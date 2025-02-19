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Новости Война
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Артиллеристы 47-й бригады "Магура" уничтожают российскую штурмовую группу на Курщине. ВИДЕО

Артиллеристы 47-й ОМБр "Магура" уничтожили на Курщине вражескую штурмовую группу, в которую входили около десятка российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Враг не прекращает лезть, пытаясь отбить наши позиции. Но артиллерия 47 бригады "Магура" быстро обнуляет все "гениальные" планы представителей страны-ошибки. Наши артиллеристы четко сработали во взаимодействии с пилотами. Быстрое определение координат + установок для стрельбы. Кассетные боеприпасы - первый удар по открытой российской пехоте. Осколочно-фугасный снаряд - когда они решили "пересидеть". Результат? Минус еще одна штурмовая группа рф. Попытки врага заканчиваются одинаково - феерично и безрезультатно", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

война (1414) артиллерия (650) кассетные боеприпасы (99) Курск (1160) 47 отдельная механизированная бригада (271)


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Топ комментарии
+5
Кацапи відправились на концерт кабиздоха
Нашим воінам подяка і респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.02.2025 10:54 Ответить
+4
Животворящий касетник добре знає свою справу
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19.02.2025 11:30 Ответить
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Кацапи відправились на концерт кабиздоха
Нашим воінам подяка і респект👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.02.2025 10:54 Ответить
😘
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19.02.2025 11:04 Ответить
Животворящий касетник добре знає свою справу
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19.02.2025 11:30 Ответить
А де ж товарiщ ананьэв ? Дременув аполiтично.
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19.02.2025 11:43 Ответить
Поцілуй Валеру в тухес,підарок..
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19.02.2025 12:03 Ответить
IНХ чэпуха
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19.02.2025 12:53 Ответить
Не смикайся,підарок..
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19.02.2025 12:58 Ответить
Пiдарок твiй батько.родив тебе кусень гамна
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19.02.2025 19:16 Ответить
Не смикайся,підарок..
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19.02.2025 19:23 Ответить
внесли корективи
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19.02.2025 18:57 Ответить
 
 