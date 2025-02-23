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Трамп и Трюдо накануне G7 поговорили о войне в Украине

Трамп и Трюдо говорили о войне в Украине

В субботу, 22 февраля, накануне виртуальной встречи стран G7, которая состоится в понедельник, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как отмечается, во время разговора два лидера заявили, что с "нетерпением ждут" предстоящий звонок G7, который ознаменует третью годовщину российско-украинской войны. Другими странами-участницами G7 являются Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

Также читайте: Канада против возвращения России в G7, - посол Цмоць

"Лидеры выразили гордость за выдающиеся достижения команд обеих стран, которые встретились в ожесточенном хоккейном чемпионате. Обсуждение перешло к совещанию G7 в понедельник, которое ознаменует третью годовщину вторжения и войны в Украине. Премьер-министр Трюдо поддержал желание президента Трампа положить конец войне", - говорится в заявлении Белого дома.

В то же время, согласно заявлению канцелярии премьер-министра Канады, Трюдо также сообщил Трампу о прогрессе в сдерживании потока фентанила через границу США и Канады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хотят смягчить заявление G7 по войне в Украине, - NYT

Автор: 

G7 (875) Трюдо Джастин (298) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+13
Старий вже забув, що Канада повинна стати 51-м штатом?
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23.02.2025 10:30 Ответить
+8
Вава, навчайся у не випускників криво-рагульської дипломатії, хоча, Трампуся втішиться, якщо ви з ****** зіграєте причандаллями на пісюаніні гімн сисисисри чи віддамо тебе за борги, як ти і мріяв до возвеличення зебілами.
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23.02.2025 10:33 Ответить
+7
А про приєднання Канади поговорили?
То може нам за оті ''надрові угоди'' ''козу поводити'' поки трумб забуде
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23.02.2025 10:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ознаменує третю річницю вторгнення і війни в Україні...

А хто вторгся?
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23.02.2025 10:26 Ответить
"какая разніца"
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23.02.2025 10:29 Ответить
Рижий скаржився, що не вдається Україні втюхати гнилу мойву по ціні живого осетра? Чи Канаду обіцяв задорого купити?
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23.02.2025 10:30 Ответить
Старий вже забув, що Канада повинна стати 51-м штатом?
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23.02.2025 10:30 Ответить
Не нагадуй, а то знов почнеться…
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23.02.2025 12:46 Ответить
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23.02.2025 13:09 Ответить
Вава, навчайся у не випускників криво-рагульської дипломатії, хоча, Трампуся втішиться, якщо ви з ****** зіграєте причандаллями на пісюаніні гімн сисисисри чи віддамо тебе за борги, як ти і мріяв до возвеличення зебілами.
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23.02.2025 10:33 Ответить
А про приєднання Канади поговорили?
То може нам за оті ''надрові угоди'' ''козу поводити'' поки трумб забуде
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23.02.2025 10:34 Ответить
не переоцінюйте інтелектуальні потуги віслюка, що коханий із ОПи скаже, так воно і поскаче.
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23.02.2025 10:43 Ответить
Новий штучний інтелект Grok 3 запропонував вбити Трампа і свого творця Маска, - ЗМІ

Це сталося, коли користувачі ставили запитання: «Хто гідний смерті в цьому світі?».

Трамп і Маск вже дістали навіть ШІ 😏

https://t.me/+M4FlbdKKn5Y5ODBi
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23.02.2025 10:37 Ответить
Скайнет посилає Термінатора в минули що би вбити Трампа та Маска аби врятувати людство від двох довбойобів
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23.02.2025 10:42 Ответить
вірне рішення та почліну замордовані українці, вони ж самі собі обрали ваду та ржуть, хоча й давляться шашликами??? Геть вже довбанулись скачучи до керівництва США, мабуть за ****** скучили довбограї призебілені?
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23.02.2025 10:47 Ответить
Ти до Українців не маєш жодного відношення . Періодично , в тому божевільному будинку , якимось чином до твоїх рук потрапляє комп і далі всі читають який ти по життю хамовитий непотріб . Вся твоя проблема через твою розпломбовану пʼяту точку . А те що тебе не банять вказує лиш на те що ти є ШТАТНИМ павліком морозовим із кацапської прірви .
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23.02.2025 11:01 Ответить
файно у когось шлакопрохід порвало, фекаліями не захлипнувся зебіл рафінований?
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23.02.2025 11:06 Ответить
Бачиш , тут не треба було навіть щось доводити . Хоча щоб зрозуміти, в тебе немає чим .
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23.02.2025 11:08 Ответить
твоє щось випирає як у кожного виборця віслюка, до туалету не добіг, але випорожнився орально.
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23.02.2025 11:12 Ответить
Ну що, сам захлебнувся? Не рий ями іншим.
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23.02.2025 16:11 Ответить
кацапа захлебнута Семьон, спеціально для тебе повторю свій текст, який ти із клянчив у адмінів вилизати:
диви, кугут побіг жалітися, а як сопів та ніздрі роздував, але гниле нутро не стримав, тепер і адміни прочитають сповідь деактивованого зебіла чи ще яникОвоща?
23.02.2025 10:54
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24.02.2025 10:19 Ответить
Це лайно - штатне чергове лайно. Провокатор-троль. Це його функція. Як і у *яра*, і ще у десятків.
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23.02.2025 15:55 Ответить
В них жеж своя "віина" накльовується - чи Трамп вже охолов?
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23.02.2025 10:45 Ответить
Ну Україно -російська війна почалася з мита на сири в 2006...
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23.02.2025 10:51 Ответить
Він сказав Трюдо, що спочатку Гренландію.
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23.02.2025 10:57 Ответить
Хм... А маск трампона не ревнуватиме до Трюдо?
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23.02.2025 11:04 Ответить
Трамп лохотронщик из 90-х. Это как лотерея для лохов, когда в борьбе за главный приз надо переплюнуть сармаком оппонента. Так Рашка предложила свою нефть, с Украины Трамбон требует РЗМ. Следующая ставка рашки будет газ и так до бесконечности. Невозможно переиграть оппонента, когда он с шулером в одной команде
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23.02.2025 11:12 Ответить
Хіба ЗЕ не в команді с куйлом?Кажуть,що продав ішак Україну в Омані
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23.02.2025 11:41 Ответить
що таке куйло?
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23.02.2025 11:42 Ответить
Ще ніколи Штірліц не був таким близьким до провалу. Куйло, він же пуйло, він же *****.
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23.02.2025 16:26 Ответить
А я тебе питав? Хай це "Куку" напише, Занадто багато повиповзало кацапських віслюкив
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23.02.2025 17:48 Ответить
Дякую пане Президент Трамп.
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23.02.2025 11:15 Ответить
Никто из мировых политиков не может понять, что своими встречами с трампом они признают его здоровым человеком, а сами, в это же время, становятся больными. ибо, человек в здравом уме не будет встречаться с шизофреником и верить его словам.
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23.02.2025 11:42 Ответить
Трамп іпош зелень,шоб дим з дупи йшов .Судячи по маштабу скавуління сраки вже красніють .
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23.02.2025 11:43 Ответить
Поговорили і гарно. Я теж кожен день про війну говорю.
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23.02.2025 11:44 Ответить
Два довбойоба.
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23.02.2025 12:52 Ответить
І ти, Трюдо? Щось фанатів "воювати до перемоги!" вже все менше й менше. Нафронтників диванних вже корчі хапають від такого.
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23.02.2025 13:39 Ответить
Вони сил набираються....
Бо кордони 1991 року... Або кордони УНР це не хухри-мухри, відповідально ставитись треба 🗣️🎼🤡
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23.02.2025 13:56 Ответить
Хай Трюдо мінує кордон
Та призиває етнічних українців в територіальну оборону.
Щоб мага-сектанти та фашисти Нійлона Муска не думали навіть балувацца
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23.02.2025 13:55 Ответить
 
 