За неделю ВСУ уничтожили 8790 оккупантов и 2597 единиц вражеской техники. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 8790 российских захватчиков и 2597 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 16 по 23 февраля 2025 года потери противника составили около 8790 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 95 танков;
- 140 боевых бронированных машин;
- 397 артиллерийских систем;
- 13 РСЗО;
- 14 установок ППО;
- 878 единиц автотехники;
- 8 единиц спецтехники.
Также украинские защитники уничтожили вражескую ракету и 1051 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.
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