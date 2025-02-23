Трамп о соглашении с Украиной об ископаемых: мы вернем наши деньги
Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается "получить назад" деньги, потраченные Соединенными Штатами на поддержку Украины.
Об этом он сказал на выступлении на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в субботу, 22 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Европа дала 100 миллиардов долларов, США дали 350 миллиардов долларов, потому что у нас был глупый и некомпетентный президент и администрация. Но что хуже, Европа дала это в виде займа, они получают свои деньги обратно. Мы дали это в виде ничего, поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-то за все деньги, которые мы вкладываем", - заявил глава Белого дома.
Трамп сказал, что "мы просим редкоземельные элементы и нефть, все, что можем получить, чтобы не пошиться в дураки".
Президент США заявил, что война РФ против Украины должна закончиться.
"Я попытаюсь урегулировать войну и попытаюсь положить конец этим смертям", - сказал он.
Глава Белого дома напомнил, что он ведет переговоры с президентом Украины и диктатором России. Во время выступления Трамп сказал, что гибнут россияне и украинцы, не упоминая, что именно Россия начала против Украины войну.
Также Трамп заявил, что США приблизились к подписанию соглашения с Украиной о редкоземельных металлах.
"Мы не получаем свои деньги обратно. Мы ничего не получаем. Поэтому мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто нечестно... И нам лучше быть близкими к соглашению", - сказал американский лидер.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
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Агов! Алькаіда і увесь мусульманський Світ, що просто ненавидить янків - Вам є робота!
В Овальному кабінеті Білого дому засів світовий диктатор, що оголосив себе пупом планети Земля!
Треба протверезити старого дуремара та пердуна, щоб знав, хто в світі господар, й на кого не можна зазіхати!
І не кажіть що то застаре, що не працює, що нові технології, що то пережиток, як то висловлюється багато українських експертів. Працює і працюватиме як то є зараз з Росією і з КНДР і з Іраном.
І маючи цю зброю можна потім буде і домовленності по копалинам переглянути.
А так з капелюхом по світу, нахилена раком та ще і з хамством виглядає як розумієте хто.
+Напевно все по плану путінських психоаналітиків і психіатрів...?? Чи переживе США, як гегемон світової демократії, порушення Трампом законів, договорів і норм міжнародного права? Чи переживе США -7ме банкрутство президента Трампа...?
новым канцлером Германии будет Фридрих Мерц, большой друг Украины , умный и образованный человек с сильным характером в отличие от какого-то "варёного" вялого Шольца.
Такой глава правительства, как Ф.Мерц, крайне необходим в нынешней сложной ситуации.
На фоне умного энергичного Мерца с его безупречной моральной репутацией, с его блистательным образованием в сфере права, экономики и финансов, невежественный недоумок Трумп, вздумавший хамским образом поучать Европу и Украину, будет выглядеть необучаемым придурашным идиотом*.(*эта короткая, но ёмкая характеристика выдана Трумпу публицистом Марком Солониным)
В цьому сенсі, я цілком згодний з думкою Невзорова, що найкращими американськими перемовниками з московським керівництвом є виключно "морські котики", які продемонстрували неабиякі "дипломатичні здібності" в ситуації з бен Ладеном.
Трамп говорит про деньги и не разу по ценности.
Вот вам и разница.
" Трамп это самовлюбленный, невежественный и необучаемый идиот ."
Та чи не будуть тут утилізуватись радіоактивні відходи?
В ній вся СХЕМА описана ПРОСТО І ЗРОЗУМІЛО - все стає очевидним: і МОТИВ, і СПОСІБ.
Чи розуміє все оце українська влада? - Думаю, не повністю і не так чітко, як тут описано. Тому
НЕОБХІДНО донести цю інформацію до Президента України, щоб розуміння його було повним.
І крім того, ІЗ ЦІЄЇ СХЕМИ СТАЄ ЗРОЗУМІЛОЮ ВСЯ СТРАТЕГІЯ ТРАМПА, яку Трамп намагається замаскувати від виглядом його нестримного прагнення начебто "миру", а саме:
здати Україну Путіну, щоб потім Путін заплатив за це Трампу викопними ресурсами за цією Трампівською "угодою".
щоб усі зацікавлені люди у світі ВЖЕ ЗАРАЗ дізналися, як обходити статті 51 та 52 Віденської конвенції з права міжнародних договорів...
і про те, що ЦЕ І Є начебто "мирний план" Трампа.