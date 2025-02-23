6 263 119
Трамп сказал, что надо договариваться, это единственный способ закончить войну в Украине, - Дуда
Во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп подчеркнул, что переговоры являются единственным путем по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Канцелярии президента Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"По Украине я имел частный разговор с президентом Дональдом Трампом, где он рассказал мне, каким - очень короткими словами - является его план действий. Он сказал, что надо договариваться. И здесь нет другого выхода, потому что это единственный способ закончить войну", - отметил Дуда.
Топ комментарии
+34 Псамметих II
показать весь комментарий23.02.2025 13:28 Ответить Ссылка
+28 Дефіцит Потужності
показать весь комментарий23.02.2025 13:29 Ответить Ссылка
+21 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий23.02.2025 13:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США так драпало із Афганістану, що покинули зброї стільки, що нею можна озброїти кілька повноцінних армій. Тільки одних літаків покинули в аеропорту Кабула 73 шт., а також
тактичні системи ППО (C-RAM), бронеавтомобілі, гелікоптери,
Згідно зі звітом генерального інспектора з відновлення Афганістану (SIGAR), США залишили афганським силам 7035 кулеметів, 4702 військових позашляховиків, 20040 ручних гранат, 2520 ракет і 1394 гранатометів та іншого обладнання.
За аналітичними даними проєкту «Витрати війни», війна в Афганістані забрала життя 176 000 осіб; 46 319 мирних жителів, 69 095 військових та поліцейських та щонайменше 52 893 бійців руху опору. За даними ООН, після вторгнення 2001 року в Афганістан повернулося понад 5,7 млн колишніх біженців. Однак після поновлення наступу талібів у 2021 році 2,6 мільйона афганців залишаються біженцями або втекли, переважно до Пакистану та Ірану, а ще 4 мільйони афганців залишаються внутрішньо переміщеними особами всередині країни.
26 серпня поблизу входу «Абатські ворота» підірвався терорист-смертник, в атаці загинуло 13 американських військових, щонайменше 90 афганців, понад 150 чоловік було поранено.
ЗРОБИМУ УКРАЇНУ ВИННОЮ ЗНОВУ! (анімація) [ENG SUB]
https://youtu.be/zdQsXAAs-hM?si=mIcUFRXa3AxbdEBM
ЗРОБИМУ УКРАЇНУ ВИННОЮ ЗНОВУ! (анімація) [ENG SUB]