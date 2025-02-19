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Администрация Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений украинцев, - CBS

Трамп анонсировал встречу представителей Украины, США и РФ в Саудовской Аравии

Администрация Дональда Трампа временно остановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Украины и стран Латинской Америки.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, решение принято на неопределенный срок. В это время государственные служащие будут проводить дополнительные проверки для выявления возможного мошенничества и совершенствования процедур рассмотрения заявок, чтобы уменьшить риски для национальной и общественной безопасности.

Приостановление касается нескольких программ, введенных администрацией Байдена. В частности, это:

  • Uniting for Ukraine - программа, позволившая въезд около 240 тысячам украинцев со спонсорами в США.
  • CHNV - программа для кубинцев, гаитян, граждан Никарагуа и Венесуэлы, которая дала возможность въезда 530 тысячам мигрантов.

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Автор: 

иммиграция (52) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+18
пох.................. Українці живуть в Україні!
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19.02.2025 11:09 Ответить
+18
Рудий мерзотник хоче довести, що він не просто дебіл , а кінчений дебіл. І це йому вдається.
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19.02.2025 11:16 Ответить
+9
Коли риже гівно зрозуміло що пообіцявши закінчити війну воно обісралося і зрозуміло що продавити ***** йому не получиться почало тиснути на Зеленського та Україну,як не предбачувано))
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19.02.2025 11:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
пох.................. Українці живуть в Україні!
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19.02.2025 11:09 Ответить
Рудий мерзотник хоче довести, що він не просто дебіл , а кінчений дебіл. І це йому вдається.
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19.02.2025 11:16 Ответить
Дядя, ти дурак.
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19.02.2025 11:26 Ответить
Єдине за що можна похвалити рижого п.дара. Нєхрен шастать .
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19.02.2025 11:09 Ответить
На u4u в більшості подавались заробітчани з Європи ну і схеми там були типові для наших, наприклад купівля спонсорства.
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19.02.2025 11:23 Ответить
Знаю декілька таких хитровимаханих заробітчан, які платили суми в 10 в більше тис $ за фейкове спонсорство і потім, потрапивши до США, хвалились тим, що вони все тут продали і будуть жити в країні мрій. Треба буде спитати як вони там зараз)
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19.02.2025 11:28 Ответить
Якщо вони розумні і встигли знайти роботодавця, який подасть на них документи на Грін Кард, то можуть залишитись. Якщо ні, то скоріше за все доведеться повертатись додому, бо Трамп повідміняє всі паролі та інші тимчасові статуси.
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19.02.2025 11:33 Ответить
Навряд, більшість із них їхали на роботи, які не вимагають дипломів по типу ІТ, чи медицини. Це звичайні заробітчани, які перебивались по роботам в ЄС. Хоча якщо чесно не розумію того потягу в США, я сам вигравав грін карту, зʼїздив туди, пожив там і зрозумів що в ЄС, чи навіть у нас в Україні, якби не війна, можна заробляти більше і мати вищій рівень життя. Це звісно коли є голова на плечах і відповідна освіта.
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19.02.2025 11:39 Ответить
Причому тут грін-карта і міфічні "заробітчане" до U4U, яка росповсюджується виключно на тих, хто знаходився в Україні 24.02.2022 і пізніше? Аби ото брякнути шось.
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19.02.2025 12:57 Ответить
Трохи перевіряти почали десь рік тому, може й пізніше. А до цього виїжджали хто хотів. Перевіряючі в аеропорту не розбиралися в умовах ю4ю. Є дозвіл на в'їзд - ок. А от чому той дозвіл давали кому попало, а не за умовами програми - загадка. У відповідних групах у Фейсбуці багато заробітчан вихвалялося, що вдалося отримати той дозвіл.
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19.02.2025 13:12 Ответить
У фейсбуці вам навішала локшину москвоботва, або ви неуважно читали. Перевіряє CBP по базам ЄС і не дає TA, або кенселить TA, поки хітропопік в аеропорт добирається.

Ви скоріш за все просто плутаєте U4U і TPS.
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19.02.2025 13:19 Ответить
Та понятно А припустити, що Ви-таки помиляєтеся, навіть думки не було?
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19.02.2025 13:26 Ответить
Та я просто побачила рівень обізнаності в міграційних процесах США по словосполученню "подавались на ТА" і вирішила додати трохи деталей, щоб люди не плутались.
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19.02.2025 13:36 Ответить
Random User "в Україні (якби не війна) можна мати вищий рівень життя (ніж у США)" 🤣🤣🤣 ото ти насмішив, жарт тиждня.
Ти не був у США жодного дня.
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20.02.2025 10:18 Ответить
На U4U могли подаватися тільки ті, хто був в Україні на момент повномасштабного вторгнення. Жоден заробітчанин, який був на той момент за кордоном України, під U4U не підпадає, не бреши.
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19.02.2025 12:54 Ответить
Зайди почитай профільні групи і переконаєшся, що це чиста правда. ТА видавали всім, хто мав спонсора , навіть незважаючи на те, що це суперечило заявленим умовам програми.
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19.02.2025 13:11 Ответить
Не всім, але дууууже багатьом. Більшості тих, хто подавався на ТА, судячи з коментарів самих прибувших до США. Ніхто цю програму від уряду не контролював.
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19.02.2025 13:16 Ответить
Ви розмірковуєте на теми, в яких не розбираєтесь. Програми там різні: подаються на участь в програмі, а не на TA. Заробітчане і зараз подаються на TPS, тому що вони eligible for TPS, а TPS ніхто не відміняв, а ті, хто були в Україні 24.02.2022 могли подаватись і на TPS і на U4U, тепер тільки на TPS можуть.
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19.02.2025 13:25 Ответить
Рижа курва! Сцить Майдану в США!
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19.02.2025 11:09 Ответить
Ему Маск миллионы голосов намайнил. Конечно боится.
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19.02.2025 11:11 Ответить
А кацапів?
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19.02.2025 11:09 Ответить
Так кацапи це ж друзі Трампа які хочуть миру. А коварні українці міру не хочуть а хочуть нападати росією на Україну.
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19.02.2025 11:25 Ответить
ЧМО и мудак. Дырка от жопы.
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19.02.2025 11:10 Ответить
. Наголосували , панове мігранти ?? Хавай-тє .
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19.02.2025 11:10 Ответить
так ті, хто нагорлосував - уже громадяни, їм то шо? він же не відміняє уже видане громадянство (покишо)
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19.02.2025 11:16 Ответить
ті хто наголосували позапрошували до себе родичів, яких зараз рижий почне депортувати
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19.02.2025 11:18 Ответить
Депортувати українців в трампона не вийде, літаки в Україну не літають.
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19.02.2025 12:59 Ответить
літають в Жешув, а звідти під конвоєм до Краківця.
та поки не підписаний мир вони легально живуть у штатах, поки легально...
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19.02.2025 13:11 Ответить
В Жешуві банально відмовляться приймати депортованих українців.
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19.02.2025 13:14 Ответить
це чисто гіпотетична ситуація, бо поки ніхто не збирється депортувати понаїхів через різні програми, але то поки що.
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19.02.2025 13:24 Ответить
Вже ж були ці "гіпотетичні ситуації". Літак прилітає в країну, країна приймає тільки своїх громадян, всі інші літять назад в США)
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19.02.2025 13:37 Ответить
невірно написав . Я мав на увазі - українську діаспору , а не мігрантів .
До діаспори зараз понаєхала купа українських родичів , які там знаходяться на правах нелегалів . Діаспора яка наголосувала за трампа , тепер в соцмережах ниє про те що трамп хоче їх родичів депортувати .
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19.02.2025 11:53 Ответить
Ну по-перше, ніхто на правах нелегалів до родичів не їздить, якщо в них там родичі законно, то візу їм і так дадуть. А якщо вони на U4U, то це теж легальна підстава, зупинка обробки нових заяв ніяк їх "нелегалами" не робить.
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19.02.2025 13:02 Ответить
То чим же тоді українська діаспора така незадоволена ?
Не секрет що українці потрапляють у США в тому числі і нелегалами через мексиканський кордон . Як і латиноси , і русня , і всі інші .
Не знаю як що до українців , але колись натрапляв на інформацію що тільки затриманих на кордоні Мексики і США кацапів у 2022 р було близько 30 тис . А скільки їх вже встигли проникнути в США .!!
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19.02.2025 13:43 Ответить
Діаспорі по барабану, незадоволеність ви вигадали для чогось, не знаю для чого. Більшість з них виїхала щє на початку 20 сторіччя, там вже виросло пару поколінь українців, які зберігають мову і культуру, а самі ніколи не були в Україні і не мають вже жодного знайомого чи родича, який би залишився в Україні.
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19.02.2025 13:48 Ответить
Нічого я не вигадав . Я читаю їхні коментарі в соцмережах , і вони там справді не задоволені тим що трамп планує вислати їхніх родичів , які втекли до них з України після початку війни .
Діаспора це не лише ті хто виїхав 100 років тому . Багато їх виїхали у США після розвалу срср . Сам маю таких знайомих , серед них навіть моя однокласниця . Живе у США вже років 30 мабуть ,, давно громадянка США .
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19.02.2025 14:01 Ответить
наче новим заборонили подаватися, а не тим хто вже вїхав
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20.02.2025 01:51 Ответить
Хто не встиг, той опіздав ))
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19.02.2025 11:11 Ответить
Не опіздав, а опіздився. А хто встиг - спіздився (з України).
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19.02.2025 11:26 Ответить
Бував я там. Гівняна країна. Європа в сто раз краще!
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19.02.2025 11:15 Ответить
Тебя лично не оскорбляли. Человек высказал свое мнение о стране, а не о тебе.
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19.02.2025 11:20 Ответить
Ах ти ж кацапура, Україна краще!
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19.02.2025 11:23 Ответить
а Україна це Європа!
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19.02.2025 13:18 Ответить
Це можуть говорити тільки люди які ніколи не жили в штатах... Там можна жити коли в тебе хороший дохід типу лікарів або топових ІТ які стартапи відкривають інаше будеш постійно працювати на кредити та страховки, навіть довбаний інтернет не всюди нормальний, купа бомжів, вечером не можна спокійно гуляти як в нас, тому що якись ніг... чи мекс наркоман може вирішити грабанути...

Європа напорядок краще... ну не вся, через наплив арабів але є багато країн де реально класно жити...
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19.02.2025 11:21 Ответить
Лікарі і топові IT теж працюють на "кредити і страховки", це нормально для розвинутих економік. Страховка в США дає доступ до послуг однієї з найкращих медицин світу, а кредити, це звичайний фінансовий інструмент, яким в США користуються абсолютно всі для купівлі абсолютно всього.

Бомжі майже всі в основному в Каліфорнії, тому що там тепло цілий рік. В більшості штатів, там де є яка-ніяка зима, ніяких бомжів нема. Мєкси теж в основному в парі штатів прикордоння.
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19.02.2025 13:08 Ответить
Мексів повно і там, де зима повноцінна. А щодо медицини - не смішіть. Якби Ви користувалися послугами медичних закладів, Ви такого не написали.
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19.02.2025 13:23 Ответить
Я у Флориді коліно по страховці безкоштовно поміняла (в нас це $7000 десь) і в мене сестра в Аризоні працює лікарем, а її чоловік медбратом, не прикалуйтесь. В США, якщо ви не в курсі, найпередовіші технології світу в усіх сферах.

Звісно можна поставити на одну ланку з якимись Німеччинами та Британіями, тобто країнами G7, але вочевидь в усіляких Польшах, Іспаніях, Фінляндіях, Китаях а тим більше в 100+ інших країнах медицина на порядки гірше.
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19.02.2025 13:45 Ответить
не пищіть маячню про медицину в сша. Я нещодавно передавав з України в сша препарат знайомим, який тут коштує 1 тис грн, а там 1 тис доларів, тому що людині страхова його не покрила. (Доход 10 тис доларів на місяць і супер страховка).
Я був в шоці і перехрестився, що я живу в Україні
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20.02.2025 01:54 Ответить
у нас нема воронежа.
американські недоноски, коли будете бомбити Одесу?
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19.02.2025 11:15 Ответить
Коли риже гівно зрозуміло що пообіцявши закінчити війну воно обісралося і зрозуміло що продавити ***** йому не получиться почало тиснути на Зеленського та Україну,як не предбачувано))
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19.02.2025 11:17 Ответить
Я думаю, що на ***** руде гівно і не збиралось тиснути. На руде гівно у ***** є залізний компромат...
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19.02.2025 11:54 Ответить
Найсумніше, що виборці "рижого" - це такий контингент, такий фанатично-сектантський ядерний електорат, який ніколи його не запитає, що "Ти ж обіцяв закінчити війну протягом 24 годин ПІСЛЯ ДНЯ ГОЛОСУВАННЯ, ще до того, як зайдеж у Білий Дім. ДЕ ОБІЦЯНЕ ?" Ніколи не запитає, а якби і запитали, то це той фрукт, який звинуватить кого завгодно - Зеленського, Європу, китайців чи путіна, щоб тільки не сказати : "Я вам брехав, аби ви тільки за мене проголосували" або "я ніхрена в міжнародній політиці не розумію, тому говорив все підряд, бо ви то хотіли чути".
Трамп - екстраверт, він ніколи винуватим чи програвшим себе не визнає, у нього всі навколо завжди винуваті . . . Але нічого, він вже місяць у Білому Домі. Зазвичай драйв і очарування закінчуються за 100 днів - термін, достатній для того, аби навіть середній виборець вже почав говорити, що "добре працює" чи "погано працює". Так що цей цирк буде десь до кінця квітня, а тоді вже весь світ і вся Америка все до кінця про цього шоумена остаточно зрозуміють. І тоді потихеньку у Конгресі США, пресі, силових і ділових колах почнеться бродіння, тиск. Він тоді почне полювати на відьом, посвариться з Маском чи ще кимось зі свого оточення, аби збити негатив принципом "Show must go on". Це відволіче його від України. Допомагати і так не буде, це зрозуміло.
путяра протримався 3 роки, чекаючи, поки піде Байден, нам на європейських грошах і патронах треба буде триматися, поки піде Трамп. Хреново, бо строк тільки почався, ще довго, а сил вже не так багато, як у 2022. Але і у росіян їх не так багато, як тоді, так що . . . Якось буде. А Трамп най іде до біса зі своєю словесною діареєю
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19.02.2025 15:25 Ответить
Трамп предполагает, что после будущих выборов, власть потеряет власть и рванет с награбленным прятаться в США .
Вот заранее и опустил шлагбаум. Пока те не пронюхали ситуацию.
А с латиноамериканцами там другая история.
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19.02.2025 11:18 Ответить
Яка трагедія...
Чехія теж почала чухатись що відбулася якась "х..ня" незрозуміла з "біженцями" і готується скасовувати всі захисти.
Там і німці на черзі з майже такими хорошими новинами.. після виборів..
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19.02.2025 11:21 Ответить
Коли я говорив що якщо ***** захопить Україну то він поверне всіх українців в совок щоб на нього працювали і за нього воювали то з мене сміялись. Ну ось вам приклад як ***** або той кого він поставить в Київі зможе екстрадувати всіх тих ухилянтів хто втік з України.
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19.02.2025 11:29 Ответить
Екстрадують з країни по запиту. Той, хто в Києві, може екстрадувати тільки тих, хто в Україні. По тім, хто втік, він може тільки запит на екстрадицію зробити.
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19.02.2025 13:51 Ответить
Якщо ***** захопить Київ і скаже ану давайте поверніть всіх біженців назад в Україну щоб у вас не було проблем, то Тампон чи інші його ************* швиденько запакують всіх в вагони і пришлють йому на підносі. І ніхто не буде нікого питати чи читати якійсь закони. Просніться, вже рабство і феодалізм настали
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19.02.2025 13:57 Ответить
Не Трамп, а ще Байдену призупинив. На розгляд приймали та не розглядали ще з листопада 2024р. А може і раніше. В мене інфа по конкретній справі
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19.02.2025 11:26 Ответить
В США завжди було дуже важко попасти. Простіше думаю у космос полетіти чим в США. Нічого нового.
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19.02.2025 11:28 Ответить
не розумію людей, які туди рвуться
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20.02.2025 01:55 Ответить
Вірно, поки єдиний спосіб попасти в США - це виграш у грін карті, чи запрошення на роботу.
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19.02.2025 11:30 Ответить
Інфа по конкретній справі не має значення. Байден схоже різко знизив квоти, а не призупинив, тому що поодинокі кейси таки проходили розгляд, хоча більшість і зависла.
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19.02.2025 13:10 Ответить
Навезе їм кацапов як шредер з меркель у Німеччину?
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19.02.2025 11:27 Ответить
Правильно зробила. Повертайтесь Батьківщину захищати! На жаль це не про таких. Україна це навіть не Хорватія яка виставила пів-мільйонну армію при 4 млн. населення.
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19.02.2025 11:52 Ответить
В найкращі часи армія УНР нараховувала заледве 100 тис штиків при 40 мільйонах населення. Ну, а потім, хто не хотів захищати Україну у 1920 їв своїх дітей у 1933... "Отака історія нашого народу"...
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19.02.2025 11:57 Ответить
Українцям призупинили,а в штатах розігнали відділ який слідкував за мордорькими олігархами.Братва своїх не кидає.
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19.02.2025 12:01 Ответить
Зато руде мудило поновлює дипломатичні стосунки з парашею. Це ж чудово, що фсб знову відновить свою діяльність в Америці , та запустить свою розвідку ******** в американців все, що вони мають та збираються втілити у життя. Всі їхні технології будуть у Кремлі на столі.
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19.02.2025 12:03 Ответить
а мудоссіянам?
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19.02.2025 12:10 Ответить
С одной стороны этот шлагбаум пойдет на пользу Украине. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.02.2025 12:52 Ответить
а наступний крок це депортація українців в Україну?
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19.02.2025 14:05 Ответить
 
 