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Кабмін вирішив забрати 3,8 млрд грн з програм підтримки бізнесу та розмінування на "нацкешбек" та "тисячу Зеленського", - нардеп Железняк

Железняк про перерозподіл видатків з бюджету

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення перерозподілити видатки з бюджету. На "національний кешбек" та "тисячу Зеленського" планують перенаправити 3,8 мільярда гривень.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк посилаючись на розпорядження Кабміну від 26 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

За словами депутата, уряд ухвалив рішення забрати 3,8 мільярда гривень з програм розмінування та підтримки бізнесу на користь "національного кешбеку" та одноразової виплати у розмірі тисячі гривень за програмою зимової "єПідтримки".

"Ну, а поки бізнесу і громадянам підвищують податки. То Кабмін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 млрд грн в цьому році нацкешбек і 1000 від Зеленського",- повідомив депутат.

постанова Кабміну 26 листопада

Мінекономіки має перерозподілити видатки державного бюджету у межах загального обсягу на 2024 рік, зменшивши фінансування на:

  • часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва - понад 99,8 мільйона гривень;
  • державну підтримку інвестиційних проєктів - приблизно 1,76 мільярда гривень;
  • компенсацію витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель - 2 мільярди гривень.

Суму, на яку зменшують видатки, спрямують на програму "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги". Йдеться про 3,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що 25 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати тисячу гривень.

Читайте також: Кабмін виділив майже 4 мільярди на виплату "1000 від Зеленського" у грудні. Звільки взяли гроші?

Автор: 

бюджет (2978) гроші (960) Кабмін (14060) Железняк Ярослав (548) єПідтримка (89)


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Топ коментарі
+13
Завжди вважав Зуйла тупим дегенератом. Чим довше він "керує" тим більше переконуюсь що не помилився в його діагнозі.
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27.11.2024 20:24
+13
З 3.8 млрд роздадуть мільйонів 500 в дії ,а все інше спздять. Так набагато легше вкрасти, ніж з розмінування і підтримки бізнесу, бо там які не які а звіти будуть, а тут пздь хачу-нэ хачу . А потім ще напишуть, що всім не вистачило і ще заберуть з якихось наприклад стипендій студентам. Оце бл навибирали пдарси свідки сватів ******. І вони ще тут ці продажні уйопки( які знищили Україну) пишуть коментарі на захист найвеличнішого пдара ********** і їх не зболокують бл.
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27.11.2024 20:26
+12
Буратіні це не допоможе!
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27.11.2024 20:17
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Буратіні це не допоможе!
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27.11.2024 20:17 Відповісти
це як припарки луууууууууузер....
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27.11.2024 20:20 Відповісти
А об'єктивно - а навіщо гроші на теж розмінування? Щось деокупували з часів Залужного? Чи може аграрії перестали самі оплачувати процес розмінування полів?
Інше питання, що ці гроші може краще витратити на процес - мінування? Щоб зупинити рашистів, а не привести Зелю на трон, ще на 5 років+ ..
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27.11.2024 20:22 Відповісти
Завжди вважав Зуйла тупим дегенератом. Чим довше він "керує" тим більше переконуюсь що не помилився в його діагнозі.
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27.11.2024 20:24 Відповісти
Популізм та піар!
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27.11.2024 20:25 Відповісти
Охрімова свита
Леонід Глібов

Була в Охріма сіра свита,
Так хороше пошита:
Іззаду вусики з червоного сукна;
На комірі мережечка така, що на! -
Хоч голові носити.
Дурний Охрім не вмів її глядіти,
Таскав, коли й не слід таскать.
Раз став він свиту надягать,-
Аж дивиться - рукава вже продрались.
От мій Охрім, щоб люди не сміялись,
Налагодивсь латать.
А де ж ******* взять?
Охрімові невдивовижу!
"Ми знайдемо! - він каже сам собі,-
Рукава трохи обчикрижу
Та й поможу журбі".
Зробив
І свиту знов надів.
І хороше йому здається,
Хоч руки й голі до локіт;
Так он біда: куди він не поткнеться,-
Усяк од реготу береться за живіт.
Розсердився Охрім, що з його так глузують.
"Тривайте ж,- каже,- коли так,
Зроблю ж я осьде як...
Нехай дурні собі пустують;
У них, видно, жуки у голові...
А ми втнемо рукавця і нові,
Хіба мудрація велика!"
Охрім догадливий був парубіка!
Прехорошенько взяв
Підрізав поли він чимало,-
Якраз, щоб на рукава стало,-
Покраяв та й попришивав -
І знов рукава як рукава;
І ходить мій Охрім, неначе та проява,
Та й думає: "Ось я-то молодець,
Удався хоч куди хлопчина!"
Дурний, дурний: а на йому свитина,
Неначе той німецький каптанець!
Отак і з тим буває,
Хто чортзна-де добро своє діває,-
А там як кинеться - вертить і так і сяк,
Неначе горобець у клітці...
Дивись, згодя - гуляє неборак
В Охрімовій куценькій свитці.
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27.11.2024 20:25 Відповісти
З 3.8 млрд роздадуть мільйонів 500 в дії ,а все інше спздять. Так набагато легше вкрасти, ніж з розмінування і підтримки бізнесу, бо там які не які а звіти будуть, а тут пздь хачу-нэ хачу . А потім ще напишуть, що всім не вистачило і ще заберуть з якихось наприклад стипендій студентам. Оце бл навибирали пдарси свідки сватів ******. І вони ще тут ці продажні уйопки( які знищили Україну) пишуть коментарі на захист найвеличнішого пдара ********** і їх не зболокують бл.
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27.11.2024 20:26 Відповісти
Свістелки- пердєлкі Буратіни- це святоє
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27.11.2024 20:26 Відповісти
Підари кокончені. Хто їх тільки з дурдому випустив?
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27.11.2024 20:28 Відповісти
В Україні нічого не змінюється, примітивні методи управління це наше все! Падає рейтинг значить потрібно" лохторату "підкинути золоту тисячу і ситуація миттєво покращиться така от стратегія. Насолоджуйтесь панове.
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27.11.2024 20:30 Відповісти
Ну от отримають зелені зубожили 24 бакси і заживуть. Куплять шовкові портянки, поїдуть у Ялту...
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27.11.2024 20:42 Відповісти
Весь національний кешбек кидаю на ЗСУ, картку є-допомога видалив з мобільного банкінгу. Тисячу всім виділяти не доцільно, хай отримають нужденні. Рано зевлада почала виборчу компанію!
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27.11.2024 20:44 Відповісти
Більше виборів не буде. Останні вибори були в 2019 році, але ти проголосував по-пріколу
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27.11.2024 20:53 Відповісти
Я голосував не по приколу.
А вибори в Україні будуть, а про вашу Польщу не в курсі.
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27.11.2024 21:31 Відповісти
" ... з розмінування на "нацкешбек" та "тисячу Зеленського"
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27.11.2024 20:50 Відповісти
Тисяча для лохів...
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27.11.2024 20:52 Відповісти
Зелю є за що критикувати. Але незрозуміло, чому пенси яких тут більшість і які перші побежуть отримувати цю тисячу зайнялися критикою?
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27.11.2024 20:55 Відповісти
По собі, зеп'ло'д, судиш?
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27.11.2024 21:26 Відповісти
Та нафіг то розмінування потрібне, нехай люди взриваються і гинуть - вирішив оманський віслюк Зеленський.
Головне це піар і шоу, піар і шоу.
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27.11.2024 21:19 Відповісти
****** ви виродки.
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27.11.2024 21:20 Відповісти
який _хорошиц у нас шмирГаль (Кабмін)
кращого не видумаєг
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27.11.2024 21:37 Відповісти
.... соромно.
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27.11.2024 21:41 Відповісти
от відірве якомусь із 73% довбограїв ногу, то хоч не сумуватиме, бо знатиме, що фофік-дурник йому з моєї кишені штуку дасть...
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27.11.2024 22:12 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/237068
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27.11.2024 22:14 Відповісти
якщо в Україні 30 млн людей, та по тищщі, це 30 лярдів. 3,8 питання не вирішують. от цікаво, де ще ,,перерозпреділять"
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27.11.2024 22:49 Відповісти
Підписуйте петицію про скасування подачки Зеленського..
Це не можна залишати без уваги:

https://petition.president.gov.ua/petition/237068
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27.11.2024 23:04 Відповісти
 
 