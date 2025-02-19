Словакия, Венгрия, Германия и США пока не поддерживают вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас четыре страны выступают против членства Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом он заявил на пресс-конференции в международном аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Президент поднял вопрос вступления Украины в НАТО с целью предотвратить возобновление войны.

"Президент Эрдоган также это понимает и выразил поддержку вступления Украины в НАТО в будущем. Он осознает важность этого, и многие в Европе тоже это понимают. 99% европейских лидеров поддерживают наше вступление в НАТО. Словакия, Венгрия, Германия и США пока не поддерживают, но мы понимаем, что США играют важную роль в формировании мнений", - сказал он.

Зеленский отметил, что без НАТО не может идти речь о гарантиях и добавил, что Украина имеет сильную армию, но для ее поддержки ей нужны оружие и деньги.

Также читайте: Лавров: Появление в Украине миротворцев из стран НАТО "неприемлемо" для России