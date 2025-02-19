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Удар по Украине и усиление Путина: Реакция американских СМИ на заявления Трампа

Реакция американских СМИ на заявления Трампа об Украине и РФ

СМИ Соединенных Штатов отреагировали на заявления Дональда Трампа относительно Украины и России.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, информирует Цензор.НЕТ.

Ярыш для примера взял материалы из трех либеральных и трех консервативных СМИ за вчерашний день.

Также читайте: Без помощи США нам будет очень трудно, надо сохранить их поддержку, - Буданов

"ABC News: "Дональд Трамп ложно утверждает, что Украина начала войну с Россией".

NewsMax: "Трамп - разочарованной Украине: не надо было начинать войну. Президент ответил на жалобы из Киева, что Украина не была частью переговоров". (На прошлой неделе на этом канале также вышло интервью с Зеленским, основной посыл - ничего об Украине без Украины).

FOX News: Журналистка спросила у Трампа, поддержит ли он требования России провести выборы в Украине. После ответа подчеркнула, что в России нет настоящих выборов, и спросила, как США убедятся, что в Кремле не установят марионеточный режим в Киеве.

СNN: "Еще один удар по Украине и усиление для Путина... Дональд Трамп заявил, что рейтинг Зеленского - на уровне 4%. Последние опросы свидетельствуют о снижении популярности Зеленского, но далеко не до таких глубин, о которых говорит Трамп".

The New York Post: "Требование президента Трампа, чтобы Украина передала огромную часть своей экономики в качестве возмездия за помощь, является абсолютно неправильным. Точка" (редакционная колонка).

The New York Times: "Разворот Трампа к путинской России меняет политику США, которая существовала поколениями. Америка создает впечатление, что она может перейти на другую сторону", - отметил он.

Журналист отметил, что либеральные медиа сейчас критикуют "администрацию за все и будут более острыми в своих высказываниях".

"Традиционно благосклонные к республиканцам СМИ не такие резкие в формулировках - но в тех материалах, которые я видел, дают позицию Украины и проводят фактчекинг, если нужно", - добавил он.

Читайте: Администрация Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений украинцев, - CBS

Реакция американских СМИ на заявления Трампа об Украине и РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+65
Ну все заради чого рашка цього виродка і спонсорувала. І треба сказати, інвестиції успішні
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19.02.2025 11:38 Ответить
+60
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19.02.2025 11:53 Ответить
+47
Яка несподівонка!
Як неочикувано!
Виборці Трампа, скажить, коли ваш обранець Доні у відкриту смокче прутень ***** та цомкає його у сраку, це робить Америку знов великою як і хотів і казав ван Трамп?
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19.02.2025 11:41 Ответить
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І нік в тебе дебільний,і сам ти кончений ідіот.
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19.02.2025 14:51 Ответить
нужно чтобы трамп закончил как кеннеди!
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19.02.2025 16:30 Ответить
Навіщо так жорстоко - вистачить психлікарні .
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19.02.2025 22:58 Ответить
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19.02.2025 16:46 Ответить
И победил ведь! И мы победим !
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19.02.2025 20:00 Ответить
Трумп вовсе не клоун(клоун - это творческая личность с большим талантом) - Трумп это реальный невежественный дурак с инициативой.*

* военный фольклор в советской армии гласил следующее:

"Что страшнее всего на свете? Ответ: Дурак с инициативой ."

Политический аналитик Михаил Коростиков напоминает, что буквально все внешнеполитические инициативы Трампа во время его первого президентского срока полностью провалились.

Особенно яркой и громкой была кампания по установлению партнерских отношений с Ким Чен Ыном, единственным результатом которой стало несколько трогательных личных писем, которые американский президент получил от северокорейского диктатора.

Из полного провала Трампа как дипломата в 2016-2020 годах следует, что нынешние попытки передела мира при участии «сильных лидеров» и подобие союза между США и Россией тоже могут кончиться ничем, как и гротескный шумный проект партнерства с тоталитарной страной-концлагерем...
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20.02.2025 00:49 Ответить
Мій висновок - довіряти, чи сподіватися на чиюсь коректну поведінку не можна, особливо у суспільних процесах, там де виграш має якусь ціну.

https://habr.com/ru/articles/882998/ DOGE - бэкдор атака на систему госуправления США (успешная)

На самом деле - DOGE департамент был создан Обамой (да-да, не шутка) в 2014 году. Только тогда он назывался United States Digital Service (USDS), и был создан как бюрократическая заплатка, чтобы исправить ряд проблем, возникших при реализации обамовского же плана Obamacare.

Трамп с Маском находят в государственной системе США такую заплатку, USDS, переименовывают её в DOGE и начинают использовать для своих целей.

Трамп ссылается на 5 USC 3161, который позволяет ему создавать временные команды в органах управления. Команды DOGE внедряются в каждое федеральное агентство. Каждая команда состоит из юриста, представителя отдела кадров, айтишника и следователя. Они отчитываются перед DOGE, а не перед агентством, в которое внедрены.

Конгресс не может отменить финансирование, потому что это не новая программа, а просто перепрофилированная. Минюст не может подать в суд за превышение полномочий, потому что Трамп использовал существующие законы именно так, как они были написаны. Демократы, пытающиеся подать судебные иски, сталкиваются с проблемой locus standi, поскольку DOGE действует в рамках существующих законов.

Обама в свое время буквально создал идеальный административный (читай: глубинный) государственный IT-бэкдор. Трамп и Маск просто взломали систему и перехватили управление бэкдором на себя. Теперь у Маска есть юридический контроль над внутренними системами каждого крупного агентства. Административное государство не сможет остановить его, не переписав множество федеральных законов.

Они юридически взломали систему, как гениальные хакеры, и никто ничего не может с этим поделать.
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19.02.2025 16:59 Ответить
Хорошо что Джон Маккейн так и не узнал в какое дермищще превратилась республиканская партия.
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19.02.2025 17:07 Ответить
The Guardian: "Украину положили на глянцевый стол переговоров в Эр-Рияде не для того, чтобы сразу препарировать, а скорее для первоначального осмотра американцами и россиянами, которые приберегли разделочные ножи для будущего".
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19.02.2025 18:52 Ответить
Все таки в США еще есть здравомыслящие, порядочные люди...
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19.02.2025 19:03 Ответить
Цілий світ не справився з одним гопником -Путіним- терористом, агресором. Ганебно, що США в особі свого президента легалізує цього злочинця, чим доводить, що Америка вже не та, класична, взірець демократії і гарант прав. Все шкерерберть летить...
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19.02.2025 19:05 Ответить
Ничего мы положительного от Трампа недобьёмся. Надо надеется на себя и Европу.
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19.02.2025 20:05 Ответить
Треба послам і посланцям українців працювати з партіями США. Сенатом і Конгресом! Вони головні, а ще є Бог на небі, це Тр. забув. До речі, з талібами в Афгані про виведення американських військ домовились при ньому. А виводити мусив Байден. І втаємничено, щоб не було більше жертв. Ще Тр. в ту каденцію віддав Єрусалим Ізраїлю, що не зміцнило там мир. В час потрясінь і погроз війною від раші і Китаю, на противагу Тр. мав би стояти міцний чоловік, християнин, а не переважно усміхнена жінка, яка, невідомо чому, не озвучила своїх чітких поглядів і планів на майбутнє США. Так, важко бути провідником демократії, підтримувати інших і високий рівень життя американців. Спочатку значно легше котитись вниз до рівня раші. Результат: залишити країну без майбутнього, на розділ, як і раша. Невже не дадуть ліво-руля і право-руля, а не вниз?!
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19.02.2025 22:46 Ответить
Украина часть Европы : атака на Украину - это атака орды на всю Европейскую цивилизацию. Трамп и его гопники публично отреклись от европейской цивилизации: поэтому бюрократия Евросоюза уже срочно собралась 17 февраля в Париже и приняла решение брать дело обороны Европы и Украины в свои руки.

Возможностей для обороны у Евросоюза достаточно: годовой военный бюджет ЕС составляет 450 миллиардов евро, общая численность вооруженных сил стран ЕС около 2 миллионов 240 тысяч человек.

Турция с её мощнейшей армией в 800 тысяч человек тоже не друг моцковской орды.
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20.02.2025 00:57 Ответить
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19.02.2025 20:07 Ответить
Чим більше йде не справедливий, грубий, безпардонний...."наїзд" Трампа на президента України по лекалах Кремля тим більше впевнений що голосувати в майбутньому треба за Зеленського . На попередніх виборах за нього не голосував.
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19.02.2025 20:07 Ответить
Одне бажання - щоб Бог поміняв місцями Канаду (чи Мексику) з росією!
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19.02.2025 20:09 Ответить
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19.02.2025 21:23 Ответить
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20.02.2025 04:48 Ответить
дебил.
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20.02.2025 05:42 Ответить
ТРУМП-ПОЦ! І цим все сказано.На виборах у 2025 році Зе виграє з рахунком 84% / 4% як каже ПОЦ. Єднаймося!!!
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20.02.2025 06:31 Ответить
На жаль, Трамп вочевидь хоче знищити Україну. Не має значення чи підпише Зел той клятий договір, чи ні, чи погодиться на вибори чи не погодиться. Найкраще, що ми можемо зробити- це змінити настрої суспільної думки в Америці і довести, що рудий це путінська шлюха
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20.02.2025 06:43 Ответить
Найстрашніше те, що усі ці західні псевдоборці з корупцією та за дєрьмократію, та ще й нас повчають, забруднені по вуха у корупційних схемах на кацапії та в китаї, а, отже, руки їх також по лікті в крові українців.
Для прикладу усі сімейні кодла що байденів, що трампів, що обамів з клінтонами мають неабиякий корупційний бізнес на кацапії і в китаї і їх псевдополітична (ідеологічна) боротьба має суто меркантильний (барижний) характер, хто краще домовиться і хто більше вкраде. Для них усіх не є откровенням, що в китайській орді сотні тисяч, а може й мільйони людей працюють за їжу в концтаборах (на перевихованні), тобто собівартість виробництва майже нульова і не може бути й мови про справедливу конкуренцію. Та це не завадило борцям за демократію та проти диктатур, ігноруючи інтереси власних країн та своїх виборців, вкладати мільярди інвестицій у сумнівні проєкти країн, які крадуть їх же технології та у 21му сторіччі використовують працю ******** рабів.
Тож не варто дуже дивуватися тому, що президентом ,,найдемократичнішої,, країни стала особа з більш ніж 30 кримінальними провадженнями (вітя янукович з трьома ходками відпочиває), а його найближчим радником стала особа з психічними розладами та з дуже сумнівним походженням і його самого і його неймовірної власності, тож тепер ці довбо...би встановлюють новий світовий правопорядок, а саме, у кого є ядрьона бімба, той може нападати на сусідів, відбирати усе, що захоче, вимагати за це нєустойку і ще вимагати за це статус і винагороду неперевершеного миротворця.
****...ць ***..., довибирались.
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20.02.2025 07:46 Ответить
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20.02.2025 08:48 Ответить
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