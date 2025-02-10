Россия не может больше использовать тактику "огневого вала" из-за проблем с артиллерией, - ОСГВ "Хортиця"
Тактика артиллерийского "огневого вала", которую использовали россияне на восточном фронте, больше не является эффективной из-за износа их вооружения и ограниченности боеприпасов.
Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
"Той впечатляющей разницы, которая была в начале войны, уже нет. Тогда россияне стирали артиллерийским "огневым валом" целые населенные пункты. Сейчас им это делать гораздо труднее. Во-первых, из-за износа стволов, а во-вторых - россияне поняли, что их боеприпасы не безлимитные", - отметил Трегубов.
По его словам, один из важных факторов, ослабляющих российские удары, - это точные удары украинских войск по хранилищам боеприпасов противника.
"Поэтому, когда мы видим новости о том, что у россиян что-то там где-то взорвалось, то следует понимать - все, что там взорвалось, оно не доехало до фронта", - добавил он.
Напомним, за прошедшие сутки, 9 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.
Ракет у Рашкостані залишилось зовсім трохи.
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні.
Ех, надіну костюм з відливом і на набережну Ялти, пити каву. (Це я від себе приплів )
глибокий аналіз. Але по факту вони стволи майже не виробляють, а совок виробляв їх на імпортних станках.
шкода забанили лахтушка.. але оцініть який штиль ))) пізнаю стару школу пропагандонів.
"Да ми, да у нас - да шапкамі закідаєм, да у нас єтіх танкав і пушек - замєста таксі єздять ууууу"
А потім черговий відос віслючно-мотоциклетного штурму і тішина...