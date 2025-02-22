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Новости Мирные переговоры
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Справедливого и длительного мира можно достичь только благодаря вкладу всех сторон, - Мелони

Мэлони о мире

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убеждена, что справедливого и прочного мира можно достичь "только благодаря вкладу всех, и прежде всего с помощью сильного лидерства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Мелони прокомментировала ситуацию в Украине во время видеообращения к участникам Конференции консервативного политического действия (CPAC) в США.

Как отмечается, она говорила о том, что "счастье зависит от свободы, а свобода зависит от мужества", что нации доказали, приобретая независимость, в частности, от диктаторов.

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"И мы сделали это вместе в течение последних трех лет в Украине, где гордый народ борется за свою свободу против жестокой агрессии", - сказала Мелони.

Она подчеркнула, что стоит работать вместе "для справедливого и длительного мира, мира, который можно построить только благодаря вкладу всех, но прежде всего с помощью сильного лидерства".

"И я знаю, что с Дональдом Трампом во главе Соединенных Штатов мы никогда больше не увидим катастрофы, которую видели в Афганистане четыре года назад", - добавила Мелони.

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Автор: 

Джорджа Мелони (130) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+11
Справедливого і тривалого миру не можна досягнути поступками агресору. Будь-які поступки агресору несправедливі за визначенням
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22.02.2025 23:53 Ответить
+5
Тобто замість зброї лупитимемо гаслами
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22.02.2025 23:37 Ответить
+5
Коли вже Європа захоче свою частку від наших надр? Путляр зараз вгризується по максимуму.
Руда падлюка Трамп грабує майбутнье покоління українців."Наші " падлюки виїжають хто куди з мішками награбованого.
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22.02.2025 23:59 Ответить
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Тобто замість зброї лупитимемо гаслами
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22.02.2025 23:37 Ответить
Трампу в Штатах незабаром лапті зв'яжуть, а Мелоні досі не перевзулася.
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22.02.2025 23:45 Ответить
Справедливого і тривалого миру не можна досягнути поступками агресору. Будь-які поступки агресору несправедливі за визначенням
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22.02.2025 23:53 Ответить
Коли вже Європа захоче свою частку від наших надр? Путляр зараз вгризується по максимуму.
Руда падлюка Трамп грабує майбутнье покоління українців."Наші " падлюки виїжають хто куди з мішками награбованого.
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22.02.2025 23:59 Ответить
Чекаємо італійський внесок. Дайте пару дивізій.
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23.02.2025 00:15 Ответить
Їм ніззя! У італійців dolce vita.
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23.02.2025 00:36 Ответить
Ляпнуть, якби ляпнуть. Ні про що.
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23.02.2025 05:33 Ответить
А Італія на пару з Францією і Німеччиною не хоче робити ніяких внесків, чекають поки все само вирішиться
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23.02.2025 08:45 Ответить
Беда всех нынешних мировых руководителей и политиков в том, что они говорят одно, а делают другое, они сами не верят в то, что проповедуют другим.

Италия и Франция на сегодня блокируют самый большой европейский пакет военной помощи для Украины, как же это сочетать с вашими красивыми словами и пожеланиями?
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23.02.2025 09:18 Ответить
 
 