Ермак и Свириденко сегодня проведут новый раунд переговоров с американскими партнерами
Глава Офиса Президента Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко с форума "Украина. Год 2025" сразу едут на переговоры с американскими партнерами.
Об этом Ермак заявил во время выступления на форуме, информирует Цензор.НЕТ.
Ермак заявил, что он и министр экономики Свириденко сегодня поедут на новый раунд переговоров с американскими партнерами.
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+52 Besya #601314
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+36 Semen Pistruil
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+29 Small Jerboa
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Щодо слова «партнери», чим далі ці зносини влади і «патртнери» тим ь більше усвідомленн, що це про жорстке садо мазо порно з перетинанням усіх червоних ліній приниження і безумовної покори.
в 2023 чи 24му через нього біла зірвана якась угода по зброї.
американка у відкриту, на тв сказала про їх держзраду
і ці уроди знов полилають, чи воно само їде, знов в сша!!!!
як смотрящий за міністеркою економіки..
може це суперечить інтересам України але
дуже хочу що його навіть на поріг цих перемовин не пустили
зустріли, запитали, ти хто????
пашол нахх...й
хто призначає, знімає та контролює голів спецслужб України?
********, ржоте, це ж ви наробили разом
Закон природи.
може хтось з журналістів сьогодня на конференції запитає про це?????
підписанти, це міністри, а є ще делегація.
він скаже, мене делегували....
а ти хто
я голова офісу
а такої посади в законах України нема, тому пшол нах...й
ось так може проканати...
Єрмаку запропонують здати їхні офшорні сундуки те що з Вовкою намародерили , трішки покрити розміри зазіхань США на рідкоземельні?
Добре що вже шахеди і ракети Володя порахував...
Це про цю поїздку казав Сибіга, як "контакти на рівні Президентів"?
А бубочці нема коли, бо треба вечірній хриплосик записати, чи його там просто не хочуть бачити поки що? І чому не міністр МЗС?