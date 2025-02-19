Помощь США не стоила $500 млрд. Это несерьезный разговор, - Зеленский

Война уже стоила Украине $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Война стоила Украине $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы, а еще 200 миллиардов - США и Европа", - отметил Зеленский.

Он также акцентировал внимание, что следует разобраться с разногласиями в цифрах по помощи США Украине, ведь украинская и американская стороны называют разные данные.

"Я не знаю куда идет американская помощь. У нас разные цифры с США. Их помощь не стоила 500 млрд. Это несерьезный разговор", - добавил он.

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Ранее Трамп заявил, что США уже предоставили Украине $350 миллиардов.

"Где все эти деньги? Не видел ни одного отчета", - заверил он.