это было возможно.

"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет - восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов.

Ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно, пока в каждый дом одесситов и жителей области не вернется свет", - отмечают в ДТЭК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о массированной атаке на Одессу: войска РФ ударили по энергетике в морозную погоду. Российские представители врали на встрече в Эр-Рияде. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне нанесли массированный удар по Одессе: в части города отсутствуют электро-, водо и теплоснабжение, - без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На утро стало известно, что без отопления сейчас 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов.