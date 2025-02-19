РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5156 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
2 787 6

Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, - СМИ

Санкции США истощают экономику России

В среду, 19 февраля, послы Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций против России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Как отмечается, официальное принятие санкционного пакета запланировано на 24 февраля. Его должны утвердить министры иностранных дел стран ЕС.

Напомним, Польша, которая председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обход санкций: Россия нашла новые танкеры для сохранения своего экспорта нефти

Автор: 

россия (96420) санкции (11569) Евросоюз (17337)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, це вже цікаво, й навіть агент "Штирлиц", він же "Виктор", не був проти?
показать весь комментарий
19.02.2025 10:37 Ответить
Невже хтось знову "відійшов до туалету попити каву"?
показать весь комментарий
19.02.2025 10:44 Ответить
Це вони через божевілля трампівське так об'єдналися? Ну хоч щось корисне від нього
показать весь комментарий
19.02.2025 10:50 Ответить
А хочете "хвилинку гумору"?
"Зеленському зараз довіряють 57% українців, - КМІС.
Станом на першу половину лютого 2025 року 37% респондентів не довіряють Зеленському, а баланс довіри-недовіри становить +20%.
Порівняно з груднем 2024 року, коли довіра була на рівні 52%, а недовіра - 39%, показники покращилися. Тоді баланс довіри-недовіри складав +13%."
показать весь комментарий
19.02.2025 10:56 Ответить
Трампону це покаже хтось чи ні?)))
показать весь комментарий
19.02.2025 11:19 Ответить
а в чому гумор? де сміятися?
де доречі рейтигн Трампа - може там гумор?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:58 Ответить
 
 