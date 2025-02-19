Трамп и Путин могут встретиться до конца февраля, - Песков
В Кремле не исключают, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже до конца февраля 2025 года.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, для встречи Путина и Трампа потребуется определенная подготовка по линии МИД. Кроме того, он добавил, что отношения России и США сейчас нуждаются в реставрации, "им целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией Штатов".
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.
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There won't be Afghanistan 2.0.
Seriously? It's worse.
"Цікаво, шо таке трамп зможе продати @уйлу, що той продасть на @уйлостані як свою велику перемогу?"
посаду шостого деректора Роснефті
Тому вимальовуються два варіанти. Або свої ж американські дорослі дядьки біснуватого відсторонять від влади і пристроять до буцигарні, де йому й місце, або ж почнеться хаос усі проти всіх, чого й домагалися косорилі кацапи з китайцями, і їх червоні ганчірки будуть на усіх континентах, включаючи й північну Америку.
А отже нашому Президенту доки не варто брати участь у будь-яких перемовинах, а тим більше підписувати якісь папірці, за участі кацапстану. Бо схоже, незабаром їм усім, включаючи кацапію, буде не до України, от тільки заліковувати рани Україні доведеться самотужки, без кацапів, без китаю і без Америки, проте це не вперше, головне, щоб не заважали, ні свої, ні, тим більше, чужі.
Слава Україні, слава і вдячність ЗСУ.