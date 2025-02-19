Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, - СМИ
В среду, 19 февраля, послы Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций против России.
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Как отмечается, официальное принятие санкционного пакета запланировано на 24 февраля. Его должны утвердить министры иностранных дел стран ЕС.
Напомним, Польша, которая председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину.
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"Зеленському зараз довіряють 57% українців, - КМІС.
Станом на першу половину лютого 2025 року 37% респондентів не довіряють Зеленському, а баланс довіри-недовіри становить +20%.
Порівняно з груднем 2024 року, коли довіра була на рівні 52%, а недовіра - 39%, показники покращилися. Тоді баланс довіри-недовіри складав +13%."
де доречі рейтигн Трампа - може там гумор?