Кабмін вирішив забрати 3,8 млрд грн з програм підтримки бізнесу та розмінування на "нацкешбек" та "тисячу Зеленського", - нардеп Железняк

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення перерозподілити видатки з бюджету. На "національний кешбек" та "тисячу Зеленського" планують перенаправити 3,8 мільярда гривень.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк посилаючись на розпорядження Кабміну від 26 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

За словами депутата, уряд ухвалив рішення забрати 3,8 мільярда гривень з програм розмінування та підтримки бізнесу на користь "національного кешбеку" та одноразової виплати у розмірі тисячі гривень за програмою зимової "єПідтримки".

"Ну, а поки бізнесу і громадянам підвищують податки. То Кабмін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 млрд грн в цьому році нацкешбек і 1000 від Зеленського",- повідомив депутат.

Мінекономіки має перерозподілити видатки державного бюджету у межах загального обсягу на 2024 рік, зменшивши фінансування на:

часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва - понад 99,8 мільйона гривень;

державну підтримку інвестиційних проєктів - приблизно 1,76 мільярда гривень;

компенсацію витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель - 2 мільярди гривень.

Суму, на яку зменшують видатки, спрямують на програму "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги". Йдеться про 3,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що 25 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати тисячу гривень.

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