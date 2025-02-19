Доверие ко мне - 57%. К сожалению, Трамп живет в дезинформации, - Зеленский

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь много мнений и пониманий того, что происходит. Я никогда не комментирую рейтинги, потому что я считаю, комментировать рейтинги в отношении себя или других лидеров, наверное это говорит, что идет какое-то политическое соревнование, идут выборы. У нас такого нет. Сегодня утром вышел КМИС. Я знаю, ориентируюсь, но не комментирую это официально. Но раз так, то инициативу возьмем в свои руки.

Доверие ко мне 57% по КМИСу, я слышал разные соцопросы. Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится. Я бы так сказал", - отметил президент.

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Зеленский назвал информацию о 4% рейтинга дезинформацией, которая идет от России.

"Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры они обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", - добавил он.

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Заявление Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

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