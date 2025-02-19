РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5286 посетителей онлайн
Новости
11 220 59

Украина не будет сырьевым центром для других, - Зеленский о соглашении по редкоземельным минералам

Зеленский о достройке ХАЭС

В предложенном США проекте соглашения по редкоземельным минералам Украины нет гарантий безопасности, его подписание было бы несправедливым для Киева.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

"Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы. Я уверен, что наше общество это поддерживает, наш парламент это поддерживает. Но если мы собираемся что-то отдавать, мы должны получить что-то взамен. Я думаю, что это и есть справедливость", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет значительные природные ресурсы, в частности природный газ, нефть и редкоземельные минералы, значительная часть которых находится под российской оккупацией, подчеркнув необходимость освобождения этих территорий.

Также читайте: Соглашение, которое США предлагали Зеленскому, предусматривало экономическую колонизацию Украины, -Telegraph

"Мы не хотим быть сырьевым центром для любого континента. Это не о дружбе или партнерстве. Это написано в нашей конституции. Как президент я не буду нарушать конституцию. Я буду защищать нашу землю и наши интересы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз считает "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) США (27325) редкоземельные металлы (166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Салуппу рижому п.дору. а не наші родовища.
показать весь комментарий
19.02.2025 11:46 Ответить
+11
Зеленський підкреслив, що Україна має значні природні ресурси, зокрема природний газ, нафту та рідкісноземельні мінерали, значна частина яких перебуває під російською окупацією, Саме для пришвидшеної окупації "зезрадник" прибрав Залужного по вказівці куйла і поставив "сирка"
показать весь комментарий
19.02.2025 11:49 Ответить
+8
Навіщо ти у це все вписався,клован? Грав би спокійно хером по роялю. А тепер- фініта ля комедія.
показать весь комментарий
19.02.2025 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп мстивий, як і *****. Але цей клоун теж не кращий.
показать весь комментарий
19.02.2025 11:46 Ответить
Хер на нього. Трамп одночасно каже що ЗЕ нелегітимний, 4% підтримки, і підсовує йому договори на передачу надр, питання, вони там усі повністю іпануті на голови, чи тільки частково?
показать весь комментарий
19.02.2025 11:59 Ответить
То , якого біса ти ,нещодавно, продав , титанові родовища за ‼️БЕЗЦІНЬ ‼️азербайджанському фунту РАШИСТІВ🇷🇺⁉️
показать весь комментарий
19.02.2025 12:01 Ответить
Я? У мене нема такої влади.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:13 Ответить
Не родовища, а завод по видобутку, різні речі.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:14 Ответить
усе достанеться москалям і хабадникам?
показать весь комментарий
19.02.2025 11:46 Ответить
Салуппу рижому п.дору. а не наші родовища.
показать весь комментарий
19.02.2025 11:46 Ответить
всі родовища давно вже продані
показать весь комментарий
19.02.2025 11:57 Ответить
З таким як ти, та приходом до влади Трампа з Маском, встає питання самого існування України. І за це тобі окрема "дяка". А поки не піздно я б тобі порадив - бежи Вова, бежи. Мо тобі може бути боляче. Муамар може натякнути, як може бути болячию
показать весь комментарий
19.02.2025 11:47 Ответить
Здається, ЗеПуТр працює дуже злагоджено
показать весь комментарий
19.02.2025 11:48 Ответить
"Мачо", "Абіженка" і "Барєц"
показать весь комментарий
19.02.2025 11:51 Ответить
Зеленський - молодець
показать весь комментарий
19.02.2025 11:49 Ответить
Ось посилання спеціально для вас. Можливо ще не пізно?
https://helsi.me/doctors/kyiv/psykhiatr Психіатр консультація Київ | Helsi.me - сервіс запису до лікаря
показать весь комментарий
19.02.2025 12:05 Ответить
Підтримувати недієздатного блазня - це зашквар.
Нализуєте в даному конкретному випадку виключно ви.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:19 Ответить
Зеленський підкреслив, що Україна має значні природні ресурси, зокрема природний газ, нафту та рідкісноземельні мінерали, значна частина яких перебуває під російською окупацією, Саме для пришвидшеної окупації "зезрадник" прибрав Залужного по вказівці куйла і поставив "сирка"
показать весь комментарий
19.02.2025 11:49 Ответить
так рашикам 20 вілсотків української землі разом з сировиною вже віддав!я вже не кажу про людські поломані долі та про загиблих!
показать весь комментарий
19.02.2025 11:49 Ответить
території повернути можна !
показать весь комментарий
19.02.2025 11:56 Ответить
Самі не розробляємо й іншим не даємо. мокши б не полізли далі..родовища не продаємо а в оренду. Та й відновили б або нове побудували поряд з шахтами..
показать весь комментарий
19.02.2025 12:03 Ответить
та там і порти, і нафта, і газ... Без любих гарантій!
Ви не читали що привіз фінансист Трампа?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:05 Ответить
Читала. І ще читала - що це чернетка й вимоги з їх сторони. Тобто, є привід для торгівлі.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:42 Ответить
так питання і проробляється - ми ж не відмовилися, а взяли час на оцінку і внесення коректив....
показать весь комментарий
19.02.2025 13:45 Ответить
Діють за принципом - проси побільше, щоб за підсумком отримав те, що хотів..відсотки, порти й таке інше - предмет торгу. Подивемось, що буде далі..
показать весь комментарий
19.02.2025 13:55 Ответить
якщо мати всього мінімум у 3.5 рази більше ніж у ворога, в т ч і піхоту, коли настане така перевага?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:04 Ответить
80% силовиків у нас в тилу "воюють"! Уже 1:1 є!
+ Європа допоможе
показать весь комментарий
19.02.2025 12:08 Ответить
если за помощь надо что-то отдавать, то это уже не помощь
показать весь комментарий
19.02.2025 12:03 Ответить
Та БРЕШЕ він!
У нього "конституція на паузі" з самого початку президентства як та "дефка із порнофільму".
Особистої недоторканності та влади йому не обіцяли, ось він і кочивряжиться, а там би МІТТЕВО ВСЕ ПРОДАВ БИ!
показать весь комментарий
19.02.2025 11:51 Ответить
Дуже можливо.
Після його зізнання по Стамбульським угодам, можна припуститися думки, що його не задовільнив саме "особистий" розділ угоди
показать весь комментарий
19.02.2025 11:57 Ответить
Если Трампа жёстко, очень жёстко не послать за курсом рюского корабля, он сядет на шею и ноги свесит.
показать весь комментарий
19.02.2025 11:51 Ответить
Йому ще Панамський канал завойовувати й палестинців переселяти, про Канаду з Гренландією вже мовчу...
показать весь комментарий
19.02.2025 12:13 Ответить
А де вимога виконати "Будапешт"?
Де гарантії безпеки від США?!
показать весь комментарий
19.02.2025 11:53 Ответить
Шо ти не бачиш шо нас заганяють на слизьке - Трамп може перекрити допомогу а кацапи ж не зупиняться
показать весь комментарий
19.02.2025 11:53 Ответить
Навіщо ти у це все вписався,клован? Грав би спокійно хером по роялю. А тепер- фініта ля комедія.
показать весь комментарий
19.02.2025 11:54 Ответить
звичайно - все роздеребанять власні мародери
показать весь комментарий
19.02.2025 11:54 Ответить
Ну нафіга взагалі пропонував? Чи як завжди думати про наст ходи "не на часі"?
показать весь комментарий
19.02.2025 11:57 Ответить
Правильно сказав, нехай йдуть ***** підараси ******!
показать весь комментарий
19.02.2025 12:00 Ответить
Ти не в курсі, що підораси - то рос окупанти?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:46 Ответить
Вони також)))
показать весь комментарий
19.02.2025 12:49 Ответить
Бо грабувати Україну мають право ВИКЛЮЧНО УКРАЇНЦІ!
показать весь комментарий
19.02.2025 12:01 Ответить
Де ти бачив, що щуфрич, новинський, ахметов, бойков , злочевський, тимошенкова і інша риго-зелена маса були українцями?
показать весь комментарий
19.02.2025 13:59 Ответить
москальский наратив звучить так : "русскій народ ніпрічьом, войну фінансіруєт путін із пріродной рєнти, а нє із доходов налогоплатєльщіков !"

але навіть москалі не можуть видобувати арктичну нафту, поки китайці не вкрали американських шельфових технологій

американський наратив звучить так : "в США є технології - у вас щось можливо й є, давайте ми проведемо георозвідку і вкладемось в видобуток, і поділимо 50/50, бо зараз ніхто з вас нічого не отримує й так, а буде спільний бізнес - буде й спільна оборона."

ну і що несправедливого з боку американців ?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:08 Ответить
Скумбрии розкажи
показать весь комментарий
19.02.2025 12:15 Ответить
Само ляпнуло
показать весь комментарий
19.02.2025 12:15 Ответить
Так пару днів назад була інформація на цензорі, як якась наближена до зе мадам запевняла що договір про використання ресурсів Американцями буде підписаний.Цікаво хто з них бреше?
показать весь комментарий
19.02.2025 12:19 Ответить
Якщо на ті рідкоземельні метали не зайдуть американці, то все-одно знайдуться місцеві умовні новинські, бойки, ахмєтови, які будуть їх експлуатувати без дотримання екологічних норм, продавати в мордор, косити мільйони і виводити їх в Панаму, Кіпр чи тому подібне.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:21 Ответить
Вова! Ти ж сам запропонував Трампу ресурси України (сировину)...
показать весь комментарий
19.02.2025 12:44 Ответить
Ти ж, одебілене, само їм то запропонувало, не лох ти лєнкин.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:45 Ответить
Нехай розвідують ті рідкоземельні метали, що зараз під окупацією. Допомагають звільнити і розвідати.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:29 Ответить
Угода умисно була написана так, щоб її не прийняли. Тепер Тампон скаже, що Зеленський недоговороздатний, і піде с ****** нову "ялту" творити.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:45 Ответить
Ага буде тільки сировинним придатком для шуфричів, бойків, ахметових і інших ригів, які при правлінні янека віджали всі родовища!
показать весь комментарий
19.02.2025 13:53 Ответить
Як ОПешні перекрутили з цими "рідкоземельоними". В унісон з кацапами. А це інтеграція економіки України в США. Нам збереження держави, відновлення економіки, робочі місця, повернення біженців, і ЗАХИСТ! Але "Ні! Ми помремо, і віддамо все Кацапії, але не запустимо сюди США!"
показать весь комментарий
19.02.2025 14:01 Ответить
Вона давно сировинний придаток.
А те, що ви не співпрацювали з Америкою по видобутку копалин лише каже о вашій недалекоглядній жадобі до легких грошей.
Крали у суспільства, до поки ворог дозволяв. А потім такі, ми слабкі - давайте видобувати разом.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:14 Ответить
наскільки мені відомо, пропозиція була не від держави США, а якогось штату, який підтримував Трампа і яку передали люди Трампа Зеленському на підпис. Але це не точно. Може це дійсно так, а може плітки із ОП. Потрібно чекати.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:48 Ответить
"Україна не буде сировинним центром для інших". Краще бути сировинним центром, ніж взагалі не бути
показать весь комментарий
19.02.2025 14:51 Ответить
 
 