Словакия, Венгрия, Германия и США пока не поддерживают вступление Украины в НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас четыре страны выступают против членства Украины в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом он заявил на пресс-конференции в международном аэропорту Эсенбога в Анкаре.
Президент поднял вопрос вступления Украины в НАТО с целью предотвратить возобновление войны.
"Президент Эрдоган также это понимает и выразил поддержку вступления Украины в НАТО в будущем. Он осознает важность этого, и многие в Европе тоже это понимают. 99% европейских лидеров поддерживают наше вступление в НАТО. Словакия, Венгрия, Германия и США пока не поддерживают, но мы понимаем, что США играют важную роль в формировании мнений", - сказал он.
Зеленский отметил, что без НАТО не может идти речь о гарантиях и добавил, что Украина имеет сильную армию, но для ее поддержки ей нужны оружие и деньги.
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