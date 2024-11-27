Кабмин решил забрать 3,8 млрд грн из программ поддержки бизнеса и разминирования на "нацкешбек" и "тысячу Зеленского", - нардеп Железняк

Кабинет Министров Украины принял решение перераспределить расходы из бюджета. На "национальный кэшбек" и "тысячу Зеленского" планируют перенаправить 3,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Комитета, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на распоряжение Кабмина от 26 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

По словам депутата, правительство приняло решение забрать 3,8 миллиарда гривен из программ разминирования и поддержки бизнеса в пользу "национального кэшбека" и единовременной выплаты в размере тысячи гривен по программе зимней "єПідтримки".

"Ну, а пока бизнесу и гражданам повышают налоги. То Кабмин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 млрд грн в этом году нацкешбек и 1000 от Зеленского",- сообщил депутат.

Минэкономики должно перераспределить расходы государственного бюджета в пределах общего объема на 2024 год, уменьшив финансирование на:

частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства - более 99,8 миллиона гривен;

государственную поддержку инвестиционных проектов - примерно 1,76 миллиарда гривен;

компенсацию расходов за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель - 2 миллиарда гривен.

Сумму, на которую уменьшают расходы, направят на программу "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги". Речь идет о 3,8 миллиарда гривен.

Напомним, что 25 октября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить тысячу гривен.

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