Артиллеристы 47-й бригады "Магура" уничтожают российскую штурмовую группу на Курщине. ВИДЕО

Артиллеристы 47-й ОМБр "Магура" уничтожили на Курщине вражескую штурмовую группу, в которую входили около десятка российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Враг не прекращает лезть, пытаясь отбить наши позиции. Но артиллерия 47 бригады "Магура" быстро обнуляет все "гениальные" планы представителей страны-ошибки. Наши артиллеристы четко сработали во взаимодействии с пилотами. Быстрое определение координат + установок для стрельбы. Кассетные боеприпасы - первый удар по открытой российской пехоте. Осколочно-фугасный снаряд - когда они решили "пересидеть". Результат? Минус еще одна штурмовая группа рф. Попытки врага заканчиваются одинаково - феерично и безрезультатно", - говорится в комментарии к записи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не может больше использовать тактику "огневого вала" из-за проблем с артиллерией, - ОСГВ "Хортица"