Украина не будет сырьевым центром для других, - Зеленский о соглашении по редкоземельным минералам
В предложенном США проекте соглашения по редкоземельным минералам Украины нет гарантий безопасности, его подписание было бы несправедливым для Киева.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
"Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы. Я уверен, что наше общество это поддерживает, наш парламент это поддерживает. Но если мы собираемся что-то отдавать, мы должны получить что-то взамен. Я думаю, что это и есть справедливость", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина имеет значительные природные ресурсы, в частности природный газ, нефть и редкоземельные минералы, значительная часть которых находится под российской оккупацией, подчеркнув необходимость освобождения этих территорий.
"Мы не хотим быть сырьевым центром для любого континента. Это не о дружбе или партнерстве. Это написано в нашей конституции. Как президент я не буду нарушать конституцию. Я буду защищать нашу землю и наши интересы", - добавил он.
Ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз считает "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.
Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
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Нализуєте в даному конкретному випадку виключно ви.
Ви не читали що привіз фінансист Трампа?
+ Європа допоможе
У нього "конституція на паузі" з самого початку президентства як та "дефка із порнофільму".
Особистої недоторканності та влади йому не обіцяли, ось він і кочивряжиться, а там би МІТТЕВО ВСЕ ПРОДАВ БИ!
Після його зізнання по Стамбульським угодам, можна припуститися думки, що його не задовільнив саме "особистий" розділ угоди
Де гарантії безпеки від США?!
але навіть москалі не можуть видобувати арктичну нафту, поки китайці не вкрали американських шельфових технологій
американський наратив звучить так : "в США є технології - у вас щось можливо й є, давайте ми проведемо георозвідку і вкладемось в видобуток, і поділимо 50/50, бо зараз ніхто з вас нічого не отримує й так, а буде спільний бізнес - буде й спільна оборона."
ну і що несправедливого з боку американців ?
А те, що ви не співпрацювали з Америкою по видобутку копалин лише каже о вашій недалекоглядній жадобі до легких грошей.
Крали у суспільства, до поки ворог дозволяв. А потім такі, ми слабкі - давайте видобувати разом.