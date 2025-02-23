Ермак и Свириденко сегодня проведут новый раунд переговоров с американскими партнерами

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко с форума "Украина. Год 2025" сразу едут на переговоры с американскими партнерами.

Об этом Ермак заявил во время выступления на форуме, информирует Цензор.НЕТ.

Ермак заявил, что он и министр экономики Свириденко сегодня поедут на новый раунд переговоров с американскими партнерами.

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