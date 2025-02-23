Депутат Европарламента от польской партии "Конфедерация" Анна Брылка заявила, что помощь Украине "стоит денег" и Польша должна была бы получить от Украины "гарантии возврата" предоставленной ей помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Во время дискуссии о войне в Украине и помощи со стороны Польши Брылка заявила, что действия Дональда Трампа продиктованы ожиданием оплаты за предоставленную Украине помощь.

"В обмен на гарантии безопасности они ожидают доступа к редкоземельным металлам", - сказала она.

На вопрос, не является ли это неоколониализмом, Брылка ответила, что нет. Она подчеркнула, что это условие оказания помощи.

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"Помощь стоит денег", - сказала Брылка.

Кроме того, она отметила, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ Польша, оказывая помощь Киеву, должна была бы получить от Украины "гарантии возврата" оказанной помощи.

"Экономическое присутствие Соединенных Штатов является гарантом безопасности Украины", - подытожила Брылка.

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