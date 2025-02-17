Соглашение, которое США предлагали Зеленскому, предусматривало экономическую колонизацию Украины, -Telegraph
Согласно договору, который министр финансов США Скотт Бессент представил президенту Владимиру Зеленскому, Украина должна была бы передать под контроль США не только редкоземельные минералы, но и порты, инфраструктуру и большинство ресурсов, в частности нефть и газ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на документ, датированный 7 февраля 2025 года, пишет The Telegraph.
В документе говорится, что США должны были бы получать 50% доходов Украины от добычи собственных ресурсов. Кроме того, если на использование ресурсов Украина выдала бы новые лицензии "третьим лицам", то половина дохода от этих лицензий тоже должна была бы принадлежать США. На них бы должны были наложить арест в пользу США.
Также США и Украина должны были бы сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "вражеские стороны конфликта не получат выгоду от восстановления Украины". Этот фонд получил бы исключительное право устанавливать способы, условия, сроки и критерии отбора всех будущих лицензий и проектов по украинским ресурсам.
Как пишет издание, это дало бы Вашингтону почти полный контроль над большей частью сырьевой экономики Украины. Если бы Украина согласилась на требования Трампа, то они составляли бы большую долю украинского ВВП и были бы больше, чем репарации, наложенные на Германию после Второй мировой войны, считают журналисты.
Они предполагают, что украинский президент не ожидал, что он получит проект соглашения с условиями, которые обычно накладывают на государства-агрессоров после поражения в войне.
Ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз считает "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.
Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
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21542025 році, коли людство видобуває цінний мінерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9 анобтаніумлітій на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80) Пандорі,в Україні населеному супутнику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8 газової планети в зоряній системі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0 Альфа Центавра. За сюжетом ресурсодобувна корпорація загрожує існуванню місцевого племені людиноподібних розумних істот-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%27%D0%B2%D1%96 на'ві.українців.
"Так це ж уже було!" (с)
Видалю бо і так тошно...
Віддати то, що належить Фірташам, Коломойським, Пінчукам, Ахметовим Кучмам. Американці при цьому беруть тільки половину і дають захист. Хлопчики з верху мають ВСЕ і захисту не дають.
То що ліпше пересічному українцю?
Якій газ нафта, надра йому належать? Йому не належить навіть власне життя.
Прийшли виловили бусифікуаали.
Так що я може би і погодився.
З цими в#********, яких поставили укро.олігархи чекати нема чого.
вони мовчать і піддакують.
євреї після війни винуватили простих німців що ті мовчали коли нацизм піднімався то чого я повинен мовчати що американці оцими наїзадами на українців ЛЕГАЛІЗУВАЛИ ДРУГОСОРТНІСТЬ У СВІТІ.
чи тільки я помітив що заради пари баксів на заправці для вищої раси другосортну націю прирікають на смерть?
Це неповага перш за все до себе. А як дитина не дала себе пограбувати і в морду плюнула - то не поважати тебе вже будуть всі.
американці - ви просто гі*на варті. Це сором на все життя.
великий би після інавгурації дав пукіну 24 години забратись нах
потім ввалив по ГТС томагавками
Вал Мишель@VALMICHEL7
1947. США спасли Европу от германского нацизма и предложили ей План Маршалла.
2025. США продают Украину русским нацистам и предложили ей план Мародёрства её природных ресурсов.
А так,по-серйозному-Пампушка з своїми шарамигами-мародер. Пропозиція такої угоди це підтверджує. Тепер знаємо,з якою мразотою маємо справу.
спочатку гренландські його обломали, а тепер і українські.
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у пуйла была собака....
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К олись Остап піймав Кіслярського на курорті в Кісловодську і почав вимагати гроші для спасєнія отца русской дємократії Кіси. Кіслярський тільки спитав, а скільки грошей спасуть отца, Остап не моргнувши оком сказав -500 рублєй. Так і Чубчик просто випалив, першу цифру про яку мріяв для першості серед ідіотів.
https://youtu.be/lTC-fQy9OFE?si=Acx-95gYMcrErE_
-Казка від Павла Глазового. Читає Анатолій Литвинов.
Він навіть сформулювати нічого не може, бо чекає диктовки Х-ла!