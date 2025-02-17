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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение, которое США предлагали Зеленскому, предусматривало экономическую колонизацию Украины, -Telegraph

Зеленский и Бессент

Согласно договору, который министр финансов США Скотт Бессент представил президенту Владимиру Зеленскому, Украина должна была бы передать под контроль США не только редкоземельные минералы, но и порты, инфраструктуру и большинство ресурсов, в частности нефть и газ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на документ, датированный 7 февраля 2025 года, пишет The Telegraph.

В документе говорится, что США должны были бы получать 50% доходов Украины от добычи собственных ресурсов. Кроме того, если на использование ресурсов Украина выдала бы новые лицензии "третьим лицам", то половина дохода от этих лицензий тоже должна была бы принадлежать США. На них бы должны были наложить арест в пользу США.

Также США и Украина должны были бы сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "вражеские стороны конфликта не получат выгоду от восстановления Украины". Этот фонд получил бы исключительное право устанавливать способы, условия, сроки и критерии отбора всех будущих лицензий и проектов по украинским ресурсам.

Читайте также: США хотят 50% редкоземельных металлов в качестве платы за поддержку Украины в войне с РФ, - NBC News

Как пишет издание, это дало бы Вашингтону почти полный контроль над большей частью сырьевой экономики Украины. Если бы Украина согласилась на требования Трампа, то они составляли бы большую долю украинского ВВП и были бы больше, чем репарации, наложенные на Германию после Второй мировой войны, считают журналисты.

Они предполагают, что украинский президент не ожидал, что он получит проект соглашения с условиями, которые обычно накладывают на государства-агрессоров после поражения в войне.

Читайте также: Уолц о соглашении по недрам: США заслуживают возмещения от Украины за помощь

Ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз считает "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Автор: 

США (27325) редкоземельные металлы (166)


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Топ комментарии
+15
Та не питання - в Криму і на Донбасі ... займайтеся !
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17.02.2025 21:20 Ответить
+15
Оце так діждалися українці Вашінгтона "з новим і праведним законом".
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17.02.2025 21:20 Ответить
+15
А це ви, пане кацапчику, дарма розводите тут російський побутовий антисемітизм. Бо для цього вам ще й треба відмінити в Україні, як і в Рашкостані християнство, та ввести офіційну релігію-ісламський фундаменталізм. Не вдасться, вам пане, зробити з Ісуса Христа українця, бо він все таки єврей згідно з Біблією, яку ще ніхто не відміняв в ПЦУ (КП).
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17.02.2025 21:24 Ответить
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«Авата́р» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Avatar). Дія фільму відбувається у 2154 2025 році, коли людство видобуває цінний мінерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9 анобтаніум літій на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80) Пандорі, в Україні населеному супутнику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8 газової планети в зоряній системі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0 Альфа Центавра. За сюжетом ресурсодобувна корпорація загрожує існуванню місцевого племені людиноподібних розумних істот-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%27%D0%B2%D1%96 на'ві. українців.

"Так це ж уже було!" (с)

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17.02.2025 23:53 Ответить
аватарами у армії називають алкашів
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18.02.2025 02:19 Ответить
Карніворос!!!
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17.02.2025 21:45 Ответить
Такі умови це тільки після запрошення до складу Сполучених Штатів, 51 штатом.
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17.02.2025 21:48 Ответить
співчуваю, маю надію, що вони й географічно далекі, а не тільки розумово?
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17.02.2025 21:59 Ответить
Все дуже складно... На жаль це я географічно далеко... А взагалі не маю жодного знайомого порохобота (25%) в реалі.
Видалю бо і так тошно...
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17.02.2025 22:14 Ответить
шкода що так та дуже прикро...
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17.02.2025 22:20 Ответить
США пробили дно! член вам на рило !
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17.02.2025 21:51 Ответить
тричі ніхто чи triple тріпло в своєму репертуарі- бреше.
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17.02.2025 22:05 Ответить
Олігархи не погодились. А нам би і в НАТО не потрібно було. США свій бізнес охороняти вміє.
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17.02.2025 22:00 Ответить
Не володію всією інформацією, але так, на хлопський розум:
Віддати то, що належить Фірташам, Коломойським, Пінчукам, Ахметовим Кучмам. Американці при цьому беруть тільки половину і дають захист. Хлопчики з верху мають ВСЕ і захисту не дають.
То що ліпше пересічному українцю?
Якій газ нафта, надра йому належать? Йому не належить навіть власне життя.
Прийшли виловили бусифікуаали.
Так що я може би і погодився.
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17.02.2025 22:01 Ответить
либонь, ******** зелений, з трампом не побикуєш, як з байденом!!
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17.02.2025 22:03 Ответить
наїбать не вийшло.
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17.02.2025 22:06 Ответить
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17.02.2025 22:07 Ответить
помаренчевий імбіцил ганьбить США і среться з усіма союзниками, хочу подивитись де воно будет через 4 роки
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17.02.2025 22:10 Ответить
Відмінить вибори, змінить Конституцію, та переобереться на новий № термін.
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17.02.2025 22:22 Ответить
це наш найвеличніший смарагдовий ... ганьбить Україну!!! , а рижик просто пробує давити з позиції сили .. тому що може.. а от смарагдовий нічого не може... ні зробити, ні протиставити!!
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18.02.2025 11:50 Ответить
Або колонізація, або ліквідація, або деградація, або колективізація, або маргенелізація...
З цими в#********, яких поставили укро.олігархи чекати нема чого.
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17.02.2025 22:10 Ответить
Спасибі жителям Техаса за президента-підораса!
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17.02.2025 22:14 Ответить
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17.02.2025 22:16 Ответить
мешканцям Техасу
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17.02.2025 22:36 Ответить
як прихильник тренду в бік колективної відповідальности перекладаю негативне ставлення о трампа на всю республіканську партію і на всіх виборців тієї партії.
вони мовчать і піддакують.
євреї після війни винуватили простих німців що ті мовчали коли нацизм піднімався то чого я повинен мовчати що американці оцими наїзадами на українців ЛЕГАЛІЗУВАЛИ ДРУГОСОРТНІСТЬ У СВІТІ.
чи тільки я помітив що заради пари баксів на заправці для вищої раси другосортну націю прирікають на смерть?
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17.02.2025 22:16 Ответить
Колективна відповідальність не працюе.
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17.02.2025 23:39 Ответить
євреям скажіть коли їх адольф в тридцятих роках минулого століття крайніми зробив.
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18.02.2025 00:12 Ответить
БЛМ, типова "колективна відповідальність". Не працюе це.
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18.02.2025 00:20 Ответить
З такими "друзями" і ворогів не треба. Куди котиться цей Світ?..
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17.02.2025 22:22 Ответить
Туди ж куди і завжди - в напрямку більшого бабла.
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17.02.2025 22:37 Ответить
мародери
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17.02.2025 22:33 Ответить
Економічна колонізація - це круто, якщо колонізатори правильні.
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17.02.2025 22:36 Ответить
Якщо вони при цьому не надають залізних гарантій безпеки і усіх засобів, необхідних для звільнення окупованих територій, на яких і знаходиться значна частина покладів корисних копалин, то договір виглядає вкрай дивно.
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18.02.2025 10:18 Ответить
я собі уявити не можу, навіть як був клятим піндосом з супер можливостями, нагинати якусь нещасну андору чи папуа нову гвінею. Якось би мені невдобно було. Як дитину грабувати.
Це неповага перш за все до себе. А як дитина не дала себе пограбувати і в морду плюнула - то не поважати тебе вже будуть всі.
американці - ви просто гі*на варті. Це сором на все життя.
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17.02.2025 23:00 Ответить
Ой, та прямо що...вони все своє існування так чинили!
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17.02.2025 23:29 Ответить
то навіщо вони про велич волають
великий би після інавгурації дав пукіну 24 години забратись нах
потім ввалив по ГТС томагавками
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18.02.2025 02:22 Ответить
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17.02.2025 23:08 Ответить
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17.02.2025 23:09 Ответить
https://x.com/VALMICHEL7

Вал Мишель@VALMICHEL7



1947. США спасли Европу от германского нацизма и предложили ей План Маршалла.
2025. США продают Украину русским нацистам и предложили ей план Мародёрства её природных ресурсов.
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17.02.2025 23:11 Ответить
1933 рік, США будують у СРСР заводи та фабрики за гроші від... українського зерна. Мімімі, навколо друзі.
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17.02.2025 23:21 Ответить
Ого, Україна б отримувала 50% від видобутку... А зараз скільки, десь приблизно нуль? Хм, а точно це погана угода? Можне непоганий варіант років на 15 угоду таку оформити?
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17.02.2025 23:20 Ответить
Це ти може нащадкам так розкажеш?
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17.02.2025 23:31 Ответить
А яку колонізації захищае зе?
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17.02.2025 23:35 Ответить
Та то рудий переплутав. Мав віддати цю угоду рашкостану через її прабатьків-українців.
А так,по-серйозному-Пампушка з своїми шарамигами-мародер. Пропозиція такої угоди це підтверджує. Тепер знаємо,з якою мразотою маємо справу.
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18.02.2025 00:11 Ответить
мда, щось донні з пінгвінами невезуха.
спочатку гренландські його обломали, а тепер і українські.

.
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18.02.2025 01:40 Ответить
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18.02.2025 02:25 Ответить
для тебя есть тепленькое место:

у пуйла была собака....

.
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18.02.2025 03:06 Ответить
Мексиканский залив, ПНХ
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18.02.2025 07:31 Ответить
Єслі чєловєк ідіот- то ето надолго. МАСКавіту шо то привиділось в наркоманячому полубрєду, а Донні Чубчик уже вякає. І з такою серйозною міною, що всі просто жахнулись.
К олись Остап піймав Кіслярського на курорті в Кісловодську і почав вимагати гроші для спасєнія отца русской дємократії Кіси. Кіслярський тільки спитав, а скільки грошей спасуть отца, Остап не моргнувши оком сказав -500 рублєй. Так і Чубчик просто випалив, першу цифру про яку мріяв для першості серед ідіотів.
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18.02.2025 03:50 Ответить
Следите за действием през. Зеленского ... то он первый предложил идею про ископаемые през. Трампу . А чтобы иметь это "богатство " надо отобрать у кого ? , и на заседаний СНБО указом пр. Зеленского №81/2025 .... находит врагов народа и тебует их "обобрать " до нитки ...... и продать американцам как собственик . Но американцы неклюнули на афиоры ОП президента Украины.
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18.02.2025 07:11 Ответить
Виборцям зє 2019 року!!!!

https://youtu.be/lTC-fQy9OFE?si=Acx-95gYMcrErE_
-Казка від Павла Глазового. Читає Анатолій Литвинов.
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18.02.2025 09:47 Ответить
І цей покидьок обіцяв нам "справедливий мир"!
Він навіть сформулювати нічого не може, бо чекає диктовки Х-ла!
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18.02.2025 13:49 Ответить
Це краще,ніж те що зараз.
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18.02.2025 22:03 Ответить
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