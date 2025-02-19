Доверие ко мне - 57%. К сожалению, Трамп живет в дезинформации, - Зеленский
Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь много мнений и пониманий того, что происходит. Я никогда не комментирую рейтинги, потому что я считаю, комментировать рейтинги в отношении себя или других лидеров, наверное это говорит, что идет какое-то политическое соревнование, идут выборы. У нас такого нет. Сегодня утром вышел КМИС. Я знаю, ориентируюсь, но не комментирую это официально. Но раз так, то инициативу возьмем в свои руки.
Доверие ко мне 57% по КМИСу, я слышал разные соцопросы. Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится. Я бы так сказал", - отметил президент.
Зеленский назвал информацию о 4% рейтинга дезинформацией, которая идет от России.
"Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры они обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", - добавил он.
Заявление Трампа о рейтинге Зеленского
Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.
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Хіба що про вбитого брата.
Насолоджуйтесь що захистили це чмо і створили йому видимість масовки. Цей Наркодиктатор нікуди просто так не піде.
буратінка, не стримуй себе; малюй собі, як лукашеску--97%!
Як оперативно спрацювала команда Найвеличнішого. Тільки но Трам заявив про рейтинг Зе, і відразу бац і нове опитування вже готове, та ще й з таким заспокійливим рейтингом. Так що не тільки Трамп живе в дезінформаційному просторі. Краще б так оперативно вирішували виклики загрози для країни.
Похрін на Україну. Головне- аплодисменти!
Хто кого перебреше?
І увага,чому він назвав цифру 4:
-Довіра до Верховної ради низька,4 проценти і тому я її розпускаю.
Хто це сказав-відомо і тепер бумерангом до нього повернулось.
Триває підтримка за рахунок об'єднання навколо головнокомандувача під час війни.
І це взагалом не погано якщо відкинути емоції.
Тепер відповідь Трампа,бажано по "оману".
19.02.25 10:38, переглядів - 9520, коментарів тільки-45
Тема- Теракт у Миколаєві: затримано чотирьох неповнолітніх ворожих агентів, які підірвали жінку біля кафе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Де тема про вибори та ТЦК, фсбешні боти працюють на всі 100% . Совпаденіе?
19.02.25 12:47, переглядів - 7801, коментарів - 139 Совпаденіе?
Тема -Довіра до мене - 57%. На жаль, Трамп живе в дезінформації,
Або тема- довіряють 57% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
19.02.25 12:07, переглядів - 6380, коментарів - 107.Совпаденіе?
Напевно Совпаденіе? тема виборів та ТЦК більш актуальна ніж целосність УКРАІНИ.
А війна та теракти то те таке
https://24tv.ua/resources/photos/news/202502/2757140_17179788.jpg?v=1739977738000
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/2179