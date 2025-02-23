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Новости Мирные переговоры
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Трамп сказал, что надо договариваться, это единственный способ закончить войну в Украине, - Дуда

Дуда о Трампе

Во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп подчеркнул, что переговоры являются единственным путем по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Канцелярии президента Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"По Украине я имел частный разговор с президентом Дональдом Трампом, где он рассказал мне, каким - очень короткими словами - является его план действий. Он сказал, что надо договариваться. И здесь нет другого выхода, потому что это единственный способ закончить войну", - отметил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эту войну надо как-то закончить. Нельзя позволить РФ победить Украину, - Дуда после встречи с Трампом

Дуда о Трампе

Автор: 

Дуда Анджей (781) Трамп Дональд (5855) переговоры с Россией (1206)


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Топ комментарии
+34
Чи потрібно було домовлятись у 1939 році с гітлером ?
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23.02.2025 13:28 Ответить
+28
Дуда: "Жодних переговорів до перемоги і справедливого миру, Польща з Україною"
Трамп: "Тоді Польщі доведеться воювати"
Дуда: "Домовлятись - єдиний спосіб закінчити війну"
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23.02.2025 13:29 Ответить
+21
Чому ж тоді США не домовлялись з Бен Ладеном ?
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23.02.2025 13:30 Ответить
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Хронология:когда вынудили отдать ЯО-обещали защиту границ.даже гарантами назвались.Даже бумажку быстро состряпали.Когда коснулось дела-бумажка ничего не стоит.защищайтесь сами.мы вам оружия чуть чуть.Так.чтоб не проиграли.но и не вернули земли.Теперь.ограничив помощь вынудить отдать территории.Так о чем был меморандум?помогайте оружием достаточно и мы вернем свои земли.Ведь причина невозможности вернуть оккупир.территории не в нас.а в дозированной поставке оружия.с кучей ограничений
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23.02.2025 14:44 Ответить
Тобто поляндія вже віддає "Сувальський коридор" рашкі? Вже домовилися?
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23.02.2025 14:49 Ответить
А сам Дуда, що думає з цього приводу?
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23.02.2025 14:59 Ответить
Це фото афганців,которі повірили в американські гарантії:
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23.02.2025 15:15 Ответить
Я теж не розумію, чому янкі такі принижені своєю підрістю, але я не хочу їж обзивати "животними", як це робите ви. Даже не дивлячмсь на те, що це було неоднократно, як то В Афганістані, В'єтнамі, Сирії. Ні, ви не привий, американці не "животние". Там теж є порядні люди!
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23.02.2025 16:37 Ответить
Після захвату Кабула таліби розпочали масові страти й публічне побиття, знаючи це почалася паніка, люди намагалися чіплятися за шасі літаків, що покидали країну

США так драпало із Афганістану, що покинули зброї стільки, що нею можна озброїти кілька повноцінних армій. Тільки одних літаків покинули в аеропорту Кабула 73 шт., а також
тактичні системи ППО (C-RAM), бронеавтомобілі, гелікоптери,
Згідно зі звітом генерального інспектора з відновлення Афганістану (SIGAR), США залишили афганським силам 7035 кулеметів, 4702 військових позашляховиків, 20040 ручних гранат, 2520 ракет і 1394 гранатометів та іншого обладнання.
За аналітичними даними проєкту «Витрати війни», війна в Афганістані забрала життя 176 000 осіб; 46 319 мирних жителів, 69 095 військових та поліцейських та щонайменше 52 893 бійців руху опору. За даними ООН, після вторгнення 2001 року в Афганістан повернулося понад 5,7 млн колишніх біженців. Однак після поновлення наступу талібів у 2021 році 2,6 мільйона афганців залишаються біженцями або втекли, переважно до Пакистану та Ірану, а ще 4 мільйони афганців залишаються внутрішньо переміщеними особами всередині країни.
26 серпня поблизу входу «Абатські ворота» підірвався терорист-смертник, в атаці загинуло 13 американських військових, щонайменше 90 афганців, понад 150 чоловік було поранено.
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23.02.2025 17:02 Ответить
https://youtu.be/zdQsXAAs-hM?si=mIcUFRXa3AxbdEBM
ЗРОБИМУ УКРАЇНУ ВИННОЮ ЗНОВУ! (анімація) [ENG SUB]
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23.02.2025 16:38 Ответить
Трампон хоче і копалини отримати і території росії віддати
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23.02.2025 15:40 Ответить
Пане Дуда , ви домовляєтеся за війну у вас , в Польщі з кацапами , і вона точно скоро буде , бо пуйло старий , і дуже хоче все це швидко здійснити . Ці домовляшки , ідентичні Будапештському меморандуму , нуль їм ціна, бо ! Бо поки не знищите московію , будуть війни скрізь , безперервно .
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23.02.2025 15:45 Ответить
Те, що треба домовлятися це й без поляків ясно. Але на яких умовах? Упевнений, що усі адекватні люди, погодяться на припинення вогню по лінії зіткнення і гарантії безпеки для України. Але дайте ці гарантії. Не на словах а на ділі. Відправте війська в Україну і не знімайте з кацапів санкції поки не відшкодують усе що зруйнували.
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23.02.2025 15:57 Ответить
та річ не в тисячах кілометрів. річ у підписі під Будапештським меморандумом. якщо Штати зараз підуть на сдєлку з ху йлом, то автоматично плюють на свій Будапешстський підпис і понижають свій світовий авторитет.. В'єтнам, Афганістан - то фігня повна. бо там не було у Штатів зобов'язань подібних до Будапештського меморандуму. Старий Джо це прекрасно розумів, тому і не вів ніяких переговорів із цапами. хоча і не обіцяв Україні її вихід на кордони 91-го року.
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23.02.2025 18:04 Ответить
Присутність військових США буде найліпшими гарантіями. Відправте 1000 американців в умовний Краматорськ і параша ніколи не посмію його обстрілювали.
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23.02.2025 19:20 Ответить
вони ж дали гарантії ізраїлю за 20 тис км. Чим Україна гірша?
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23.02.2025 21:50 Ответить
Добрі люди зробили коротенький аніме якраз в тему:
https://youtu.be/zdQsXAAs-hM?si=mIcUFRXa3AxbdEBM
ЗРОБИМУ УКРАЇНУ ВИННОЮ ЗНОВУ! (анімація) [ENG SUB]
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23.02.2025 16:41 Ответить
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