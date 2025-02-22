Справедливого и длительного мира можно достичь только благодаря вкладу всех сторон, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убеждена, что справедливого и прочного мира можно достичь "только благодаря вкладу всех, и прежде всего с помощью сильного лидерства".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Мелони прокомментировала ситуацию в Украине во время видеообращения к участникам Конференции консервативного политического действия (CPAC) в США.
Как отмечается, она говорила о том, что "счастье зависит от свободы, а свобода зависит от мужества", что нации доказали, приобретая независимость, в частности, от диктаторов.
"И мы сделали это вместе в течение последних трех лет в Украине, где гордый народ борется за свою свободу против жестокой агрессии", - сказала Мелони.
Она подчеркнула, что стоит работать вместе "для справедливого и длительного мира, мира, который можно построить только благодаря вкладу всех, но прежде всего с помощью сильного лидерства".
"И я знаю, что с Дональдом Трампом во главе Соединенных Штатов мы никогда больше не увидим катастрофы, которую видели в Афганистане четыре года назад", - добавила Мелони.
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