Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я уже буду не нужен, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что будет защищать свою страну, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом он заявил в интервью журналистке Сандре Майшбергер.
"Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я уже буду не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну", - подчеркнул он.
Комментируя гарантии безопасности глава государства заявил, что речь идет о контингенте войск.
По его словам, это обсуждалось с Дональдом Трампом, который поддерживает идею европейского контингента войск в Украине.
"Я ему сказал, что американцы должны быть там, иначе мы можем потерять единство. Это важная демонстрация силы в отношении Путина, что все союзники работают вместе, чтобы защитить Украину!" - добавил президент.
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поки не вступимо в НАТО
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Що не знає, що в Києві його чекають гості від Трампа, щоб поїхати на фронт!?
і ти це добре знаєш, як і знав у лютому 22-го
і вступ в НАТО можливий навіть сьогодні якби цього хотіли сша і хотіли сильно.
бо технічно можна обійти навіть протидію угорців, німців та словаків.
але всім насрать.
і тебе повісять ?!!! ... скоріше б
гандонне потрібний.
А ще він каже, що ЗЄ давно втратив підтримку народу.
А ще він каже, що ЗЄ утримує владу тільки завдяки війні.
Вава, ти давно не потрібен нікому. Зайва людина. 😝
Все своє життя цей непотріб працював вентилятором, який розкидав лайно і продовжує розкидати!
А Український ''мудрий'' народ вчергове стікаючи кров'ю дуже ''вдало'' пройшовся по-граблях.