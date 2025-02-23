Планируем продлить сроки определения критичности и перебронирования работников до 31 марта, - Шмыгаль
Правительство планирует продлить до 31 марта 2025 года срок подтверждения критичности предприятий, а также сроки перебронирования работников.
Об этом сегодня во время выступления на форуме "Украина. Год 2025" рассказали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Свириденко отметила, что из-за длительной хакерской атаки на украинские резервы на уровне премьер-министра обсуждали вопрос о продлении установленного срока (28 февраля 2025 года). Она отметила, что если предприятия не успевают обновить до конца февраля, то, возможно, можно было бы на пару недель продлить эту процедуру.
"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, то мы обсудили, что мы до 31 марта продолжим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага". - подчеркнул Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи ні, нікуя???
а я думаю, саме так і є!!!!
коли ти давав подання, рекомендації, коли за це голосувала ВР а боневтік підмахував,
думалка не працювала що 2 млн, це перебор???
що 100% силовиків, це перебор???
уібани, кончені!
Чисельність ЗСУ по роках:
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.
Найстаршим призовникам ЗСУ, які були призвані на службу в ЗСУ у 18-річному віці в 1991 р., зараз - 52, решта - молодші.
Якщо із запасом припустити, що кожна людина перебувала в складі ЗСУ в середньому 3 роки (це - і призовники - короткий термін, і постійний персонал - триваліший термін), то виходить, число 3293 тис. чол. Тобто з 1991 по 2021 р. присягу ЗСУ прийняло близько 3 млн. Плюс є сумарно сотні тисяч чол., які в період 1991-2021 не приймали присягу ЗСУ, але могли приймати присягу в інших структурах: на військових кафедрах, як випускники у військових навч. закладах, в силових структурах в широкому розумінні.
Ось тут би журналістам попрацювати і хоча б приблизно виявити: із зазначених, грубо, 4 млн. чол. під присягою - яке число на сьогодні знаходиться у внутрішньому тилу, яке число - на фронті, яке число на окупованих територіях, на ПМЖ за кордоном, на заробітках за кордоном, яке число не дожило до сьогоднішнього дня, яке число реальних інвалідів.
Незадіяний мобресурс людей під присягою - обчислюється не сотнями тисяч, а міліонами.
Особливо смішно про підготовлених людей під присягою на військових кафедрах цивільних вузів. Набір слів..
Мені військової кафедри, де нічого не навчали, а лише збирали гроші, вистачило щоб сформувати свою думку про армію та рівень її "офіцерів".
Тому різні п..здаболи, які розказують про підготовку на кафедрах, можуть йти на йух. Разом з розумниками типу тебе.
Та 95квартал с орденоносцями разом