Без помощи США нам будет очень трудно, надо сохранить их поддержку, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что без помощи США Украине трудно будет противостоять российской агрессии.

Об этом он заявил в интервью Defence 24, передает Цензор.НЕТ.

"Скажем откровенно - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", - сказал он.

По словам Буданова, это сотрудничество является явно двусторонним и взаимовыгодным.

"Что касается Европы, то невозможно представить себе глобальную безопасность европейского континента без Украины. И без нашей героической армии, ныне крупнейшей в Европе, закаленной в самой большой войне со времен Второй мировой войны", - добавил глава ГУР МО.

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