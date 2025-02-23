Необходимо продлить срок подтверждения критичности предприятий и действующих бронирований до 28 марта, - Федерация работодателей

Федерация работодателей Украины призвала Минэкономики внести изменения в законодательство для продления срока подачи документов на подтверждение статуса критически важного предприятия, а также действующих отсрочек для военнообязанных работников до 28 марта текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на biz.ligazakon.

В бизнес-сообществе напомнили, что 22 ноября Кабинет Министров принял постановление № 1332, которым вносятся изменения в Критерии и Порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований в особый период.

Документом, в частности, установлено, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации (военные администрации в случае их образования) должны были обеспечить в десятидневный срок со дня вступления в силу этого постановления установление критериев, по которым осуществляется определение предприятия, учреждения, организации, имеющие важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной громады, указанных в подпункте 4 пункта 2 Критериев и Порядка.

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В Федерации работодателей обращают внимание, что, за отдельными исключениями, упомянутые выше государственные органы или утвердили свои отраслевые и региональные критерии со значительным опозданием (преимущественно в январе) или до сих пор их не утвердили.

"Указанные условия делают невозможным для бизнеса в определенный законодательством срок подтвердить статус критически важного предприятия, забронировать вовремя своих работников и сохранить ключевой персонал предприятий", - отмечается в обращении.

Кроме того, в ФРУ отмечают, что имели место и объективные причины такой задержки, - кибератаки, произошедшие в декабре 2024 года, которые существенно повлияли на работу государственных реестров.

"В силу этих обстоятельств деятельность комиссий по подтверждению статуса критически важных предприятий была фактически приостановлена в течение длительного времени", - констатируют в бизнес-сообществе.

В связи с этим, по мнению организации, на данном этапе чрезвычайно важным является продление срока подачи документов на подтверждение статуса критически важного предприятия до 28 марта 2025 года и не менее важным и логически взаимосвязанным - продолжение действующих отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, но не дольше чем до 28 марта 2025 г.

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Учитывая вышеизложенное, Федерация работодателей призывает инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство с целью урегулирования затронутого вопроса, а также реализацию соответствующего функционала на Портале "Дія".