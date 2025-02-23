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Ермак и Свириденко сегодня проведут новый раунд переговоров с американскими партнерами

Ермак и Свириденко

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко с форума "Украина. Год 2025" сразу едут на переговоры с американскими партнерами.

Об этом Ермак заявил во время выступления на форуме, информирует Цензор.НЕТ.

Ермак заявил, что он и министр экономики Свириденко сегодня поедут на новый раунд переговоров с американскими партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП подтвердил визит Кэллога в Украину в феврале: Обсудят доставку оружия и мобилизацию

Автор: 

переговоры (5090) Свириденко Юлия (142) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+52
Захисники зе потужного, поясніть, що це за Х ня Єрмак? Хто його вибрав? Якого хера він представляє Україну? Короче лівий чувак з вулиці торгується Україною. Я в черговий раз просто в ****. 🤬🤬🤬🤬
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23.02.2025 14:57 Ответить
+36
Це вже просто знущання. Кловану чітко сказали, ніякого єрмака. Сподіваюсь його там заарештують, а краще пристрелять.
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23.02.2025 14:57 Ответить
+29
Може якійсь техасець його там ПРИСТРЕЛИТЬ, як підозрюваного на сказ?
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23.02.2025 14:54 Ответить
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Може якійсь техасець його там ПРИСТРЕЛИТЬ, як підозрюваного на сказ?
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23.02.2025 14:54 Ответить
І що з рижими п.дорами говорити? Тянути час і чекати допоки трампушкіні кидали перебісяться і знайдуть нову жертву.
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23.02.2025 15:00 Ответить
ви казкар тей ще . ну і нафіга якомусь техасьцю наказувати людину яка особисто йому ніякої шкоди не зробила? Українці до нього ніякіх претензій не мають так що в на в країні все добре
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23.02.2025 15:07 Ответить
Мабудь міцьно Єрмак тримає за фаберже нашого президента, і коли треба, добре їх прокручує. Невже нема нікого, крім цього сумнівного переговорника з знанням англійського на рівні початкової школи? Чого президент вперто посилає його на доленосні для України перемовини ?
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23.02.2025 15:26 Ответить
ну так Українці не проти . мовчать як риби. . хай посилає куда хоче . навіщо ото скиглити про зраду та ін.
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23.02.2025 15:31 Ответить
Вони ж сіамські близнюки. А Ілодонні як батько з сином, і країна їхня -Ілодонія
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23.02.2025 17:48 Ответить
Це ж вже було!(с)

Щодо слова «партнери», чим далі ці зносини влади і «патртнери» тим ь більше усвідомленн, що це про жорстке садо мазо порно з перетинанням усіх червоних ліній приниження і безумовної покори.
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23.02.2025 15:08 Ответить
боневтіка просили якраз сша, розігнати циє єрмотатарових
в 2023 чи 24му через нього біла зірвана якась угода по зброї.
американка у відкриту, на тв сказала про їх держзраду
і ці уроди знов полилають, чи воно само їде, знов в сша!!!!
як смотрящий за міністеркою економіки..
може це суперечить інтересам України але
дуже хочу що його навіть на поріг цих перемовин не пустили
зустріли, запитали, ти хто????
пашол нахх...й
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23.02.2025 15:20 Ответить
Ххто це ? І чому він про шось говорить?
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23.02.2025 16:12 Ответить
Хто це? Це саме той ефективний переговірник, дипломат неперевершений, якому найвеличніший хрипатий блазень доручив вести перемовини з московією свого часу. У результаті чудової комунікації зі східними партнерами почалося широкомасштабне вторгнення підорів. Так що, як не крути, саме цей, і тільки цей ларьочник ригівський має право вести переговори, тепер вже з західними партнерами. Боюся навіть уявити, чим закінчаться премовини цього разу. В одному не сумніваюсь - чимось грандіозним.
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23.02.2025 16:19 Ответить
Це вже просто знущання. Кловану чітко сказали, ніякого єрмака. Сподіваюсь його там заарештують, а краще пристрелять.
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23.02.2025 14:57 Ответить
Захисники зе потужного, поясніть, що це за Х ня Єрмак? Хто його вибрав? Якого хера він представляє Україну? Короче лівий чувак з вулиці торгується Україною. Я в черговий раз просто в ****. 🤬🤬🤬🤬
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23.02.2025 14:57 Ответить
Єрмак- ;смотрящий; від Кремля.
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23.02.2025 15:00 Ответить
Поки козирь поряд - ЗеНелох живий. Думаю, саме такі були домовленості з кремлем.
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23.02.2025 15:17 Ответить
Свириденко теж вдягнеться у піжаму?
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23.02.2025 14:58 Ответить
Лише її сприймають серйозно, бо вона по людськи вдягнена.
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23.02.2025 15:46 Ответить
Настане час і дєрьмак буде никатися від спецслужб України як нацисти від МОССАДу.
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23.02.2025 14:58 Ответить
яка наївна дитинка 🤣🤣🤣
хто призначає, знімає та контролює голів спецслужб України?
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23.02.2025 15:05 Ответить
Ти взагалі зрозумів мною написане,чи аби перднути?
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23.02.2025 15:10 Ответить
нам піста
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23.02.2025 14:58 Ответить
то вже не партнери а живодьори
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23.02.2025 14:59 Ответить
*****, це лар'очне чмо, цей кріт, замість діпломованих та фахових діпломатов!
********, ржоте, це ж ви наробили разом
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23.02.2025 14:59 Ответить
За те всі як один на захист бубочки 🤬
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23.02.2025 15:01 Ответить
Довбень завжди тягнется до довбня.
Закон природи.
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23.02.2025 15:24 Ответить
⚡️Ніяких компромісів з нашою територіальною цілісністю, незалежністю та суверенітетом, - Єрмак.
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23.02.2025 15:01 Ответить
а хто він такий ? які в нього повноваження ? завтра пришлють Ілону Маску і доведеться з ним розмовляти .
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23.02.2025 15:05 Ответить
Елон іде на йух
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23.02.2025 16:22 Ответить
Это он про израиль?
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23.02.2025 15:07 Ответить
Якщо підпишуть таку угоду, рейтинг дійсно стане 4%.
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23.02.2025 15:02 Ответить
- пожиттєво
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23.02.2025 15:15 Ответить
Завзоз вирішує долю країни ,поки лідор текст заучує для відосіка
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23.02.2025 15:05 Ответить
завгосп і секретарка - це потужно!
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23.02.2025 15:06 Ответить
Та дама найкращий фахівець з усіх зелених.
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23.02.2025 15:47 Ответить
а зелений клован пояснить накінець українцям, яку державну посаду обіймає єрмак????
може хтось з журналістів сьогодня на конференції запитає про це?????
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23.02.2025 15:06 Ответить
От дійсно якби в " лоб" прям задали питання:" а вас обирав народ України? Ви хто взагалі?"
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23.02.2025 15:18 Ответить
так не катіт!!! їх не має обирати народ.
підписанти, це міністри, а є ще делегація.
він скаже, мене делегували....
а ти хто
я голова офісу
а такої посади в законах України нема, тому пшол нах...й
ось так може проканати...
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23.02.2025 15:25 Ответить
Хіба є стаття у Конституції, яка дозволяє голові офісу президента, вести переговори від країни та президента? Чи в ОПі вже намалювали свою Конституцію?
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23.02.2025 15:08 Ответить
Вона ж паузі,ви що забули?Роби що хоч...
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23.02.2025 15:36 Ответить
Про що ці мамкині переговорники Чук і Гек можуть домовитися? Нема досвіду, немає рішучості, немає інтелекту. МЗС працює на рівні колхозу. Проспали все що тільки могли.
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23.02.2025 15:08 Ответить
Єлдак думає, що коли в нього є рашистське поганяло «козир» (англ. Trump), то він зможе домовитися з американським Козирем?
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23.02.2025 15:09 Ответить
нєв'****** кар'єра - від завідуючого бутіком жіночої білизни до завідуючого покладами великої європейської країни.
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23.02.2025 15:11 Ответить
питання з ким вони будуть говорити??? я якимись 80-и річними сенаторами в відставці??? Люди Трампа їх не приймуть ніколи і не ніяких розмов не буде
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23.02.2025 15:13 Ответить
"Новий раунд переговорів", а в них був старий раунд ? З ким про що?
Єрмаку запропонують здати їхні офшорні сундуки те що з Вовкою намародерили , трішки покрити розміри зазіхань США на рідкоземельні?
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23.02.2025 15:20 Ответить
Єрмак остаточно доб'є ті ниточки взаєморозуміння між США та Україною.
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23.02.2025 15:21 Ответить
З якого переляку командир папірів, олівців иа канцелярских виробів представляє Україну???
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23.02.2025 15:24 Ответить
Де треба все просрати , най стратегічнійший надсилає єрмак. Це така багатоходівочка?
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23.02.2025 15:27 Ответить
От скажіть -навіщо у нас інститут міжнародних відносин КНУ ? Навіщо там вчать на дипломатів , якщо ту роботу легко може виконати якийсь завгосп ? Курво , просто дах злітає з такого знущання над українцями .
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23.02.2025 15:32 Ответить
Какая разніця! Трускавецький університет зеуправління замінить всі ВНЗ країни! На основі його буде створений Президентський Університет України!
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23.02.2025 15:58 Ответить
Цей кон.че.ний криворізький дебіл, далі пхає Єрмачка американцям, які ще місяць тому, мало не прямим текстом послали "потужного менеджера" нах..уй коли той приїхав в США.
Добре що вже шахеди і ракети Володя порахував...
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23.02.2025 15:34 Ответить
Ну все...зливаєм воду.Цей заб"є останній цвях в домовину з Україною.
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23.02.2025 15:34 Ответить
Треба вже замість СШАрозвивати стосунки з Сирію.
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23.02.2025 16:29 Ответить
Нікому ніяких копалин, непотрібно створювати прецеденти, бо вже черга шикується, нехай виконують зобовязання Будапештського меморандуму!
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23.02.2025 15:38 Ответить
На манеже всё те же. Провальна дипломатія, а їм хоть кіл на голові теши.
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23.02.2025 15:40 Ответить
Зараз як ніколи потрібні зміни, щоб показати партнерам , що були допущені безліч помилок...Терміново об"єднати патріотів, створити Уряд Національного спротиву, Видатки тільки на Армію, на ВПК. За корупцію, не дивлячись, кум ,сват , суддя, прокурор, особливо у правоохоронній системі - найжорсткіше покарання! Повернути військових-патріотів до керування підрозділами! А вони що роблять ... Невже мозгів немає зовсім!
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23.02.2025 15:44 Ответить
з кого створювати ?
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23.02.2025 18:23 Ответить
Плять
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23.02.2025 15:52 Ответить
"Нарощуємо контакти з США на рівні президентів." -Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3537424

Це про цю поїздку казав Сибіга, як "контакти на рівні Президентів"?
А бубочці нема коли, бо треба вечірній хриплосик записати, чи його там просто не хочуть бачити поки що? І чому не міністр МЗС?
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23.02.2025 15:56 Ответить
Тому що "на рівні президентів"...от і поїхав той чий це рівень. А херпіду тут при чому? Йому треба на примірку нових зєльоних революционих шароварів....
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23.02.2025 16:55 Ответить
В грудні Єрмак під фанфари їздив "налагоджувати контакт з новою адміністрацією США" - і от маємо скорбний результат. Щось мовчать про найвеличнішу дипломатію. А скоро будуть переконувати, що це "детективна історія, вигадана від початку і до кінця". "Це все вам сниться".
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23.02.2025 16:00 Ответить
Просте питання-а хто такий єрмак щоб займатися зовн політикою
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23.02.2025 16:15 Ответить
У Зеленського більше нікому. Вже і сексологіня закінчились.
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23.02.2025 16:26 Ответить
Мʼяко відбривають американських мародерів
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23.02.2025 16:25 Ответить
Навіщо? Невже навіть туалетний папір нам передають "американськи партнери"? Спробуйте не висилати "завхоза" а за ці гроші купити той самий папір. Чи єрмак вже не "завхоз" а людина яка приймає рішення (призидент наприклад)?
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23.02.2025 16:49 Ответить
Результат прогнозований.
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23.02.2025 17:06 Ответить
Ну от... 2,8 міліВОНІв кіівафлянців, а зачистити столицю від шобли мразоти нема, кому?! Не столиця, а "Двір скота", - селфітись скакають тільки й скавулять "не на часі"... Хоча земакака ще у травні "протух", термін в/стану у минулому році, ще у лютому закінчився, Вибори мали ДАВНО бути, так ні... БлRцтво тото обнести колючим дротом під струмом й оголосити референдумом ГЕТТО, блд, позбавити пПрав Громадянина?! Чи нам кидати оборону й летіти то поголів'я без честі й совісті ГНАТИ патиками на бананкову й під Раду? Від жовтня 1990-го кіівафлянці ніх не роБЛЯТЬ!
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23.02.2025 18:18 Ответить
 
 