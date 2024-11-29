Правительство направило 150 миллионов гривен на закупку оружия и техники для ГУР

Кабинет Министров Украины направил 150 млн грн от сборов в сфере интеллектуальной собственности на закупку оружия и техники для Главного управления разведки Министерства обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"Кабинет Министров принял решение направить 150 млн грн, полученных госпредприятием "Украинский институт интеллектуальной собственности" за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, на закупку оружия и техники для Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО)", - говорится в сообщении.

Такое решение правительство приняло 29 ноября 2024 года.

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Как отмечается, эти средства поступили на счета ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" в предыдущие годы в рамках выполнения им функций Национального органа интеллектуальной собственности. В сентябре 2024 года Верховная Рада разрешила перечислить неиспользованные им средства, учитывая потребности Сил обороны.

Согласно решению правительства, 150 млн грн должны быть перечислены до 1 декабря 2024 года.

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Ранее сообщалось, в подписанном президентом Госбюджете на 2025 год на финансирование Сил безопасности и обороны, закупку и производство оружия, дронов и техники выделено 2,23 трлн грн.