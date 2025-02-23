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Новости Помощь Украине
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Помощь стоит денег. Польша должна была бы получить от Украины "гарантии возврата" помощи, - польский евродепутат Брылка

Польский евродепутат Анна Брылка

Депутат Европарламента от польской партии "Конфедерация" Анна Брылка заявила, что помощь Украине "стоит денег" и Польша должна была бы получить от Украины "гарантии возврата" предоставленной ей помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Во время дискуссии о войне в Украине и помощи со стороны Польши Брылка заявила, что действия Дональда Трампа продиктованы ожиданием оплаты за предоставленную Украине помощь.

"В обмен на гарантии безопасности они ожидают доступа к редкоземельным металлам", - сказала она.

На вопрос, не является ли это неоколониализмом, Брылка ответила, что нет. Она подчеркнула, что это условие оказания помощи.

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"Помощь стоит денег", - сказала Брылка.

Кроме того, она отметила, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ Польша, оказывая помощь Киеву, должна была бы получить от Украины "гарантии возврата" оказанной помощи.

"Экономическое присутствие Соединенных Штатов является гарантом безопасности Украины", - подытожила Брылка.

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Автор: 

Польша (8546) помощь (7906)


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Топ комментарии
+38
Пошла жара. Еще одна..
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23.02.2025 14:37 Ответить
+27
Вони ще " репарації" за Волинь будуть вимагати, ось побачите. Головування Польщі в ЄС може стати для нас ще ти гемором.
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23.02.2025 14:40 Ответить
+26
Навіть не охорону, а оборону.
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23.02.2025 14:40 Ответить
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В политике нет ни друзей, ни врагов - в политике есть интересы.
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23.02.2025 15:21 Ответить
А без кавычек непонятно, что это не мой вывод?
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23.02.2025 15:41 Ответить
Почалося!... - мародери та стервятники які очікують на жертву!
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23.02.2025 15:28 Ответить
А ви думали скунс до трампа просто так їздив…
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23.02.2025 15:31 Ответить
Недавно ЄС зобов'язав Польщу повернути 91 млн євро розкрадених на закупівлях генераторів для України. В Україну генератори не дійшли. А гроші освоїв чиновник від ПіС.
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23.02.2025 15:31 Ответить
Безпека цієї безмозглої куриці-мародерки теж коштує грошей, а ще щоб для Європи зберігався звичний для них порядок, українці платять своїм життям!
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23.02.2025 15:34 Ответить
Європейська комісія у 2026 році підготує юридичне рішення про повернення Польщею 91 мільйона євро, виділеного з фондів ЄС на закупівлю генераторів для України за попередньої влади "Права і справедливості".

Про це RMF FM повідомили у Єврокомісії у відповідь на запит, пише "Європейська правда".

Єврокомісія заявила, що на основі висновку Європейського управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) проведе оцінку проєкту закупівлі генераторів для України, який Польща мала реалізувати у 2023 році.

Не раніше 2026 року буде підготовлено звіт, який визначить вплив шахрайства і який стане основою для юридичного рішення ЄС про відшкодування грошей Польщею.

Після цього Єврокомісія встановить конкретні щоденні дати виплат. Сума відшкодування не перевищуватиме 91 мільйон євро - саме стільки отримала Варшава в межах угоди з ЄС, решта 22 мільйони євро ще не були перераховані.

Нагадаємо, ідеться про скандал із закупівлею генераторів за участю колишнього керівника Державного агентства стратегічних резервів Польщі Міхала Кучмеровського.

Як встановило польське слідство, Кучмеровський сприяв контракту на закупівлю генераторів із івент-агентством, яке неодноразово надавало послуги тодішній партії влади "Право і справедливість".

У результаті генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну - їх нібито віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії Кучмеровського, який балотувався в депутати Сейму від "ПіС".

Минулого року Кучмеровського оголосили в розшук у Польщі.

Європейське управління з питань запобігання шахрайству завершило розслідування шахрайства ще у червні 2024 року, але публічно оголосило про його результати тільки цього тижня.

OLAF наказав Єврокомісії відшкодувати в Польщі трохи більше 91 мільйона євро, вже виплачених їй у вигляді попереднього фінансування
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23.02.2025 15:38 Ответить
А на початку війни , всі країни заходу казали що б ми не переживали , що після перемоги України над московією , повернуть кошти з репарації , які змусять виплачувати кацапів . То що відбувається, що то за "мир " такий ?
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23.02.2025 15:39 Ответить
Так вам же і кажуть ,що членство України в НАТО та ЄС - це найкраща гарантія повернення допомоги.
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23.02.2025 15:44 Ответить
Щоб отримати гроші, їх треба заробити. А щоб заробити, треба продати. А щоб продати, треба завезти на територію ЄС збіжжя і багато чого іншого. А ваші рольніки цього не дозволяли робити. Ну а ви (влада) сиділи і нічого не робили.

І от ви кажете: "Непогано було б розрахуватися за надану нами допомогу". Та без проблем. Відкривайте кордони, скасовуйте мита і ми це зробимо.
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23.02.2025 15:44 Ответить
У мене відчуття , що нас всім миром зрадили . Що нам потрібно терміново готувати смузі , вила .. і ..бо так просто ми не здамося , буде сильний опір , буде дуже кроваво першу чергу для кацапів і .і. !
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23.02.2025 15:53 Ответить
Де ті дебіли трампонуті беруться? Якщо безкоштовну допомогу треба повертати, то це називається як завгодно, тільки не допомога. Вже починають заявляти про себе гієни європейські.
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23.02.2025 16:00 Ответить
Прошу вибачити, що перейду на російську на українському форумі, але..
Вспомнилась песня В.С.Высоцкого " На моих похоронах"
."..да погодите, сам налью
Знаю, знаю, вкусная
Нате, пейте кровь мою
Кровососы гнусные.."
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23.02.2025 16:05 Ответить
Договір про оплату наданої раніше допомоги - є ? Шо нема ?? Забули скласти ? Ай яй яй .! Як же так .?
Ну тоді - всього найкращого . Приходьте завтра .
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23.02.2025 16:08 Ответить
а пані депутат не хоче отримати гарантії повернення "Варшавського договору"?
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23.02.2025 16:10 Ответить
Треба було відразу попереджати, що то не допомога, а позика. А те, що робить трампакс, а за ним Польща (хто там на черзі?), то вже рекетирство.
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23.02.2025 16:28 Ответить
Є зустрічна пропозиція: нехай та пані порахує, скільки Польща отримує прибутків від заробітчан і ВПО, які працюють в цій країні на роботах, за які місцеві поляки не бажають братися, бо важка і мало оплачувана... А залишок поверне Україні!
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23.02.2025 16:29 Ответить
Дайте цій гієні лопату і нехай іде копає собі надра.
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23.02.2025 16:33 Ответить
Кончені шакали.
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23.02.2025 16:48 Ответить
Якщо Україна впаде, то кацапи прийдуть в Польщу і віддадуть всі борги... так віддадуть, що посполитих будуть шукати десь в джунглях Амазонки.
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23.02.2025 17:33 Ответить
Кацапи в таких випадках кажуть: Куда Конь с копитом,туда і Рак с клєшньой...Може хай Арахамія через Абрамовіча домовиться з руснею щоб Україна дала коридор для пари бригад з бурятів до кордону бардзо гоноровой і нєподлєглой Рєчі Посполітой,польки,кажудь,бардзо уродзоні...
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23.02.2025 17:38 Ответить
А чого мєлочиться, пропустити всю рашистську армиію, вони ж кажуть, что Варшава-русскій город, можем павторіть, а там вже й Берлін не далеко.
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23.02.2025 18:01 Ответить
Украина оплачивает вашу помощь самым ценным - жизнями своих солдат.
В том числе и для того, чтобы у тебя была возможность выступать с заявлениями из Европарламента, а не из сибирской избушки.
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23.02.2025 18:10 Ответить
Гімно
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23.02.2025 18:13 Ответить
*****...
Ми розрахуємося трупами кацапів і їх горілим залізяччям --- так вам піде, "союзнички"?
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23.02.2025 22:00 Ответить
Скільки у Польщі дивізій?
Як комфортно-сміливо можна підгавкувати, коли ворогів стримують українці.
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23.02.2025 22:04 Ответить
А вона не подумала що з нею зробить рашистська солдатня, коли прийде "визволяти" Польщу?
І скільки коштує стримування путіна?
І скільки коштують життя українців, що загинули стримуючи рашистів?
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24.02.2025 00:50 Ответить
Хай ця пані порахує скільки коштує життя людини! Скільки наших воїнів ціною свого здоров'я та життя захищають мирне небо Польщі! Вважаю що це сором для Польщі!
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24.02.2025 02:13 Ответить
А поляки б мали б повернути міста Холм та Перемишль, десь так, рахуватися то рахуватися. Чого ж там.
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24.02.2025 08:41 Ответить
Фашиський інтернаціонал.
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25.02.2025 06:54 Ответить
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