Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я уже буду не нужен, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что будет защищать свою страну, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом он заявил в интервью журналистке Сандре Майшбергер.

"Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я уже буду не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну", - подчеркнул он.

Комментируя гарантии безопасности глава государства заявил, что речь идет о контингенте войск.

По его словам, это обсуждалось с Дональдом Трампом, который поддерживает идею европейского контингента войск в Украине.

"Я ему сказал, что американцы должны быть там, иначе мы можем потерять единство. Это важная демонстрация силы в отношении Путина, что все союзники работают вместе, чтобы защитить Украину!" - добавил президент.

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