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Правительство направило 150 миллионов гривен на закупку оружия и техники для ГУР

Кошти для зброї та техніки для ГУР

Кабинет Министров Украины направил 150 млн грн от сборов в сфере интеллектуальной собственности на закупку оружия и техники для Главного управления разведки Министерства обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"Кабинет Министров принял решение направить 150 млн грн, полученных госпредприятием "Украинский институт интеллектуальной собственности" за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, на закупку оружия и техники для Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО)", - говорится в сообщении.

Такое решение правительство приняло 29 ноября 2024 года.

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Как отмечается, эти средства поступили на счета ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" в предыдущие годы в рамках выполнения им функций Национального органа интеллектуальной собственности. В сентябре 2024 года Верховная Рада разрешила перечислить неиспользованные им средства, учитывая потребности Сил обороны.

Согласно решению правительства, 150 млн грн должны быть перечислены до 1 декабря 2024 года.

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Ранее сообщалось, в подписанном президентом Госбюджете на 2025 год на финансирование Сил безопасности и обороны, закупку и производство оружия, дронов и техники выделено 2,23 трлн грн.

Автор: 

бюджет (4834) деньги (932) Кабмин (14025) Минэкономразвития (652) ГУР (415)


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4 рази не в окопах і стати верховним і указивати генералам що вони потрібні в окопах?
це вже не пісь - а повномазштабна струя...
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29.11.2024 18:22 Ответить
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
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29.11.2024 19:00 Ответить
дядя у вас раздвоєніє?
то то ви мене лайкаєте то кацапню звете...
а може в 1 луганський корпус на убой?
шахт же вже нема - і ***** кацапні шахтарі?
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29.11.2024 19:12 Ответить
тиждень і тебе нема.
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29.11.2024 19:13 Ответить
Уряд запланував, направив. А хто в уряді контролює виконання цих планів, та рахує кошти, які дійшли до виробництва, на перевірку потужностей виробництва та чим вони там збивають снаряди чи зброю ? Можливо кувалдою ?
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29.11.2024 18:29 Ответить
 
 