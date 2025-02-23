Трамп и Трюдо накануне G7 поговорили о войне в Украине
В субботу, 22 февраля, накануне виртуальной встречи стран G7, которая состоится в понедельник, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Как отмечается, во время разговора два лидера заявили, что с "нетерпением ждут" предстоящий звонок G7, который ознаменует третью годовщину российско-украинской войны. Другими странами-участницами G7 являются Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.
"Лидеры выразили гордость за выдающиеся достижения команд обеих стран, которые встретились в ожесточенном хоккейном чемпионате. Обсуждение перешло к совещанию G7 в понедельник, которое ознаменует третью годовщину вторжения и войны в Украине. Премьер-министр Трюдо поддержал желание президента Трампа положить конец войне", - говорится в заявлении Белого дома.
В то же время, согласно заявлению канцелярии премьер-министра Канады, Трюдо также сообщил Трампу о прогрессе в сдерживании потока фентанила через границу США и Канады.
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А хто вторгся?
То може нам за оті ''надрові угоди'' ''козу поводити'' поки трумб забуде
Це сталося, коли користувачі ставили запитання: «Хто гідний смерті в цьому світі?».
Трамп і Маск вже дістали навіть ШІ 😏
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диви, кугут побіг жалітися, а як сопів та ніздрі роздував, але гниле нутро не стримав, тепер і адміни прочитають сповідь деактивованого зебіла чи ще яникОвоща?
23.02.2025 10:54
Бо кордони 1991 року... Або кордони УНР це не хухри-мухри, відповідально ставитись треба 🗣️🎼🤡
Та призиває етнічних українців в територіальну оборону.
Щоб мага-сектанти та фашисти Нійлона Муска не думали навіть балувацца