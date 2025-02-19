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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я уже буду не нужен, - Зеленский

Владимир Зеленский о членстве в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский сказал, что будет защищать свою страну, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом он заявил в интервью журналистке Сандре Майшбергер.

"Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я уже буду не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну", - подчеркнул он.

Комментируя гарантии безопасности глава государства заявил, что речь идет о контингенте войск.

По его словам, это обсуждалось с Дональдом Трампом, который поддерживает идею европейского контингента войск в Украине.

"Я ему сказал, что американцы должны быть там, иначе мы можем потерять единство. Это важная демонстрация силы в отношении Путина, что все союзники работают вместе, чтобы защитить Украину!" - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я готов на все ради мира в Украине, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) миротворцы (1185) членство в НАТО (1548) членство в ЕС (1078)


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Топ комментарии
+35
Ти і зарас не потріб , захисник від НАТО і ЄС.
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19.02.2025 12:34 Ответить
+27
Ти диви,який потужний захисник.
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19.02.2025 12:30 Ответить
+17
"А якщо не візьмуть, то будете мене терпіти до самої смерті".
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19.02.2025 12:33 Ответить
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Ти диви,який потужний захисник.
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19.02.2025 12:30 Ответить
Виходить, років 30-40 в запасі в нього є.
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19.02.2025 12:32 Ответить
Вже
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19.02.2025 12:55 Ответить
Не фіга собі! То він у нас, як ***** - до смерті!?
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19.02.2025 13:08 Ответить
хай захищає.. в окопі з гвинтівкою

поки не вступимо в НАТО

.
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19.02.2025 13:37 Ответить
Хоче бути навічно?
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19.02.2025 12:31 Ответить
Він ще в аеропорту Турції?
Що не знає, що в Києві його чекають гості від Трампа, щоб поїхати на фронт!?
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19.02.2025 12:31 Ответить
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19.02.2025 12:31 Ответить
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19.02.2025 12:32 Ответить
завтра Україну до ЄС та НАТО не візьмуть
і ти це добре знаєш, як і знав у лютому 22-го
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19.02.2025 12:33 Ответить
"А якщо не візьмуть, то будете мене терпіти до самої смерті".
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19.02.2025 12:33 Ответить
Ти і зарас не потріб , захисник від НАТО і ЄС.
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19.02.2025 12:34 Ответить
так це виходить зараз він нам замінює ЄС та НАТО, "чудова" альтернатива!
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19.02.2025 12:34 Ответить
Зє, ти непотрібом народився, ним і помреш!
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19.02.2025 12:35 Ответить
ЕС фігня, вступ в НАТО це цікаво.
і вступ в НАТО можливий навіть сьогодні якби цього хотіли сша і хотіли сильно.
бо технічно можна обійти навіть протидію угорців, німців та словаків.
але всім насрать.
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19.02.2025 12:36 Ответить
В перекладі -я ваш вирок!
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19.02.2025 12:38 Ответить
Ото була єдиний раз сказана ним правда.
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19.02.2025 13:08 Ответить
Ти і зараз не потрібен брехливий крадій та вбивця українців.
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19.02.2025 12:39 Ответить
"Якщо завтра Україну візьмуть до ЄС та НАТО, я вже буду не потрібний, - Зеленський"

і тебе повісять ?!!! ... скоріше б
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19.02.2025 12:40 Ответить
Клоун
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19.02.2025 12:41 Ответить
Ти падло гундосе, взагалі не потрібне на цій планеті від народження!
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19.02.2025 12:43 Ответить
… а якщо післязавтра, то вибачайте
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19.02.2025 12:43 Ответить
Вєнька, ти потрібен Україні як зайцю тріпер.
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19.02.2025 12:44 Ответить
Якщо завтра ЗЄ не буде, то питання ЄС та НАТО буде вирішувати хтось інший і зробить це краще.
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19.02.2025 12:44 Ответить
Так ти Володя вже давно ведеш себе як гандон не потрібний.
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19.02.2025 12:45 Ответить
"Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я вже буду не потрібний. Але поки цього не буде, я буду робити все шоб цього не сталось", - наголосив він.
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19.02.2025 12:46 Ответить
А дядя Трамп каже, що ЗЄ ***** не потрібен. 😁
А ще він каже, що ЗЄ давно втратив підтримку народу.
А ще він каже, що ЗЄ утримує владу тільки завдяки війні.

Вава, ти давно не потрібен нікому. Зайва людина. 😝
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19.02.2025 12:48 Ответить
зЮ, ти будеш сміятися, бо ти Не потрібен ще "вчора"!
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19.02.2025 12:48 Ответить
отборной травки накурился. По всем рынкам ОАЭ пробежался.
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19.02.2025 12:49 Ответить
Ти, і так непотрібний.
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19.02.2025 12:50 Ответить
От зараз слухаю такого дядька як Карл Волох - так він говорить, що вибори для Зеленського це спасіння, так як його навряд виберуть, а на того ж умовного Залужного ляжуть "перемовини" та як не крути якесь підписання з росією. Чим слуги і скористаються щоб " топити" нового президента. Невеликий аналог з Порошенко у 2014 році, коли він прийшов майже одночасно з втратою Криму так на нього це й Крим і " повісили" , хоча мало хто замислюється як було насправді.
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19.02.2025 12:51 Ответить
навіть якщо не візьмуть, ти не потрібний!!
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19.02.2025 12:52 Ответить
Ти давно непотрібний 0
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19.02.2025 12:59 Ответить
і подумки додав: "тому я зроблю все, щоб Україну до НАТО не взяли"
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19.02.2025 13:00 Ответить
Позорище брехливое иди уже клоун в отставку! Ты уже всем надоел. Понравилось в кресле???((( А что ты сделал для страны? 6 лет хаоса. Будешь за всё отвечать в суде
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19.02.2025 13:01 Ответить
Окрім БЕЗКІНЕЧНОГО ШЛЯХУ "в нато і єс" українцям хтось може щось запропонувати ?!
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19.02.2025 13:02 Ответить
Мерзотна прокремлівська гнида.😡😡😡
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19.02.2025 13:02 Ответить
Довбойоб-спаситель світу
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19.02.2025 13:06 Ответить
Передоз,врача!!!!!
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19.02.2025 13:09 Ответить
Ти і зараз нах не потрібний, і був непотрібний ще з 2019 - уйобуй, чорт дурний.
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19.02.2025 13:10 Ответить
Perpetum president
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19.02.2025 13:16 Ответить
Ми й без хрипатого з його галущєнкамі-татаровими захистимо Україну. Як в 24.02, - і не переживав ніхто, що там потужний, втік чи ні (кращебвтік). Всі знали, що робити, записувалися до воєнкоматів, отримували зброю. Навіть ТрО в Херсоні саме на спротив ворогу вийшло, коли баклани з СБУ першими з'їбалися Ну ніяк не втямить нетитульний, що українці найбільш схильні до самоорганізації, без незламних важдєй, без ефективних мародерів, без зрадників і козирних кротів.
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19.02.2025 13:17 Ответить
Четырежды уклонист называет себя защитником?
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19.02.2025 13:17 Ответить
А там истчьо "повысится" рейтинг: ТЦК с бусификацией - це квiточки, типо, детская забава. Ягодки впереди - дан приказ шерстить по домам, главное блокировать вход-выход постовыми.
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19.02.2025 13:28 Ответить
Та ти не потрібен з дня народження!
Все своє життя цей непотріб працював вентилятором, який розкидав лайно і продовжує розкидати!
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19.02.2025 13:19 Ответить
Ондого, губа не дура, бессменным лидором до входа в НАТО... ЗЫ... Але ж бо, стесняюсь спросить , мол, среднестатически , сколько отведено - наркоманам в этом мире.
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19.02.2025 13:21 Ответить
Та ти вже давно наф не потрібен. Прямо з лютого 2018. Кожен твій крок, кожна твоя дія, кожне твоє слово, тільки на шкоду Україні.
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19.02.2025 13:58 Ответить
І що ти на це скажеш, Дональд Трамп?🤗👍
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19.02.2025 14:04 Ответить
Після того, як москальське ***** у 2019-2022р.р. проти України вдало використало свій ''веселий'' презерватив (зеленського) - після того використаний презерватив нікому не потрібен.
А Український ''мудрий'' народ вчергове стікаючи кров'ю дуже ''вдало'' пройшовся по-граблях.
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19.02.2025 14:13 Ответить
Мародер.
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19.02.2025 16:23 Ответить
 
 