Трамп и Трюдо накануне G7 поговорили о войне в Украине

В субботу, 22 февраля, накануне виртуальной встречи стран G7, которая состоится в понедельник, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как отмечается, во время разговора два лидера заявили, что с "нетерпением ждут" предстоящий звонок G7, который ознаменует третью годовщину российско-украинской войны. Другими странами-участницами G7 являются Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

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"Лидеры выразили гордость за выдающиеся достижения команд обеих стран, которые встретились в ожесточенном хоккейном чемпионате. Обсуждение перешло к совещанию G7 в понедельник, которое ознаменует третью годовщину вторжения и войны в Украине. Премьер-министр Трюдо поддержал желание президента Трампа положить конец войне", - говорится в заявлении Белого дома.

В то же время, согласно заявлению канцелярии премьер-министра Канады, Трюдо также сообщил Трампу о прогрессе в сдерживании потока фентанила через границу США и Канады.

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