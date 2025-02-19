Помощь США не стоила $500 млрд. Это несерьезный разговор, - Зеленский
Война уже стоила Украине $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Война стоила Украине $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы, а еще 200 миллиардов - США и Европа", - отметил Зеленский.
Он также акцентировал внимание, что следует разобраться с разногласиями в цифрах по помощи США Украине, ведь украинская и американская стороны называют разные данные.
"Я не знаю куда идет американская помощь. У нас разные цифры с США. Их помощь не стоила 500 млрд. Это несерьезный разговор", - добавил он.
Ранее Трамп заявил, что США уже предоставили Украине $350 миллиардов.
"Где все эти деньги? Не видел ни одного отчета", - заверил он.
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- в Байдена нехай поцікавиться ...
Я ставлю на рудого. 😁
На крайняк він ЗЄ просто купить.
Але, скоріше за все, розчавить і викине.
Якщо ми найближчим часом позбавимося цього утирка, треба переорієнтовуватися на ЄС.
Вже ясно, що найближчим часом США нам не партнер.
А ви зводите всі проблеми до особистості Зеленського, який вам недовподоби. А проблема зараз геть не у Зеленському.
І з цим нічого не поробиш.
Можна лише гадати, як би воно було, якби ЗЄ не підісрав Трампа під час його попереднього президентства.
Единий варіант без нападу був якщо б українці обрали президентом кандидата ***** - того ж Бойка - тоді б Україну було здано без бою.
Проблема України не у Зеленському, а у імперськиї амбіціях *****. Провина Зеленського у тому, що він погано підготував країну до війни і пропустив багато кацапської агентури у владу - так, це його відповідальність. Але не зводіть все до Зеленського - був би Порошенко - все одно була б війна.
А у 2019 з'явилася.
А так то да - "прічьом тут ЗЄ".
Був Порошенко президентом- РФ була проти Порошенка. Зеленський президент - РФ точно так само проти Зеленського.
По перше у нас є свої гроші і свож виробництво - не 100% війну ми тягнем але своє теж вносим
по друге Европа дала більше 100 млрд...про шо мова?
Отчеты при Байдене говорят про 170 милллиардов, при этом если разобрать, что входит в те 170 - то там значительные сумы не имеют к собственно Украине никакого отношения.
ЯКЩО АМЕРИКАНСЬКИЙ НАРОД ПЕРЕТВОРИВСЯ НА АМЕРИКАНСЬКИХ ЖЛОБІВ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ НЕМА ЩО СКАЗАТЬ.
Просто надай офіційно Трампу повні, детальні звіти скільки отримано і як витрачалося.
Всі транзакції є, акти прмймання є.
У чому проблема? Чи у кому...
Виходить Трамп їм не довіря, чи чим більше виллє своєї отрути на Україну - тим краще спиться, прямо словесні поноси кожного дня.
- Нє знаю. А может Зінка взяла?
Де документи/договори, що надана допомога США була в кредит? Хіба це лендліз?
Чому всі вірять на слово рижому маразматику, що нарахував 500 млрд боргу. Він рекетир ?
Якщо США переходять з Україною на понятійні відносини (коли хтось щось повинен без оформлених зобов'язань), чому тоді трамп не згадує Будапешт ? Там теж юридично ніхто нічого не повинен, але якщо мислити понятійно ...