Планируем продлить сроки определения критичности и перебронирования работников до 31 марта, - Шмыгаль

Правительство планирует продлить до 31 марта 2025 года срок подтверждения критичности предприятий, а также сроки перебронирования работников.

Об этом сегодня во время выступления на форуме "Украина. Год 2025" рассказали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко отметила, что из-за длительной хакерской атаки на украинские резервы на уровне премьер-министра обсуждали вопрос о продлении установленного срока (28 февраля 2025 года). Она отметила, что если предприятия не успевают обновить до конца февраля, то, возможно, можно было бы на пару недель продлить эту процедуру.

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"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, то мы обсудили, что мы до 31 марта продолжим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага". - подчеркнул Шмыгаль.