Соглашение, которое США предлагали Зеленскому, предусматривало экономическую колонизацию Украины, -Telegraph

Согласно договору, который министр финансов США Скотт Бессент представил президенту Владимиру Зеленскому, Украина должна была бы передать под контроль США не только редкоземельные минералы, но и порты, инфраструктуру и большинство ресурсов, в частности нефть и газ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на документ, датированный 7 февраля 2025 года, пишет The Telegraph.

В документе говорится, что США должны были бы получать 50% доходов Украины от добычи собственных ресурсов. Кроме того, если на использование ресурсов Украина выдала бы новые лицензии "третьим лицам", то половина дохода от этих лицензий тоже должна была бы принадлежать США. На них бы должны были наложить арест в пользу США.

Также США и Украина должны были бы сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "вражеские стороны конфликта не получат выгоду от восстановления Украины". Этот фонд получил бы исключительное право устанавливать способы, условия, сроки и критерии отбора всех будущих лицензий и проектов по украинским ресурсам.

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Как пишет издание, это дало бы Вашингтону почти полный контроль над большей частью сырьевой экономики Украины. Если бы Украина согласилась на требования Трампа, то они составляли бы большую долю украинского ВВП и были бы больше, чем репарации, наложенные на Германию после Второй мировой войны, считают журналисты.

Они предполагают, что украинский президент не ожидал, что он получит проект соглашения с условиями, которые обычно накладывают на государства-агрессоров после поражения в войне.

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Ранее сообщалось, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз считает "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.