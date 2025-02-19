Без помощи США нам будет очень трудно, надо сохранить их поддержку, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что без помощи США Украине трудно будет противостоять российской агрессии.
Об этом он заявил в интервью Defence 24, передает Цензор.НЕТ.
"Скажем откровенно - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", - сказал он.
По словам Буданова, это сотрудничество является явно двусторонним и взаимовыгодным.
"Что касается Европы, то невозможно представить себе глобальную безопасность европейского континента без Украины. И без нашей героической армии, ныне крупнейшей в Европе, закаленной в самой большой войне со времен Второй мировой войны", - добавил глава ГУР МО.
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Ще один персонаж, якого витягли з дна, щоб складно дзвонив.
А ваш уйобок ЗЄ з перших днів:
- порушив Конституцію,
- здійснив декілька актів державної зради,
- саботував озброєння та забезпечення ЗСУ,
- саботував підготовку до вторгнення РФ,
- підготував для ворога зручні напрямки наступу,
- всю війну віддавав перевагу корупції, а не обороні,
- використовує війну для утримання влади.
А, якщо ні, то що?
Тобто, на ЗЄ все тримається?
Ти певен що без відосиків та великого крадівництва сонце перестане сходити, бійці перестануть битися, цивільні перестануть працювати та донатити?
"Горе!!! Помер великий Сталін".
Хоча ні - його одразу обісрали і забули.
Прямо зараз, наприклад, почалося пиляння мільярдів на добудові ХАЕС під кацапські реактори. 140 млрд. у мінус.
А до 2022 у велике крадівництво закопували гроші, які повинні були витрачатися на оборону. Причому сам ЗЄ це визнав.
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги
У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський оголосив про старт «Великого будівництва» - загальнонаціональної програми з розширення та розбудови транспортної, соціальної та спортивної інфраструктури. Водночас на будівництво та ремонт автошляхів виділяється безпрецедентна сума - 140 млрд грн. 140 млрд. у мінус.
Ти останні 6 років бухав до безтями?
А якщо зєля не пристане на умови русні, він введе, от побачите.
Не плитку потрібно було перекладати та фінансувати телесеріали з Поворознюком, а будувати військове виробництво. Але.....
як там кримська кава, ракети на 2-3 залпи ..
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
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Я знаю, де Україні взяти гроші!
"БУДЕ ВАЖКО!"
Дякуємо дякуємо дякуємо, дежбнам дурним було до цього дотелепати.
Але виникає питання все одно:
Ми ж до цього готові правда?
Бо ви ж знали що буде важко.
Вільні, гріми, Нептуни, Оплоти, гвинтокрили є де складати ще?
Чи розраховуємо як завжди на саму надійну зброю: холопів і українське національне каміння і патики?
І кримінальні справи відкривали проти нього.
Догавкотілись.
Але програЮть не єрмаки із зеленськими і татаровими. Програє і втрачає Україна.
1. Чи повинна Україна покладатись на такого гаранта, та дозволяти говорити від свого імені на переговорах?
2. Чому при всих наїздах трампа українська влада не ставить жодним чином питання "будапештського меморандуму" ? відмову від яз, та гарантії???
Авторство і національна приналежність прислів'я "Один в полі не воїн" невідомі.А от,що точно українське ментально і вигадане саме українською,так це твердження,що "І один у полі воїн".І у цього прислів'я є автор - український письменник,який писав українською,Юрій Петрович Дольд-Михайлик.