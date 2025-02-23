Помощь стоит денег. Польша должна была бы получить от Украины "гарантии возврата" помощи, - польский евродепутат Брылка
Депутат Европарламента от польской партии "Конфедерация" Анна Брылка заявила, что помощь Украине "стоит денег" и Польша должна была бы получить от Украины "гарантии возврата" предоставленной ей помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Во время дискуссии о войне в Украине и помощи со стороны Польши Брылка заявила, что действия Дональда Трампа продиктованы ожиданием оплаты за предоставленную Украине помощь.
"В обмен на гарантии безопасности они ожидают доступа к редкоземельным металлам", - сказала она.
На вопрос, не является ли это неоколониализмом, Брылка ответила, что нет. Она подчеркнула, что это условие оказания помощи.
"Помощь стоит денег", - сказала Брылка.
Кроме того, она отметила, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ Польша, оказывая помощь Киеву, должна была бы получить от Украины "гарантии возврата" оказанной помощи.
"Экономическое присутствие Соединенных Штатов является гарантом безопасности Украины", - подытожила Брылка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це RMF FM повідомили у Єврокомісії у відповідь на запит, пише "Європейська правда".
Єврокомісія заявила, що на основі висновку Європейського управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) проведе оцінку проєкту закупівлі генераторів для України, який Польща мала реалізувати у 2023 році.
Не раніше 2026 року буде підготовлено звіт, який визначить вплив шахрайства і який стане основою для юридичного рішення ЄС про відшкодування грошей Польщею.
Після цього Єврокомісія встановить конкретні щоденні дати виплат. Сума відшкодування не перевищуватиме 91 мільйон євро - саме стільки отримала Варшава в межах угоди з ЄС, решта 22 мільйони євро ще не були перераховані.
Нагадаємо, ідеться про скандал із закупівлею генераторів за участю колишнього керівника Державного агентства стратегічних резервів Польщі Міхала Кучмеровського.
Як встановило польське слідство, Кучмеровський сприяв контракту на закупівлю генераторів із івент-агентством, яке неодноразово надавало послуги тодішній партії влади "Право і справедливість".
У результаті генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну - їх нібито віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії Кучмеровського, який балотувався в депутати Сейму від "ПіС".
Минулого року Кучмеровського оголосили в розшук у Польщі.
Європейське управління з питань запобігання шахрайству завершило розслідування шахрайства ще у червні 2024 року, але публічно оголосило про його результати тільки цього тижня.
OLAF наказав Єврокомісії відшкодувати в Польщі трохи більше 91 мільйона євро, вже виплачених їй у вигляді попереднього фінансування
І от ви кажете: "Непогано було б розрахуватися за надану нами допомогу". Та без проблем. Відкривайте кордони, скасовуйте мита і ми це зробимо.
Вспомнилась песня В.С.Высоцкого " На моих похоронах"
."..да погодите, сам налью
Знаю, знаю, вкусная
Нате, пейте кровь мою
Кровососы гнусные.."
Ну тоді - всього найкращого . Приходьте завтра .
В том числе и для того, чтобы у тебя была возможность выступать с заявлениями из Европарламента, а не из сибирской избушки.
Ми розрахуємося трупами кацапів і їх горілим залізяччям --- так вам піде, "союзнички"?
Як комфортно-сміливо можна підгавкувати, коли ворогів стримують українці.
І скільки коштує стримування путіна?
І скільки коштують життя українців, що загинули стримуючи рашистів?