За неделю ВСУ уничтожили 8790 оккупантов и 2597 единиц вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 8790 российских захватчиков и 2597 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 16 по 23 февраля 2025 года потери противника составили около 8790 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

95 танков;

140 боевых бронированных машин;

397 артиллерийских систем;

13 РСЗО;

14 установок ППО;

878 единиц автотехники;

8 единиц спецтехники.

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Также украинские защитники уничтожили вражескую ракету и 1051 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.