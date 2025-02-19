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Доверие ко мне - 57%. К сожалению, Трамп живет в дезинформации, - Зеленский

Зеленский прокомментировал заявления Трампа о его рейтинге

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь много мнений и пониманий того, что происходит. Я никогда не комментирую рейтинги, потому что я считаю, комментировать рейтинги в отношении себя или других лидеров, наверное это говорит, что идет какое-то политическое соревнование, идут выборы. У нас такого нет. Сегодня утром вышел КМИС. Я знаю, ориентируюсь, но не комментирую это официально. Но раз так, то инициативу возьмем в свои руки.

Доверие ко мне 57% по КМИСу, я слышал разные соцопросы. Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится. Я бы так сказал", - отметил президент.

Смотрите: Зеленскому доверяют 57% украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Зеленский назвал информацию о 4% рейтинга дезинформацией, которая идет от России.

"Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры они обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Украине и усиление Путина: Реакция американских СМИ на заявления Трампа

Заявление Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия, Венгрия, Германия и США пока не поддерживают вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) рейтинг (1643) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+34
я хочу щоб зєля пішв накуй в ліс, що хоче Трампиня мене не цікавить
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19.02.2025 12:57 Ответить
+32
Довіри тобі додік нуль. Кремлівська підстилка.
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19.02.2025 12:49 Ответить
+31
Ти в людей спитай, яка до тебе довіра, виродок гундосий! Вийди до людей без охорони, і якщо виживеш, тоді будеш про довіру *******! Щоб ти подох в своїх же ригаках, тварюка!
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19.02.2025 12:51 Ответить
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19.02.2025 13:01 Ответить
Який ще з брехливих, наклепницьких бумерангів зєлємойських не повернувся до Зєлі? 🙂

Хіба що про вбитого брата.
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19.02.2025 13:02 Ответить
57% і скумбрія по 8...
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19.02.2025 13:02 Ответить
смарагдовий точно живе у конопляному тумані.
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19.02.2025 13:03 Ответить
А так вылизывал ему, еще Байден не ушел - а в итоге все бестолку - кацапские нефтебаксы с компроматом оказались сильнее.
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19.02.2025 13:05 Ответить
Только язык поцарапал зря.
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19.02.2025 13:06 Ответить
Довіра від'ємна.
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19.02.2025 13:05 Ответить
За ніч намалювали 57% віримо
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19.02.2025 13:06 Ответить
Клоун мабуть не знає що рейтинг і довіра людей у нього нуль.
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19.02.2025 13:08 Ответить
3,14здун ти, вова.
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19.02.2025 13:10 Ответить
Насрать не рейтинги вазеленского і його самого. Звернить увагу на те, що трампон читає з фсбшної методики...
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19.02.2025 13:12 Ответить
Підарас. І ті хто побіг обсирати Трампа за те, що констатував факт - теж тупі підараси.
Насолоджуйтесь що захистили це чмо і створили йому видимість масовки. Цей Наркодиктатор нікуди просто так не піде.
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19.02.2025 13:13 Ответить
"Я ніколи не коментую рейтинги... ...довіра до мене 57%".
буратінка, не стримуй себе; малюй собі, як лукашеску--97%!
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19.02.2025 13:15 Ответить
Ну если шашлыки пообещать....
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19.02.2025 13:16 Ответить
Фсбэшник Елдак держит бениного, Оманского Нарика в тёплой ванне, после того что натворило это Животное его рейтинг доверия -1000...
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19.02.2025 13:31 Ответить
Думаю реальный рейтинг Владимира Зеленского где-то 25-30 процентов, впринципе если "генерал-инвалид" Залужный не выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах этого достаточно чтбы переизбраться на второй президентский срок с учетом того что полная полнота сегодняшней власти в его руках.
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19.02.2025 13:42 Ответить
Сьогодні зранку вийшов КМІС.
Як оперативно спрацювала команда Найвеличнішого. Тільки но Трам заявив про рейтинг Зе, і відразу бац і нове опитування вже готове, та ще й з таким заспокійливим рейтингом. Так що не тільки Трамп живе в дезінформаційному просторі. Краще б так оперативно вирішували виклики загрози для країни.
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19.02.2025 13:48 Ответить
Я хоч і ортодоксальний порохобот але судячи по своїм знайомим з в основному півдня України то дав навіть більше йому.
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19.02.2025 15:33 Ответить
КИМС
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19.02.2025 18:27 Ответить
Трамп в ізоляції від Шмарклемарафону!!!! Дайте йому подивитись правильні рейтинги!
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19.02.2025 13:55 Ответить
Криворізька дипломатія.
Похрін на Україну. Головне- аплодисменти!
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19.02.2025 13:58 Ответить
чому не 73? треба було вже збрехати по повній
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19.02.2025 14:03 Ответить
Якось зібрались два піздюка маніпулятора - Трамп і Зеленський.
Хто кого перебреше?
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19.02.2025 14:18 Ответить
Усіх перебреше путін і Лавров!
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19.02.2025 14:30 Ответить
Лавров лаврал, лаврьот і лавратиме поки живий.
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19.02.2025 23:16 Ответить
В даному випадку Трамп.
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19.02.2025 15:24 Ответить
На хвилі тоєї дичини, що говорить Трамп, рейтинг Зе ще більше зросте. Він хоч і мудак, але наш. Не якомусь рудому недоумку це вирішувати.
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19.02.2025 14:18 Ответить
Так чого ж 57 відсотків, намалював би собі вже 90
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19.02.2025 14:23 Ответить
У чому рудий ідіот правий так дійсно 4% ....
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19.02.2025 14:32 Ответить
А - ХА - ХА..
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19.02.2025 14:33 Ответить
Довіра до нього 4%,за словами Трампа.
І увага,чому він назвав цифру 4:
-Довіра до Верховної ради низька,4 проценти і тому я її розпускаю.
Хто це сказав-відомо і тепер бумерангом до нього повернулось.
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19.02.2025 14:35 Ответить
Кому між циферками постав.
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19.02.2025 14:38 Ответить
Немає до тебе тієї довіри 57 % ,але і те що Трамп нагородив то теж фігня ,може краще відповів де це взялась цифра допомоги в 350 мільярдів доларів яка щонайменше завищина в два рази, а не переживав за рейтинг.
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19.02.2025 14:50 Ответить
Про нуль зазвичай не згадують, оскільки він не несе інформації. Тому реальна цифра - 0,57%
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19.02.2025 14:57 Ответить
Та ну , а чого не 75, так ближче і до пу і до бульбопу...
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19.02.2025 15:10 Ответить
На справді десь так і є якщо не більше. Особисто знаю купу його шанувальників. Деякі вже навіть вихваляючи називають його не Боневтік а Бонепідписав.
Триває підтримка за рахунок об'єднання навколо головнокомандувача під час війни.
І це взагалом не погано якщо відкинути емоції.
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19.02.2025 15:23 Ответить
Особисто знаю українців в Україні.
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19.02.2025 15:26 Ответить
по совету своего товарища по партии ермака андрюхи ввели санкции против ПОРОХА -- сьогодні ця брехлива зелена істота патякала журналістам що там не тільки порошенко там ще й масовка і ..фінмоніторінг.. ..моніторить.. фофа а ти з дєрьмаком не думав що прийде час і вас промоніторять так що і 4% не залишиться а буде нуль цілих *** десятих і кміс не допоможе і ..єдиний мудафон.. не допоможе і віллу в італіі промоніторять і як бобло з каломойським відмивав промоніторять і ..велике крадівництво.. теж промоніторять
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19.02.2025 15:25 Ответить
брехлива дЄрмача шалава, вже геть обнюхалось
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19.02.2025 15:32 Ответить
Та ні... не 57, а 157 відсотків підтримки , клоун...
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19.02.2025 15:38 Ответить
Трамп хай іде в сраку і не повторює путлєривських наротивів.
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19.02.2025 15:56 Ответить
Звідки в тебе чмо таки цифри??? Я останнім часом не зустрічав жодного хто б за тебе був!!! Крім інета де багато твоїх тролів!!!
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19.02.2025 15:58 Ответить
Оборона Покоровська його так сильно не хвилює, як власний рейтинг. Ще й прибрехав.Якщо 30% набереться, то добре.
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19.02.2025 16:39 Ответить
"На жаль, Трамп живе в дезінформації, - Зеленський".
Тепер відповідь Трампа,бажано по "оману".
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19.02.2025 16:41 Ответить
Трамп (как и Маск) живет путинской дезой. С ним все ясно.
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19.02.2025 17:39 Ответить
Зверніть увагу, де нема слова ТЦК та вибори, повністю відсутні фсбешні боти. Совпаденіе?

19.02.25 10:38, переглядів - 9520, коментарів тільки-45

Тема- Теракт у Миколаєві: затримано чотирьох неповнолітніх ворожих агентів, які підірвали жінку біля кафе, - СБУ. ФОТОрепортаж



Де тема про вибори та ТЦК, фсбешні боти працюють на всі 100% . Совпаденіе?

19.02.25 12:47, переглядів - 7801, коментарів - 139 Совпаденіе?

Тема -Довіра до мене - 57%. На жаль, Трамп живе в дезінформації,

Або тема- довіряють 57% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

19.02.25 12:07, переглядів - 6380, коментарів - 107.Совпаденіе?

Напевно Совпаденіе? тема виборів та ТЦК більш актуальна ніж целосність УКРАІНИ.
А війна та теракти то те таке

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19.02.2025 17:50 Ответить
Війна і теракти у нас три роки і ти всього очікуєш від ворога, від терактів до ядерних ударів. А от те що у влади вори а тцк знущається з людей і виходять сухими із води людей поки що хвилює.
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19.02.2025 18:43 Ответить
Всі тролі щезли з теми і жодних лайків за сфальсифікований рейтинг. Яскравий показник як ворожі щурі бояться втратити владу
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19.02.2025 20:09 Ответить
Ой, Зеля, не ту картинку выбрал! Вот красивее:
https://24tv.ua/resources/photos/news/202502/2757140_17179788.jpg?v=1739977738000
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19.02.2025 18:30 Ответить
SOCIS, 21 января 2025
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/2179
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19.02.2025 18:33 Ответить
До тебе не просто немає довіри, люди як бачать чи чують тебе десь, ригати починають.
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19.02.2025 18:42 Ответить
ми програли цю війну в квітні 2019 го..
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19.02.2025 20:31 Ответить
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