Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, - СМИ

В среду, 19 февраля, послы Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций против России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Как отмечается, официальное принятие санкционного пакета запланировано на 24 февраля. Его должны утвердить министры иностранных дел стран ЕС.

Напомним, Польша, которая председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину.

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