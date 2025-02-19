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Без помощи США нам будет очень трудно, надо сохранить их поддержку, - Буданов

Справится ли Украина без США. Ответ Буданова

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что без помощи США Украине трудно будет противостоять российской агрессии.

Об этом он заявил в интервью Defence 24, передает Цензор.НЕТ.

"Скажем откровенно - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", - сказал он.

По словам Буданова, это сотрудничество является явно двусторонним и взаимовыгодным.

"Что касается Европы, то невозможно представить себе глобальную безопасность европейского континента без Украины. И без нашей героической армии, ныне крупнейшей в Европе, закаленной в самой большой войне со времен Второй мировой войны", - добавил глава ГУР МО.

Также читайте: Военное сотрудничество КНДР и РФ представляет серьезную угрозу для международного сообщества, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (466) США (27325)


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Топ комментарии
+16
Похибка у 2 см вирішила долю світу.
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19.02.2025 11:10 Ответить
+15
З такою "допомогою" яку нам готує Тампон нам буде ще важче.
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19.02.2025 11:03 Ответить
+14
Ви мені звісно пробачте за порівняння, але якби в 1944 році, після 3 років війни СРСР, перестав отримувати ленд-ліз, йому там теж казали б "один в полі не воїн" і "нам важко"?
Не плитку потрібно було перекладати та фінансувати телесеріали з Поворознюком, а будувати військове виробництво. Але.....
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19.02.2025 11:04 Ответить
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А без ЗЄ буде важко? 😁
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19.02.2025 11:02 Ответить
Треба зберегти їхню підтримку- це кому адресовано? Чи без адреси? З серії про каву в Ялті.
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19.02.2025 11:18 Ответить
Це літінант зі своєю жабою розмовляє.

Ще один персонаж, якого витягли з дна, щоб складно дзвонив.
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19.02.2025 12:42 Ответить
Боюся, що з "вашим П" без Зе нам взагалі буде пи...ць
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19.02.2025 11:18 Ответить
З нашим П 5 років було все норм. І його не треба було за яйця стягувати.

А ваш уйобок ЗЄ з перших днів:
- порушив Конституцію,
- здійснив декілька актів державної зради,
- саботував озброєння та забезпечення ЗСУ,
- саботував підготовку до вторгнення РФ,
- підготував для ворога зручні напрямки наступу,
- всю війну віддавав перевагу корупції, а не обороні,
- використовує війну для утримання влади.
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19.02.2025 12:40 Ответить
Без Зе не буде важко. Без Зе не буде вже ніяк. ***** і Тампон не просто так хочуть прибрати Зе і поставити свого *************. До того ж самозакоханий Тампон не може пробачити що Зе користується великою популярністю куда б не приїхав, даже в сша. Тампон не раз говорив що Зе це великий торговець і куда б він не приїхав він завжди отримує гроші і допомогу.
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19.02.2025 11:18 Ответить
Не розповіси, що значить "поставити"?
А, якщо ні, то що?
Тобто, на ЗЄ все тримається?

Ти певен що без відосиків та великого крадівництва сонце перестане сходити, бійці перестануть битися, цивільні перестануть працювати та донатити?

"Горе!!! Помер великий Сталін".
Хоча ні - його одразу обісрали і забули.
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19.02.2025 11:26 Ответить
Давай точніше про велике крадівництво. Тільки не з рашистських ресурсів які ти читаєш, а з конкретними фактами. А також розкажи куда поділась вся наша зброя і склади з ************ до 2019 року?
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19.02.2025 11:35 Ответить
Матеріалів повно в українських джерелах.
Прямо зараз, наприклад, почалося пиляння мільярдів на добудові ХАЕС під кацапські реактори. 140 млрд. у мінус.
А до 2022 у велике крадівництво закопували гроші, які повинні були витрачатися на оборону. Причому сам ЗЄ це визнав.
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги
У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський оголосив про старт «Великого будівництва» - загальнонаціональної програми з розширення та розбудови транспортної, соціальної та спортивної інфраструктури. Водночас на будівництво та ремонт автошляхів виділяється безпрецедентна сума - 140 млрд грн. 140 млрд. у мінус.

Ти останні 6 років бухав до безтями?
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19.02.2025 12:04 Ответить
Треба було стрільцю чуть правіше взяти
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19.02.2025 11:02 Ответить
Похибка у 2 см вирішила долю світу.
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19.02.2025 11:10 Ответить
Підтримку болонки путіна?
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19.02.2025 11:03 Ответить
З такою "допомогою" яку нам готує Тампон нам буде ще важче.
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19.02.2025 11:03 Ответить
З підходом Трампа це майже не можливо.
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19.02.2025 11:03 Ответить
менше жріть, казнокради!
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19.02.2025 11:04 Ответить
Забудьте. Буде добре, якщо зрештою Трамп проти України санкції не введе.
А якщо зєля не пристане на умови русні, він введе, от побачите.
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19.02.2025 11:04 Ответить
Ви мені звісно пробачте за порівняння, але якби в 1944 році, після 3 років війни СРСР, перестав отримувати ленд-ліз, йому там теж казали б "один в полі не воїн" і "нам важко"?
Не плитку потрібно було перекладати та фінансувати телесеріали з Поворознюком, а будувати військове виробництво. Але.....
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19.02.2025 11:04 Ответить
Як сказав Буданов, «вистоїмо»! А йому ми точно довіряємо!
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19.02.2025 11:04 Ответить
Точно. Еави в Ялті вже напилися.
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19.02.2025 11:09 Ответить
ще цієї гниди в ефірі не вистачало ..буданга уев..

як там кримська кава, ракети на 2-3 залпи ..
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19.02.2025 11:04 Ответить
"кандидат" на місце Зе - ефір тримає в розігрітому стані до початку виборів!
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19.02.2025 11:18 Ответить
не можливо збегегти то чого нема, нажаль!
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19.02.2025 11:05 Ответить
ти не відлікайся бо не дай боже дупа у трампа підсохне
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19.02.2025 11:19 Ответить
Ти кацапомрійник невиліковний! так от,навіть якщо не дай Бог буде крах країни,краху нації не буде-навіть не надійся.Нагадую тобі коровоязикий дурню,що крахів країни українська нація уже пережила кілька за крайні три століття.
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19.02.2025 11:42 Ответить
НАГАДУЮ *** !!!!

Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
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19.02.2025 11:06 Ответить
то це вже гарні новини ..чи будуть ще гарніші ?!
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19.02.2025 11:07 Ответить
https://varianty.lviv.ua/publikatsiyi/sichnevi-hroshi-sadovoho-25 Січневі зарплати та надбавки Андрія Садового та членів виконкому Львівської міськради.
===========================================

Я знаю, де Україні взяти гроші!
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19.02.2025 11:06 Ответить
слабенький вкид ..тут візьми

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19.02.2025 11:10 Ответить
Буданов, то відсмокчи драпу на наберижній Ялти, може подобрішає. хоча драп в цей час зайнятий вилизуванням дупи )(уйла.
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19.02.2025 11:07 Ответить
Головне - вартість марікосовській допомоги. Щоб не сталося так, що від тієї допомоги ми лишилися голими та босими. Без частини теріторій, армії і незалежністі
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19.02.2025 11:08 Ответить
80% західноі зброі в США - як без них?
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19.02.2025 11:11 Ответить
як як ..язиком буданга буде збивати ракети (які вже давно закінчились) ..та пити каву в Ялті та Суджі
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19.02.2025 11:13 Ответить
Красти менше треба було, мародери. Брехати треба менше було. Трамп тепер вас ви**беті висушити, і Україну з вами заодно, брехуни, імпотенти і нездари. Зробить вас разом.
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19.02.2025 11:14 Ответить
"Скажемо відверто - без США УКРАЇНІ буде дуже важко. Ми "зелена влада" .поставлена в Україні куйлом, робили все можливе і навіть більше , щоб США припинили підтримку України і її народу
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19.02.2025 11:17 Ответить
Голова всієї української розвідки сказав надзвичайно геніальну річ яку народу було просто не зрозуміти:
"БУДЕ ВАЖКО!"
Дякуємо дякуємо дякуємо, дежбнам дурним було до цього дотелепати.
Але виникає питання все одно:
Ми ж до цього готові правда?
Бо ви ж знали що буде важко.
Вільні, гріми, Нептуни, Оплоти, гвинтокрили є де складати ще?
Чи розраховуємо як завжди на саму надійну зброю: холопів і українське національне каміння і патики?
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19.02.2025 11:18 Ответить
треба думати що америка вже не союзник нам
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19.02.2025 11:22 Ответить
Так немає підтримки вже. Закінчилася.
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19.02.2025 11:25 Ответить
яким чином зберегти підтримку, коли трамп вже 100% на стороні пуйла? як це собі уявляєте? трамп дасть зброю проти путіна?
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19.02.2025 11:32 Ответить
А скільки з ОПи і ротами її хвойд гавкотіли в бік "поганого Байдена" ....
І кримінальні справи відкривали проти нього.
Догавкотілись.
Але програЮть не єрмаки із зеленськими і татаровими. Програє і втрачає Україна.
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19.02.2025 11:35 Ответить
з України відверто сміються в росії, та всі, хто росію підтримує. бо нас кинув та обісрав наш головний гарант та партнер - сша.
1. Чи повинна Україна покладатись на такого гаранта, та дозволяти говорити від свого імені на переговорах?
2. Чому при всих наїздах трампа українська влада не ставить жодним чином питання "будапештського меморандуму" ? відмову від яз, та гарантії???
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19.02.2025 11:36 Ответить
Розумію,що ти кацапидле без підставляння дупи не можеш жити,але міряй усіх своїм лаптем.
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19.02.2025 11:47 Ответить
Чи з їх допомогою чи без неї, Україна закінчить війну та вийде на свої загальновизнані кордони, питання тільки в часі війна може затягнутись якщо не буде достатньої кількості зброї!
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19.02.2025 12:02 Ответить
Відмініть спец пенсії
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19.02.2025 12:17 Ответить
Уйобок ****.Тупе,неосвічене,двозвивинне бидло.Таких "розвідників" треба вбивати ще в пологовому.
Авторство і національна приналежність прислів'я "Один в полі не воїн" невідомі.А от,що точно українське ментально і вигадане саме українською,так це твердження,що "І один у полі воїн".І у цього прислів'я є автор - український письменник,який писав українською,Юрій Петрович Дольд-Михайлик.
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19.02.2025 13:32 Ответить
 
 