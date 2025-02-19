Администрация Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений украинцев, - CBS

Администрация Дональда Трампа временно остановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Украины и стран Латинской Америки.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, решение принято на неопределенный срок. В это время государственные служащие будут проводить дополнительные проверки для выявления возможного мошенничества и совершенствования процедур рассмотрения заявок, чтобы уменьшить риски для национальной и общественной безопасности.

Приостановление касается нескольких программ, введенных администрацией Байдена. В частности, это:

Uniting for Ukraine - программа, позволившая въезд около 240 тысячам украинцев со спонсорами в США.

- программа, позволившая въезд около 240 тысячам украинцев со спонсорами в США. CHNV - программа для кубинцев, гаитян, граждан Никарагуа и Венесуэлы, которая дала возможность въезда 530 тысячам мигрантов.

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