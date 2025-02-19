Украина не будет сырьевым центром для других, - Зеленский о соглашении по редкоземельным минералам

В предложенном США проекте соглашения по редкоземельным минералам Украины нет гарантий безопасности, его подписание было бы несправедливым для Киева.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

"Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы. Я уверен, что наше общество это поддерживает, наш парламент это поддерживает. Но если мы собираемся что-то отдавать, мы должны получить что-то взамен. Я думаю, что это и есть справедливость", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет значительные природные ресурсы, в частности природный газ, нефть и редкоземельные минералы, значительная часть которых находится под российской оккупацией, подчеркнув необходимость освобождения этих территорий.

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"Мы не хотим быть сырьевым центром для любого континента. Это не о дружбе или партнерстве. Это написано в нашей конституции. Как президент я не буду нарушать конституцию. Я буду защищать нашу землю и наши интересы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз считает "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.