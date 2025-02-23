РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11744 посетителя онлайн
Новости
462 0

За неделю ВСУ уничтожили 8790 оккупантов и 2597 единиц вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 8790 российских захватчиков и 2597 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 16 по 23 февраля 2025 года потери противника составили около 8790 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 95 танков;
  • 140 боевых бронированных машин;
  • 397 артиллерийских систем;
  • 13 РСЗО;
  • 14 установок ППО;
  • 878 единиц автотехники;
  • 8 единиц спецтехники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны обнаружили укрытие оккупантов: уничтожено 4 позиции, по меньшей мере 2 захватчиков ликвидированы. ВИДЕО

Потери россиян за неделю

Также украинские защитники уничтожили вражескую ракету и 1051 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.

Автор: 

армия РФ (19917) уничтожение (7400) война в Украине (5001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 