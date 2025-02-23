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Новости Президент Трамп Соглашение о полезных ископаемых с США
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Трамп о соглашении с Украиной об ископаемых: мы вернем наши деньги

Трамп сделал очередное заявление по соглашению с Украиной о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается "получить назад" деньги, потраченные Соединенными Штатами на поддержку Украины.

Об этом он сказал на выступлении на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в субботу, 22 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Европа дала 100 миллиардов долларов, США дали 350 миллиардов долларов, потому что у нас был глупый и некомпетентный президент и администрация. Но что хуже, Европа дала это в виде займа, они получают свои деньги обратно. Мы дали это в виде ничего, поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-то за все деньги, которые мы вкладываем", - заявил глава Белого дома.

Трамп сказал, что "мы просим редкоземельные элементы и нефть, все, что можем получить, чтобы не пошиться в дураки".

Президент США заявил, что война РФ против Украины должна закончиться.

"Я попытаюсь урегулировать войну и попытаюсь положить конец этим смертям", - сказал он.

Глава Белого дома напомнил, что он ведет переговоры с президентом Украины и диктатором России. Во время выступления Трамп сказал, что гибнут россияне и украинцы, не упоминая, что именно Россия начала против Украины войну.

Также Трамп заявил, что США приблизились к подписанию соглашения с Украиной о редкоземельных металлах.

"Мы не получаем свои деньги обратно. Мы ничего не получаем. Поэтому мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто нечестно... И нам лучше быть близкими к соглашению", - сказал американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без права собственности США на активы и долгов для Украины: Бессент озвучил детали соглашения по полезным ископаемым

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новой редакции соглашения по недрам предусмотрено 100% финансового интереса США, - СМИ

Автор: 

соглашение (1355) США (27336) Трамп Дональд (5855) редкоземельные металлы (167)


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Топ комментарии
+51
Деменція - вона така. Знов 350 мільярдів.
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23.02.2025 00:38 Ответить
+44
Слабоумный.
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23.02.2025 00:37 Ответить
+44
Спочатку рудий клоун повертає гроші за відібрану США ядерну зброю.
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23.02.2025 00:40 Ответить
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Страница 3 из 3
Взагалі то допомога надавалась на безоплатній основі. Угода виконана. Ніхто нікому нічого не винен. Якщо є якісь питання - нехай задає їх Байдену
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23.02.2025 11:45 Ответить
Трампон, а поверталка в тебе не зламається!
Агов! Алькаіда і увесь мусульманський Світ, що просто ненавидить янків - Вам є робота!
В Овальному кабінеті Білого дому засів світовий диктатор, що оголосив себе пупом планети Земля!
Треба протверезити старого дуремара та пердуна, щоб знав, хто в світі господар, й на кого не можна зазіхати!
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23.02.2025 12:18 Ответить
У мене такий рудий пес теж жравби і жрав рига і знову жре я думаю у трамбона як і мого пса глисти бо данію канаду копалини панаму все забрав би та хтож маразматіку дасть
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23.02.2025 12:54 Ответить
Так щоб без жартів. Виторгувати як можна більше з цієї угоди і хай копають і вивозять. За той час сконцентруватися і поставити ЯЗ на озброєння з новою доктриною ( якої ніколи не було в Україні) захисту. Агресивного захисту. І побачите що почнуть розмовляти з повагою (бо бендерівці можуть *******).
І не кажіть що то застаре, що не працює, що нові технології, що то пережиток, як то висловлюється багато українських експертів. Працює і працюватиме як то є зараз з Росією і з КНДР і з Іраном.
І маючи цю зброю можна потім буде і домовленності по копалинам переглянути.
А так з капелюхом по світу, нахилена раком та ще і з хамством виглядає як розумієте хто.
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23.02.2025 13:11 Ответить
Конгрес та Сенат голосували за пакети допомоги, а не кридиту. Як можна заднім числом це змінювати? По тим пакетам допомоги взагалі то США утилізували свою просрочену зброю 60-х 80-х років. А тепер виявляється за просрочку вимагають ціну, в тричі вищу від вартості нової зброї. Чому Зеленський, також заднім числом, жодного разу не підняв питання компенсації за Ядерну зброю??? А просто віддає трампу все, що не зміг захопити путін.
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23.02.2025 14:07 Ответить
Скрудж макдак якійсь. А те що Україна зазнала збитків то таке ..
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23.02.2025 14:19 Ответить
Єдине що цікавить Трампа це гроші і рейтинг. Мабуть у нього ще не пройшла післявиборча ейфорія. Він працює на своїх виборців. Американські платники податків потратили свої кошти і т. Д і т. П. І тут прийшов вишибала Трамп і все повернув. Але щось я не пригадую щоб у нас була домовленість:' грошова допомога під заставу майна і землі. Може він ще на лічильник поставить Україну? Так низько не поводив себе ще жоден президент штатів
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23.02.2025 14:44 Ответить
мерзотник не памʼятає, що Україна віддала ядерну зброю в обмін на гарантію безпеки, яку надали США. Що є 100% точним так це те, що ми нічого не винні США. Це вони нам винні
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23.02.2025 14:54 Ответить
******** сосне
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23.02.2025 15:37 Ответить
"Усе , що він виробляє звучить нормально для бізнесу Трампа. Бізнес Трампа не у тому, щоб дотримуватись обов'язків, законів. Про бізнес Трампа ми знаємо, що він 6 разів банкрут. Банкрут - це людина, яка всіх кинула 6 разів. Складається враження , що там не має ні честі, ні совісті, ні страху Божого, одне бабло в голові?Чому ми думаємо, що він буде дотримуватися обов'язків як президент США???"

+Напевно все по плану путінських психоаналітиків і психіатрів...?? Чи переживе США, як гегемон світової демократії, порушення Трампом законів, договорів і норм міжнародного права? Чи переживе США -7ме банкрутство президента Трампа...?
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24.02.2025 04:54 Ответить
Щоб Трамп отримав гроші які доречі надав Байден згідно закону без оплатно, поперше потрібно щоб був справедливий мир для України в кордонах 1991 року, тому що від РФ ніякіх грошей ні копален він не отримає, цеж-ясно-хай спочатку спробуєвзяти взяти літій з окупованого Донбасу чи газ з кримськіх родовищ, а потім щось говорив. По друге потрібно рахувати як це, за отримані Україною 60 мільярдів (30 на озброєння+ 30 на бюджетну підтримку ) то 500 мільярдів, які хоче Трамп ні як не виходить і це не враховуючі що Україна теж надала США допомогу знищивши 1,4 тис. боєголовок разом з ракетами і шахтами бувшого СРСР націленими на США чи Трамп хоче щоб Україна віддавала за Афганську невдалу для США операцію в якій вони потратили 2 трильона? а якщо будуть і далі займатися рекетом по відношенню до України потрібно всьму Світу розказати що США вкрали у УКраїни ЯЗ і не хочуть віддавати борги. А якщо і потрібно кому ділитися з активами то це тільки з українськими захисниками бо вони їх захищали, а озброєння раз своє провтикалиипотрібно купляти у інших, якщо США не хочуть продавати у тому -ж Китаї не кажучі звісно в першу чергу про ЄС.
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23.02.2025 15:47 Ответить
Хорошая новость для Украины:

новым канцлером Германии будет Фридрих Мерц, большой друг Украины , умный и образованный человек с сильным характером в отличие от какого-то "варёного" вялого Шольца.

Такой глава правительства, как Ф.Мерц, крайне необходим в нынешней сложной ситуации.

На фоне умного энергичного Мерца с его безупречной моральной репутацией, с его блистательным образованием в сфере права, экономики и финансов, невежественный недоумок Трумп, вздумавший хамским образом поучать Европу и Украину, будет выглядеть необучаемым придурашным идиотом*.(*эта короткая, но ёмкая характеристика выдана Трумпу публицистом Марком Солониным)
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24.02.2025 01:49 Ответить
Якщо Зеленський підпише угоду з США про копалини, де як зараз прописано, що Україна зобов'язана повернути США кошти за рахунок копалин, то це створює прецедент із за якого нам перестануть давати гроші і інші країни і також будуть вимагати повернути їхню допомогу. Чому США отримують зиск від допомоги, а інші ні? Тому хай спочатку США поверне ядерну зброю, а вже потім Україна буде віддавати потрачені гроші. До речі, якщо Зеленський підпише, або його міністри без ратифікації Верховної Ради то його в майбутньому чекає в'язниця.
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23.02.2025 16:19 Ответить
Трамп хоче українські копалини на 350 чи 500 млрд. доларів? Ок. А чому б йому не запропонувати альтернативу: США ФІЗИЧНО знищує путлера (разом з родиною) і отримує мінерали на 100 млрд. доларів; потім за кожного знищеного члена московської ради безпеки та оборони та керівників Ради Федерації та Держдуми, які голосували за вторгнення в Україну ще по 5 млрд.? І нехай Трамп думає!!!
В цьому сенсі, я цілком згодний з думкою Невзорова, що найкращими американськими перемовниками з московським керівництвом є виключно "морські котики", які продемонстрували неабиякі "дипломатичні здібності" в ситуації з бен Ладеном.
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23.02.2025 17:39 Ответить
Байден постоянно говорил про ценнностии не разу про деньги.

Трамп говорит про деньги и не разу по ценности.

Вот вам и разница.
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23.02.2025 18:50 Ответить
Зе молодець! Дав чітку і логічну відповідь: не має Україна боргів, країна не продається!
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23.02.2025 18:54 Ответить
иди у ***** отсоси-он тебе вернёт
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23.02.2025 19:50 Ответить
от же сволочь. А кто вернет жизни погибших граждан Украины??? Ведь вы сволочи , мамой клялись, шо войны не будет, когда ракеты у нас забирали.
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23.02.2025 20:22 Ответить
историк и публицист Марк СОЛОНИН :

" Трамп это самовлюбленный, невежественный и необучаемый идиот ."
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23.02.2025 21:26 Ответить
краснов
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23.02.2025 20:50 Ответить
США поставляло частично списанное вооружение , это как "Берлинская тушёнка " времён распада СССР.
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23.02.2025 22:04 Ответить
Цікаво, чи допускається угодою завезення іноземних працівників - іммігрантів з мексики чи ще якихось, а то розмріялись про робочі місця.

Та чи не будуть тут утилізуватись радіоактивні відходи?
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23.02.2025 23:11 Ответить
Чуєш барига ти спочатку віддай борг за домовленостями Будапештського меморандуму,а потім вже будеш свої щурячі сделкі пропонувати.
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23.02.2025 23:14 Ответить
Пшел ***** підор разом ****** за зеленими породами соросятами жидами!
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23.02.2025 23:31 Ответить
Походу у Трампа интеллект искусственный: генерирует рандомные цифры и несуществующие долги.
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24.02.2025 00:07 Ответить
ув.Алекс, наверное, Вы усложняете ситуацию насчёт того, что у него искусственный интеллект. Скорее всего, перед нами просто дурак от рождения.
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24.02.2025 01:55 Ответить
Щодо "угоди про надра України" - НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВА І КОРИСНА СТАТТЯ "Конвенції від деменції", яку написав Борис Бабін - https://censor.net/ua/b3537451

В ній вся СХЕМА описана ПРОСТО І ЗРОЗУМІЛО - все стає очевидним: і МОТИВ, і СПОСІБ.

Чи розуміє все оце українська влада? - Думаю, не повністю і не так чітко, як тут описано. Тому

НЕОБХІДНО донести цю інформацію до Президента України, щоб розуміння його було повним.

І крім того, ІЗ ЦІЄЇ СХЕМИ СТАЄ ЗРОЗУМІЛОЮ ВСЯ СТРАТЕГІЯ ТРАМПА, яку Трамп намагається замаскувати від виглядом його нестримного прагнення начебто "миру", а саме:

здати Україну Путіну, щоб потім Путін заплатив за це Трампу викопними ресурсами за цією Трампівською "угодою".
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24.02.2025 02:08 Ответить
Бажано не чекати появи підручників, а НЕГАЙНО МАКСИМАЛЬНО ПУБЛІЧНО ПОШИРИТИ інформацію про цю СХЕМУ Трампа,

щоб усі зацікавлені люди у світі ВЖЕ ЗАРАЗ дізналися, як обходити статті 51 та 52 Віденської конвенції з права міжнародних договорів...

і про те, що ЦЕ І Є начебто "мирний план" Трампа.
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24.02.2025 02:21 Ответить
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24.02.2025 02:58 Ответить
в гробу карманов нет.
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24.02.2025 05:42 Ответить
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