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Трамп и Путин могут встретиться до конца февраля, - Песков

Встреча Путина и Трампа

В Кремле не исключают, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже до конца февраля 2025 года.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, для встречи Путина и Трампа потребуется определенная подготовка по линии МИД. Кроме того, он добавил, что отношения России и США сейчас нуждаются в реставрации, "им целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией Штатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп "может возобновить полезный диалог" с Путиным, - Макрон

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Автор: 

путин владимир (31651) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+6
Вже не цікава зустріч трампона з людожером.
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19.02.2025 11:09 Ответить
+5
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19.02.2025 11:23 Ответить
+4
Ну, а навіщо російського неадекватна цитувати, який доречі нічого там і не вирішує, своїх мало.
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19.02.2025 11:07 Ответить
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19.02.2025 11:05 Ответить
Ну, а навіщо російського неадекватна цитувати, який доречі нічого там і не вирішує, своїх мало.
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19.02.2025 11:07 Ответить
Злетяться два лисі ворони терзати тіло Неньки.
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19.02.2025 11:07 Ответить
Вже не цікава зустріч трампона з людожером.
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19.02.2025 11:09 Ответить
А це покажуть на порнохабі? Це було б фурором - все таки не постійно диктатор РФ будем принижувати і "иметь" презика США
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19.02.2025 11:11 Ответить
А раніше США не підтримувала інші диктаторські режими, які їй були вигідні?
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19.02.2025 11:15 Ответить
It's a betrayal by the United States.

There won't be Afghanistan 2.0.
Seriously? It's worse.
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19.02.2025 11:13 Ответить
Дай Бог щоб ці дві курви найшвидше зустрілись на тому світі!
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19.02.2025 11:15 Ответить
в пеклі.
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19.02.2025 11:20 Ответить
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19.02.2025 11:18 Ответить
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19.02.2025 11:20 Ответить
Сергій Ауслендер:
"Цікаво, шо таке трамп зможе продати @уйлу, що той продасть на @уйлостані як свою велику перемогу?"
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19.02.2025 11:20 Ответить
капітуляцію України.
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19.02.2025 11:22 Ответить
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19.02.2025 11:23 Ответить
Зустріч двох підарасів вже не цікавить Україну. Нам своє робити.
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19.02.2025 11:40 Ответить
пнх мраzzиянец.
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19.02.2025 11:50 Ответить
к сожалению кроме оскорблений ответить на это нечего.
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19.02.2025 11:59 Ответить
Вже нема ніякої інтріги від цієї зустрічі. Банальна зустріч двох збочених, старих підар.в.
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19.02.2025 11:57 Ответить
....трампону запропонують
посаду шостого деректора Роснефті
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19.02.2025 12:26 Ответить
треба правильно писати - два підора можуть зустрітися
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19.02.2025 13:34 Ответить
Я так розумію, що біснуватий трамп заявив новий світопорядок, а саме, хто має ядрьону бімбу, той має право нападати на сусідів і відбирати, що захоче, ще й вимагати за це плату.
Тому вимальовуються два варіанти. Або свої ж американські дорослі дядьки біснуватого відсторонять від влади і пристроять до буцигарні, де йому й місце, або ж почнеться хаос усі проти всіх, чого й домагалися косорилі кацапи з китайцями, і їх червоні ганчірки будуть на усіх континентах, включаючи й північну Америку.
А отже нашому Президенту доки не варто брати участь у будь-яких перемовинах, а тим більше підписувати якісь папірці, за участі кацапстану. Бо схоже, незабаром їм усім, включаючи кацапію, буде не до України, от тільки заліковувати рани Україні доведеться самотужки, без кацапів, без китаю і без Америки, проте це не вперше, головне, щоб не заважали, ні свої, ні, тим більше, чужі.
Слава Україні, слава і вдячність ЗСУ.
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19.02.2025 13:37 Ответить
Він рудий з народження чи після "золотого дощу"? Як там на відео,пєсков?
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19.02.2025 14:04 Ответить
 
 