Трамп о соглашении с Украиной об ископаемых: мы вернем наши деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается "получить назад" деньги, потраченные Соединенными Штатами на поддержку Украины.

Об этом он сказал на выступлении на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в субботу, 22 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Европа дала 100 миллиардов долларов, США дали 350 миллиардов долларов, потому что у нас был глупый и некомпетентный президент и администрация. Но что хуже, Европа дала это в виде займа, они получают свои деньги обратно. Мы дали это в виде ничего, поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-то за все деньги, которые мы вкладываем", - заявил глава Белого дома.

Трамп сказал, что "мы просим редкоземельные элементы и нефть, все, что можем получить, чтобы не пошиться в дураки".

Президент США заявил, что война РФ против Украины должна закончиться.

"Я попытаюсь урегулировать войну и попытаюсь положить конец этим смертям", - сказал он.

Глава Белого дома напомнил, что он ведет переговоры с президентом Украины и диктатором России. Во время выступления Трамп сказал, что гибнут россияне и украинцы, не упоминая, что именно Россия начала против Украины войну.

Также Трамп заявил, что США приблизились к подписанию соглашения с Украиной о редкоземельных металлах.

"Мы не получаем свои деньги обратно. Мы ничего не получаем. Поэтому мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто нечестно... И нам лучше быть близкими к соглашению", - сказал американский лидер.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

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