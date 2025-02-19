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Словакия, Венгрия, Германия и США пока не поддерживают вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Зеленский назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас четыре страны выступают против членства Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом он заявил на пресс-конференции в международном аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Президент поднял вопрос вступления Украины в НАТО с целью предотвратить возобновление войны.

"Президент Эрдоган также это понимает и выразил поддержку вступления Украины в НАТО в будущем. Он осознает важность этого, и многие в Европе тоже это понимают. 99% европейских лидеров поддерживают наше вступление в НАТО. Словакия, Венгрия, Германия и США пока не поддерживают, но мы понимаем, что США играют важную роль в формировании мнений", - сказал он.

Зеленский отметил, что без НАТО не может идти речь о гарантиях и добавил, что Украина имеет сильную армию, но для ее поддержки ей нужны оружие и деньги.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) НАТО (10176) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+3
це НАТО, як і всі міжнародні організації, створені на папері, розміарені і ні на що не здатні, забудьте про НАТО, це просто лякалка, а насправді велике сцикло, там воювати повинні солдати з усіх країн, ніхто не дасть своїх людей на війну, НАТО ніде по справжньому не воювало, випала нагода виконати свій прямий обов`язок - захистити Евопу і тут облажались
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19.02.2025 12:20 Ответить
+3
Чудово. Значить вони підтримують ракетно-ядерно програму. Це краще, ніж НАТО.
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19.02.2025 12:38 Ответить
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На чолі з пісюаністом і не приймуть
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19.02.2025 12:07 Ответить
Да не буде ніякого вступу України до НАТО. НЕ БУДЕ.
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19.02.2025 12:12 Ответить
перші двоє - нах
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19.02.2025 12:12 Ответить
Двох перших можна було і неназивати...
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19.02.2025 12:12 Ответить
Словаччина, Угорщина, Німеччина та США поки що не підтримують вступ України до НАТО, - Зеленський

Поки...
Мгм...
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19.02.2025 12:14 Ответить
Украина проигрывает. Потому что у наших властей никогда не было амбиций продвигать интересы страны. Распространять свое влияние. А у рашки было всегда. И планы и амбиции. Весьма долгосрочные и продуманные. Они имперцы до мозга костей. Да конечно они там воруют но и амбиции мировые у них всегда и воровать они могут себе позволить. А для Украины такая коррупция и отсутствие государственного мышления это верная гибель.
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19.02.2025 12:16 Ответить
Раніше всі дороги вели до Риму - тепер до США - як скажуть так і буде
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19.02.2025 12:18 Ответить
це НАТО, як і всі міжнародні організації, створені на папері, розміарені і ні на що не здатні, забудьте про НАТО, це просто лякалка, а насправді велике сцикло, там воювати повинні солдати з усіх країн, ніхто не дасть своїх людей на війну, НАТО ніде по справжньому не воювало, випала нагода виконати свій прямий обов`язок - захистити Евопу і тут облажались
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19.02.2025 12:20 Ответить
Тебя не пускают - а ты не воруй!
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19.02.2025 12:27 Ответить
Чудово. Значить вони підтримують ракетно-ядерно програму. Це краще, ніж НАТО.
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19.02.2025 12:38 Ответить
штати мабуть самі підуть з НАТО, може і у ОДКБ вступить, треба ж якось питання з Канадою, Данією, Панамою, Мексікою та іньшими вирішувати
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19.02.2025 12:55 Ответить
Та ти що бл**ь, після всього цього бруду "Байден чому ми досі ще не в НАТО ?" виявляється що Угорщина також проти.
Кварталівська дипломатія б'є по Україні не гірше московських ракет.
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19.02.2025 15:02 Ответить
 
 