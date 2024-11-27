Кабмин решил забрать 3,8 млрд грн из программ поддержки бизнеса и разминирования на "нацкешбек" и "тысячу Зеленского", - нардеп Железняк
Кабинет Министров Украины принял решение перераспределить расходы из бюджета. На "национальный кэшбек" и "тысячу Зеленского" планируют перенаправить 3,8 миллиарда гривен.
Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Комитета, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на распоряжение Кабмина от 26 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
По словам депутата, правительство приняло решение забрать 3,8 миллиарда гривен из программ разминирования и поддержки бизнеса в пользу "национального кэшбека" и единовременной выплаты в размере тысячи гривен по программе зимней "єПідтримки".
"Ну, а пока бизнесу и гражданам повышают налоги. То Кабмин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 млрд грн в этом году нацкешбек и 1000 от Зеленского",- сообщил депутат.
Минэкономики должно перераспределить расходы государственного бюджета в пределах общего объема на 2024 год, уменьшив финансирование на:
- частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства - более 99,8 миллиона гривен;
- государственную поддержку инвестиционных проектов - примерно 1,76 миллиарда гривен;
- компенсацию расходов за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель - 2 миллиарда гривен.
Сумму, на которую уменьшают расходы, направят на программу "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги". Речь идет о 3,8 миллиарда гривен.
Напомним, что 25 октября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить тысячу гривен.
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Інше питання, що ці гроші може краще витратити на процес - мінування? Щоб зупинити рашистів, а не привести Зелю на трон, ще на 5 років+ ..
Леонід Глібов
Була в Охріма сіра свита,
Так хороше пошита:
Іззаду вусики з червоного сукна;
На комірі мережечка така, що на! -
Хоч голові носити.
Дурний Охрім не вмів її глядіти,
Таскав, коли й не слід таскать.
Раз став він свиту надягать,-
Аж дивиться - рукава вже продрались.
От мій Охрім, щоб люди не сміялись,
Налагодивсь латать.
А де ж ******* взять?
Охрімові невдивовижу!
"Ми знайдемо! - він каже сам собі,-
Рукава трохи обчикрижу
Та й поможу журбі".
Зробив
І свиту знов надів.
І хороше йому здається,
Хоч руки й голі до локіт;
Так он біда: куди він не поткнеться,-
Усяк од реготу береться за живіт.
Розсердився Охрім, що з його так глузують.
"Тривайте ж,- каже,- коли так,
Зроблю ж я осьде як...
Нехай дурні собі пустують;
У них, видно, жуки у голові...
А ми втнемо рукавця і нові,
Хіба мудрація велика!"
Охрім догадливий був парубіка!
Прехорошенько взяв
Підрізав поли він чимало,-
Якраз, щоб на рукава стало,-
Покраяв та й попришивав -
І знов рукава як рукава;
І ходить мій Охрім, неначе та проява,
Та й думає: "Ось я-то молодець,
Удався хоч куди хлопчина!"
Дурний, дурний: а на йому свитина,
Неначе той німецький каптанець!
Отак і з тим буває,
Хто чортзна-де добро своє діває,-
А там як кинеться - вертить і так і сяк,
Неначе горобець у клітці...
Дивись, згодя - гуляє неборак
В Охрімовій куценькій свитці.
А вибори в Україні будуть, а про вашу Польщу не в курсі.
Головне це піар і шоу, піар і шоу.
хорошицу нас шмирГаль (Кабмін)
кращого не видумаєг
Це не можна залишати без уваги:
https://petition.president.gov.ua/petition/237068