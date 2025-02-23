Безопасность Украины, Европы и США являются неделимыми, - Сибига

От результатов завершения войны России против Украины будет зависеть безопасность каждой европейской семьи, поскольку безопасность Украины, Европы и США являются неделимыми.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме "Украина. Год 2025", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил министр, Украина работает с партнерами над четкими инструментами санкций и по замороженным активам РФ. В частности, Украина считает, чрезвычайно действенным инструментом цену на нефть.

"И безусловно усиление Украины во всех ее проявлениях. Потому что, чтобы выходить на будущие переговоры, Украина должна быть в максимально сильной позиции. И это тоже наша основная задача - укреплять нас на международной арене", - отметил он.

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Сибига подчеркнул, что от того, как завершится война в Украине, "без преувеличения будет зависеть безопасность и обычный тип жизни каждой европейской семьи, каждой трансатлантической семьи". По его словам, безопасность Украины, безопасность Европы и безопасность США являются неразделимыми.

Также он сообщил, что в ближайшее время ожидается Генеральная Ассамблея ООН, и проведение соответствующих мероприятий и в Совбезе, и на ГА, связанных с третьей годовщиной полномасштабной российской агрессии.

"Это самая престижная дипломатическая площадка. Важно, чтобы страны-единомышленники четко выражали свою позицию, поскольку такие шаги всегда приближают мир и завершение войны в Украине. Очень важно не манипулировать термином "мир" - всеобъемлющий, справедливый, устойчивый мир. Мы доводим наше видение, нашу позицию, нашу аргументацию до партнеров", - добавил Сибига.

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