Удар по Украине и усиление Путина: Реакция американских СМИ на заявления Трампа

СМИ Соединенных Штатов отреагировали на заявления Дональда Трампа относительно Украины и России.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, информирует Цензор.НЕТ.

Ярыш для примера взял материалы из трех либеральных и трех консервативных СМИ за вчерашний день.

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"ABC News: "Дональд Трамп ложно утверждает, что Украина начала войну с Россией".

NewsMax: "Трамп - разочарованной Украине: не надо было начинать войну. Президент ответил на жалобы из Киева, что Украина не была частью переговоров". (На прошлой неделе на этом канале также вышло интервью с Зеленским, основной посыл - ничего об Украине без Украины).

FOX News: Журналистка спросила у Трампа, поддержит ли он требования России провести выборы в Украине. После ответа подчеркнула, что в России нет настоящих выборов, и спросила, как США убедятся, что в Кремле не установят марионеточный режим в Киеве.

СNN: "Еще один удар по Украине и усиление для Путина... Дональд Трамп заявил, что рейтинг Зеленского - на уровне 4%. Последние опросы свидетельствуют о снижении популярности Зеленского, но далеко не до таких глубин, о которых говорит Трамп".

The New York Post: "Требование президента Трампа, чтобы Украина передала огромную часть своей экономики в качестве возмездия за помощь, является абсолютно неправильным. Точка" (редакционная колонка).

The New York Times: "Разворот Трампа к путинской России меняет политику США, которая существовала поколениями. Америка создает впечатление, что она может перейти на другую сторону", - отметил он.

Журналист отметил, что либеральные медиа сейчас критикуют "администрацию за все и будут более острыми в своих высказываниях".

"Традиционно благосклонные к республиканцам СМИ не такие резкие в формулировках - но в тех материалах, которые я видел, дают позицию Украины и проводят фактчекинг, если нужно", - добавил он.

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