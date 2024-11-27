Кабмін вирішив забрати 3,8 млрд грн з програм підтримки бізнесу та розмінування на "нацкешбек" та "тисячу Зеленського", - нардеп Железняк
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення перерозподілити видатки з бюджету. На "національний кешбек" та "тисячу Зеленського" планують перенаправити 3,8 мільярда гривень.
Про це повідомив у Telegram заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк посилаючись на розпорядження Кабміну від 26 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
За словами депутата, уряд ухвалив рішення забрати 3,8 мільярда гривень з програм розмінування та підтримки бізнесу на користь "національного кешбеку" та одноразової виплати у розмірі тисячі гривень за програмою зимової "єПідтримки".
"Ну, а поки бізнесу і громадянам підвищують податки. То Кабмін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 млрд грн в цьому році нацкешбек і 1000 від Зеленського",- повідомив депутат.
Мінекономіки має перерозподілити видатки державного бюджету у межах загального обсягу на 2024 рік, зменшивши фінансування на:
- часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва - понад 99,8 мільйона гривень;
- державну підтримку інвестиційних проєктів - приблизно 1,76 мільярда гривень;
- компенсацію витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель - 2 мільярди гривень.
Суму, на яку зменшують видатки, спрямують на програму "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги". Йдеться про 3,8 мільярда гривень.
Нагадаємо, що 25 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати тисячу гривень.
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Інше питання, що ці гроші може краще витратити на процес - мінування? Щоб зупинити рашистів, а не привести Зелю на трон, ще на 5 років+ ..
Леонід Глібов
Була в Охріма сіра свита,
Так хороше пошита:
Іззаду вусики з червоного сукна;
На комірі мережечка така, що на! -
Хоч голові носити.
Дурний Охрім не вмів її глядіти,
Таскав, коли й не слід таскать.
Раз став він свиту надягать,-
Аж дивиться - рукава вже продрались.
От мій Охрім, щоб люди не сміялись,
Налагодивсь латать.
А де ж ******* взять?
Охрімові невдивовижу!
"Ми знайдемо! - він каже сам собі,-
Рукава трохи обчикрижу
Та й поможу журбі".
Зробив
І свиту знов надів.
І хороше йому здається,
Хоч руки й голі до локіт;
Так он біда: куди він не поткнеться,-
Усяк од реготу береться за живіт.
Розсердився Охрім, що з його так глузують.
"Тривайте ж,- каже,- коли так,
Зроблю ж я осьде як...
Нехай дурні собі пустують;
У них, видно, жуки у голові...
А ми втнемо рукавця і нові,
Хіба мудрація велика!"
Охрім догадливий був парубіка!
Прехорошенько взяв
Підрізав поли він чимало,-
Якраз, щоб на рукава стало,-
Покраяв та й попришивав -
І знов рукава як рукава;
І ходить мій Охрім, неначе та проява,
Та й думає: "Ось я-то молодець,
Удався хоч куди хлопчина!"
Дурний, дурний: а на йому свитина,
Неначе той німецький каптанець!
Отак і з тим буває,
Хто чортзна-де добро своє діває,-
А там як кинеться - вертить і так і сяк,
Неначе горобець у клітці...
Дивись, згодя - гуляє неборак
В Охрімовій куценькій свитці.
А вибори в Україні будуть, а про вашу Польщу не в курсі.
Головне це піар і шоу, піар і шоу.
хорошицу нас шмирГаль (Кабмін)
кращого не видумаєг
Це не можна залишати без уваги:
https://petition.president.gov.ua/petition/237068