Россия не может больше использовать тактику "огневого вала" из-за проблем с артиллерией, - ОСГВ "Хортиця"

Тактика артиллерийского "огневого вала", которую использовали россияне на восточном фронте, больше не является эффективной из-за износа их вооружения и ограниченности боеприпасов.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Той впечатляющей разницы, которая была в начале войны, уже нет. Тогда россияне стирали артиллерийским "огневым валом" целые населенные пункты. Сейчас им это делать гораздо труднее. Во-первых, из-за износа стволов, а во-вторых - россияне поняли, что их боеприпасы не безлимитные", - отметил Трегубов.

По его словам, один из важных факторов, ослабляющих российские удары, - это точные удары украинских войск по хранилищам боеприпасов противника.

"Поэтому, когда мы видим новости о том, что у россиян что-то там где-то взорвалось, то следует понимать - все, что там взорвалось, оно не доехало до фронта", - добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.

