РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости
4 792 12

Планируем продлить сроки определения критичности и перебронирования работников до 31 марта, - Шмыгаль

отсрочка от мобилизации

Правительство планирует продлить до 31 марта 2025 года срок подтверждения критичности предприятий, а также сроки перебронирования работников.

Об этом сегодня во время выступления на форуме "Украина. Год 2025" рассказали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко отметила, что из-за длительной хакерской атаки на украинские резервы на уровне премьер-министра обсуждали вопрос о продлении установленного срока (28 февраля 2025 года). Она отметила, что если предприятия не успевают обновить до конца февраля, то, возможно, можно было бы на пару недель продлить эту процедуру.

Также читайте: Необходимо продлить срок подтверждения критичности предприятий и действующих бронирований до 28 марта, - Федерация работодателей

"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, то мы обсудили, что мы до 31 марта продолжим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага". - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: 

бронирование (157) мобилизация (2830) Свириденко Юлия (142) Шмыгаль Денис (2741)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Проблема не в тому скільки людей не задіяно. Люди йух клали на потребу бути мобресурсом.
Особливо смішно про підготовлених людей під присягою на військових кафедрах цивільних вузів. Набір слів..
показать весь комментарий
23.02.2025 15:55 Ответить
+2
Зе-команда 3 роки проводить диверсійну операцію проти країни: з економіки масово вилучають нульових у військовому плані цивілістів, а в тилу залишаються декілька міліонів підготовлених людей під присягою.

Чисельність ЗСУ по роках:

1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.

Сума = 9881 тис.чол.

Найстаршим призовникам ЗСУ, які були призвані на службу в ЗСУ у 18-річному віці в 1991 р., зараз - 52, решта - молодші.

Якщо із запасом припустити, що кожна людина перебувала в складі ЗСУ в середньому 3 роки (це - і призовники - короткий термін, і постійний персонал - триваліший термін), то виходить, число 3293 тис. чол. Тобто з 1991 по 2021 р. присягу ЗСУ прийняло близько 3 млн. Плюс є сумарно сотні тисяч чол., які в період 1991-2021 не приймали присягу ЗСУ, але могли приймати присягу в інших структурах: на військових кафедрах, як випускники у військових навч. закладах, в силових структурах в широкому розумінні.

Ось тут би журналістам попрацювати і хоча б приблизно виявити: із зазначених, грубо, 4 млн. чол. під присягою - яке число на сьогодні знаходиться у внутрішньому тилу, яке число - на фронті, яке число на окупованих територіях, на ПМЖ за кордоном, на заробітках за кордоном, яке число не дожило до сьогоднішнього дня, яке число реальних інвалідів.

Незадіяний мобресурс людей під присягою - обчислюється не сотнями тисяч, а міліонами.
показать весь комментарий
23.02.2025 15:46 Ответить
+2
Кловунiв не забудьте забронювати,
Та 95квартал с орденоносцями разом
показать весь комментарий
23.02.2025 15:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і цим займеться ціла армія молодих, здорови, вризовного віку....
чи ні, нікуя???
а я думаю, саме так і є!!!!
коли ти давав подання, рекомендації, коли за це голосувала ВР а боневтік підмахував,
думалка не працювала що 2 млн, це перебор???
що 100% силовиків, це перебор???
уібани, кончені!
показать весь комментарий
23.02.2025 15:42 Ответить
Зе-команда 3 роки проводить диверсійну операцію проти країни: з економіки масово вилучають нульових у військовому плані цивілістів, а в тилу залишаються декілька міліонів підготовлених людей під присягою.

Чисельність ЗСУ по роках:

1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.

Сума = 9881 тис.чол.

Найстаршим призовникам ЗСУ, які були призвані на службу в ЗСУ у 18-річному віці в 1991 р., зараз - 52, решта - молодші.

Якщо із запасом припустити, що кожна людина перебувала в складі ЗСУ в середньому 3 роки (це - і призовники - короткий термін, і постійний персонал - триваліший термін), то виходить, число 3293 тис. чол. Тобто з 1991 по 2021 р. присягу ЗСУ прийняло близько 3 млн. Плюс є сумарно сотні тисяч чол., які в період 1991-2021 не приймали присягу ЗСУ, але могли приймати присягу в інших структурах: на військових кафедрах, як випускники у військових навч. закладах, в силових структурах в широкому розумінні.

Ось тут би журналістам попрацювати і хоча б приблизно виявити: із зазначених, грубо, 4 млн. чол. під присягою - яке число на сьогодні знаходиться у внутрішньому тилу, яке число - на фронті, яке число на окупованих територіях, на ПМЖ за кордоном, на заробітках за кордоном, яке число не дожило до сьогоднішнього дня, яке число реальних інвалідів.

Незадіяний мобресурс людей під присягою - обчислюється не сотнями тисяч, а міліонами.
показать весь комментарий
23.02.2025 15:46 Ответить
Проблема не в тому скільки людей не задіяно. Люди йух клали на потребу бути мобресурсом.
Особливо смішно про підготовлених людей під присягою на військових кафедрах цивільних вузів. Набір слів..
показать весь комментарий
23.02.2025 15:55 Ответить
Питання лише в тому, що цивілісти ще на порядок гірше підготовлені до війни ніж резервісти, (екс)силовики, офіцери запасу і т.п.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:17 Ответить
йому лиш би бовтнути щось алогічне... він так спасає своє ухилянтство.. він або поліцай, або тцкашник, або "заброньований" по звязкам..
показать весь комментарий
23.02.2025 16:58 Ответить
Хто вас двох старший? Ти у "Шпєєра" ослом працюєш, чи " Шпєєр" в тбе Санчо- Пансою?
показать весь комментарий
23.02.2025 20:14 Ответить
Я тобі, клоуне, так скажу.
Мені військової кафедри, де нічого не навчали, а лише збирали гроші, вистачило щоб сформувати свою думку про армію та рівень її "офіцерів".
Тому різні п..здаболи, які розказують про підготовку на кафедрах, можуть йти на йух. Разом з розумниками типу тебе.
показать весь комментарий
24.02.2025 00:55 Ответить
смішно? тобі смішно від здоровоглуздої логічної думки-твердження аргументованого?? ти вже зовсім ку-ку
показать весь комментарий
23.02.2025 16:57 Ответить
Кловунiв не забудьте забронювати,
Та 95квартал с орденоносцями разом
показать весь комментарий
23.02.2025 15:57 Ответить
Продовжуйте, а там вже можей й Трамп з командою дотисне Потужного з Єрмаком і досягне миру в нашій країні...
показать весь комментарий
23.02.2025 21:02 Ответить
 
 