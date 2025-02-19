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Помощь США не стоила $500 млрд. Это несерьезный разговор, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Война уже стоила Украине $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Война стоила Украине $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы, а еще 200 миллиардов - США и Европа", - отметил Зеленский.

Он также акцентировал внимание, что следует разобраться с разногласиями в цифрах по помощи США Украине, ведь украинская и американская стороны называют разные данные.

"Я не знаю куда идет американская помощь. У нас разные цифры с США. Их помощь не стоила 500 млрд. Это несерьезный разговор", - добавил он.

Читайте: Доверие ко мне - 57%. К сожалению, Трамп живет в дезинформации, - Зеленский

Ранее Трамп заявил, что США уже предоставили Украине $350 миллиардов.

"Где все эти деньги? Не видел ни одного отчета", - заверил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) США (27325) помощь и поддержка (879)


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Топ комментарии
+14
ще раз рудого послав нафуй
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19.02.2025 12:59 Ответить
+10
$500 млрд це біля 100 ******** авіаносців або 10000 літаків F-16. Хтось бачив в Україні хоч щось подібне крім десятка ржавих абрамсів? Направте Трампа в псіхушку раз він таке заявляє
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19.02.2025 13:13 Ответить
+10
Насрати на Зе. Питання у тому, що буде з Україною. Бо трампон реально перекладає на Україну з рф провину за війну і ще й на Україну репарації хоче накласти.
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19.02.2025 13:16 Ответить
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Зєля, красава!!!
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19.02.2025 12:59 Ответить
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19.02.2025 13:03 Ответить
Вофка, це ти, вилупок, тут себе хвалиш? Іди працюй...
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19.02.2025 13:07 Ответить
Де всі ці гроші? Не бачив жодного звіту", - запевнив він Джерело: https://censor.net/ua/n3536680
- в Байдена нехай поцікавиться ...
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19.02.2025 12:59 Ответить
ще раз рудого послав нафуй
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19.02.2025 12:59 Ответить
Давай заб'ємося хто кого переживе.

Я ставлю на рудого. 😁
На крайняк він ЗЄ просто купить.
Але, скоріше за все, розчавить і викине.
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19.02.2025 13:11 Ответить
Насрати на Зе. Питання у тому, що буде з Україною. Бо трампон реально перекладає на Україну з рф провину за війну і ще й на Україну репарації хоче накласти.
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19.02.2025 13:16 Ответить
Нічого не буде.
Якщо ми найближчим часом позбавимося цього утирка, треба переорієнтовуватися на ЄС.

Вже ясно, що найближчим часом США нам не партнер.
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19.02.2025 13:18 Ответить
Без допомоги США нам буде непереливки. Особливо зважаючи на те, що трампон хоче зняти з рф санкції і накласти репарації на Україну. А якщо ще відключать нам старлінки і дадуть їх кацапам - буде жопа.
А ви зводите всі проблеми до особистості Зеленського, який вам недовподоби. А проблема зараз геть не у Зеленському.
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19.02.2025 13:38 Ответить
Так. Буде.
І з цим нічого не поробиш.

Можна лише гадати, як би воно було, якби ЗЄ не підісрав Трампа під час його попереднього президентства.
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19.02.2025 13:41 Ответить
Всі найбільші проблеми України вже 6 років, як саме через Зеленського.
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19.02.2025 13:42 Ответить
Та не несіть маячні. ***** готувало напад на Україну роками.
Единий варіант без нападу був якщо б українці обрали президентом кандидата ***** - того ж Бойка - тоді б Україну було здано без бою.
Проблема України не у Зеленському, а у імперськиї амбіціях *****. Провина Зеленського у тому, що він погано підготував країну до війни і пропустив багато кацапської агентури у владу - так, це його відповідальність. Але не зводіть все до Зеленського - був би Порошенко - все одно була б війна.
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19.02.2025 13:46 Ответить
Але у нього не було у президентах України людинки, яка буде роками саботувати оборону та готувати напрямки наступу для РФ.

А у 2019 з'явилася.
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19.02.2025 13:51 Ответить
Почнемо з того, що виборча компанія ЗЄ 2019 року готувалася та супроводжувалася у РФ.

А так то да - "прічьом тут ЗЄ".
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19.02.2025 13:53 Ответить
РФ завжди проти діючої влади України, якщо ця влада не їх ставленики.
Був Порошенко президентом- РФ була проти Порошенка. Зеленський президент - РФ точно так само проти Зеленського.
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19.02.2025 14:01 Ответить
При будь якому президенті,після підписання Харківських угод у 2010 війна стала неменуча.При Порошенка вона була іншою.Прямий шлях до горячій стадії війни почався після того як Зеленський розпустив парламент та виконавчу владу у 2019р.Перші 3 роки правління зеленої влади богато чого робилося на користь рф.Двері почали потроху відкриватмся для повномосштабного вторгнення.А коли вони відкрилися навстіж,то рф цим і скористалися.При іншому президенті війна була би обов'язково,но вона була би зовсім іншою.РФ зі своєю русньою була і є шовіністичною з імперським мисленням.Зеленський або інший тутне до чого.Але Зеленський відкрив двері навстіж.
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19.02.2025 14:08 Ответить
Не зе нівчому не винуватиц,він вообце святий
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19.02.2025 14:02 Ответить
Це ви у відподідь на моє перечислення провин зеленського таку мурню пишете?
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19.02.2025 14:44 Ответить
Зін де дєнгі? І це хрипате говорить мені телефонують і кажуть у нас немає ракет до петріотів. А ти купив металолом за ціною мільярд доларів в Болгарії. Нє ну не стратег найпотужніши?
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19.02.2025 13:00 Ответить
Як би я ненавидів ЗЕ і знаю про корупцію - але коли рижий клоун говорить про 350 млрд ВІД США - хай його лічать санітари!

По перше у нас є свої гроші і свож виробництво - не 100% війну ми тягнем але своє теж вносим
по друге Европа дала більше 100 млрд...про шо мова?
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19.02.2025 13:04 Ответить
Якби ти ненавидів ЗЕ ти б його не захищав.Треба було писати так - як би я не ненавидів ЗЕ і що б я не знав про корупцію - все одно рижий американський клоун кращий ніж наш клоун-брюнет.
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19.02.2025 13:10 Ответить
Отчеты по его собственноиму признанию не смотрел трампон - то есть все его сумы взяты с потолка.
Отчеты при Байдене говорят про 170 милллиардов, при этом если разобрать, что входит в те 170 - то там значительные сумы не имеют к собственно Украине никакого отношения.
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19.02.2025 13:40 Ответить
Сьогодні зарегався заради цього питання? потужний рашаботік
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19.02.2025 13:45 Ответить
Зе так і сказав ,ми ж з своїх крадемо не з американських
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19.02.2025 14:05 Ответить
Спочатку веде себе як фігляр (по суті ним і є), а потім дивується що з ним серйозно ніхто не хоче говорити.
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19.02.2025 13:05 Ответить
треба було сказать УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ВДЯЧНИЙ ЗА БЕЗОПЛАТНУ ДОПОМОГУ АМЕРИКАНСЬКОМУ НАРОДОВІ.
ЯКЩО АМЕРИКАНСЬКИЙ НАРОД ПЕРЕТВОРИВСЯ НА АМЕРИКАНСЬКИХ ЖЛОБІВ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ НЕМА ЩО СКАЗАТЬ.
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19.02.2025 13:05 Ответить
Так на тому тижні було 175 чи це вже з відсотками, то хай вирахують із відданої Україною яз.
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19.02.2025 13:07 Ответить
Відданої кому?
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19.02.2025 13:08 Ответить
Яка різниця США були ініціаторами, а кому вони її передали, чи що з нею зробили - не важливо. Трамп он заднім числом, робить їз допомоги товар для продажу і нормально..
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19.02.2025 13:14 Ответить
Тю. Так нема ж нічого простішого.

Просто надай офіційно Трампу повні, детальні звіти скільки отримано і як витрачалося.
Всі транзакції є, акти прмймання є.
У чому проблема? Чи у кому...
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19.02.2025 13:07 Ответить
Так Штати створювали цілі комісії по нагляду за допомогою, рік тому навіть відправляли до зони бойових дій в Україні аудиторів, щоб перевірити використання наданої допомоги.
Виходить Трамп їм не довіря, чи чим більше виллє своєї отрути на Україну - тим краще спиться, прямо словесні поноси кожного дня.
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19.02.2025 14:21 Ответить
Тоді взагалі не розумію, чого ця мишка образилася, що їй написяли у норку. 😛
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19.02.2025 15:52 Ответить
Випускай коломойшу і вези до сша. Євреї порішають
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19.02.2025 13:09 Ответить
Допомога США не коштувала $500 млрд
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19.02.2025 13:10 Ответить
Пуйловський холуй з кожним днем підтверджує хто він такий. Пересрався з усіма партнерами, відкрив свою пащу як пуйло на Канаду та гренландію, вилизав кремлівському чорту одне місце а зараз прийшла черга до улюбленої справи - підрахунки міфічних сум)
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19.02.2025 13:11 Ответить
$500 млрд це біля 100 ******** авіаносців або 10000 літаків F-16. Хтось бачив в Україні хоч щось подібне крім десятка ржавих абрамсів? Направте Трампа в псіхушку раз він таке заявляє
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19.02.2025 13:13 Ответить
А якщо там йому і місце ?
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19.02.2025 13:17 Ответить
ставки ростут я вижу
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19.02.2025 13:14 Ответить
ЯО пусть вернут и идут лесом.
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19.02.2025 13:14 Ответить
Чому я не чую - "Трамп, де наша зброя!? Чому ми не в НАТО!?" А тільки якийсь хрипачок легенький. Коли був інтелігентний, дипломатичний Байден - Зеленський був такий смиливий, а зараз язик десь застряв
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19.02.2025 13:17 Ответить
-Гдє деньгі?
- Нє знаю. А может Зінка взяла?
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19.02.2025 13:19 Ответить
Вова красавчик, а скумбрия, жена красавчика.
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19.02.2025 13:28 Ответить
Цензор баньте кацапських ботів яких на сайті 90%. А то видно Тампон опирається на висері кацапських ботів коли робить такі маразматичні заяви
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19.02.2025 13:31 Ответить
А скільки заплатив Пересидент? Навіть не враховуючи скільки вижав з України.
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19.02.2025 13:53 Ответить
Плювати на слова зе чи трампакса.

Де документи/договори, що надана допомога США була в кредит? Хіба це лендліз?

Чому всі вірять на слово рижому маразматику, що нарахував 500 млрд боргу. Він рекетир ?

Якщо США переходять з Україною на понятійні відносини (коли хтось щось повинен без оформлених зобов'язань), чому тоді трамп не згадує Будапешт ? Там теж юридично ніхто нічого не повинен, але якщо мислити понятійно ...
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19.02.2025 14:17 Ответить
тато сказав 500 означає 500
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19.02.2025 15:25 Ответить
 
 