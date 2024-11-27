РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6808 посетителей онлайн
Новости
3 533 29

Кабмин решил забрать 3,8 млрд грн из программ поддержки бизнеса и разминирования на "нацкешбек" и "тысячу Зеленского", - нардеп Железняк

Железняк про перерозподіл видатків з бюджету

Кабинет Министров Украины принял решение перераспределить расходы из бюджета. На "национальный кэшбек" и "тысячу Зеленского" планируют перенаправить 3,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Комитета, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на распоряжение Кабмина от 26 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

По словам депутата, правительство приняло решение забрать 3,8 миллиарда гривен из программ разминирования и поддержки бизнеса в пользу "национального кэшбека" и единовременной выплаты в размере тысячи гривен по программе зимней "єПідтримки".

"Ну, а пока бизнесу и гражданам повышают налоги. То Кабмин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 млрд грн в этом году нацкешбек и 1000 от Зеленского",- сообщил депутат.

постанова Кабміну 26 листопада

Минэкономики должно перераспределить расходы государственного бюджета в пределах общего объема на 2024 год, уменьшив финансирование на:

  • частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства - более 99,8 миллиона гривен;
  • государственную поддержку инвестиционных проектов - примерно 1,76 миллиарда гривен;
  • компенсацию расходов за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель - 2 миллиарда гривен.

Сумму, на которую уменьшают расходы, направят на программу "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги". Речь идет о 3,8 миллиарда гривен.

Напомним, что 25 октября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить тысячу гривен.

Читайте также: Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на донаты для ВСУ, - Минэкономики

Автор: 

бюджет (4837) деньги (932) Кабмин (14025) Железняк Ярослав (422) єПідтримка (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Завжди вважав Зуйла тупим дегенератом. Чим довше він "керує" тим більше переконуюсь що не помилився в його діагнозі.
показать весь комментарий
27.11.2024 20:24
+13
З 3.8 млрд роздадуть мільйонів 500 в дії ,а все інше спздять. Так набагато легше вкрасти, ніж з розмінування і підтримки бізнесу, бо там які не які а звіти будуть, а тут пздь хачу-нэ хачу . А потім ще напишуть, що всім не вистачило і ще заберуть з якихось наприклад стипендій студентам. Оце бл навибирали пдарси свідки сватів ******. І вони ще тут ці продажні уйопки( які знищили Україну) пишуть коментарі на захист найвеличнішого пдара ********** і їх не зболокують бл.
показать весь комментарий
27.11.2024 20:26
+12
Буратіні це не допоможе!
показать весь комментарий
27.11.2024 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буратіні це не допоможе!
показать весь комментарий
27.11.2024 20:17 Ответить
це як припарки луууууууууузер....
показать весь комментарий
27.11.2024 20:20 Ответить
А об'єктивно - а навіщо гроші на теж розмінування? Щось деокупували з часів Залужного? Чи може аграрії перестали самі оплачувати процес розмінування полів?
Інше питання, що ці гроші може краще витратити на процес - мінування? Щоб зупинити рашистів, а не привести Зелю на трон, ще на 5 років+ ..
показать весь комментарий
27.11.2024 20:22 Ответить
Завжди вважав Зуйла тупим дегенератом. Чим довше він "керує" тим більше переконуюсь що не помилився в його діагнозі.
показать весь комментарий
27.11.2024 20:24 Ответить
Популізм та піар!
показать весь комментарий
27.11.2024 20:25 Ответить
Охрімова свита
Леонід Глібов

Була в Охріма сіра свита,
Так хороше пошита:
Іззаду вусики з червоного сукна;
На комірі мережечка така, що на! -
Хоч голові носити.
Дурний Охрім не вмів її глядіти,
Таскав, коли й не слід таскать.
Раз став він свиту надягать,-
Аж дивиться - рукава вже продрались.
От мій Охрім, щоб люди не сміялись,
Налагодивсь латать.
А де ж ******* взять?
Охрімові невдивовижу!
"Ми знайдемо! - він каже сам собі,-
Рукава трохи обчикрижу
Та й поможу журбі".
Зробив
І свиту знов надів.
І хороше йому здається,
Хоч руки й голі до локіт;
Так он біда: куди він не поткнеться,-
Усяк од реготу береться за живіт.
Розсердився Охрім, що з його так глузують.
"Тривайте ж,- каже,- коли так,
Зроблю ж я осьде як...
Нехай дурні собі пустують;
У них, видно, жуки у голові...
А ми втнемо рукавця і нові,
Хіба мудрація велика!"
Охрім догадливий був парубіка!
Прехорошенько взяв
Підрізав поли він чимало,-
Якраз, щоб на рукава стало,-
Покраяв та й попришивав -
І знов рукава як рукава;
І ходить мій Охрім, неначе та проява,
Та й думає: "Ось я-то молодець,
Удався хоч куди хлопчина!"
Дурний, дурний: а на йому свитина,
Неначе той німецький каптанець!
Отак і з тим буває,
Хто чортзна-де добро своє діває,-
А там як кинеться - вертить і так і сяк,
Неначе горобець у клітці...
Дивись, згодя - гуляє неборак
В Охрімовій куценькій свитці.
показать весь комментарий
27.11.2024 20:25 Ответить
З 3.8 млрд роздадуть мільйонів 500 в дії ,а все інше спздять. Так набагато легше вкрасти, ніж з розмінування і підтримки бізнесу, бо там які не які а звіти будуть, а тут пздь хачу-нэ хачу . А потім ще напишуть, що всім не вистачило і ще заберуть з якихось наприклад стипендій студентам. Оце бл навибирали пдарси свідки сватів ******. І вони ще тут ці продажні уйопки( які знищили Україну) пишуть коментарі на захист найвеличнішого пдара ********** і їх не зболокують бл.
показать весь комментарий
27.11.2024 20:26 Ответить
Свістелки- пердєлкі Буратіни- це святоє
показать весь комментарий
27.11.2024 20:26 Ответить
Підари кокончені. Хто їх тільки з дурдому випустив?
показать весь комментарий
27.11.2024 20:28 Ответить
В Україні нічого не змінюється, примітивні методи управління це наше все! Падає рейтинг значить потрібно" лохторату "підкинути золоту тисячу і ситуація миттєво покращиться така от стратегія. Насолоджуйтесь панове.
показать весь комментарий
27.11.2024 20:30 Ответить
Ну от отримають зелені зубожили 24 бакси і заживуть. Куплять шовкові портянки, поїдуть у Ялту...
показать весь комментарий
27.11.2024 20:42 Ответить
Весь національний кешбек кидаю на ЗСУ, картку є-допомога видалив з мобільного банкінгу. Тисячу всім виділяти не доцільно, хай отримають нужденні. Рано зевлада почала виборчу компанію!
показать весь комментарий
27.11.2024 20:44 Ответить
Більше виборів не буде. Останні вибори були в 2019 році, але ти проголосував по-пріколу
показать весь комментарий
27.11.2024 20:53 Ответить
Я голосував не по приколу.
А вибори в Україні будуть, а про вашу Польщу не в курсі.
показать весь комментарий
27.11.2024 21:31 Ответить
" ... з розмінування на "нацкешбек" та "тисячу Зеленського"
показать весь комментарий
27.11.2024 20:50 Ответить
Тисяча для лохів...
показать весь комментарий
27.11.2024 20:52 Ответить
Зелю є за що критикувати. Але незрозуміло, чому пенси яких тут більшість і які перші побежуть отримувати цю тисячу зайнялися критикою?
показать весь комментарий
27.11.2024 20:55 Ответить
По собі, зеп'ло'д, судиш?
показать весь комментарий
27.11.2024 21:26 Ответить
Та нафіг то розмінування потрібне, нехай люди взриваються і гинуть - вирішив оманський віслюк Зеленський.
Головне це піар і шоу, піар і шоу.
показать весь комментарий
27.11.2024 21:19 Ответить
****** ви виродки.
показать весь комментарий
27.11.2024 21:20 Ответить
який _хорошиц у нас шмирГаль (Кабмін)
кращого не видумаєг
показать весь комментарий
27.11.2024 21:37 Ответить
.... соромно.
показать весь комментарий
27.11.2024 21:41 Ответить
от відірве якомусь із 73% довбограїв ногу, то хоч не сумуватиме, бо знатиме, що фофік-дурник йому з моєї кишені штуку дасть...
показать весь комментарий
27.11.2024 22:12 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/237068
показать весь комментарий
27.11.2024 22:14 Ответить
якщо в Україні 30 млн людей, та по тищщі, це 30 лярдів. 3,8 питання не вирішують. от цікаво, де ще ,,перерозпреділять"
показать весь комментарий
27.11.2024 22:49 Ответить
Підписуйте петицію про скасування подачки Зеленського..
Це не можна залишати без уваги:

https://petition.president.gov.ua/petition/237068
показать весь комментарий
27.11.2024 23:04 Ответить
 
 