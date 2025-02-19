Трамп и Путин могут встретиться до конца февраля, - Песков

В Кремле не исключают, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже до конца февраля 2025 года.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, для встречи Путина и Трампа потребуется определенная подготовка по линии МИД. Кроме того, он добавил, что отношения России и США сейчас нуждаются в реставрации, "им целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией Штатов".

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.