Удар по Украине и усиление Путина: Реакция американских СМИ на заявления Трампа
СМИ Соединенных Штатов отреагировали на заявления Дональда Трампа относительно Украины и России.
Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, информирует Цензор.НЕТ.
Ярыш для примера взял материалы из трех либеральных и трех консервативных СМИ за вчерашний день.
"ABC News: "Дональд Трамп ложно утверждает, что Украина начала войну с Россией".
NewsMax: "Трамп - разочарованной Украине: не надо было начинать войну. Президент ответил на жалобы из Киева, что Украина не была частью переговоров". (На прошлой неделе на этом канале также вышло интервью с Зеленским, основной посыл - ничего об Украине без Украины).
FOX News: Журналистка спросила у Трампа, поддержит ли он требования России провести выборы в Украине. После ответа подчеркнула, что в России нет настоящих выборов, и спросила, как США убедятся, что в Кремле не установят марионеточный режим в Киеве.
СNN: "Еще один удар по Украине и усиление для Путина... Дональд Трамп заявил, что рейтинг Зеленского - на уровне 4%. Последние опросы свидетельствуют о снижении популярности Зеленского, но далеко не до таких глубин, о которых говорит Трамп".
The New York Post: "Требование президента Трампа, чтобы Украина передала огромную часть своей экономики в качестве возмездия за помощь, является абсолютно неправильным. Точка" (редакционная колонка).
The New York Times: "Разворот Трампа к путинской России меняет политику США, которая существовала поколениями. Америка создает впечатление, что она может перейти на другую сторону", - отметил он.
Журналист отметил, что либеральные медиа сейчас критикуют "администрацию за все и будут более острыми в своих высказываниях".
"Традиционно благосклонные к республиканцам СМИ не такие резкие в формулировках - но в тех материалах, которые я видел, дают позицию Украины и проводят фактчекинг, если нужно", - добавил он.
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* военный фольклор в советской армии гласил следующее:
"Что страшнее всего на свете? Ответ: Дурак с инициативой ."
Политический аналитик Михаил Коростиков напоминает, что буквально все внешнеполитические инициативы Трампа во время его первого президентского срока полностью провалились.
Особенно яркой и громкой была кампания по установлению партнерских отношений с Ким Чен Ыном, единственным результатом которой стало несколько трогательных личных писем, которые американский президент получил от северокорейского диктатора.
Из полного провала Трампа как дипломата в 2016-2020 годах следует, что нынешние попытки передела мира при участии «сильных лидеров» и подобие союза между США и Россией тоже могут кончиться ничем, как и гротескный шумный проект партнерства с тоталитарной страной-концлагерем...
https://habr.com/ru/articles/882998/ DOGE - бэкдор атака на систему госуправления США (успешная)
На самом деле - DOGE департамент был создан Обамой (да-да, не шутка) в 2014 году. Только тогда он назывался United States Digital Service (USDS), и был создан как бюрократическая заплатка, чтобы исправить ряд проблем, возникших при реализации обамовского же плана Obamacare.
Трамп с Маском находят в государственной системе США такую заплатку, USDS, переименовывают её в DOGE и начинают использовать для своих целей.
Трамп ссылается на 5 USC 3161, который позволяет ему создавать временные команды в органах управления. Команды DOGE внедряются в каждое федеральное агентство. Каждая команда состоит из юриста, представителя отдела кадров, айтишника и следователя. Они отчитываются перед DOGE, а не перед агентством, в которое внедрены.
Конгресс не может отменить финансирование, потому что это не новая программа, а просто перепрофилированная. Минюст не может подать в суд за превышение полномочий, потому что Трамп использовал существующие законы именно так, как они были написаны. Демократы, пытающиеся подать судебные иски, сталкиваются с проблемой locus standi, поскольку DOGE действует в рамках существующих законов.
Обама в свое время буквально создал идеальный административный (читай: глубинный) государственный IT-бэкдор. Трамп и Маск просто взломали систему и перехватили управление бэкдором на себя. Теперь у Маска есть юридический контроль над внутренними системами каждого крупного агентства. Административное государство не сможет остановить его, не переписав множество федеральных законов.
Они юридически взломали систему, как гениальные хакеры, и никто ничего не может с этим поделать.
Возможностей для обороны у Евросоюза достаточно: годовой военный бюджет ЕС составляет 450 миллиардов евро, общая численность вооруженных сил стран ЕС около 2 миллионов 240 тысяч человек.
Турция с её мощнейшей армией в 800 тысяч человек тоже не друг моцковской орды.
Для прикладу усі сімейні кодла що байденів, що трампів, що обамів з клінтонами мають неабиякий корупційний бізнес на кацапії і в китаї і їх псевдополітична (ідеологічна) боротьба має суто меркантильний (барижний) характер, хто краще домовиться і хто більше вкраде. Для них усіх не є откровенням, що в китайській орді сотні тисяч, а може й мільйони людей працюють за їжу в концтаборах (на перевихованні), тобто собівартість виробництва майже нульова і не може бути й мови про справедливу конкуренцію. Та це не завадило борцям за демократію та проти диктатур, ігноруючи інтереси власних країн та своїх виборців, вкладати мільярди інвестицій у сумнівні проєкти країн, які крадуть їх же технології та у 21му сторіччі використовують працю ******** рабів.
Тож не варто дуже дивуватися тому, що президентом ,,найдемократичнішої,, країни стала особа з більш ніж 30 кримінальними провадженнями (вітя янукович з трьома ходками відпочиває), а його найближчим радником стала особа з психічними розладами та з дуже сумнівним походженням і його самого і його неймовірної власності, тож тепер ці довбо...би встановлюють новий світовий правопорядок, а саме, у кого є ядрьона бімба, той може нападати на сусідів, відбирати усе, що захоче, вимагати за це нєустойку і ще вимагати за це статус і винагороду неперевершеного миротворця.
****...ць ***..., довибирались.