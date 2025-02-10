РУС
Новости
Россия не может больше использовать тактику "огневого вала" из-за проблем с артиллерией, - ОСГВ "Хортиця"

В течение суток враг атаковал на нескольких направлениях, ВСУ отражают атаки

Тактика артиллерийского "огневого вала", которую использовали россияне на восточном фронте, больше не является эффективной из-за износа их вооружения и ограниченности боеприпасов.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Той впечатляющей разницы, которая была в начале войны, уже нет. Тогда россияне стирали артиллерийским "огневым валом" целые населенные пункты. Сейчас им это делать гораздо труднее. Во-первых, из-за износа стволов, а во-вторых - россияне поняли, что их боеприпасы не безлимитные", - отметил Трегубов.

По его словам, один из важных факторов, ослабляющих российские удары, - это точные удары украинских войск по хранилищам боеприпасов противника.

"Поэтому, когда мы видим новости о том, что у россиян что-то там где-то взорвалось, то следует понимать - все, что там взорвалось, оно не доехало до фронта", - добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Торецке идут городские бои, информация РФ о захвате города - фейк, - ОТГ "Луганськ"

армия РФ (20613) ОСГВ Хортица (510) артиллерия (667)
+14
Десь вже таке чув....
Ракет у Рашкостані залишилось зовсім трохи.
10.02.2025 15:13 Ответить
10.02.2025 15:13 Ответить
+5
Зате м'ясний вал продовжується.
10.02.2025 15:13 Ответить
10.02.2025 15:13 Ответить
+5
ще один обдристович намалювався. снарядів у них мало, фаби, каби, шахеди та ракети закінчились - маринуйте шашлики.
10.02.2025 15:20 Ответить
10.02.2025 15:20 Ответить
10.02.2025 15:13 Ответить
10.02.2025 15:13 Ответить
Тобто безліміт у них був на три роки. Тепер жорстка економія
10.02.2025 15:13 Ответить
10.02.2025 15:13 Ответить
тепер віслючий вал?
10.02.2025 15:19 Ответить
10.02.2025 15:19 Ответить
ще один обдристович намалювався. снарядів у них мало, фаби, каби, шахеди та ракети закінчились - маринуйте шашлики.
10.02.2025 15:20 Ответить
10.02.2025 15:20 Ответить
это для тех у кого есть мозг, а если в 20 лет ума нет - то уже и не будет
10.02.2025 15:21 Ответить
10.02.2025 15:21 Ответить
Так так, вже чули, щось подібне.
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні.
Ех, надіну костюм з відливом і на набережну Ялти, пити каву. (Це я від себе приплів )
10.02.2025 15:33 Ответить
10.02.2025 15:33 Ответить
Чергове: "У рашці скінчилися ...".
10.02.2025 15:43 Ответить
10.02.2025 15:43 Ответить
Добре якщо так. Є відео де цілі села перетворюють на вогняне місиво.
10.02.2025 16:29 Ответить
10.02.2025 16:29 Ответить
Зараз те саме роблять КАБами.
10.02.2025 16:45 Ответить
10.02.2025 16:45 Ответить
"это не сложная технически продукция, так же как и стволы"

глибокий аналіз. Але по факту вони стволи майже не виробляють, а совок виробляв їх на імпортних станках.
10.02.2025 17:39 Ответить
10.02.2025 17:39 Ответить
"от самых западных, до самых восточных границ - везде стоит автоматика сименс в металлургии"

шкода забанили лахтушка.. але оцініть який штиль ))) пізнаю стару школу пропагандонів.
"Да ми, да у нас - да шапкамі закідаєм, да у нас єтіх танкав і пушек - замєста таксі єздять ууууу"

А потім черговий відос віслючно-мотоциклетного штурму і тішина...
20.02.2025 00:27 Ответить
20.02.2025 00:27 Ответить
 
 