Администрация Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений украинцев, - CBS
Администрация Дональда Трампа временно остановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Украины и стран Латинской Америки.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, решение принято на неопределенный срок. В это время государственные служащие будут проводить дополнительные проверки для выявления возможного мошенничества и совершенствования процедур рассмотрения заявок, чтобы уменьшить риски для национальной и общественной безопасности.
Приостановление касается нескольких программ, введенных администрацией Байдена. В частности, это:
- Uniting for Ukraine - программа, позволившая въезд около 240 тысячам украинцев со спонсорами в США.
- CHNV - программа для кубинцев, гаитян, граждан Никарагуа и Венесуэлы, которая дала возможность въезда 530 тысячам мигрантов.
Топ комментарии
+18 Бандерівець
показать весь комментарий19.02.2025 11:09 Ответить Ссылка
+18 frank sonatra
показать весь комментарий19.02.2025 11:16 Ответить Ссылка
+9 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий19.02.2025 11:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви скоріш за все просто плутаєте U4U і TPS.
Ти не був у США жодного дня.
та поки не підписаний мир вони легально живуть у штатах, поки легально...
До діаспори зараз понаєхала купа українських родичів , які там знаходяться на правах нелегалів . Діаспора яка наголосувала за трампа , тепер в соцмережах ниє про те що трамп хоче їх родичів депортувати .
Не секрет що українці потрапляють у США в тому числі і нелегалами через мексиканський кордон . Як і латиноси , і русня , і всі інші .
Не знаю як що до українців , але колись натрапляв на інформацію що тільки затриманих на кордоні Мексики і США кацапів у 2022 р було близько 30 тис . А скільки їх вже встигли проникнути в США .!!
Діаспора це не лише ті хто виїхав 100 років тому . Багато їх виїхали у США після розвалу срср . Сам маю таких знайомих , серед них навіть моя однокласниця . Живе у США вже років 30 мабуть ,, давно громадянка США .
Європа напорядок краще... ну не вся, через наплив арабів але є багато країн де реально класно жити...
Бомжі майже всі в основному в Каліфорнії, тому що там тепло цілий рік. В більшості штатів, там де є яка-ніяка зима, ніяких бомжів нема. Мєкси теж в основному в парі штатів прикордоння.
Звісно можна поставити на одну ланку з якимись Німеччинами та Британіями, тобто країнами G7, але вочевидь в усіляких Польшах, Іспаніях, Фінляндіях, Китаях а тим більше в 100+ інших країнах медицина на порядки гірше.
Я був в шоці і перехрестився, що я живу в Україні
американські недоноски, коли будете бомбити Одесу?
Трамп - екстраверт, він ніколи винуватим чи програвшим себе не визнає, у нього всі навколо завжди винуваті . . . Але нічого, він вже місяць у Білому Домі. Зазвичай драйв і очарування закінчуються за 100 днів - термін, достатній для того, аби навіть середній виборець вже почав говорити, що "добре працює" чи "погано працює". Так що цей цирк буде десь до кінця квітня, а тоді вже весь світ і вся Америка все до кінця про цього шоумена остаточно зрозуміють. І тоді потихеньку у Конгресі США, пресі, силових і ділових колах почнеться бродіння, тиск. Він тоді почне полювати на відьом, посвариться з Маском чи ще кимось зі свого оточення, аби збити негатив принципом "Show must go on". Це відволіче його від України. Допомагати і так не буде, це зрозуміло.
путяра протримався 3 роки, чекаючи, поки піде Байден, нам на європейських грошах і патронах треба буде триматися, поки піде Трамп. Хреново, бо строк тільки почався, ще довго, а сил вже не так багато, як у 2022. Але і у росіян їх не так багато, як тоді, так що . . . Якось буде. А Трамп най іде до біса зі своєю словесною діареєю
Вот заранее и опустил шлагбаум. Пока те не пронюхали ситуацию.
А с латиноамериканцами там другая история.
Чехія теж почала чухатись що відбулася якась "х..ня" незрозуміла з "біженцями" і готується скасовувати всі захисти.
Там і німці на черзі з майже такими хорошими новинами.. після виборів..